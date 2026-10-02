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    2 октября 2026, 08:30 • Новости дня

    Россия запланировала выдавать другим странам кредиты на 6 млрд долларов в год

    Проект бюджета заложил по 6 млрд долларов в год на госкредиты другим странам

    Tекст: Мария Иванова

    Россия намерена предоставлять иностранным государствам государственные финансовые и экспортные кредиты в размере 6 млрд долларов ежегодно в период с 2027 по 2029 год.

    Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета страны на 2027–2029 годы, передает ТАСС.

    В рублевом эквиваленте на предоставление займов в 2027 году запланировано выделить 524,4 млрд рублей, в 2028 году – 552 млрд рублей, а в 2029 году – 576 млрд рублей.

    Указанные средства необходимы для завершения уже начатых проектов и выполнения Москвой принятых обязательств по действующим межправительственным договоренностям.

    Кроме того, финансирование направят на государственную поддержку экспорта российской промышленной продукции в тех отраслях, где сохраняется высокий уровень конкурентоспособности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти решили выделить более 35 млрд рублей на развитие искусственного интеллекта.

    В среду правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    1 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро

    Bloomberg: ЕС отклонил просьбу Киева о выделении дополнительных 27 млрд евро

    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро
    @ Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз ответил отказом на просьбу украинских властей выделить дополнительное финансирование в размере 27 млрд евро для покрытия растущих военных расходов, пишут западные СМИ.

    Евросоюз отклонил просьбы Украины ускорить выплаты по кредитам для покрытия непредвиденного дефицита военного финансирования, пишет Bloomberg. Размер дефицита оценивается в 27 млрд евро, или 30,4 млрд долларов.

    Ранее украинское руководство обратилось к Брюсселю с просьбой ускорить выделение кредита на 90 млрд евро, который предназначался для обеспечения финансовой стабильности государства до конца 2027 года.

    Агентство отмечает, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Евросоюз стал крупнейшим донором Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский потребовал досрочно перечислить европейские кредиты для покрытия дефицита военного бюджета. Этот запрос на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Ранее Международный валютный фонд предсказал Украине нехватку средств в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

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    29 сентября 2026, 18:38 • Новости дня
    Госдолг Украины обновил исторический максимум

    Госдолг Украины превысил 215 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суммарный объем внешних и внутренних заимствований Украины достиг рекордного уровня, увеличившись за последний летний месяц более чем на 1 млрд долларов.

    Госдолг Украины обновил исторический максимум. По итогам августа он превысил 215 млрд долларов. Изучив опубликованную статистику украинского министерства финансов, журналисты РИА «Новости» зафиксировали новый антирекорд.

    «По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 млрд гривен, или 215,55 млрд долларов», – говорится в официальной информационной справке ведомства.

    Традиционно министерство раскрывает данные за прошедший месяц в конце текущего. При этом динамика заимствований остается высокой. Только за август государственная задолженность выросла на 1,37 млрд долларов. В гривневом эквиваленте эта сумма увеличения составила 30,44 млрд гривен, уточнили в финансовом ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации внешний госдолг Украины вырос более чем в четыре с половиной раза. По итогам июля этот показатель достиг 105,7% от номинального ВВП страны.


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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    29 сентября 2026, 23:15 • Новости дня
    США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой

    Минфин США ввел новые санкции против Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    США ужесточили санкции против Кубы, введя вторичные ограничения для иностранных банков и запретив проведение конференций на острове.

    Министерство финансов США сообщило о введении масштабных санкций против Кубы. Ограничения включают вторичные санкции в отношении иностранных банков за транзакции в интересах лиц из санкционных списков США, а также запрет для американских банков на открытие счетов кубинским предпринимателям с заморозкой существующих средств, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Вашингтон отменил разрешение на транзитные платежи через банковскую систему США и запретил расчеты со структурами, подконтрольными кубинским военным и органам госбезопасности.

    Также ужесточены правила поездок для американцев: запрещены организация и посещение профессиональных конференций на острове, отменены групповые образовательные поездки, а оставшиеся учебные визиты будут строго контролироваться.

    Новые меры вступают в силу 30 сентября в рамках майского указа Дональда Трампа.

    В субботу Китай призвал отменить американскую блокаду Кубы.

    В среду глава МИД Сергей Лавров предложил исключить Гавану из американского списка спонсоров терроризма.

