  • Новость часаРоссийские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру
    СК завел дело о присвоении США денег бизнесмена Малофеева для финансирования ВСУ
    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»
    В Швеции заявили о готовности к ударам вглубь России
    ВС России поразили железнодорожный мост в Киеве
    В Европе начали готовиться к отставке Мерца
    Швеция пригрозила превратить Готланд в ударный плацдарм
    ЕС собрался дать отпор на давление США по запасам дизеля
    Продавцы Ozon получили отсрочку по налогам из-за атак беспилотников
    2 октября 2026, 11:11 • Новости дня

    Возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть

    WSJ: Цена нефти превысила 102 доллара вопреки возвращению танкеров в Ормузский пролив

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возвращение нефтяных танкеров в Ормузский пролив не привело к ожидаемому снижению цен на нефть и топливо, бенчмарк глобальных фьючерсов на нефть подскочил до 102,31 доллара за баррель.

    Ожидалось, что возобновление прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив поможет снизить цены на сырую нефть, бензин и дизельное топливо, укротив инфляцию, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на то, что американским силам удалось ослабить контроль Ирана над водным путем и помочь восстановлению поставок нефти к довоенному уровню, цена глобальных фьючерсов на сырую нефть выросла на 4,4%, составив 102,31 доллара за баррель.

    Средние цены на бензин в США держались выше 4,41 доллара за галлон, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла самого высокого уровня за 24 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цена нефти марки Brent превысила 102 доллара. В тот же день танкер загорелся после попадания снаряда в Ормузском проливе. Во вторник цены на нефть выросли из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    1 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    В МИД России заявили об ухудшении обстановки в Йемене

    МИД: Обстановка в Йемене только ухудшается

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов заявил об обострении ситуации в Йемене, что мешает мирному урегулированию конфликта.

    Возобновление боевых действий в регионе не способствует политико-дипломатическому решению конфликта, передает РИА «Новости». «Боевые действия, которые возобновились в Йемене, конечно же, не способствуют выходу… на политико-дипломатическое решение этого конфликта, речь о котором ведется давно, и планы в отношении которого… и надежды существуют до сих пор», – заявил Алимов в ходе пресс-конференции.

    Дипломат подчеркнул, что Москва призывает спецпредставителей ООН активизировать усилия. Это необходимо для стимулирования сторон к реализации предложенной Саудовской Аравией дорожной карты.

    По словам замминистра, текущие дискуссии подтверждают необходимость создания системы коллективной безопасности на Ближнем Востоке. Россия уже предложила соответствующую концепцию странам Персидского залива, при этом не навязывая ее и признавая лидирующую роль государств региона в урегулировании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль предупредил о риске масштабной эскалации конфликта в Йемене.

    Йеменское движение хуситов атаковало беспилотниками стратегические объекты в Саудовской Аравии.

    Власти королевства столкнулись с острым дефицитом ракет-перехватчиков для отражения ударов.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Нидерланды отказались лечить детей из сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Нидерландов отказались принимать детей из сектора Газа на лечение, однако продолжат финансировать медицинскую помощь для них в Иордании, сообщил министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Сьерд Сьердсма.

    Правительство Нидерландов приняло решение прекратить доставку детей из сектора Газа в королевство для прохождения лечения, заявил Сьердсма, передает ТАСС. «Мы не привозим детей в Нидерланды. Я не считаю это сложным выбором», – заявил министр.

    При этом он добавил, что кабинет министров не выступает против медицинской эвакуации, а правящая коалиция не блокирует этот процесс. Нидерланды продолжат финансировать специальную программу в Иордании, которая позволит оказать необходимую помощь 250 больным детям из Газы.

    Предыдущее правительство под руководством премьера Дика Схофа выделило 25 млн евро на эти цели, и тогда в страну привезли пятерых маленьких пациентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году правительство Германии отказалось принимать на лечение больных детей из сектора Газа.

    В феврале госслужащие Нидерландов провели в Гааге акцию протеста против израильской политики в палестинском анклаве.

    Летом прошлого года премьер-министр Дик Схоф сообщил об отставке всего нидерландского правительства из-за распада правящей коалиции.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent превысила 102 доллара

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent увеличилась более чем на 5%, достигнув отметки почти в 103 доллара за один баррель.

    В четверг вечером на мировых биржах зафиксировали активное ускорение роста стоимости углеводородов, передает РИА «Новости». К 20:59 по московскому времени цена декабрьских контрактов на марку Brent выросла на 5,09% по сравнению с предыдущим закрытием.

