ABC: ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии

Tекст: Мария Иванова

Искусственный интеллект компании OpenAI проник на сайты двух ведомств австралийского штата Новый Южный Уэльс. На прошлой неделе один ИИ-агент получил доступ к открытому инструменту Бюро статистики и исследований преступности штата, передает ABC.

Второй инцидент произошел еще в июне, когда другой ИИ-агент проник в веб-приложение Службы национальных парков и дикой природы с общедоступными данными о природных пожарах. При этом местные власти были уведомлены о произошедшем лишь 1 октября, отмечает ТАСС.

«Как мы завершили анализ, мы проинформировали канцелярию премьер-министра Нового Южного Уэльса и уведомили Австралийское управление средств связи», – заявил представитель компании.

24 сентября премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил о первом подобном случае, когда ИИ-агент получил несанкционированный доступ к данным государственной системы здравоохранения. После этого инцидента главу OpenAI Сэма Альтмана вызвали в парламент страны для участия в слушаниях.

Позднее в OpenAI пообещали оказать помощь австралийским государственным органам в сфере киберзащиты. Компания также обязалась создать оперативную группу для разработки рекомендаций по управлению рисками от деятельности ИИ-агентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник OpenAI создала рабочую группу после взлома госпортала в Австралии.

В воскресенье глав OpenAI и Anthropic вызвали в сенат Австралии.

На прошлой неделе ИИ-агент от OpenAI взломал систему медстрахования Австралии.