    В прошлом месяце Дональд Трамп продлил торговое эмбарго против республики.

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    1 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Минтруд анонсировал увеличение маткапитала на второго ребенка

    Минтруд: Маткапитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей в 2027 году

    Минтруд анонсировал увеличение маткапитала на второго ребенка
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В 2027 году материнский капитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

    С 1 февраля 2027 года планируется проиндексировать материнский капитал по уровню фактической инфляции, которая прогнозируется на уровне 6,8%, передает РИА «Новости».

    Выплата увеличится до 1,028 млн рублей на второго ребенка при условии, что семья не получала материнский капитал на первого.

    Также рост облагаемой базы страховых взносов позволит ежегодно увеличивать выплаты по больничным и декретным. В 2026 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет почти 7 тыс. рублей в день.

    В среду Минтруд заявил об увеличении минимальных декретных выплат в 2027 году.

    На прошлой неделе Минтруд сообщил о повышении единого пособия.

    Кроме того, Министерство труда и социальной политики рассказало о двух индексациях страховых пенсий.

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    30 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Банк России направил в Госдуму проект денежно-кредитной политики

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России внес на рассмотрение Государственной думы проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, включающий четыре сценария макроэкономического прогноза.

    Центробанк внес на рассмотрение парламентариев проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, передает РИА «Новости». Документ содержит базовый и три альтернативных сценария макроэкономического развития на ближайшие три года.

    «Банк России направил в Государственную думу проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года», – говорится в сообщении регулятора.

    Уточняется, что ранее проект прошел согласование в правительстве и был направлен президенту России. Обновленная редакция учитывает решение по ключевой ставке от 11 сентября 2026 года. Кроме того, в документ добавлена информация о бюджетной политике в 2026–2029 годах, календарь решений по ключевой ставке на 2027 год, а также обновлены статистические данные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центробанк направил президенту проект основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы.


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    29 сентября 2026, 15:16 • Новости дня
    Греф назвал Сбербанк самым защищенным банком в мире

    Греф: Сбербанк является самым защищенным банком в мире

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил об успешной защите средств клиентов от мошеннических действий в 99,9% случаев по итогам прошлого года.

    Греф заявил об успешном отражении большинства атак на средства клиентов. Выступая на Московском стартап-саммите, он подчеркнул высокую эффективность систем безопасности финансового учреждения, передает РИА «Новости».

    «Мы в прошлом году в 99,9% случаев защитили наших клиентов от мошенничества. Мы самый защищенный банк в мире, несмотря на то что испытываем самое большое количество атак», – отметил руководитель финансовой структуры.

    При этом Греф признал невозможность предоставления абсолютных гарантий безопасности. По его словам, для успешного противостояния злоумышленникам необходимо постоянно совершенствовать методы защиты и изобретать новые способы борьбы. Для поддержания эффективности систем безопасности банк круглосуточно проводит тестирование собственных защитных механизмов, имитируя хакерские атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф рассказал о безуспешных попытках телефонных мошенников дозвониться ему лично.

    Ранее руководитель кредитной организации отчитался о нулевом уровне хищений при оплате биометрией.

    Заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов проинформировал об успешном отражении мощнейшей в истории организации DDoS-атаки.

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    1 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Госдума одобрила повышение страховки по долгосрочным вкладам

    Госдума одобрила повышение страховки по долгосрочным вкладам до 2 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, увеличивающий размер страхового возмещения по депозитам сроком более трех лет до 2 млн рублей.

    Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект о повышении лимита страхования долгосрочных вкладов, пишет РИА «Новости». Инициатива призвана повысить привлекательность таких депозитов для граждан.

    Документ предполагает увеличение размера возмещения по счетам на срок более трех лет с 1,4 млн до 2 млн рублей. Аналогичный лимит устанавливается для вкладов от одного года до трех лет, оформленных безотзывными сертификатами.

    Законопроект также предусматривает трехкратное повышение страхового возмещения по счетам эскроу – до 30 млн рублей. Кроме того, вводятся дифференцированные базовые ставки взносов банков в фонд обязательного страхования. Для долгосрочных вкладов они не превысят 0,125%, для счетов эскроу – 0,05%, а для депозитов в иностранной валюте составят 0,375%.

