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    2 октября 2026, 12:45 • Новости дня

    США направили около 40 морских пехотинцев в регион Балтийского моря

    Пентагон направил около 40 морских пехотинцев в регион Балтийского моря

    Tекст: Мария Иванова

    США перебрасывают около 40 морских пехотинцев в регион Балтийского моря для участия в миссии НАТО «Балтийский часовой».

    Американские морпехи будут действовать совместно с береговой бригадой Финляндии, обеспечивая экспедиционное наблюдение и тактическую разведку, сообщает РИА «Новости».

    Командующий силами морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майор Дэниел Шипли заявил, что участие в миссии демонстрирует способность морской пехоты оперативно перебрасывать специализированные силы в необходимые районы.

    Участие американских военных направлено на улучшение наблюдения за морской обстановкой, защиту критически важной подводной инфраструктуры и поддержание безопасности в регионе. При этом европейские союзники играют ведущую роль в миссии, тогда как морская пехота США выполняет вспомогательную функцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин назвал учения Запада в Балтийском море эскалацией.

    В тот же день постоянный представитель США исключил планы НАТО по нападению на Россию.

    В феврале министерство обороны Финляндии сообщило о размещении штаба Североатлантического альянса в Рованиеми.

    1 октября 2026, 23:46 • Новости дня
    Швеция заявила о способности быстро превратить Готланд в ударный плацдарм

    Главком Клаэссон: Швеция может быстро превратить Готланд в ударный плацдарм

    Швеция заявила о способности быстро превратить Готланд в ударный плацдарм
    @ TT News Agency/Karl Melander/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Острову Готланд потребуется всего несколько дней, чтобы превратиться в платформу для проведения наступательных операций, заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Клаэссон.

    Правительство Швеции строит на острове Готланд в Балтийском море новые казармы и другие объекты, а шведские военные проводили там учения вместе с американскими морпехами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Atlantic.

    «Дни, которые можно пересчитать по пальцам одной руки», – сказал Клаэссон, отвечая на вопрос о необходимом времени для развертывания на острове военных сил.

    Журнал уточняет, что Стокгольм продолжает работу над укреплением гарнизона на Готланде, однако наступательные вооружения на острове пока не размещались.

    Готланд из-за своего географического расположения рассматривается как форпост НАТО в Балтийском море, поскольку находится вблизи торговых путей к Санкт-Петербургу, Калининграду и Прибалтийским странам. После окончания Холодной войны Швеция полностью демилитаризовала остров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военные Швеции и Германии высадились на острове Готланд.

    В феврале посол России Беляев сообщил о планах России учесть милитаризацию Швеции.

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    1 октября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин заявил, что при прямом нападении на Калининград или любой другой российский регион Россия применит весь имеющийся арсенал вооружений.

    «Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны – это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать», – сказал глава государства, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает «Интерфакс».

    По словам главы государства, при прямом нападении на страну «в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны».

    Путин уточнил, что в письме МИД по Калининграду говорится не об ответном ядерном ударе, а о возможности задействовать все доступные силы и средства. Выбор конкретного вооружения, подчеркнул он, Россия сделает сама.

    Путин также прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что в Европе не считают российское предупреждение серьезным. «Правильно, если не считать серьезным их угрозы в наш адрес», – ответил президент.

    Он отметил, что о подготовке к войне с Россией говорят европейские политики. Учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов Путин назвал действиями, усиливающими напряженность. «А потом действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация», – заявил он.

    Президент подчеркнул, что Россия учитывает численность потенциального противника и его значительный экономический и военный потенциал. В этих условиях, по его словам, стране придется использовать собственные преимущества.

    «Таких средств поражения, какие сегодня есть у России, ни у кого нет, и это наше конкурентное преимущество», – сказал Путин, добавив, что Москва никому в Европе не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    1 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин перечислил ошибки Запада в отношении России

    Путин: НАТО не следовало начинать освоение исторических территорий России

    Путин перечислил ошибки Запада в отношении России
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» перечислил действия западных стран, которые не следовало предпринимать в отношении Москвы, включая освоение исторических территорий России.

    Владимир Путин перечислил, чего не надо было делать в отношении России, передает РИА «Новости».

    «Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин предрек установление устойчивого баланса в мире.

    Президент Владимир Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ.

    Также Владимир Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене.

