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    2 октября 2026, 08:16 • Новости дня

    В Москве вторые сутки подряд зафиксировали рекордно высокое давление

    Атмосферное давление в Москве побило рекорд вторые сутки подряд

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве вторые сутки подряд удерживается рекордно высокое атмосферное давление, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    В ночь на пятницу барометры в столице показали 764,3 миллиметра ртутного столба (1018,8 гПа), сообщила Татьяна Позднякова.

    В течение дня ожидается постепенное понижение атмосферного давления.

    Позднякова напомнила, что в начале октября 2021 года рекордно высокое атмосферное давление сохранялось в столице на протяжении семи дней, что стало своеобразным рекордом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления.

    Весной синоптики предупреждали о рекордном падении давления в столице. Оно падало до рекордных значений 2015 года.

    29 сентября 2026, 22:41 • Новости дня
    Геномная регистрация выявила тысячи находившихся в розыске мигрантов

    Собянин: Геномная регистрация мигрантов помогла найти 14 серийных преступников

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что процедура обязательной геномной регистрации мигрантов позволила выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске.

    Обязательная процедура получения генома помогла выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске, в том числе 14 серийных преступников, передает РИА «Новости».

    Около тысячи задержанных совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийства, изнасилования и грабежи. Это способствовало оперативному раскрытию дел, остававшихся нераскрытыми долгие годы, заявил Собянин.

    Мэр также отметил, что внедренные в 2024 году механизмы учета и контроля мигрантов полностью себя оправдали. В пунктах пропуска через границу используется оборудование для сбора биометрии, которая сверяется с базами данных в реальном времени, передает ТАСС,

    Собянин подчеркнул, что новые меры снизили количество инцидентов с участием мигрантов в первом полугодии 2026 года на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами.

    В начале сентября МВД зафиксировало снижение уровня преступности среди иностранцев.

    Ранее Сергей Собянин рассказал о новой системе контроля за мигрантами в Москве.

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    30 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище
    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известного музыкального критика Сергея Соседова похоронили рядом с отцом на подмосковном Перепечинском кладбище после открытой церемонии прощания.

    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье, передает ТАСС.

    Проводить журналиста в последний путь пришли десятки людей, среди которых были родственники, друзья, коллеги и почитатели его профессиональной деятельности. Церемония была открыта для всех желающих, в ходе нее состоялось отпевание. В последний путь критика проводили аплодисментами.

    Сергей Соседов был похоронен рядом с отцом. Он скончался 23 сентября на 59-м году жизни в Якутии. В окружении критика рассказали, что причиной смерти стал несчастный случай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тело журналиста доставили в Москву из Якутии.

    Церемонию прощания назначили на Троекуровском кладбище. Во время траурных мероприятий представители российской эстрады поделились воспоминаниями о покойном.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    29 сентября 2026, 17:37 • Новости дня
    Суд изъял 8 млн акций «Русагро» у родных основателя компании Мошковича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хамовнический районный суд Москвы обратил в доход государства около 8 млн акций агрохолдинга «Русагро», принадлежавших сестре и племяннику основателя компании Вадима Мошковича.

    Хамовнический суд Москвы изъял 8 млн акций «Русагро» у родственников Вадима Мошковича – его сестры Юлии Трибунской и племянника Сергея Трибунского. У сестры бизнесмена забрали более 5 млн обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро», а у племянника – свыше 2 млн, передает ТАСС.

    «Взыскать с Трибунской 5 млн 701 тыс. 814 штук обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро». Взыскать у Трибунского 2 млн 266 тыс. 518 штук акций», – огласила решение судья.

    Ранее Генеральная прокуратура направила новый иск об изъятии имущества. Ответчиками выступают сам Вадим Мошкович, его бывшая супруга Наталья Быковская и экс-гендиректор холдинга Максим Басов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд наложил арест на 4,1 млрд рублей бывшей жены основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

    Ранее инстанция отменила обеспечительные меры на ценные бумаги бывшего генерального директора компании Максима Басова.

