Стубб призвал перестать нажимать кнопку отключения звука для диалога с Россией

Tекст: Вера Басилая

Стубб заявил, что европейским странам на каком-то этапе придется снять психологический барьер и перестать избегать диалога с Россией, передает ТАСС.

Как заявил Стубб в интервью люксембургскому телеканалу RTL, сейчас Евросоюз находится под переговорным зонтиком США и делегировал Вашингтону коммуникацию по урегулированию на Украине. Сам президент Финляндии еженедельно контактирует с американскими переговорщиками и почти ежедневно – с украинскими.

При этом Стубб подчеркнул, что суть дипломатии заключается в разговоре и поиске компромиссов, поэтому нажимать кнопку отключения звука в отношениях с Москвой больше не сработает.

Ранее замглавы МИД Александр Алимов сообщал, что на полях Генассамблеи ООН Стубб пытался на ногах поговорить с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

В четверг президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» подчеркнул, что Россия готова к возобновлению общения со странами Евросоюза, однако это должно происходить без каких-либо предварительных условий.

В четверг президент Владимир Путин объяснил готовность к переговорам по Украине верой в будущее.

В прошлом месяце Стубб призвал Запад не слишком бояться Россию.

Президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами и подчеркнул нежелание Москвы развалить Евросоюз.