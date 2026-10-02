Египет дал эфиопскому дипломату 48 часов на выезд из страны

Египетские власти предписали советнику посольства Эфиопии в Каире покинуть территорию страны в ближайшие 48 часов, пишет Gate Ahram.
Мера принята из принципа дипломатической взаимности после того, как Аддис-Абеба выслала сотрудника египетского представительства.
В Каире назвали действия эфиопской стороны неоправданными, подчеркнув строгую приверженность Египта невмешательству во внутренние дела других государств и Уставу ООН. Собеседник издания добавил, что Эфиопия пытается объяснить собственные внутренние кризисы мнимым вмешательством внешних сил.
Накануне о разрыве отношений с Эфиопией заявила Эритрея, чьи дипломаты также были объявлены персонами нон грата. После серии взаимных демаршей Африканский союз обратился к властям Египта, Эфиопии и Эритреи с призывом проявить максимальную сдержанность, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе начальник генштаба Эфиопии обвинил Египет и Судан в поддержке повстанцев.