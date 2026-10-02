Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 857,5 доллара. По состоянию на 9:10 мск этот показатель составил 847,6 доллара, следует из данных лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 863,4 доллара за тысячу кубометров.

В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров впервые за пять месяцев, а в начале сентября пробили 900 долларов. В середине прошлого месяца цены ненадолго достигали 1000 долларов за тысячу кубометров.

По итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, до 897 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе снизились в начале торгов. В тот же день сообщалось, что средние цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20%.

В среду котировки вернулись к росту.