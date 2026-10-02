Роботов задействовали на учениях ОДКБ «Эшелон-2026»

Робототехнические комплексы применили в ходе учений ОДКБ «Эшелон-2026»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения активно применяют наземные робототехнические комплексы (НРТК) в ходе учений ОДКБ «Эшелон-2026», передает РИА «Новости». Особое внимание уделяется организации эвакуации и ремонта поврежденной техники в условиях угрозы воздействия беспилотников противника.

«Подразделения отрабатывают задачи по доставке материальных средств на линию боевого соприкосновения с использованием современных средств наземных робототехнических комплексов и БПЛА, эвакуацию раненых и поврежденной техники», – сообщили в объединенном пресс-центре учений.

В одном из районов военнослужащие использовали НРТК «Богомол-7» для доставки грузов и эвакуации мотовездеходной техники. С учетом опыта спецоперации развертывание постов восстановления и ремонта осуществляется в заглубленных фортификационных сооружениях.

На посту сварочных работ БМП-2 оборудуют дополнительной защитой от дронов. Также организовано восстановление орудий Д-30, ремонт мотоциклов, квадроциклов и обслуживание робототехнических комплексов, включая изготовление запчастей на 3D-принтерах. Защита района от беспилотников обеспечивается постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября на Чебаркульском полигоне стартовали масштабные маневры стран ОДКБ. Российские военнослужащие продемонстрировали коллегам по альянсу организацию тылового обеспечения с учетом опыта спецоперации. Штурмовые отряды союзных сил провели тренировку по нейтрализации вражеских группировок.