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    2 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт оценил надежды Швеции на военный потенциал Готланда

    Военный эксперт Анпилогов: Остров Готланд проиграет войну на истощение с Россией

    Эксперт оценил надежды Швеции на военный потенциал Готланда
    @ Karl Melander/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Швеция не сможет полноценно использовать островную инфраструктуру Готланда при реальном конфликте с Россией. Балтийское море простреливается российскими береговыми комплексами, а сам остров проиграет войну на истощение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Стокгольм заявил об оперативной готовности превратить Готланд в платформу для наступательных операций.

    «Балтийский остров Готланд расположен в 100 км от континентальной Швеции и в 200 км от побережья Калининграда. Положение позволяет Стокгольму рассматривать его как передовую военную платформу и «непотопляемый авианосец» на случай какого-либо вооруженного конфликта. В первую очередь шведская сторона имеет в виду войну с Россией», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    По его словам, позиция шведских властей частично соответствует реальности. «В современной военной концепции стратегия расширенного использования островов в целом себя оправдывает. Например, американские силы боятся подходить к таким иранским островным крепостям, как Харк и Ларек. В противостоянии суши и моря преимущество будет за береговыми комплексами», – заметил собеседник.

    Однако ситуация кардинально меняется, когда речь заходит об использовании Готланда против России, заметил спикер. «Если Швеция решится на прямой конфликт с российской стороной, остров в каком-то смысле унаследует недостатки судов в противостоянии с береговыми силами», – подчеркнул эксперт.

    «Балтийское море простреливается российскими вооружениями – истребительной авиацией, БПЛА, батареями береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», расположенными в Калининградской области. Причем в случае прямого конфликта нам даже не нужно будет атаковать сам Готланд – достаточно перерезать пути доставки на него боеприпасов, военно-технического оборудования, живой силы и просто запасов продуктов», – заметил спикер.

    «Учитывая все это, я бы не стал называть Балтийское море «внутренним морем НАТО». Скорее, члены альянса – Финляндия, Швеция, страны Прибалтики – заперты Россией в этой акватории», – сыронизировал он.

    Впрочем, заметил Анпилогов, у Стокгольма действительно есть возможность нанести удары по России. «Шведская авиация и дроны способны по аналогии с атакой японцев на Перл-Харбор напасть на военный флот, стоящий у причальных стенок в Балтийске. Кроме того, в зоне риска окажутся наши системы РЭБ. Однако нужно помнить, что подобные объекты защищены ПВО и ПРО не хуже Москвы или Севастополя», – акцентировал он.

    «В ответ же на шведскую территорию обрушится вся ударная мощь сил, расположенных в европейской части России, в том числе – в Ленинградской и Псковской областях. Причем удары могут быть нанесены не только по непосредственно военным целям, но и по горным перевалам между Швецией и Норвегией», – заключил эксперт.

    Ранее главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что Готланду потребуется всего несколько дней, чтобы превратиться в платформу для проведения наступательных операций. Сейчас на острове возводятся новые казармы и другие объекты, а шведские военные проводили там учения вместе с американскими морпехами, передает Atlantic.

    Швеция продолжает работу над укреплением гарнизона на острове, однако наступательные вооружения пока не размещались. Готланд из-за своего географического расположения рассматривается как форпост НАТО в Балтийском море, поскольку находится вблизи торговых путей к Петербургу, Калининграду и Прибалтийским странам.

    В свою очередь глава шведского центра ведения воздушной войны полковник Карл Бергквист заявил: в случае конфликта с Россией военно-воздушные силы Швеции не станут ограничиваться оборонительными действиями и будут наносить удары глубоко за линией фронта. «Нападение должно дорого обойтись противнику», – сказал он.

    Двумя месяцами ранее стало известно, что шведский парламент одобрил создание Службы внешней разведки (UND). Новое ведомство приступит к работе 1 января 2027 года и будет специализироваться на работе против России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Швеция радикально меняет методы шпионской антироссийской деятельности.

    В феврале нынешнего года посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Москва учтет в своем военном планировании милитаризацию Швеции в целом и Готланда в частности. Дипломат напомнил, что в королевстве раздаются призывы нарастить военное присутствие на острове, разместить многонациональный контингент, увеличить количество армейских подразделений, укрепить систему ПВО и создать амфибийно-десантный батальон.

