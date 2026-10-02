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    2 октября 2026, 06:47 • Новости дня

    Дело похитителя девятилетней девочки в Смоленске прекращено из-за его смерти

    Tекст: Антон Антонов

    В Смоленске прекратили уголовное преследование мужчины, обвинявшегося в похищении девятилетней девочки, в связи с его смертью, сообщили в силовых структурах региона.

    Девочка пошла выгуливать тойтерьера рано утром 24 февраля и не вернулась домой, после чего в городе развернули масштабные поиски. Вечером 26 февраля ее нашли в квартире одного из домов города, рядом с ней находился мужчина 1983 года рождения, позже задержали и его сожительницу.

    Обоих обвинили в похищении несовершеннолетней и отправили под арест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте обвиняемый в похищении девочки в Смоленске был найден мертвым в СИЗО.

    Он признал свою вину в похищении.

    1 октября 2026, 11:14 • Новости дня
    Школьников наказали за порнографический коллаж с учительницей

    Суд взыскал компенсацию со школьников за порнографический коллаж с учительницей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Подмосковье обязал двух школьников выплатить компенсации учительнице за совмещение ее лица с фотографией обнаженной женщины и распространение этого изображения, говорится в судебных материалах.

    Суд в Московской области обязал двух учеников выплатить компенсации за оскорбительный фотомонтаж, передает РИА «Новости».

    В судебных материалах указано, что один из школьников сфотографировал педагога во время урока. Позже это изображение использовали для создания непристойного коллажа в Photoshop, совместив лицо женщины с порнографическим кадром.

    Картинка быстро разошлась среди одноклассников. Затем другой ученик сфотографировал экран телефона с этим изображением и выложил его в публичный городской Telegram-канал. Учительница обратилась в правоохранительные органы, которые начали проверку по факту публикации порнографических материалов.

    Пострадавшая также подала иски о компенсации морального вреда. Она отметила, что действия подростков вызвали у нее стресс, чувство унижения и значительные нравственные страдания. Суд встал на сторону педагога и взыскал с виновных 20 тыс. и 15 тыс. рублей. Если у школьников нет собственных средств, выплачивать компенсацию придется их родителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил об ответственности за публикацию оскорбительных материалов с педагогами.

    Группа депутатов предложила штрафовать граждан за рассылку интимных фотографий без согласия.

    Следователи в Новосибирской области начали проверку из-за распространения личных снимков учительницы из Куйбышева.

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    29 сентября 2026, 16:34 • Новости дня
    Школьница ранила двоих детей на детской площадке в Новосибирске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Новосибирске 12-летняя девочка напала на двоих детей во время конфликта на детской площадке, пострадавшие госпитализированы.

    Юная жительница Новосибирска нанесла телесные повреждения двум детям на игровой площадке одного из многоквартирных домов города на улице Связистов, передает ТАСС.

    «По предварительным данным, 29 сентября 2026 года 12-летняя девочка, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов города Новосибирска, причинила телесные повреждения 10-летней девочке», – сообщили агентству в региональном следственном управлении СК.

    В областном управлении МВД агентству уточнили, что пострадали дети 2015 и 2022 годов рождения. Нападавшую доставили в отделение полиции вместе с родителями для выяснения всех обстоятельств конфликта. Прокуратура региона организовала проверку работы органов системы профилактики.

    В областном Минздраве добавили, что скорая помощь доставила двоих пострадавших в больницы Новосибирска. Одному ребенку оказали помощь в приемном покое, он будет лечиться амбулаторно. Второго ребенка прооперировали, он находится в реанимации с проникающим ранением живота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября новосибирский подросток распылил перцовый баллончик в лицо ровеснице на детской площадке.

    В июне 13-летняя школьница из Свердловской области ударила ножом в спину 12-летнюю девочку.

    Весной восьмилетний ребенок ранил ножом двоих детей в поселке Винзили Тюменской области.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
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    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    29 сентября 2026, 18:52 • Новости дня
    СК возбудил уголовное дело после нападения девочки на детей в Новосибирске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет завел уголовное дело после того, как в Новосибирске 12-летняя школьница без видимых причин напала с ножом на игравших во дворе детей, серьезно ранив десятилетнюю девочку.

