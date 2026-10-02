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    2 октября 2026, 09:19 • Новости дня

    Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией

    Стубб призвал перестать нажимать кнопку отключения звука для диалога с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что странам Европы пора преодолеть психологический барьер и перестать нажимать кнопку отключения звука для диалога с Россией.

    Стубб заявил, что европейским странам на каком-то этапе придется снять психологический барьер и перестать избегать диалога с Россией, передает ТАСС.

    Как заявил Стубб в интервью люксембургскому телеканалу RTL, сейчас Евросоюз находится под переговорным зонтиком США и делегировал Вашингтону коммуникацию по урегулированию на Украине. Сам президент Финляндии еженедельно контактирует с американскими переговорщиками и почти ежедневно – с украинскими.

    При этом Стубб подчеркнул, что суть дипломатии заключается в разговоре и поиске компромиссов, поэтому нажимать кнопку отключения звука в отношениях с Москвой больше не сработает.

    Ранее замглавы МИД Александр Алимов сообщал, что на полях Генассамблеи ООН Стубб пытался на ногах поговорить с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

    В четверг президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» подчеркнул, что Россия готова к возобновлению общения со странами Евросоюза, однако это должно происходить без каких-либо предварительных условий.

    В четверг президент Владимир Путин объяснил готовность к переговорам по Украине верой в будущее.

    В прошлом месяце Стубб призвал Запад не слишком бояться Россию.

    Президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами и подчеркнул нежелание Москвы развалить Евросоюз.

    1 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно

    ERR: Пограничники России задержали кипрский сухогруз в Финском заливе

    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В акватории Финского залива российские пограничники якобы остановили кипрский сухогруз, который направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишут прибалтийские СМИ.

    Пограничная служба России якобы остановила в акватории Финского залива грузовое судно, следовавшее под флагом Кипра. Корабль направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на ERR.

    Согласно информации картографического сервиса VesselFinder, судно Vasterbotten в настоящий момент находится на якоре в российских территориальных водах. Анализ маршрута показывает, что перед остановкой сухогруз пересек морскую границу России.

    Эстонская полиция и пограничная охрана официально подтвердили факт задержания корабля. Департамент транспорта Эстонии приступил к выяснению всех обстоятельств произошедшего инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупные суда до эстонского порта Силламяэ проходят через российские территориальные воды из-за мелководья. В мае прошлого года российская сторона уже останавливала вышедший из этой гавани либерийский танкер Green Admire.

    Владимир Путин предупреждал Запад о зеркальном ответе Москвы на захват танкеров с российскими нефтепродуктами. 

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    1 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро

    Bloomberg: ЕС отклонил просьбу Киева о выделении дополнительных 27 млрд евро

    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро
    @ Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз ответил отказом на просьбу украинских властей выделить дополнительное финансирование в размере 27 млрд евро для покрытия растущих военных расходов, пишут западные СМИ.

    Евросоюз отклонил просьбы Украины ускорить выплаты по кредитам для покрытия непредвиденного дефицита военного финансирования, пишет Bloomberg. Размер дефицита оценивается в 27 млрд евро, или 30,4 млрд долларов.

    Ранее украинское руководство обратилось к Брюсселю с просьбой ускорить выделение кредита на 90 млрд евро, который предназначался для обеспечения финансовой стабильности государства до конца 2027 года.

    Агентство отмечает, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Евросоюз стал крупнейшим донором Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский потребовал досрочно перечислить европейские кредиты для покрытия дефицита военного бюджета. Этот запрос на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Ранее Международный валютный фонд предсказал Украине нехватку средств в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    1 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента

    Замглавы МИД Алимов: У изоляторов России изолента кончилась

    МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Запада изолировать Россию провалились, заявил замминистра Алимов. По его словам, у Москвы много друзей и единомышленников, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и видят в ней реальный противовес западным государствам.

    Попытки западных стран изолировать Москву провалились, заявил Алимов в ходе выступления на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

    «У всех этих изоляторов изолента кончилась где-то на первой фаланге мизинца ноги. Никакой изоляции нет и не будет», – отметил Алимов.

    Замминистра подчеркнул наличие у государства большого числа друзей и единомышленников. По его мнению, зарубежные партнеры видят перспективы взаимовыгодного сотрудничества и ценят роль страны как реального противовеса Западу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители западных стран сами инициировали диалог с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль лично попросил о встрече с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

    Ранее власти Соединенных Штатов отказали Александру Алимову в выдаче американской визы для поездки на сессию.

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    2 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма

    Захарова высмеяла признание Макрона об утрате конкурентоспособности Европы

    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма
    @ «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»/Мосфильм

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потере Европой конкурентоспособности из-за отказа от российского газа.

    Дипломат привела в Telegram отрывок из выступления французского лидера на экономическом форуме в Мадриде, шутливо озаглавив его темой школьного сочинения «Как я провел это лето».

    Макрон признал, что российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась.

    «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», – процитировала Захарова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России: «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте».

