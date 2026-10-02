  • Новость часаСК завел дело о присвоении США денег бизнесмена Малофеева для финансирования ВСУ
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    2 октября 2026, 10:07 • Новости дня

    СК завел дело о присвоении США денег бизнесмена Малофеева для финансирования ВСУ

    СК завел дело о присвоении США денег бизнесмена Малофеева для финансирования ВСУ
    @ sledcom.ru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о присвоении денег бизнесмена Константина Малофеева на счетах в США и использовании их для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Следователи устанавливают должностных лиц органов власти США, причастных к принятию решений о незаконном аресте средств бизнесмена. Эти деньги в дальнейшем были направлены на поддержку ВСУ, сообщила Петренко РИА «Новости».

    Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по заявлению самого Малофеева. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства незаконных действий американских властей, нарушающих права граждан России и принципы частной собственности.

    Петренко добавила, что по решению американских органов власти были арестованы денежные средства на счетах предпринимателя в кредитных учреждениях страны, эти деньги в дальнейшем были использованы для финансирования ВСУ.

    В марте 2023 года ФСБ предотвратила убийство Малофеева. В спецслужбе указали, что украинские силовые структуры намеревались подложить бомбу ему под автомобиль.

    Малофеев заявлял, что не получил травм при покушении.

    В 2020 году учрежденный бизнесменом телеканал «Царьград» судился с американской Google, Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск к корпорации.

    1 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон ввел ограничения против российской системы международных платежей А7, обвинив платформу в помощи Ирану при обходе санкций, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

    Министерство финансов США включило российскую систему международных платежей А7 в санкционный список, передает РИА «Новости». В американском ведомстве платформу назвали «связанной с Россией теневой банковской сетью».

    «Сегодня министерство финансов США предприняло беспрецедентные меры против A7 Network», – заявили представители ведомства. По версии Вашингтона, Иран мог использовать систему для обхода действующих ограничений.

    Американская сторона отметила, что платформа могла оказывать финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции и палестинскому движению ХАМАС. Помимо этого, санкции распространили на автомобильный и железнодорожный секторы иранской экономики.

    В обновленный список попали автопроизводители Iran Khodro, SAIPA, Pars Khodro и Zamyad, а также государственная железнодорожная компания Ирана. Ограничения также затронули ряд компаний из Китая, ОАЭ, Германии, Турции и Индонезии, а также иранских граждан Мехнуша Хамедани и Рамина Кешвардуста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Британия ввела ограничительные меры против топ-менеджеров системы международных расчетов А7.

    В начале сентября министр финансов США Скотт Бессент пообещал систематически наказывать любых помощников Тегерана.

    В середине прошлого месяца американский президент Дональд Трамп подписал масштабный закон об «адских санкциях» в отношении Ирана и России.

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    1 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае имеют огромное значение для всего международного сообщества, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Я убежден, что президент будет рад там встретиться с президентом Трампом, и эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира», – подчеркнул официальный представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи на саммите АТЭС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин выразил готовность к переговорам с американским коллегой.

    До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения такого саммита в Шэньчжэне.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    1 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Песков: Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина на АТЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ведет подготовку к проведению двусторонних переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы готовимся к двусторонней встрече с председателем Си. Путин и Си условились о том, что такую встречу они на полях саммита проведут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Во вторник в Кремле назвали возможной подготовку Китаем встречи Путина, президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина на этом саммите.

    В тот же день Пекин уклонился от комментариев о возможности проведения таких трехсторонних переговоров.

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    1 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин признался в смене позиции по Украине после Анкориджа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин сообщил, что изменил свое мнение относительно урегулирования ситуации на Украине после визита в американский город Анкоридж.

    Путин рассказал, что поменял свою точку зрения на урегулирование ситуации на Украине в ходе поездки в американский Анкоридж. По словам президента, изначально российская сторона отвергла предложенный американцами вариант выхода из кризиса, передает РИА «Новости».

    «Американская сторона предложила нам вариант выхода из кризиса. И первоначально мы сказали: «Ну нет, мы должны подумать». А потом я приехал в Анкоридж и поменял свою позицию. Сказал, что согласен», – сообщил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Анкоридже стороны обсуждали варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    Позже глава МИД России Сергей Лавров подтвердил согласие Москвы с предложенной Соединенными Штатами концепцией урегулирования. А уже летом помощник президента Юрий Ушаков заявил о неспособности Вашингтона выполнить достигнутые на саммите договоренности.

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    1 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин выразил готовность возобновить диалог по стратегической стабильности с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    «Если действующая администрация США захочет это сделать, мы готовы возобновить этот диалог хоть завтра», – сказал президент на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    При этом глава государства отметил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона ответа на свои инициативы по сдерживанию гонки вооружений. По его словам, Россия никогда не выступала против подобного обсуждения и продолжает предлагать его американской стороне.

    Президент также подчеркнул важность наличия договоренностей по ограничениям арсеналов, поскольку механизмы сдерживания объективно необходимы.

