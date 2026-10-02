Корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в порт Танзании

Tекст: Антон Антонов

В порту Дар-эс-Салам прошла церемония встречи экипажа корабля, в которой приняли участие представители российского военно-дипломатического корпуса в Танзании, а также представители Военно-морских сил страны и курсанты местной Военно-морской академии, передает ТАСС.

13 курсантов из Танзании, которые обучаются военно-морскому делу в России, завершили на борту «Перекопа» штурманскую практику и сошли на берег в Дар-эс-Саламе.

Экипаж корабля и курсанты Балтийского военно-морского института имени адмирала Ушакова посетят Российский центр науки и культуры, где пройдет концерт с участием творческих коллективов России и Танзании, а также совершат экскурсии по местным достопримечательностям.

За время стоянки корабля в порту запланирован ряд мероприятий, в том числе футбольный матч и соревнования по перетягиванию каната между военными моряками России и Танзании.

Штурманский поход учебного корабля «Перекоп» начался в начале июля и продлится до середины декабря 2026 года. Кораблю предстоит пройти около 30 тыс. морских миль по Северному морскому пути, четырем океанам, 14 морям, 23 проливам и девяти заливам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл на Сейшелы.

Штурманский поход корабля стартовал в начале июля и продлится до середины декабря 2026 года.

