Банки Франции попытались заблокировать счета института Рахманинова

Французские банки попытались заблокировать счета института Рахманинова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Французские банки пытаются заблокировать счета института Рахманинова в Париже и его сотрудников из-за переводов преподавателям с русскими фамилиями, передает РИА «Новости». Директор учреждения Арно Фрилле сообщил, что постоянно сталкивается с давлением со стороны финансовых организаций.

«Банки регулярно угрожают закрыть счета из-за того, что мы ежемесячно переводим деньги преподавателям с русскими фамилиями. Банки полагают, что так мы «поддерживаем военные усилия». Каждый месяц они требуют объяснений по поводу этих переводов, и нам приходится всякий раз повторять, что это преподаватели, проживающие во Франции. Абсурдная ситуация», – рассказал Фрилле.

По его словам, последний подобный инцидент произошел месяц назад. Банки видят переводы людям с русскими фамилиями и требуют объяснений, несмотря на то, что эти преподаватели работают в институте уже 10-15 лет. Фрилле подчеркнул, что такая ситуация создает постоянную угрозу закрытия счетов.

Русская консерватория имени Сергея Рахманинова, ныне известная как институт Рахманинова, была основана в 1923 году преподавателями Императорских консерваторий России, эмигрировавшими после революции 1917 года. Среди основателей были Александр Глазунов, Федор Шаляпин и Александр Гречанинов, а Сергей Рахманинов стал первым почетным президентом и главным меценатом учреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финансовые организации Франции отказывают гражданам России в обслуживании по негласным правилам. Одно из местных учреждений ограничило работу счета усыновленного французами россиянина из-за места рождения.