    Он напомнил, что именно США, а не Россия, под различными предлогами выходили из международных соглашений, лежащих в основе нераспространения ядерного оружия, включая договор СНВ-3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров сообщил о предложениях Вашингтона возобновить двусторонний диалог.

    Летом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков исключил перспективы скорого начала переговоров по стратегической стабильности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил сохранение ответственного курса России вне рамок ДСНВ.

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    2 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Crew Dragon с космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС
    Crew Dragon с космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии НАСА Crew-13, в состав которой входит российский космонавт Сергей Тетерятников, успешно пристыковался к Международной космической станции.

    Вместе с Тетерятниковым на орбиту отправились командир экипажа Джессика Уоткинс и пилот Люк Делани от НАСА, а также специалист миссии от Канадского космического агентства Джошуа Кутрик, передает РИА «Новости».

    Стыковка корабля с орбитальным комплексом состоялась в 2.05 мск. Общее время полета от старта до стыковки составило 7 часов 55 минут, что стало рекордным показателем скорости сближения для американских космических кораблей за всю историю эксплуатации станции.

    Научная программа экипажа, по данным НАСА, включает эксперименты для подготовки будущих миссий к Луне и Марсу, а также прикладные исследования в интересах земной медицины. Космонавты изучат ткани на основе стволовых клеток человека для поиска методов лечения болезней сердца и Паркинсона, исследуют нарушения кровообращения в невесомости и займутся выращиванием растений на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу экипаж миссии Crew-13 с Тетерятниковым прибыл во Флориду.

    В четверг российский космонавт отправился к МКС.

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    1 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков заявил о выгоде совместных экономических проектов с США

    Песков назвал выгодной реализацию крупных экономических проектов России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил перспективы развития делового сотрудничества Москвы и Вашингтона, назвав текущие рабочие контакты весьма позитивным процессом.

    Песков заявил, что взаимодействие государств на рабочем уровне не прекращается, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы журналистов о недавней поездке спецпредставителя президента по инвестиционному сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты, представитель Кремля подчеркнул важность двустороннего диалога.

    «Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать экономическую проблематику в том плане, что действительно реализация в самых различных областях экономических проектов, в том числе и крупных, была бы к большой выгоде и России, и Америки», – отметил пресс-секретарь.

    По словам представителя Кремля, стороны продолжают детальное обсуждение дальнейших инициатив в различных сферах. Сохранение подобных рабочих контактов оценивается российской стороной как весьма положительный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями американских властей.

    Глава РФПИ опубликовал фотографию из столицы США в соцсетях.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о продолжающихся контактах с американскими переговорщиками.

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    1 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    Захарова обвинила журналистов Bloomberg в информационной диверсии

    Захарова назвала диверсией интерпретацию своих слов журналистами Bloomberg

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила американское агентство Bloomberg в информационной диверсии и неприкрытой прокачке русофобских нарративов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналисты американского агентства Bloomberg занимаются информационной диверсионной деятельностью, передает РИА «Новости».

    Ранее издание исказило смысл слов дипломата, что заводы по производству оружия для ВСУ в Европе являются для России военными целями. Bloomberg назвало это новой угрозой в адрес членов НАТО, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии планов нападать на страны альянса.

    «Они занимаются абсолютно четко информационной диверсионной деятельностью… Они занимаются неприкрытой прокачкой… русофобских нарративов. Они обслуживают всю эту агрессию и делают, еще раз хочу это сказать, с абсолютно четко и явно выраженными диверсионными целями», – отметила Захарова в эфире программы «Время покажет».

    Дипломат подчеркнула, что Bloomberg нельзя назвать информационным агентством, а его сотрудников – журналистами. По ее словам, эта организация полностью завязана на спецслужбах западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России обвинила западную прессу в массовой фабрикации новостей.

    В конце августа дипломат указала британскому корреспонденту на грубую ошибку при цитировании тезиса о возможных целях для российских военных.

    Ранее Мария Захарова назвала агентство Bloomberg сливным бачком из-за публикации непроверенной информации.

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    1 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Путин оценил предложения Трампа по Украине

    Путин: Предложения Трампа по Украине сложные, но в правильном направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин прокомментировал инициативы Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, оценив их как «сложные, но в правильном направлении».

    Путин назвал предложения президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию сложными, но направленными в правильное русло. Выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», российский лидер отметил важность гарантий безопасности, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны гарантии безопасности, не только для той стороны, с чем мы согласны, там много предложений, в том числе и президент Трамп сделал. Такие сложные для нас решения, но в целом мы понимаем, что это в правильном направлении движение», – сказал Путин.

    Кроме того, президент России сообщил, что на саммите в Анкоридже обсуждались предложения по урегулированию ситуации на Украине, выдвинутые не Москвой, а Вашингтоном.

    «Не наши предложения мы обсуждали в Анкоридже, а предложения США. И я приехал сказать, что мы согласны», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры России и США обсудили варианты завершения украинского конфликта на саммите в Анкоридже.

    Ранее Кремль назвал инициативы Дональда Трампа очень хорошей основой для будущих договоренностей. Позже Владимир Путин отметил опору американских предложений на достигнутые на Аляске соглашения.

