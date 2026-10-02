Возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть

WSJ: Цена нефти превысила 102 доллара вопреки возвращению танкеров в Ормузский пролив

Tекст: Игорь Иножарский

Ожидалось, что возобновление прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив поможет снизить цены на сырую нефть, бензин и дизельное топливо, укротив инфляцию, пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на то, что американским силам удалось ослабить контроль Ирана над водным путем и помочь восстановлению поставок нефти к довоенному уровню, цена глобальных фьючерсов на сырую нефть выросла на 4,4%, составив 102,31 доллара за баррель.

Средние цены на бензин в США держались выше 4,41 доллара за галлон, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла самого высокого уровня за 24 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цена нефти марки Brent превысила 102 доллара. В тот же день танкер загорелся после попадания снаряда в Ормузском проливе. Во вторник цены на нефть выросли из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.