    Следственный комитет начал расследование инцидента, произошедшего на детской площадке одного из многоквартирных домов Новосибирска, передает ТАСС. «Следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту расследуется уголовное дело», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    По данным правоохранительных органов, действия подростка носили спонтанный характер. Собеседник агентства отметил, что нападавшая принесла оружие из дома, при этом никакого конфликта на площадке не происходило, никто не провоцировал девочку на агрессию.

    В результате происшествия серьезные ранения получила десятилетняя школьница. Кроме того, нападавшая пыталась нанести ножевые удары маленькому мальчику, находившемуся на той же игровой площадке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник девочка в Новосибирске нанесла телесные повреждения двум детям на игровой площадке.

    Несколькими днями ранее следователи завели уголовное дело после жестокого избиения пенсионерки подростками в этом же городе.

    А в августе 16-летняя девушка с ножом напала на двух сестер в Уфе.

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    29 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    На Сахалине 13-летнего подростка смыло волной с пирса

    Волна смыла подростка с пирса на Сахалине во время сильного шторма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Холмске в Сахалинской области 13-летний подросток погиб после падения с пирса во время шторма, спасатели не могут извлечь его тело из воды.

    13-летнего мальчика смыло волной с пирса в сахалинском Холмске. Инцидент произошел в районе Приморского бульвара. По предварительным данным, подросток перелез через ограждение, после чего оказался в воде.

    «В 19:40 (11:40 мск) 29 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях от диспетчера ЕДДС поступила информация о том, что в Холмске в районе Приморского бульвара мальчик перелез через ограждения и его смыло волной с пирса», – сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

    Тело ребенка нашли в 20 метрах от берега. На место прибыли спасатели и медики, однако из-за сильного волнения моря достать погибшего пока не удается. В поисковой операции участвуют 23 человека и девять единиц техники. Следователи начали проверку по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в Приморском крае сильное течение унесло в море спасителя тонущего ребенка.

    В середине августа следователи нашли в сахалинской реке Алат тело 10-летнего мальчика. В начале того же месяца в Нижегородской области во время катания на сапборде погиб 16-летний подросток.

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    29 сентября 2026, 20:21 • Новости дня
    В ДТП со школьным автобусом в Башкирии погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В Башкирии при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса погибли два человека, дети не пострадали.

    ДТП произошло на 14-м км автодороги Уфа – Чишмы, где столкнулись ВАЗ-2112 и школьный автобус ПАЗ, сообщает прокуратура республики.

    В салоне автобуса находились 22 ученика и сопровождающий. Дети не пострадали, но водитель и 17-летний пассажир легковушки скончались от полученных травм, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе в ДТП в Башкирии погибли два человека.

    В середине месяца водитель неисправного грузовика получил срок за ДТП с тремя погибшими в Уфе.

    В первой половине месяца в ДТП со скорой в республике пострадали пять человек.

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    30 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    СК предложил запретить детям младше 16 лет ездить на электросамокатах

    Tекст: Ольга Иванова

    Старший инспектор Дмитрий Асташкин выступил с инициативой полностью запретить управление средствами индивидуальной мобильности для подростков и убрать их с тротуаров.

    Российские правоохранительные органы планируют внести изменения в Правила дорожного движения. Новые поправки должны закрепить возрастной ценз на использование самокатов, а также пересмотреть порядок передвижения на подобных устройствах, передает ТАСС

    Соответствующее предложение озвучили на специальном совещании в Совете Федерации. Для реализации ограничений потребуется скорректировать базовые определения понятий водителя и механического транспортного средства. Инициатива также подразумевает полный запрет на езду в пешеходных зонах.

    На данный момент инициатива носит рекомендательный характер. Действующие правила разрешают детям управлять самокатами при соблюдении определенных условий и допускают их движение по пешеходным дорожкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России подготовило пакет предложений по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах.

    Правоохранительные органы Москвы инициировали сокращение парка арендных электросамокатов из-за роста числа аварий с участием несовершеннолетних.

    Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили ввести запрет на использование таких устройств лицами младше 16 лет.

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    1 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Кравцов раскрыл сроки создания перечня игр и игрушек для детсадов

    Кравцов: К сентябрю 2027 года будет создан перечень игр и игрушек для детсадов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал создание единого перечня развивающих игр и игрушек для российских детских садов к началу 2027 учебного года.

    Министерство просвещения планирует подготовить перечень средств обучения и воспитания для дошкольных учреждений к 1 сентября 2027 года. В этот список войдут игры и игрушки, необходимые для полноценного развития детей, передает РИА «Новости».

