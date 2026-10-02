Российские химики разработали правила ответственного использования ИИ

В России разработали принципы ответственного применения ИИ в науке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отечественные специалисты и редакторы журналов подготовили рекомендации по применению нейросетей в исследовательской работе, передает ТАСС.

«ИИ можно применять для перевода, редактирования, структурирования текста и других вспомогательных задач, однако научные выводы, проверка фактов и ссылок и ответственность за публикацию остаются за человеком», – считают авторы инициативы.

Сам факт работы с алгоритмами не должен служить поводом для отклонения рукописи. Ученые предложили семь базовых принципов, связывающих технологии с ответственностью создателя. Авторам необходимо лично проверять факты, открыто заявлять об использовании программ и ограничивать их роль лишь допустимыми задачами.

Машина не может выступать полноправным соавтором, поскольку лишена способности нести юридическую ответственность за результат.

В разработке новых стандартов приняли участие 20 академиков и два вице-президента Российской академии наук.

Документ опубликован в профильных изданиях с прицелом на мировую издательскую практику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

Ранее Высшая школа экономики впервые в России утвердила регламент использования подобных технологий для студенческих научных работ.