    Теперь этот сорт торгуется на уровне 102,99 доллара за баррель. Одновременно с этим ноябрьские фьючерсы на техасскую светлую нефть WTI также показали положительную динамику. Они подорожали на 2,88%, достигнув отметки в 93 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 106 долларов за баррель.

    В середине прошлого месяца мировые цены на углеводороды усилили рост почти до 6%.

    Чуть ранее стоимость эталонной марки преодолела отметку в 103 доллара.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 05:44 • Новости дня
    Путин назвал огромной ошибкой убийство секретаря Совбеза Ирана Лариджани

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани было огромной ошибкой.

    Российский лидер подчеркнул, что Лариджани был готов искать компромиссы, ориентируясь на интересы народа Ирана, передает ТАСС.

    «Поэтому это – помимо всяких правовых оценок – ошибка», – сказал президент.

    Путин также отметил, что такой человек был необходим для поисков решений, позволяющих добиться мира в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила о соболезнованиях Путина Ирану в связи с гибелью Лариджани. Иран в ответ на это убийство ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля. Тегеран признал терактом убийство секретаря Совбеза.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Иран выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе

    МИД Ирана вызвал посла Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Ирана выразило протест послу Британии Хьюго Шортеру из-за обвинений в подготовке диверсии на военной базе Соединенного Королевства.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии в Тегеране Хьюго Шортера. Дипломату выразили решительный протест из-за обвинений британского руководства в причастности Исламской республики к попытке диверсии на военной базе, передает ТАСС.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи категорически отверг утверждения Лондона. «Эти обвинения голословны и нелепы», – подчеркнул дипломат.

    По словам Тахт-Раванчи, пропагандистская кампания британских властей призвана отвлечь внимание от ответственности Лондона за предоставление своих военных объектов для действий США и Израиля против Ирана. Он потребовал от Британии официальных разъяснений и пересмотра курса в отношении Тегерана. Британский посол заверил, что передаст ноту протеста руководству своей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские спецслужбы начали проверку возможной причастности Ирана к инциденту возле базы Фэрфорд в графстве Глостершир.

    Посольство Исламской республики в Лондоне решительно осудило подобные спекуляции местных средств массовой информации.

    Позже глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи полностью отверг связь своей страны с задержанием подозреваемых у военного объекта.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в Ираке

    Tекст: Ольга Иванова

    Нидерланды вывели войска из Ирака после 12 лет участия в международной антитеррористической коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

    Нидерланды завершили участие в международной операции Inherent Resolve против террористической группировки «Исламское государство» в Ираке, передает ТАСС. Министр обороны королевства Дилан Йешильгез-Зегериус сообщила, что миссия подошла к концу.

    «Операция Inherent Resolve в Ираке завершена. Более 6,3 тыс. нидерландских военнослужащих на протяжении последних 12 лет совместно с международными партнерами участвовали в вытеснении террористов ИГ в Ираке, зачастую в сложных условиях», – написала она в соцсетях.

    Страна присоединилась к антитеррористической кампании под руководством США в октябре 2014 года. Операция в Ираке прекращена, однако миссия продолжает свою деятельность в Сирии. Королевство также участвует в отдельной миссии НАТО по подготовке и консультированию иракских сил безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции.

    Американские военные завершили вывод войск с авиабазы в Эрбиле.

    Италия прекратила свое 12-летнее военное присутствие в этой стране.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Американский авианосец «Теодор Рузвельт» отправился на Ближний Восток

    Al Jazeera: Авианосец «Теодор Рузвельт» отправился на Ближний Восток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский авианосец «Теодор Рузвельт» вместе со своей ударной группой покинул базу в Сан-Диего и взял курс на Ближний Восток, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Корабли прибудут в район Ирана к концу ноября, сообщил американский чиновник Al Jazeera, передает РИА «Новости». По его словам, к этому времени вблизи Ирана будут развернуты три авианосца и две десантные группы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана.

    Во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    В пятницу Москва и Тегеран подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Минобороны Азербайджана закупило турецкие ракетные системы Barbaros

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Азербайджана и турецкая компания Roketsan подписали контракт на поставку систем береговой обороны Barbaros для азербайджанских вооруженных сил.

    Договор был подписан на оборонной выставке ADEX в Баку. Генеральный директор Roketsan Мурат Икинджи заявил, что новые комплексы станут стратегическим защитником береговой линии страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Caliber.