    «По долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам ставка снижается более чем в два раза. По валютным вкладам – повышается примерно вдвое. Это осознанное решение: оно должно снизить мотивацию банков привлекать вклады в иностранной валюте и предотвратить валютизацию сбережений», – пояснил депутат Госдумы Игорь Игошин. Он добавил, что экономика получит дополнительные длинные деньги для инвестиций.

    Заместитель министра финансов России Иван Чебесков отметил, что повышение лимита страховки для всех вкладчиков пока не планируется. По его словам, банковская система стабильна, поэтому меры поддержки должны быть точечными. Чебесков подчеркнул, что средств фонда АСВ для страхования вкладов в настоящее время предостаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал рост гарантированных выплат по долгосрочным депозитам до 2 млн рублей.

    В конце прошлого года Минфин подготовил законопроект о повышении страхового возмещения.

    Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с инициативой об увеличении лимита для рублевых вкладов.

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    1 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Орешкин констатировал абсолютную финансовую устойчивость России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин констатировал абсолютную финансово-экономическую устойчивость страны на фоне внесения нового бюджета в Госдуму.

    «У России абсолютно устойчивое финансово-экономическое состояние», – подчеркнул замглавы администрации президента, передает РИА «Новости». Он отметил, что проект нового государственного бюджета, внесенный в Госдуму, подтверждает наличие у правительства сбалансированной модели развития.

    Власти располагают ресурсами, которые можно задействовать при возникновении дополнительных потребностей, пояснил Орешкин. По его словам, проводимая финансовая политика демонстрирует высокую степень надежности.

    Кроме того, Центральный банк реализует взвешенную денежно-кредитную политику. Эти меры направлены на поддержание стабильной динамики инфляции и обеспечение финансовой устойчивости страны, заключил спикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин констатировал уверенное состояние отечественной финансовой системы.

    Летом заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин предупредил об опасности хранения государственных резервов в западных валютах.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал макроэкономическую обстановку в стране стабильной.

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    1 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Песков: Брюссель понимает все последствия попытки изъятия активов России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет преследовать инициаторов конфискации замороженных российских активов, используя все доступные юридические средства.

    Песков прокомментировал возобновившиеся в Европе дискуссии об изъятии замороженных российских активов. По его словам, Москва будет задействовать все доступные правовые механизмы для защиты своих интересов, пишут «Вести».

    «В Европе остается трезвый голос в виде представителей Брюсселя. Собственно, это страна, компания которой и является депозитарием. Они прекрасно понимают неизбежность юридического преследования тех, кто принимал решения, кто реализовывал эти решения. И Россия будет их преследовать с задействованием всех юридических средств до конца», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Госсовет Бельгии признал незаконным отказ властей разморозить активы российского BCS Bank.

    До этого Кремль пообещал задействовать все правовые механизмы для защиты собственности. Ранее бельгийское руководство потребовало от Евросоюза юридических гарантий для изъятия средств России.

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    1 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Зампред ЦБ Заботкин заявил о переходе России к экономике высоких зарплат

    Зампред ЦБ Заботкин: Российская экономика перешла к высоким зарплатам

    Tекст: Вера Басилая

    Российская экономика перешла из режима умеренных зарплат к экономике с высокими реальными заработками, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

    Заботкин подчеркнул, что экономика России преодолела стадию умеренного уровня оплаты труда в сравнении с остальным миром. Теперь страна вступила в период довольно высоких реальных зарплат, приводит слова зампреда ЦБ РИА «Новости».

    По данным Росстата, в июле средняя заработная плата в России увеличилась на 9,5% в годовом исчислении, достигнув 109,5 тыс. рублей. Реальные зарплаты в середине лета показали рост на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных зарплат россиян.

    В прошлом месяце стала известна отрасль со средней зарплатой, которая превышает 1 млн рублей.

    Весной средние зарплаты оказались выше 150 тыс. рублей в девяти отраслях российской экономики.

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    1 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Правительство предложило освободить от НДС передачу государству защиты от БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Кабинет министров внес в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий отмену НДС при безвозмездной передаче Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардии товаров для защиты от беспилотных аппаратов.

    Согласно документу, опубликованному в думской электронной базе данных, правительство предлагает не признавать объектом налогообложения передачу товаров, работ, услуг и имущественных прав на безвозмездной основе указанным ведомствам для защиты от беспилотников, передает ТАСС.

    Кроме того, от НДС планируется освободить безвозмездное предоставление питания гражданам, находящимся в защитных сооружениях, подвалах и других аналогичных укрытиях в целях защиты от дронов.

