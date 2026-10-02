Неопознанный беспилотник рухнул на границе Румынии

Неопознанный объект упал в румынском селе около украинской границы

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Около пяти часов утра поступило сообщение о падении объекта, возможно, воздушного дрона, в районе населенного пункта Плауру уезда Тулча с последующим возгоранием. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нет», – передает РИА «Новости» заявление румынского оборонного ведомства.

Для тушения огня на место происшествия направили спасателей и подразделения вооруженных сил. Район падения оперативно взяли под охрану, сейчас местность обследуют армейские специалисты. Село Плауру расположено на румынском берегу Дуная прямо напротив украинского порта Измаил.

При этом радиолокационные системы не зафиксировали нарушений воздушного пространства страны за минувшую ночь. В министерстве подчеркнули, что ситуация развивается динамично. Новые сведения будут публиковаться по мере их поступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября министерство обороны Румынии подняло в воздух четыре истребителя из-за воздушной цели у границы с Украиной.

За несколько дней до этого беспилотный летательный аппарат рухнул в лесном массиве румынского уезда Сучава.

В августе военное ведомство страны сообщило о падении незаметного для радаров дрона в лесах уезда Тулча.