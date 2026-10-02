Импорт сжиженного природного газа в Европу достиг максимума за четыре месяца

Импорт сжиженного природного газа в Европу в сентябре вырос на 15%

Tекст: Мария Иванова

Увеличение поставок связано с необходимостью ускоренного заполнения подземных хранилищ перед зимним периодом. Объем поступлений в газотранспортную систему Европейского союза в сентябре оказался на 15% выше августовских показателей, но на 6% уступил результатам сентября прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

В период с января по сентябрь 2026 года общий объем поступлений с СПГ-терминалов составил порядка 101 млрд кубометров, что на 3% меньше показателя за аналогичный период 2025 года.

По информации Европейской сети операторов газотранспортных систем, СПГ сохраняет лидерство среди источников газоснабжения ЕС с долей 42,2%. Второе место занимает трубопроводный газ из Норвегии (38,7%), далее следуют поставки из Северной Африки (9,6%) и с восточного направления, включая российский газ (6%). На Азербайджан пришлось 3,5% поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Европа подошла к началу отопительного сезона с рекордным дефицитом газа.

В четверг сообщалось, что заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

Летом закачка газа в подземные хранилища Европы резко упала.