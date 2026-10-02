Лукашенко согласился со словами Путина о нахождении мира на изломе

Tекст: Вера Басилая

Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, заявил, что согласен с Путиным в оценке происходящего в мире, передает ТАСС.

«Президент России абсолютно вчера был прав, что мы на таком изломе находимся. Даже мы сами сегодня не понимаем, где мы находимся, и насколько серьезен этот излом в истории развития мировой цивилизации», – подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Минск всегда следовал в одном направлении и никогда не менял свою политику, отдавая приоритет объединению на постсоветском пространстве. Об этом он сообщил на встрече с руководителями правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

Белорусский лидер обратил внимание на давнюю и твердую приверженность республики выбранному курсу. Политик также добавил, что за долгое время пребывания на посту президента он окончательно убедился в отсутствии интереса к странам объединения со стороны других государств. По его словам, участники постсоветской интеграции никому нигде больше не нужны.

1 октября на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что «мир подошел к решающему, поворотному моменту развития».

В пятницу глава республики встретился в Минске с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и премьерами других государств ЕАЭС. В четверг руководители российского и белорусского кабминов начали двусторонние переговоры.