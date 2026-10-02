Иркутянин получил срок за попытку убить дочь из-за прогула школы

Отец получил семь с половиной лет строгого режима за выброшенную из окна дочь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ленинский районный суд приговорил 44-летнего иностранца к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима, передает ТАСС.

Мужчина признан виновным в истязании и покушении на убийство несовершеннолетней.

«Ленинским районным судом г. Иркутска рассмотрено уголовное дело в отношении 44-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 117 (истязание), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», – сообщили в суде.

По данным прокуратуры, конфликт начался, когда отец увидел 17-летнюю дочь на улице вместо школы. Он силой усадил девушку в машину и избивал ее, в том числе металлическим шлангом, по дороге домой и в квартире. Затем мужчина вытолкнул подростка из окна четвертого этажа. Девушка выжила, но получила серьезные травмы.

Следственный комитет уточнил, что пострадавшая дала показания в больнице. Подсудимый свою вину не признал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Уфе отправил на принудительное лечение местного жителя, выбросившего трехлетнего ребенка из окна.