    При этом генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что Брюссель и ряд европейских стран получили предупреждение Москвы о задействовании всего российского военного потенциала, включая ядерное оружие, в случае попыток блокады Калининградской области. В связи с этим российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил: это не запугивание, а ответ на попытку запугать Россию. Он также напомнил про запущенную Западом эскалацию в Балтийском море, военные учения и попытки задержания судов, сообщает Кремль.

    «Если речь дойдет до прямого нападения на Россию, в данном случае имеется в виду Калининград, но, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Россией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно», – подчеркнул Путин.

    Что Россия будет безусловно обеспечивать безопасность Калининградской области в соответствии со своим законодательством, говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский также назвал военные маневры Североатлантического альянса у границ Калининградской области неприкрытой угрозой применения силы. Дипломат напомнил: Минобороны Польши называет происходящее демонстрацией возможностей быстрого реагирования.

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    1 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин назвал события на Украине агрессией коллективного Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

    Путин обвинил коллективный Запад в агрессии против России руками властей Украины. Выступая на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», глава государства дал оценку текущему конфликту, передает РИА «Новости».

    «Хочу подчеркнуть еще раз, что события, происходящие на Украине, – это тоже агрессия коллективного Запада против России, только руками украинского националистического режима», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин назвал попытку втягивания Украины в НАТО первопричиной нынешних трагических событий. Также президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Одновременно Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину.


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    1 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЕК скрыла детали контактов с НАТО из-за письма России по Калининграду

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Еврокомиссии Кристиан Виган отказался раскрывать подробности контактов с Североатлантическим альянсом после предупреждения Москвы о ситуации вокруг Калининграда.

    «Как я уже сказал, мы тесно работаем с НАТО в связи с угрозами со стороны России, тесно сотрудничаем с НАТО, однако я не собираюсь раскрывать никаких деталей таких контактов», – заявил Виган на брифинге, передает РИА «Новости».

    Ранее российское посольство в Бельгии проинформировало, что Москва предупредила НАТО и бельгийское внешнеполитическое ведомство о рисках эскалации. Действия альянса вблизи Калининградской области значительно увеличивают вероятность прямого вооруженного столкновения.

    Российская сторона подчеркнула готовность задействовать весь доступный арсенал для защиты своих границ. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что данное послание не носит конфронтационного характера. Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо уточнила, что напрямую в ЕК подобное письмо не направлялось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы по Калининграду.

    Российские дипломаты предостерегли Североатлантический альянс от попыток военной блокады данного региона.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о безусловном обеспечении безопасности этой территории.

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    1 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Патрушев пообещал НАТО быстрый ответ при атаке на Калининград

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев предупредил НАТО о быстрых и жестких ответных мерах в случае агрессии альянса против Калининградской области.

    В случае попытки Североатлантического альянса реализовать угрозы в адрес российского региона ответ Москвы последует незамедлительно, заявил Патрушев. Он подчеркнул, что реакция будет адекватной и быстрой, отмечает РИА «Новости».

    «Я слышу регулярно заявления Запада и в частности блока НАТО, который себя позиционирует как оборонительный. На самом деле он никакой не оборонительный, это крайне агрессивный блок, и ведет себя агрессивно, и заявления звучат агрессивные», – отметил Патрушев во время встречи с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

    Политик добавил, что западные угрозы останутся лишь на словах. Он предупредил, что при переходе к реальным военным действиям ситуация перейдет в иную плоскость, а инициаторы агрессии пожалеют о своих шагах.

    «Никакие угрозы реализовать они не смогут, они останутся на словах. Если только попробуют что-то предпринять на деле – будет адекватная быстрая реакция, об этом были наши заявления неоднократно. И все будет поставлено в совершенно другую плоскость. Начнут какие-то агрессивные военные действия – пожалеют об этом», – заключил Патрушев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал напасть на Калининградскую область. Губернатор региона Алексей Беспрозванных спокойно отреагировал на угрозы западного политика.

    Ранее Николай Патрушев уже предупреждал о немедленном и сокрушительном ответе на любую агрессию против российского эксклава.

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    2 октября 2026, 05:37 • Новости дня
    В НАТО осудили слова Кубилюса об активации 5-й статьи против России

    Politico: В НАТО осудили слова Кубилюса об активации 5-й статьи против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Североатлантическом альянсе выразили недовольство заявлением еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса о том, что возможные удары России по европейским оружейным заводам должны активировать пятую статью альянса.