    Макрон и ранее говорил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

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    1 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
    @ ALEKSANDR SCHERBAK/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россию намеренно поставили в положение, в котором она была вынуждена прибегнуть к вооруженной защите, заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что Украину годами превращали в инструмент противостояния России, поощряя национализм и русофобию. «Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный по сути режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями», – заявил глава государства.

    «Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолётов и живьём жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу», – добавил президент.

    «Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена – в ответ на эту очевидную агрессию – защищать себя с оружием в руках. Сознательно подвели нас к этой черте», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент допустил продолжение международных конфликтов в мире.

    В среду он высоко оценил вклад чеченского народа в проведение спецоперации и укрепление России.

    Летом глава государства рассказал лидерам АСЕАН о ситуации вокруг украинского конфликта.

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    1 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2050 году

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

    Путин подчеркнул, что Россия не вынашивает планов нападения на другие страны в ближайшие десятилетия, передает РИА «Новости».

    «Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но, если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать», – сказал президент на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постпред США Мэтью Уитакер исключил наличие у НАТО планов по нападению на Россию.

    В среду президент Владимир Путин заявил, что российский народ не сломить и не запугать никому.

    Президент Владимир Путин назвал невозможным победить Россию.

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    1 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Названа причина взрыва газового баллона в Одинцово

    Неправильное хранение стало причиной взрыва газового баллона в Одинцово

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оставленный возле электрической плиты туристический газовый баллон сдетонировал в пустой квартире в Одинцово, при этом включить конфорку мог находившийся внутри домашний питомец, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

    В результате инцидента никто не пострадал, передает РИА «Новости». «Сегодня утром в 08:58 в оперативно-дежурную смену главного управления МЧС по Московской области поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в многоэтажном жилом доме на улице Белорусская, дом 13, в Одинцово», – говорится в сообщении.

    Прибывшие на место спасатели выяснили, что взрывная волна разрушила балкон и остекление на 19-м этаже. Также оказалась повреждена перегородка между квартирой и тамбуром. Открытого горения пожарные не зафиксировали.

    По предварительным данным, туристический газовый баллон объемом 200 миллилитров лежал слишком близко к электроплите. Хозяев дома не было, однако внутри находился кот, который мог случайно активировать панель управления. В результате нагрева емкость взорвалась, животное отделалось легким испугом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в квартире многоэтажного дома в Одинцово произошел взрыв газового баллона.

    В конце сентября пострадавший при воспламенении газа в Пермском крае ребенок скончался в больнице.

    В августе десять человек получили ранения при взрыве газового баллона на свадьбе в Карачаево-Черкесии.

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    1 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Грузинские радикалы оскорбили патриархию за встречу с делегацией РПЦ

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Сторонники радикальной грузинской оппозиции публично и в социальных сетях оскорбляют патриархию за встречу с делегацией РПЦ в грузинской столице, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Они обвиняют ГПЦ в «пророссийских настроениях», в частности, называя патриархию «левым посольством России». В оппозиционной партии «Сначала Грузия» также обвинили ГПЦ якобы в нарушении конкордата, который был заключен между государством и церковью еще в эпоху экс-президента Эдуарда Шеварднадзе.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне католикос-патриарх всея Грузии Шио III и делегация Русской православной церкви обсудили отношения между двумя странами на встрече в Тбилиси. Стороны уделили особое внимание ситуации в конфликтных регионах и возможностям для Грузинской православной церкви наладить связь с местными верующими.

    Делегацию РПЦ возглавлял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

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    1 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин указал на целенаправленные действия западных стран по окончательному разрыву исторических связей между жителями двух соседних государств.

    Глава государства на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия» обратил внимание на жестокие гонения против верующих, передает ТАСС.

    «Страшные вещи происходят с церковью. Убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают храмы. Но тишина, как будто ничего не происходит. А почему? Потому что это тоже используется западными спонсорами, в данном случае европейскими, для решения вопроса окончательного отрыва территорий и людей [Украины] от России, создания условий невозможности мирного существования в будущем», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал события на Украине прямой агрессией коллективного Запада.

    Российский лидер указал на многолетние попытки западных стран изолировать и развалить нашу страну.

    Владимир Путин осудил военное освоение исторических территорий России силами НАТО.

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    1 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми

    Крашенинников анонсировал внесение в Госдуму закона о взаимодействии ИИ с людьми

    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Государственную думу до конца текущего года планируют внести законопроект, который будет регулировать взаимодействие искусственного интеллекта с естественным, сообщил председатель комитета парламента по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников.

    В Госдуму до конца года внесут закон о взаимодействии ИИ с людьми, сообщил Крашенинников «Интерфаксу». «У нас есть, на наш взгляд, важный законопроект по поводу взаимодействия искусственного и естественного интеллекта. Мы его готовим и, возможно, до конца года внесем», – заявил парламентарий.

    По словам депутата, сейчас естественный интеллект подчиняется Гражданскому кодексу, а нейросети – новому закону об ИИ. Однако правовой связи между этими документами пока не существует.

