Пенсионер подорвал себя в квартире в Зеленограде

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в районе Крюково. В результате взрыва мужчина скончался. В настоящее время квартира проверяется на наличие других взрывных устройств, сказал собеседник ТАСС.

На месте работают специалисты экстренных служб, включая саперов. Людей из подъезда эвакуировали, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В августе в ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство.

В феврале в Ростовской области мужчина активировал взрывное устройство при попытке ареста, он погиб сам и ранил правоохранителей.