    Один из дипломатов НАТО заявил Politico, что еврокомиссар не имеет полномочий делать подобные заявления, передает РИА «Новости».

    «Вот когда Кубилюс станет генеральным секретарем НАТО, он, возможно, сможет определять, что вызывает, а что не вызывает применение статьи 5», – пояснил он.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские заводы, производящие оружие для Украины, являются для России потенциальными военными целями, подчеркнув, что такие объекты не будут в безопасности даже вне украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Еврокомиссии признали провал военных проектов ЕС. В начале месяца Евросоюз начал переговоры о доступе Украины к спутниковой сети IRIS2. В мае еврокомиссар призвал ЕС отдать Киеву запасы дорогого оружия.

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    1 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО у Калининградской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал военные маневры Североатлантического альянса у границ Калининградской области неприкрытой угрозой применения силы.

    Полянский заявил, что маневры НАТО вблизи Калининграда представляют собой прямую угрозу применения силы, а не оборонительные действия, передает РИА «Новости». Дипломат напомнил, что Североатлантический альянс проводит воздушные учения с целью контроля над российским эксклавом.

    Минобороны Польши называет это демонстрацией возможностей быстрого реагирования, а глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявлял о наличии у НАТО средств для уничтожения военных объектов в Калининграде, указал Полянский.

    «Только безнадежный циник и слепец сможет после подобных высказываний утверждать, что действия НАТО носят оборонительный характер – это не что иное, как прямая, даже не завуалированная, угроза применения силы», – подчеркнул постпред России при ОБСЕ на закрытом заседании постсовета организации в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о принятии необходимых мер для защиты Калининградской области.

    Летом польские вооруженные силы начали масштабные маневры у границ российского региона.

    Весной глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал продемонстрировать военные возможности западного блока путем нанесения ударов по эксклаву.

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    1 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    Кремль заявил о непрерывном обеспечении безопасности Калининградской области

    Песков: Безопасность Калининградской области обеспечивается непрерывно

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что защита Калининградской области осуществляется непрерывно в ответ на быструю милитаризацию европейских государств.

    По его словам, руководство страны предпринимает все необходимые шаги для стабильного контроля над ситуацией, пишет РИА «Новости». «Безопасность Калининградской области обеспечивается на постоянной основе. И конечно, на фоне быстрого процесса милитаризации в Европе меры принимаются постоянно, они и до этого принимались», – заявил Песков.

    Он добавил, что для защиты региона делается все необходимое, поэтому рассуждать о каких-то особых мерах не приходится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Позже представители дипмиссии предупредили о готовности применить ядерный арсенал для защиты региона.

    Помощник президента Николай Патрушев рассказал о поручениях Владимира Путина по обеспечению безопасности эксклава.

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    1 октября 2026, 22:43 • Новости дня
    Трамп допустил создание военной базы в Польше

    Трамп заявил о возможном создании военной базы США в Польше

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп допустил появление постоянной американской военной базы на территории Польши, отметив, что решение по этому вопросу находится на стадии рассмотрения.

    Вашингтон рассматривает возможность размещения постоянного американского военного объекта на польской территории, передает ТАСС. «Мы это рассматриваем, и это может быть сделано», – сказал президент США на Южной лужайке Белого дома.

    Американский лидер добавил, что окончательное решение по этому вопросу, возможно, уже принято. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что планы по созданию базы включены в стратегию безопасности США.

    В июне текущего года польская сторона передала главе Пентагона официальное предложение о размещении войск. В сентябре делегация из Соединенных Штатов посетила республику для осмотра потенциальных площадок. Ожидается, что новый военный объект может получить имя Трампа.

    Создание постоянной военной базы в Польше вошло в стратегию национальной безопасности США.

    Вашингтон рассматривает вариант постоянной дислокации 15 тыс. американских военнослужащих.

    Польские власти предложили Соединенным Штатам пять локаций для размещения объекта.

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    2 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Вручение НАТО премии мира вызвало протесты в немецком Мюнстере

    Около 350 человек протестовали в Мюнстере против вручения НАТО премии мира

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком Мюнстере прошли протестные акции против вручения оборонному Североатлантическому альянсу Вестфальской премии мира, награду от лица НАТО получил генеральный секретарь Марк Рютте.