    «Мы опираемся на запросы самих воспитателей – именно они обозначили потребность в таком перечне. Сейчас ведется работа по актуализации стандарта дошкольного образования, в него планируем включить перечень средств обучения и воспитания для детских садов – в том числе игр и игрушек», – заявил глава ведомства Кравцов.

    К созданию списка привлекли научных сотрудников, производителей игрушек, опытных педагогов и представителей профильных министерств. Процесс контролирует советник президента России Елена Ямпольская.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал создание единого перечня одобренных книг и игр для дошкольных учреждений.

    Ранее ведомство запланировало обновление федеральной программы дошкольного образования. До этого министр призвал сфокусировать работу детских садов на игровой деятельности.

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    29 сентября 2026, 16:37 • Новости дня
    Подростка задержали за подготовку теракта в школе во Франции

    Figaro: Во Франции подростка задержали за подготовку теракта в школе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы на северо-востоке Франции поместили под стражу 16-летнего юношу, который подозревается в планировании террористического акта в местной старшей школе.

    Юношу арестовали в коммуне Сен-Луи после того, как он начал угрожать совершением нападения на учебное заведение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro. Подростка задержали за письменные угрозы совершить тяжкое преступление, оправдание терроризма и преступный сговор с целью подготовки теракта.

    Местная прокуратура пока не раскрыла содержание сообщений подозреваемого. Правоохранительные органы продолжают расследование для выяснения мотивов задержанного и поиска возможных улик, указывающих на реальную подготовку к нападению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе польские правоохранители задержали подростка за подготовку терактов в школе и мечети.

    В этом месяце во Франции по подозрению в планировании теракта арестовали сотрудника полиции.

    Летом организаторы футбольного матча между сборными Франции и Испании решили начать игру с минуты молчания в память о жертвах теракта в Ницце.

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    29 сентября 2026, 13:59 • Новости дня
    В США ребенок принес в детский сад заряженный пистолет

    Ребенок принес в детсад в Мичигане заряженный пистолет

    Tекст: Мария Иванова

    Малолетний ребенок в американском штате Мичиган принес в детский сад заряженный пистолет и достал его из рюкзака, сообщается, один из родителей задержан.

    Инцидент произошел в понедельник на юго-востоке штата. Воспитатель вовремя заметила находку, что помогло предотвратить возможный несчастный случай. В результате инцидента никто не пострадал, передает Associated Press со ссылкой на полицию.

    Принесенный пистолет не был служебным. В связи с инцидентом правоохранители задержали одного из родителей ребенка, который является сотрудником полиции. В полиции отметили, что не считают инцидент злонамеренным, однако подчеркнули, что сотрудникам необходимо следить за тем, чтобы их оружие не попадало в чужие руки.

    Охрана детского сада будет усилена, а рюкзаки детей будут досматривать.

    Напомним, весной Верховный суд оправдал ударившую бывшего мужа в детсаду россиянку.

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    30 сентября 2026, 14:39 • Новости дня
    Заставившую ребенка лаять перед ГАИ россиянку оштрафовали

    Жительницу Дагестана оштрафовали за просьбу к дочери погавкать перед ГАИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительницу Дагестана оштрафовали за то, что она заставила ребенка притвориться собакой и лаять перед инспекторами ГАИ, чтобы избежать наказания за нарушение правил.

    Женщина-водитель из Дагестана оштрафована на 5000 рублей за нарушение правил перевозки детей, передает РИА «Новости».

    Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором жительница республики перевозит ребенка на переднем сиденье автомобиля. Женщина попросила дочь спрятаться от инспекторов и предложила ей погавкать. После остановки машины она заявила полицейскому: «Это не ребенок, это собачка», после чего девочка начала лаять.

    Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем Changan находилась 29-летняя жительница Левашинского района. Нарушительницу доставили в отдел полиции для разбирательства. Автомобильные номера внесены в базу ГИБДД, а владелице выписаны административные штрафы за выявленные нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года в России выросли штрафы за нарушение правил перевозки детей до 5 тыс. рублей.

    Летом в Дагестане легковой автомобиль с двумя маленькими девочками упал с десятиметрового обрыва.