    До этого суд обратил в доход государства акции «Русагро» и 10,5 млрд рублей самого Мошковича.

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    29 сентября 2026, 22:28 • Новости дня
    Собянин объявил дату начала отопительного сезона в Москве

    Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве 1 октября

    Tекст: Катерина Туманова

    Отопительный сезон в столице начнется 1 октября, процесс подачи тепла займет несколько дней, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Первого октября приступаем к включению отопления в Москве. В столице постепенно холодает, и чтобы в домах было тепло, в четверг начнем включать отопление. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней», – написал он.

    Собянин уточнил, что в первую очередь отопление будут подавать в детские сады, школы и больницы. Затем в жилые дома, офисные здания, на предприятия торговли и промышленности.

    По словам столичного градоначальника, работы по подготовке к сезону были завершены в срок, инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. Также подготовлены аварийные бригады и необходимая техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Позднякова указала на скорые заморозки в столичном регионе. Власти Подмосковья сообщили о старте отопительного сезона с октября. Юрист Лаврухин напомнил россиянам о праве на перерасчет за холодные батареи.



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    29 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    В ДТП с такси на юге Москвы пострадали два человека

    МВД: В Москве в ДТП с участием такси пострадали два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    Два человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на юге Москвы, сообщили в столичном ГУ МВД.

    ДТП произошло на улице Москворечье. Столкнулись автомобиль такси марки Skoda и легковой Nissan, передает ТАСС. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили информацию об аварии, отметив, что пострадали два человека.

    В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

    В прошлом месяце была названа возможная причина смертельной аварии в Новой Москве.

    Летом в ДТП с автобусом пострадали 25 человек.

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    29 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами

    Медведев призвал использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил распространить столичную практику контроля за мигрантами на другие регионы страны.

    Медведев в Max сообщил, что внедрение новых механизмов позволит эффективнее бороться с преступностью.

    «Как отметил Сергей Собянин, контроль на границе, биометрический контроль, генетические профили, приложение «Амина» позволяют обеспечить стабильность на рынке труда и оказывают положительное влияние на уровень совершаемых правонарушений», – отметил замглавы Совбеза.

    Он подчеркнул, что московские технологии контроля за приезжими уже доказали свою эффективность. По его словам, их использование в масштабах всей страны поможет снизить уровень правонарушений.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал создание комплексной системы контроля за миграционными потоками.

    В Московском регионе для отслеживания местонахождения иностранцев начали использовать специальное мобильное приложение «Амина».

    Медведев лично проинспектировал работу биометрического оборудования на границе в аэропорту Шереметьево.

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    30 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    В Москве арестовали мужчину за съемку под юбкой в метро

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве суд арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции метро «Пушкинская».

    Тверской районный суд Москвы назначил административный арест на 15 суток мужчине, который пытался сфотографировать девушку под юбкой на станции метро «Пушкинская», передает канал судов общей юрисдикции столицы в MAX.

    Инцидент произошел утром 10 сентября на эскалаторе. В материалах дела указано: «Выражая явное неуважение к обществу, игнорируя общепризнанные нормы морали и правила поведения в общественных местах, предпринял попытку произвести фотосъемку под юбкой девушки».

    На судебном заседании обвиняемый отрицал факт фото- и видеосъемки. Он утверждал, что лишь посмотрел на девушку через камеру смартфона. Тем не менее суд признал его виновным в мелком хулиганстве по части первой статьи 20.1 КоАП РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Тверской суд Москвы арестовал на десять суток снимавшего под юбками москвичек мужчину.

    Днем ранее эта же инстанция назначила аналогичное наказание поднявшему подол пассажирки метро хулигану.

    В мае Замоскворецкий суд отправил под арест на 15 суток использовавшего камеру эндоскопа для тайной видеосъемки злоумышленника.

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    1 октября 2026, 15:49 • Новости дня
    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве

    В Москве стартовала регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ-2027

    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ открылась в Москве и продлится до февраля и марта 2027 года соответственно.