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    1 октября 2026, 22:57 • Новости дня
    Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в гуманитарных обменах с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за участие в организации обменов между Россией и Украиной и содействие в решении гуманитарных вопросов, связанных с украинским конфликтом.

    На пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» Путин заявил: «Мы благодарны первой леди США за работу в гуманитарной сфере».

    Путин подчеркнул, что благодарность в адрес супруги президента США прозвучала «совершенно искренне» и «без всякой иронии», передает ТАСС.

    «Это касается обменов, некоторых решений и других гуманитарных вопросов», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Мелания Трамп сыграла важную роль в возвращении российской девочки с территории Украины к своей семье.

    Мелания Трамп сообщала, что Россия и США обеспечили возвращение к родителям восьми детей с Украины, которые были разлучены со своими семьями из-за боевых действий.

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    1 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин допустил возможность встречи с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин допустил возможность проведения встречи с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита АТЭС.

    Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» допустил возможность проведения трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает РИА «Новости».

    Российский лидер выразил уверенность в том, что предстоящее мероприятие в Китае пройдет успешно. По его словам, для организации переговоров в формате Россия – США – КНР необходимо предварительно согласовать повестку.

    «Нужно найти вопросы, определить тематику переговоров, многое будет зависеть от Китая», – отметил глава государства, говоря о перспективах встречи лидеров трех стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков также допустил вероятность организации Пекином трехсторонней встречи лидеров на саммите АТЭС.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко выразил поддержку проведению совместных переговоров глав России, США и КНР. А глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к контактам с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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    1 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Путин: Европа проявляет более агрессивную политику к России, чем США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин сообщил, что многие европейские страны ведут себя по отношению к России агрессивнее Вашингтона, который сейчас стремится к завершению украинского конфликта.

    «Сейчас, конечно, основные ведущие европейские страны занимают гораздо более агрессивную позицию в отношении России, чем Соединенные Штаты», – подчеркнул глава государства в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости».

    По его словам, США стремятся к прекращению конфликта, тогда как многие страны Европы, исходя из неблагоприятного развития экономики в своих странах, положения правящего политического класса, исходя из изменений настроений внутри своих стран, «являются застрельщиками агрессивного поведения в отношении России и создания дополнительных кризисов между Россией и Европой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании клуба «Валдай» российский лидер рассказал о попытках Запада изолировать Россию после распада СССР.

    Глава государства призвал мировое сообщество к мирному сосуществованию.

    В четверг президент заявил о вынужденной защите России в ответ на агрессию.

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    1 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Путин заявил о добрых многолетних отношениях с Трампом

    Путин рассказал о добрых многолетних отношениях с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил, что у него сложились добрые многолетние отношения с президентом США Дональдом Трампом.

    Российский лидер выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости». «У меня с президентом Трампом довольно добрые, многолетние отношения», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае имеют огромное значение для всего международного сообщества.

    Помощник президента Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи на саммите АТЭС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин выразил готовность к переговорам с американским коллегой.

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    2 октября 2026, 05:44 • Новости дня
    МИД России назвал санкции США против Кубы бесчеловечными

    Глава департамента МИД Щетинин: США ставят Кубу на грань выживания

    Tекст: Антон Антонов

    США целенаправленно ставят Кубу на грань выживания, ужесточая экономические, торговые, финансовые и энергетические санкции против острова, заявил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

    Щетинин заявил, что происходящее сейчас в отношении Кубы является свидетельством крайне жестокого и бесчеловечного ужесточения экономического, торгового, финансового, а в последнее время и энергетического эмбарго в отношении острова, сообщает РИА «Новости».

    «Страна совершенно целенаправленно ставится на грань выживания – мы можем с большим уважением относиться к стойкости кубинского народа, который выдерживает эти трудности в условиях крайне неблагоприятного внешнего контекста», – сказал Щетинин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД России назвал неприемлемым ужесточение санкций США против Кубы.

    Во вторник США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой.

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    2 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Решетников заявил, что не встречался с торгпредом США Гриром на G20

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил благодарность торговому представителю США Джеймисону Гриру за грамотное проведение встречи министров торговли стран G20, но отметил, что сам не встречался с ним на мероприятии.

    Российская делегация высоко оценила открытый характер обсуждений на прошедшем в Соединенных Штатах мероприятии, сказал Решетников, пишет РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что участники встречи придерживались заранее утвержденной повестки. По его словам, вопросы санкций и вторичных пошлин на переговорах не поднимались.

    При этом глава ведомства заявил, что лично не встречался с американским торговым представителем на полях саммита. Тем не менее он указал на сохранение рабочих контактов с коллегами из США.

    Встреча министров торговли государств G20 проходила в Милуоки с 30 сентября по 1 октября. В июле Вашингтон установил дополнительные пошлины на импорт из десятков стран, обвинив их в недостаточной борьбе с принудительным трудом. Для России ставка составила 12,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минэкономразвития провел переговоры с министром торговли Турции на полях G20. В среду он прибыл в Соединенные Штаты. Во вторник министр возглавил российскую делегацию на встрече.

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