    Разрабатываемый документ призван защитить авторов от неправомерного использования их произведений. Если нейросеть сгенерирует продукт на основе чужого текста, картины или музыки, за создателем исходного материала сохранятся все авторские права. Кроме того, инициатива предусматривает введение ответственности за ущерб, причиненный действиями искусственного интеллекта, подчеркнул Крашенинников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума приняла базовый закон о регулировании сферы искусственного интеллекта.

    Накануне парламентарии создали новый профильный комитет по цифровому развитию и нейросетям. Ранее Верховный суд решил обобщить судебную практику по вопросам защиты авторских прав при обучении алгоритмов.

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    1 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей, подчеркнув грядущее доминирование машин из КНР на мировом рынке из-за их доступности.

    Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости». Он обратил внимание на массовое закрытие заводов в странах Евросоюза.

    Оценивая ситуацию на рынке, глава государства дал характеристику происходящему. «Глубокий кризис: где автомобильная промышленность Европы? Предприятия закрываются. Скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский автопром терпит колоссальные убытки из-за конкуренции с Китаем.

    Основатель компании Gestamp Франсиско Риберас предрек потерю автомобильной промышленности Европы.

    Руководство автоконцерна Volkswagen признало угрозу дальнейшему существованию компании.

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    1 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Песков отверг наличие у России планов применить ядерное оружие

    Песков: У России нет планов применять ядерное оружие

    Песков отверг наличие у России планов применить ядерное оружие
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России нет планов по применению ядерного оружия, и призвал европейцев обуздать эмоции.

    Отвечая на вопрос зарубежных СМИ о том, думает ли Россия о применении ядерного оружия, представитель Кремля дал отрицательный ответ, передает ТАСС. «Это европейцы думают о применении Россией ядерного оружия», – подчеркнул Песков, добавив, что таким образом в Европе разгоняют истерию.

    Он также призвал европейские страны «обуздать эмоции и смотреть на вещи объективно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитрий Песков призвал европейских политиков обуздать антироссийскую истерику.

    В среду он напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда.

    Во вторник представитель Кремля заявил, что Россия не хотела бы выхода Ирана из ДНЯО.

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    1 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Украинские провокаторы пытались сорвать общение Мирошника с прессой в Женеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Женеве несколько граждан с украинскими флагами попытались помешать общению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника с иностранными журналистами.

    Украинские провокаторы попытались сорвать общение Мирошника с зарубежной прессой в ходе его визита в Женеву, передает РИА «Новости». Брифинг для представителей зарубежных СМИ, базирующихся в швейцарском городе, был организован в постоянном представительстве России при ООН.

    Мероприятие привлекло живое внимание журналистов, десятки представителей прессы прибыли в постпредство. Однако у входа несколько граждан, завернувшись в украинские флаги, пытались агитировать против того, чтобы журналисты общались с российским дипломатом.

    Протестующие указывали на то, что Россия якобы не должна иметь права голоса. Этих людей остановили сотрудники охраны, дежурившие снаружи дипмиссии. Некоторые представители зарубежных СМИ заявили агентству, что считают такое поведение некорректным.

    «Украина постоянно выступает на всех площадках, почему мы не можем выслушать и другую точку зрения?» – сказал один из иностранных журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник запланировал выступление на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

    Дипломат представил международным делегациям доказательства преступлений Киева.

    Ранее он назвал события в Буче сфабрикованной провокацией.

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    2 октября 2026, 03:46 • Новости дня
    WSJ: Лидерам стран Европы пришлось изменить тон заявлений по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В странах Европы все чаще звучат призывы к мирному урегулированию конфликта на Украине на фоне растущей усталости граждан, пишет Wall Street Journal.

    «Европейские избиратели все чаще поддерживают популистские партии, выступающие против поддержки Украины, по мере того как растет усталость от войны, заставляя [европейских] лидеров придумывать новый лозунг: «Мы выступаем за мир», – пишет Wall Street Journal.

    Отмечается, что лидеры крупнейших европейских стран в последние недели активнее призывают к поиску дипломатического решения украинского конфликта. Как пишет издание, эта тенденция связана с внутренними политическими процессами в Европе.

    Новая риторика направлена на противодействие популярному мнению, что финансовая и военная помощь Киеву является разорительной и опасной, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговорного процесса.

    В субботу глава МИД Сергей Лавров отметил, что Европа делает все для срыва мирных инициатив.

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    2 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    В Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году

    Еврокомиссар Кос назвала нереальным вступление Украины в ЕС в 2027 году

    В Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что вступление Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года невозможно, так как процесс основывается на заслугах и не предусматривает поблажек.

    Установленную Владимиром Зеленским дату 1 января 2027 года Кос назвала нереальной, передает ТАСС.

    В интервью газете Corriere della Sera еврокомиссар отметила, что Киев рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности. При этом она подчеркнула, что в процессе приема нет никаких привилегий, но заверила в продолжении поддержки Украины.

    По словам Кос, наиболее близка к выполнению условий для вступления Черногория, которая может соответствовать критериям в конце текущего или начале следующего года. Следующей в списке значится Албания, затем идут Молдавия и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

    В июле переговоры по вступлению Украины перенесли из-за позиции Венгрии.

    В июне Служба внешней разведки России заявила, что шансы Украины на членство в ЕС оказались иллюзией.

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