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    1 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    МИД назвал число погибших от атак ВСУ детей с начала года

    Мирошник: С начала года от атак ВСУ в России погибли 70 детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С начала года от нападений Вооруженных сил Украины пострадали 456 несовершеннолетних, при этом 70 детей получили травмы, несовместимые с жизнью, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    С начала 2026 года в результате атак ВСУ в России зафиксирован значительный рост числа погибших и пострадавших детей, заявил Мирошник на брифинге, посвященном итогам 63-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

    «Произошел катастрофический рост преднамеренных ударов украинских формирований по детям. С начала только этого года уже пострадали 456 детей, из которых 70 погибли», – цитирует дипломата РИА «Новости».

    По словам Мирошника, динамика ранений среди несовершеннолетних стремительно ухудшается. Если в январе от обстрелов ВСУ пострадали 19 детей, то в августе этот показатель вырос до 101 ребенка.

    Мирошник подчеркнул, что имеются веские основания полагать, что украинские вооруженные силы целенаправленно включают малолетних граждан в списки объектов для террористических атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник запланировал выступление на 63-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

    В начале августа дипломат сообщил о гибели 49 мирных россиян за одну неделю. Неделей ранее представитель российского внешнеполитического ведомства привел данные о семи убитых украинскими военными детях.

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    1 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    В Забайкалье суд вынес приговор запершему детей в горящем доме отцу

    Житель Забайкалья получил 12 лет колонии за поджог дома с тремя детьми

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Забайкальского края отправится в колонию строгого режима на 12 лет за покушение на убийство несовершеннолетних путем умышленного поджога жилого дома.

    Преступление произошло в мае в Нерчинске, сообщает пресс-центр судов региона. Пьяный фигурант дела разлил бензин у входа в детскую комнату, поджег мебель и запер дверь снаружи. Внутри находились трое детей, включая его родного ребенка, которым чудом удалось спастись через окно.

    «Подсудимый признан виновным, суд лишил его свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», – отмечается в заявлении инстанции.

    Мужчину осудили за покушение на убийство трех человек общеопасным способом. На данный момент приговор не вступил в законную силу, поскольку сторона защиты подала апелляционную жалобу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Забайкальском крае приговорил местную жительницу к 17 годам колонии за убийство годовалого ребенка.

    Ранее в Саратовской области правоохранители арестовали мужчину по делу о тройном убийстве путем поджога частного дома. А во Владивостоке следователи предъявили отцу обвинение в гибели троих детей при пожаре.

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    1 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Пожилая женщина и двое детей погибли при пожаре в Мичуринске

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Мичуринск в Тамбовской области при возгорании в многоквартирном доме погибли 84-летняя женщина и двое малолетних мальчиков, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    Пожар произошел в квартире дома на улице 7 Ноября. В результате задымления погибли 84-летняя женщина и два мальчика шести и семи лет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Тамбовской области взяла расследование под контроль. По предварительным данным надзорного ведомства, причиной смерти стало отравление угарным газом.

    Точная причина пожара будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом двое детей погибли при пожаре в частном доме в Батайске. В апреле мать и двое детей погибли при возгорании в Новосибирской области. В феврале жертвами пожара в Хабаровском крае стали женщина и четверо детей.

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    1 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Минтруд: Размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тыс. рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2027 году максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95,5 тыс. рублей.

    По словам Котякова, в 2027 году максимальная выплата работающим гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, составит более 95,5 тыс. рублей в месяц. В 2026 году этот показатель достигал лишь 83 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Кроме того, в России увеличится единовременная выплата при рождении ребенка. По словам министра, этот показатель возрастет до 30,4 тыс. рублей.

    В среду эксперт Александр Балынин заявил об увеличении минимальных декретных выплат в 2027 году.

    На прошлой неделе Минтруд сообщил о повышении единого пособия в 2027 году.


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    2 октября 2026, 04:50 • Новости дня
    Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Петербурге

    Tекст: Антон Антонов

    В Невском районе Петербурга произошел пожар в восьмикомнатной квартире, в результате происшествия погиб ребенок, еще два человека пострадали, сообщил главк МЧС по Санкт-Петербургу.

    В восьмикомнатной квартире горела комната площадью 20 кв. м, передает РИА «Новости».

    Два человека госпитализированы. Пожар полностью ликвидирован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в особняке Миллера в Петербурге, никто не

    В сентябре кровля реконструируемого здания загорелась в историческом центре Петербурга рядом с журфаком СПбГУ.

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