    С 1 октября на официальном портале мэра и правительства Москвы открылась регистрация на государственную итоговую аттестацию в текущем учебном году. Подать заявление можно на mos.ru. Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2027 года, а на ОГЭ – до 1 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает РИА «Новости».

    В департаменте отметили, что регистрация на экзамены стала проще: теперь система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование после подачи заявления на экзамены. Кроме того, изменился порядок регистрации на ЕГЭ по иностранным языкам: письменную и устную части можно выбрать одновременно.

    Школьники будут сдавать предметы ОГЭ по выбору на компьютерах с отечественным программным обеспечением «МосТех.ОС». Обязательные предметы, такие как русский язык и математика, останутся в бумажном формате. ЕГЭ по информатике переведут на операционную систему «ОС МЭШ». Изменить заявление можно до окончания регистрации, а после – только через обращение в Государственную экзаменационную комиссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве завершился дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

    Летом три школьницы из Москвы получили по 400 баллов на ЕГЭ.

    Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов.

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    30 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Климатолог Терешонок предупредил об опоздании зимы в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Глобальное потепление может снова сдвинуть сроки наступления климатической зимы в Москве, отложив устойчивые морозы на более поздний период, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    Специалист отметил, что климатической зимой считается период, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится ниже нулевой отметки.

    «Климатическая зима в Москве начинается обычно в середине ноября. Из-за глобального потепления начало зимы отодвигается на более поздние сроки. Не исключено, что и в нынешнем году зима может быть запоздалой», – пояснил эксперт ТАСС.

    Климатолог напомнил, что в 2025 году этот период начался 13 декабря, а в 2019 году приход зимы зафиксировали 26 декабря.

    По данным многолетних наблюдений, сейчас средняя температура зимой в столице составляет около –4...–6 градусов, тогда как в 1970 году этот показатель находился на уровне –8 градусов.

    Самые суровые зимы москвичи пережили в 1893, 1942 и 1956 годах, а наиболее теплая была отмечена в 2020 году. Абсолютный температурный минимум в –43,1 градуса зафиксировали 17 января 1940 года, а максимум в +9,6 градуса – 6 декабря 2008 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник москвичи пережили самую холодную ночь с начала мая. Синоптик Позднякова указала на скорые заморозки в Подмосковье. Синоптик Ильин спрогнозировал отсутствие снега в Москве в начале октября.


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    30 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на работу с рейсами по согласованию

    Домодедово и Жуковский заработали с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Mаx-канале о переходе аэропортов Домодедово и Жуковский на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Домодедово и Жуковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение вторника уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России, при этом в ночь на среду над страной было сбито 129 украинских дронов.

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    30 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись в штатный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись в штатный режим работы с рейсами, о чем в Max-канале ведомства сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Часом ранее Росавиация объявила о переводе аэропортов в режим работы с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение вторника уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России, при этом в ночь на среду над страной было сбито 129 украинских дронов.

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    30 сентября 2026, 08:35 • Новости дня
    Синоптик сообщил о времени начала «коммунальной» осени в Москве

    Синоптик Тишковец спрогнозировал старт отопительного сезона в конце октября

    Tекст: Мария Иванова

    Отопительный сезон в Москве начнется лишь во второй половине октября из-за теплой погоды, хотя уже в эти выходные ожидаются первые ночные заморозки, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Евгений Тишковец заявил, что начало отопительного сезона в столице сдвинется на одну-две недели, передает РИА «Новости».

    «Среднесуточная температура воздуха будет превышать критериальное для начала отопительного сезона значение плюс 8 градусов, а значит, «коммунальная» осень, которая, как правило, наступает 6 октября, будет сдвинута на одну-две недели вправо, то есть на вторую половину октября», – пояснил синоптик.

    На следующей неделе в город придут атлантические циклоны, которые принесут дожди, однако погода останется относительно теплой. При этом первые заморозки ожидаются уже в ночь на 4 октября.