    В проекте поправок также отмечается, что за налогоплательщиками, совершающими такие операции, сохранится право на вычет «входного» налога на добавленную стоимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минцифры сообщило об обсуждении льготного НДС на книги. В марте Минфин предложил временное освобождение кафе и ресторанов от НДС.

    Напомним, президент Владимир Путин утвердил дополнительные меры защиты критической инфраструктуры.

     Владимир Путин заявил об отсутствии у государства намерений забирать в собственность частные предприятия, призвав компании самостоятельно обеспечивать безопасность своих объектов.

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    1 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Минтруд: Размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тыс. рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2027 году максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95,5 тыс. рублей.

    По словам Котякова, в 2027 году максимальная выплата работающим гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, составит более 95,5 тыс. рублей в месяц. В 2026 году этот показатель достигал лишь 83 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Кроме того, в России увеличится единовременная выплата при рождении ребенка. По словам министра, этот показатель возрастет до 30,4 тыс. рублей.

    В среду эксперт Александр Балынин заявил об увеличении минимальных декретных выплат в 2027 году.

    На прошлой неделе Минтруд сообщил о повышении единого пособия в 2027 году.


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    1 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Минфин оценил доходы от НДС на зарубежные онлайн-покупки в 100 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Введение налога на добавленную стоимость для зарубежных онлайн-покупок и таможенного сбора на мелкие посылки обеспечит федеральному бюджету дополнительные 100 млрд рублей ежегодно в 2027–2029 годах, следует из пояснительной записки к проекту бюджета России на ближайшие три года.

    Министерство финансов предложило установить НДС в размере 22% на приобретенные в интернете иностранные товары. Обязанность по уплате налога ляжет на электронные торговые площадки, которые будут выступать в роли агентов. По оценкам ведомства, эта мера даст казне 75,428 млрд рублей дополнительных доходов в год, передает РИА «Новости».

    Кроме того, предлагается взимать таможенный сбор в 100 рублей за пересылку из-за рубежа товаров для личного пользования стоимостью до 200 евро. Ожидается, что это принесет бюджету еще 24,572 млрд рублей ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство предложило освободить от НДС передачу государству защиты от БПЛА.

    На прошлой неделе Минфин выступил с инициативой ввести налог в 22% на зарубежные онлайн-покупки.

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    1 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин: Экономика и финансовая система России демонстрируют устойчивость

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экономика и финансовая система России демонстрируют устойчивость, заявил президент Владимир Путин.

    «Российская экономика, финансовая система демонстрируют устойчивость. Макроэкономика стабильна абсолютно», – заявил глава государства на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости».

    Путин также отметил, что в стране существуют определенные проблемы, требующие решения. Однако, по его словам, подобные вопросы характерны для любого региона мира. Россия успешно преодолевает возникающие в экономике сложности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на пленарной сессии клуба «Валдай».

    В июле Владимир Путин отметил устойчивое состояние отечественной экономики на фоне внешних атак.

    Месяцем ранее представитель Кремля подтвердил абсолютную обеспеченность макроэкономической стабильности в стране.

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    1 октября 2026, 08:28 • Новости дня
    Состояние российских миллиардеров упало на 23,6 млрд долларов с начала года

    Bloomberg: Российские миллиардеры потеряли 23,6 млрд долларов с начала года

    Tекст: Мария Иванова

    С начала этого года совокупное состояние богатейших предпринимателей из России сократилось на 23,6 млрд долларов, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

    Всего в рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира, включая 19 граждан России, совокупное состояние которых на 1 октября достигло 267,8 млрд долларов, пишет Bloomberg.

    Первое место в списке по-прежнему занимает владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. С начала года его состояние выросло на 300 млрд долларов, достигнув 920 млрд долларов, отмечает РИА «Новости».

    На второй и четвертой строчках находятся сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Их состояния увеличились на 22,9 и 21,4 млрд долларов, до 292 и 271 млрд долларов соответственно.

    Третье место занял основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние выросло на 19,2 млрд долларов и составило 273 млрд долларов. Замыкает пятерку лидеров основатель Meta Марк Цукерберг с ростом на 28 млрд долларов, до 261 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось о росте состояния российских миллиардеров на 16 млрд долларов с начала года.

    В апреле их состояние с января увеличилось на 7,7 млрд долларов.

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