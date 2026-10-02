Премьер Израиля заявил об исламской радикализации второго пилота Flydubai

Axios: Нетаньяху заявил о радикализации пытавшегося угнать самолет пилота

Tекст: Игорь Иножарский

Первоначальное расследование попытки угона самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из ОАЭ в Израиль, показало, что оманский второй пилот подвергся религиозной радикализации в последние месяцы, пишет Axios.

Представители израильской разведки подтвердили эту информацию, отметив, что инцидент с высокой вероятностью является террористическим актом. Расследованием случившегося занимаются службы безопасности Саудовской Аравии, которые допрашивают подозреваемого, а также власти ОАЭ. К выяснению обстоятельств подключились израильские спецслужбы «Моссад» и ШАБАК.

Президент США Дональд Трамп допустил причастность Ирана к попытке захвата лайнера. Израильские официальные лица пока не располагают доказательствами иранского следа, однако не исключают такую возможность.

Отдельному расследованию подлежит факт назначения гражданина Омана пилотом на рейс в Израиль. Согласно протоколам безопасности, члены экипажа из стран, не имеющих дипломатических отношений с еврейским государством, не могут обслуживать такие маршруты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября. В среду власти страны признали резню на борту самолета терактом. Офис главы израильского правительства сообщил о контроле над ситуацией.