    Один комплекс Barbaros оснащается четырьмя тяжелыми противокорабельными ракетами Atmaca с дальностью более 250 км или шестью средними ракетами Cakir, способными поражать цели на расстоянии свыше 150 км. Система предназначена для уничтожения надводных кораблей из состава десантных соединений, конвоев, ударных групп и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

    Установка оборудована радиолокационными и электрооптическими системами. Время развертывания и сворачивания комплекса для ухода из-под ответного удара составляет около пяти минут. Интеграция с системой боевого управления Advent от компании Havelsan позволяет комплексу получать целеуказания от удаленных радаров, беспилотников и кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе горные стрелки Грузии, Азербайджана и Турции начали учения по стандартам НАТО.

    Летом премьер-министр Грузии открыл участок железной дороги между Азербайджаном и Турцией.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Израильские самолеты нанесли новые удары по югу Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-воздушные силы Израиля подвергли бомбардировке территорию между несколькими населенными пунктами на юге Ливана, где местные жители пытаются восстанавливать разрушенное жилье.

    Атака затронула район между населенными пунктами Мейфидун и Заутар аш-Шаркия, передает РИА «Новости». Несмотря на регулярные обстрелы окрестных деревень, мирные жители прифронтовых зон продолжают разбирать завалы и частично восстанавливать дома.

    В это же время на юге страны замечено усиление патрулей миротворцев ООН. Колонны Временных сил передвигаются в сопровождении нескольких единиц бронетехники.

    «Только сегодня вражеские силы провели подрывы зданий в поселениях Маждаль Зун и Мейс аль-Джабаль. Помимо авиаударов близ Мейфидун ударам с воздуха подверглось и поселение Аль-Кашафия», – рассказал военно-полевой источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа вооруженные силы Израиля осуществили массированные атаки по ряду населенных пунктов Южного Ливана.

    Президент Ливана Джозеф Аун осудил действия израильской армии на южных территориях государства. Весной израильская боевая авиация атаковала десятки ливанских поселений.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 14:04 • Новости дня
    Доля российской нефти в импорте углеводородов Индии достигла 35%

    The Times of India: Российская нефть составила 35% импорта Индии в сентябре

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре на российскую марку Urals пришлось 35% от общего объема поставок углеводородов в Индию, при этом Россия сохранила лидерство по экспорту нефти в эту страну.

    В прошлом месяце Россия удержала первое место по поставкам нефти в Индию, объем которых ежедневно достигал 5,4 млн баррелей. На марку Urals пришлось 35% от общих поставок углеводородов в индийские порты, пишет The Times of India со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

    Самый высокий уровень импорта энергоносителей со времени начала конфликта между США и Ираном в феврале удалось обеспечить благодаря улучшению логистики через Ормузский пролив, отмечает ТАСС.

    По данным аналитиков, в сентябре Индия получила почти 40% нефти, свыше 60% сжиженного нефтяного газа и 47% сжиженного природного газа из стран Ближнего Востока, включая ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и Иран. Месяцем ранее на долю ближневосточных государств приходилось в среднем 25% поставок нефти и 29% газа.

    Увеличение поставок из Омана и ОАЭ помогло индийской стороне снизить до 16% дорогостоящий импорт сжиженного нефтяного газа из США, который в период наибольшей эскалации на Ближнем Востоке составлял почти треть от общего объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западные аналитики зафиксировали рекордную за неделю прибыль России от экспорта нефти.

    В марте Индия значительно увеличила закупки российских энергоносителей.

    Стоимость нефти Urals в республике весной достигла максимума с начала 2022 года.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи

    Посол Ирана выразил благодарность за слова Лаврова в ООН об убийстве Хаменеи

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран благодарен Москве за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН с осуждением убийства Али Хаменеи, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Посол Ирана в России Казем Джалали назвал выступление Лаврова в ООН великолепным, передает ТАСС.

    «Благодарим за твердую позицию в отношении Ирана, а также осуждение убийства нашего верховного лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Мы очень благодарны», – сказал Джалали.

    На прошлой неделе на 81-й сессии Генассамблеи ООН Лавров назвал убийство Хаменеи, членов его семьи, а также членов военного и политического руководства страны неприемлемым проявлением силового диктата. Министр добавил, что целями американо-израильской агрессии стали мирные ядерные объекты Ирана, находившиеся под защитой гарантий МАГАТЭ, что нанесло непоправимый урон авторитету агентства и системе нераспространения ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на 81-й сессии Генассамблеи ООН Сергей Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана неприемлемым. Министр добавил, что целями американо-израильской агрессии стали мирные ядерные объекты Ирана, находившиеся под защитой гарантий МАГАТЭ, что нанесло непоправимый урон авторитету агентства и системе нераспространения ядерного оружия.