    В ночные часы при малооблачной антициклональной погоде температура опустится до минус 3 градусов. Днем воздух прогреется лишь до плюс 9 – плюс 12 градусов, что станет концом «старого» бабьего лета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона с первого октября.

    Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец спрогнозировал продолжительное потепление в столичном регионе. Метеоролог пообещал москвичам аномально длинное бабье лето.

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    1 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал самые холодные выходные в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предстоящие выходные дни в столичном регионе станут самыми холодными с начала осеннего сезона, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    «В субботу прогнозируется 8-10 градусов днем, ночью минус два – плюс три. Первый раз такая температура», – рассказала Макарова, передает ТАСС.

    Она отметила, что минимальная температура днем может составить всего четыре градуса тепла.

    Синоптик добавила, что в ночь на воскресенье сохранится холодная погода, однако днем воздух сможет прогреться до 11-13 градусов. По ее словам, такие температурные показатели полностью соответствуют климатической норме, и о рекордах говорить не приходится.

    Несколькими днями ранее в Москве объявляли экстренное предупреждение из-за надвигающихся гроз и шквалистого ветра.

    В начале сентября температура на метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 5,1 градуса.

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    30 сентября 2026, 11:05 • Новости дня
    Ученые предупредили о возможных магнитных бурях в выходные

    В ИКИ РАН сообщили о риске магнитных бурь на Земле в ближайшие выходные

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие выходные Землю могут накрыть магнитные бури из-за воздействия очередной корональной дыры на Солнце.

    Ожидается, что геомагнитные возмущения, вызванные воздействием корональной дыры на Солнце, начнутся в пятницу, 2 октября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    С высокой вероятностью на выходных они могут перерасти в полноценные магнитные бури, хотя точный прогноз появится позднее.

    Утром 30 сентября была зафиксирована солнечная вспышка уровня C8.6, ставшая самой мощной почти за месяц. На левом краю Солнца видны вершины крупных магнитных петель, возвышающиеся над поверхностью на 200–300 тыс. километров, однако сами солнечные пятна пока скрыты за горизонтом.

    Сентябрь оказался необычайно спокойным месяцем: за 30 дней произошло лишь три вспышки сильного уровня M, тогда как в августе их было 12, а в июле – 56. За весь месяц зафиксирована только одна минимальная магнитная буря, которая произошла 8 сентября. Ученые отмечают, что активность Солнца падает с катастрофической скоростью, опережая прогнозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые отметили необычно низкую геомагнитную активность в первом месяце осени.

    Ранее специалисты спрогнозировали магнитную бурю из-за крупной корональной дыры.

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    1 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Продажа билетов на концерт Канье Уэста обернулась прокурорской проверкой

    Прокуратура Москвы организовала проверку продажи билетов на концерт Уэста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Москвы организовала проверку по заявлению жителя Петербурга, купившего билет на концерт рэпера Канье Уэста (Ye), говорится в ответе на запрос депутата Госдумы VIII созыва Михаила Романова.

    Столичные надзорные органы отреагировали на жалобу местного жителя, потратившего 150 тыс. рублей на три билета, передает ТАСС.

    Покупателя возмутило отсутствие у организаторов договора с площадкой и необходимых согласований.

    Заместитель прокурора Москвы в официальном ответе подтвердил начало работы. «По вашему обращению и заявлению, поступившему из прокуратуры г. Санкт-Петербурга, о нарушении законодательства о защите прав потребителей и по иным вопросам организована проверка», – говорится в документе.

    Парламентарий также направил запросы руководству МВД и Роспотребнадзора. Политик пояснил, что устроители мероприятия даже не пытались обратиться в правительство Петербурга для согласования массового события. По его мнению, это свидетельствует об изначальном отсутствии намерений проводить концерт.

    Если выяснится осведомленность компании о невозможности организации шоу в момент сбора денег, действия бизнесменов могут квалифицировать как мошенничество в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне организаторы официально отменили выступление американского рэпера в Северной столице.

    Российские фанаты артиста подали шесть исковых заявлений с требованием возврата денег за билеты.

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