    Церемония вручения премии за укрепление сплоченности в Европе состоялась в четверг. Мероприятие традиционно проводится в городе, где в 1648 году подписали договор, завершивший Тридцатилетнюю войну. Перед гостями выступили канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст, передает ТАСС.

    В отличие от прошлых лет торжество сопровождалось громкими протестами у ратуши, пишет WDR. Активисты выражали недовольство присуждением премии мира военному блоку. Всего на территории города одновременно прошли пять демонстраций с участием около 350 человек.

    Во время проводов лауреатов обстановка на площади Принципальмаркт обострилась. Оркестр играл гимн Европы, а некоторые протестующие пели протестные песни. Несмотря на напряженность, полиция заявила о завершении дня без серьезных происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марк Рютте заявил о неспособности лицензий на ракеты для систем Patriot помочь украинской армии в краткосрочной перспективе.

    В среду генеральный секретарь НАТО подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.

    Во вторник руководитель Североатлантического альянса призвал увеличить расходы на оборону из-за происшествий на военных заводах.

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    2 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Песков ответил на обвинения Латвии в попытке дестабилизировать выборы

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полнейшей глупостью заявления властей Латвии, что Москва якобы хочет дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами.

    Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на территорию государств Евросоюза и НАТО. В Риге считают, что с помощью этой схемы Москва пытается расшатать обстановку в республике накануне парламентских выборов, при этом никаких доказательств своих заявлений латвийская сторона не представила, передает РИА «Новости».

    В письменном комментарии изданию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения латвийского руководства очередным примером полнейшей глупости.

    Выборы в латвийский Сейм 15-го созыва назначены на 3 октября. Голосование пройдет по партийным спискам, на 100 мест в парламенте претендуют 14 политических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Латвии отстранили работников избиркомов из-за поездок в Россию и Белоруссию.

    В Латвии предложили запретить депутатам самоуправлений посещать Россию.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила страны Прибалтики в запугивании российских избирателей.

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    2 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО приблизился к границе Калининградской области

    Самолет-разведчик Saab 340B ISR совершил полет у границ Калининградской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR летает вдоль южной границы Калининградской области, следует из полетных данных.

    Иностранный борт Saab 340B ISR вылетел с авиабазы к востоку от польского города Мальборк, передает РИА «Новости».

    Аппарат направился на восток вдоль сухопутной границы с российским анклавом. Пролетев вдоль рубежей Польши с Белоруссией, самолет развернулся. По состоянию на 11:39 воздушное судно двигалось на северо-запад, вновь приближаясь к территории Калининградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II подлетел к Калининградской области со стороны Балтийского моря.

    Несколькими днями ранее британский Boeing RC-135W и натовский Saab 340B ISR провели совместное патрулирование над территорией Польши.

    До этого аналогичный борт Saab 340B ISR совершил облет западных рубежей российского региона.

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    2 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Посольство: Запад разгоняет миф об «угрозе вторжения» России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Евросоюза и НАТО намеренно раздувают миф об «угрозе вторжения» со стороны России, чтобы подготовить население к возможной эскалации и оправдать рост военных расходов, сообщило российское посольство в Венгрии.

    «За последние недели фиксируем существенный рост агрессивной антироссийской риторики, исходящей от целого ряда стран – членов ЕС и НАТО. Эти страны осознанно разгоняют миф о якобы нависающей над Европой угрозе вторжения со стороны России», – говорится в сообщении посольства в Telegram.

    В дипмиссии считают, что идея потенциального конфликта раскручивается для подготовки населения к планируемой эскалации напряженности и оправдания растущих военных расходов, включая помощь Киеву.

    Также российские дипломаты указали на рост военной активности недружественных стран у западных границ России: проводятся учения с наступательными сценариями, а некоторые политики заявляют о готовности разместить ядерное оружие вблизи российской территории.

    В посольстве подчеркнули, что Россия в случае эскалации задействует все необходимые средства для отражения агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал учения Запада в Балтийском море эскалацией.

    В тот же день первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский охарактеризовал как угрозу применения силы учения НАТО у Калининградской области.

    В понедельник эксперт отметил, что Запад подрывает собственную безопасность разговорами о войне.

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