    В июле столица Ирана провела коллективную молитву по Али Хаменеи.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах скоро пополнить резервы США венесуэльской нефтью

    Трамп анонсировал пополнение стратегических резервов США нефтью из Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время обеспечить американские национальные запасы углеводородов за счет масштабных поставок венесуэльской нефти.

    Американский лидер сделал соответствующее заявление по итогам переговоров с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, передает РИА «Новости».

    «Мы добываем огромное количество нефти. Скоро мы пополним наши национальные резервы, национальные стратегические резервы. У нас очень хорошие отношения», – подчеркнул Дональд Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в конце августа Трамп пообещал восполнить истощенные национальные резервы энергоносителей за счет венесуэльских месторождений.

    После этого министерство энергетики США спрогнозировало двукратный рост добычи нефти в латиноамериканской стране. Позже американский лидер оценил обеспеченность Соединенных Штатов венесуэльским сырьем на 500 лет вперед.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 02:12 • Новости дня
    Саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене

    Tекст: Антон Антонов

    Саудовская авиация нанесла удары по военному лагерю «Ан-Нахдайн» хуситов на территории президентского комплекса на юге столицы Йемена Саны, сообщил источник в йеменских властях.

    «Саудовская авиация нанесла удары по военному лагерю «Ан-Нахдайн» на территории президентского комплекса на юге Саны», – заявил источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на электростанцию в Медине.

    В воскресенье хуситское движение сообщило о семи погибших при авиаударе по рынку в Йемене и обвинило в атаке коалицию во главе с Саудовской Аравией.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на электростанцию в Медине

    Представитель арабской коалиции аль-Малики: Хуситы атаковали Медину

    Tекст: Антон Антонов

    Движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало беспилотником электростанцию в Медине, снабжающую электричеством исламскую святыню – мечеть Пророка, заявил представитель арабской коалиции против хуситов генерал-майор Турки аль-Малики.

    Атака произошла 29 сентября и вывела из строя один из трансформаторов станции, однако снабжение электросети в целом не пострадало, сообщает РИА «Новости».

    Представитель хуситов опроверг обвинения коалиции, заявив йеменскому агентству Saba, что сообщение об атаке является ложью, не имеющей ничего общего с действительностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре служба гражданской обороны Саудовской Аравии впервые предупредила о срабатывании сигнала воздушной тревоги в провинции Мекка на западе страны, где находятся главные мусульманские святыни.

    Хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о попытке атаковать Мекку.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    США отправили батареи Patriot для защиты союзников на Ближнем Востоке

    США развернули дополнительные батареи Patriot в Саудовской Аравии и Катаре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные направили в Саудовскую Аравию и Катар две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников и один источник в регионе.

    Вашингтон перебросил зенитные комплексы на Ближний Восток еще в сентябре, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios. «Американские военные в последние недели отправили две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов в Саудовской Аравии и Катаре», – уточняется в публикации.

    Этим шагом Соединенные Штаты стремятся убедить союзников в безопасности их инфраструктуры на случай возобновления вооруженного конфликта с Ираном. В Саудовской Аравии американская система прикроет ключевое нефтяное предприятие, а в Катаре батарея обеспечит безопасность газового объекта.

    Для проведения возможных масштабных боевых операций Вашингтону потребуется использовать саудовское воздушное пространство. Однако Эр-Рияд вряд ли даст на это разрешение, если усомнится в надежной защите собственных ресурсов.

    В августе президент США Дональд Трамп отказался от планов нанести удары по иранским предприятиям. Лидеры Саудовской Аравии и Катара отговорили его от атаки из-за страха за свою энергоинфраструктуру. В итоге американский лидер сделал выбор в пользу экономического давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября президент США Дональд Трамп предупредил о возможности возобновления массированных ударов по Ирану. Власти Саудовской Аравии столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для отражения постоянных атак. В конце прошлого месяца Париж решил отправить военнослужащих и системы ПВО для защиты саудовских энергетических объектов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Полицейский погиб в Подмосковье при задержании наркоторговцев
    У второго пилота рейса Flydubai нашли листовки «Свободной Палестины»
    Украина заявила о первом применении баллистической ракеты FP-7
    Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы
    Грузия раскритиковала Британию за санкции против лидеров Южной Осетии
    Стало известно о состоянии выжившей после казни американки
    Китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина