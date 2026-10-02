  • Новость часаСК завел дело о присвоении США денег бизнесмена Малофеева для финансирования ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру
    Путин объяснил удары по портам Украины фразой о фашисте и гранате
    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»
    В Швеции заявили о готовности к ударам вглубь России
    ВС России поразили железнодорожный мост в Киеве
    США потребовали от Европы открыть резервы дизеля
    Швеция пригрозила превратить Готланд в ударный плацдарм
    Евросоюз исключил вступление Украины в 2027 году
    Продавцы Ozon получили отсрочку по налогам из-за атак беспилотников
    2 октября 2026, 06:01 • Новости дня

    В Москве открыли станцию международного сообщения с Минском

    Собянин и Белозеров открыли платформу международного сообщения Москва – Минск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин, официальный представитель МИД Мария Захарова и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения Москва – Минск на городском вокзале Москва-Сити.

    В ходе церемонии открытия мэр столицы наградил Белозерова почетным званием «Почетный транспортник города Москвы», передает ТАСС.

    Собянин назвал Москва-Сити крупнейшим вокзалом и транспортным узлом страны, отметив, что подобных узлов практически нет и в Европе. По его словам, через вокзал проходят три линии метро, два железнодорожных пути, Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо.

    Мэр подчеркнул, что с началом остановки поездов «Москва – Минск» вокзал приобретает статус международного, что станет хорошим знаком дружбы с городом-побратимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск. В инфоцентре ВСМ спрогнозировали, что пассажиропоток на этой магистрали составит до 5,8 млн пассажиров в год.

    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

    Комментарии (6)
    1 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Эстония запретила транзит зерна из России

    Эстония ввела запрет на транзит российского и белорусского зерна

    Эстония запретила транзит зерна из России
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Эстонии утвердило проект о запрете на транзит зерна, происходящего из России и Белоруссии, через территорию республики.

    Правительство Эстонии утвердило постановление, запрещающее транзит и перемещение зерна из России и Белоруссии через территорию страны. Проект соответствующих ограничений был предложен главой эстонского МИД Маргусом Цахкной, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке кабинета министров отмечается, что мера вводится на основании закона о международных санкциях. Целью решения названо оказание давления на Москву в связи со спецоперацией на Украине, а также на Минск, который поддерживает российские действия.

    Ранее Цахкна заявлял, что власти ведут целенаправленную работу по полной остановке транзита российского зерна через порты стран Балтии. При этом, по информации налогово-таможенного департамента Эстонии, в настоящее время российская сельскохозяйственная продукция через республику фактически не провозится и не импортируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Эстонии одобрили проект запрета на покупку недвижимости россиянами.

    Летом эстонская таможня запретила гражданке Финляндии ввезти в Россию сковороду.

    Комментарии (9)
    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Никитин назвал протяженность ВСМ Москва – Минск

    Никитин: Протяженность ВСМ Москва – Минск составит примерно 700 км

    Никитин назвал протяженность ВСМ Москва – Минск
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Белоруссия договорились о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между столицами, которая позволит преодолевать расстояние примерно в 700 км за три часа, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.

    Как указал Никитин, протяженность будущей высокоскоростной железнодорожной ветки составит около 700 км, а время в пути займет около трех часов, передает ТАСС. По словам главы Минтранса, РЖД предстоит выстроить технологическое и проектное партнерство с белорусскими коллегами. Только после этого стороны приступят к обсуждению возможных подрядчиков для реализации масштабного инфраструктурного проекта.

    Меморандум о сотрудничестве по строительству магистрали был подписан в Доме правительства в Минске. Документ скрепили подписями Андрей Никитин и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович. Этому событию предшествовало заседание Совета министров Союзного государства с участием премьер-министров Михаила Мишустина и Александра Турчина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр транспорта Андрей Никитин предложил построить высокоскоростную магистраль до Минска.

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах прокладки этой железнодорожной линии.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко поддержал идею создания нового маршрута.

    Комментарии (4)
    1 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Госдума нового созыва приняла первый закон

    Госдума нового созыва приняла первый закон о сотрудничестве с Белоруссией

    Госдума нового созыва приняла первый закон
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов с первым принятым в новом созыве законом, которым стала ратификация соглашения с Белоруссией.

    Парламентарии одобрили документ, который дает возможность белорусским государственным органам и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для получения взысканных в России денежных средств, пишет РИА «Новости».

    Спикер обратился к коллегам со словами поздравления по поводу принятия первого в новой сессии федерального закона. Он подчеркнул, что ратификация позволяет развивать взаимодействие со стратегическим партнером и членом Союзного государства.

    Председатель палаты парламента добавил, что в новом составе работают 184 депутата, избранных впервые. Он рассказал им о процедуре голосования за ратификацию и принятия законов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вячеслав Володин был переизбран председателем Госдумы. Он сообщил о масштабном обновлении состава нижней палаты парламента.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 15:49 • Новости дня
    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве

    В Москве стартовала регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ-2027

    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ открылась в Москве и продлится до февраля и марта 2027 года соответственно.

    С 1 октября на официальном портале мэра и правительства Москвы открылась регистрация на государственную итоговую аттестацию в текущем учебном году. Подать заявление можно на mos.ru. Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2027 года, а на ОГЭ – до 1 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает РИА «Новости».

    В департаменте отметили, что регистрация на экзамены стала проще: теперь система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование после подачи заявления на экзамены. Кроме того, изменился порядок регистрации на ЕГЭ по иностранным языкам: письменную и устную части можно выбрать одновременно.

    Школьники будут сдавать предметы ОГЭ по выбору на компьютерах с отечественным программным обеспечением «МосТех.ОС». Обязательные предметы, такие как русский язык и математика, останутся в бумажном формате. ЕГЭ по информатике переведут на операционную систему «ОС МЭШ». Изменить заявление можно до окончания регистрации, а после – только через обращение в Государственную экзаменационную комиссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве завершился дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

    Летом три школьницы из Москвы получили по 400 баллов на ЕГЭ.

    Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 17:56 • Новости дня
    Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск

    Минтранс: ВСМ Москва – Минск построят после запуска трассы до Петербурга

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском начнется после завершения работ над аналогичной трассой до Петербурга, сообщили в Минтрансе.

    Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск. Документ подписали глава Минтранса Андрей Никитин и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович, сообщает Минтранс России.

    «Меморандум фиксирует переход проекта в практическую фазу – проектирования и строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали… Приступить к строительству планируют после ввода первой в России ВСМ Москва – Петербург», – говорится в сообщении ведомства. Первая российская высокоскоростная магистраль до Петербурга будет полностью запущена в 2028 году.

    Протяженность новой трассы до Минска составит около 700 км, а время в пути сократится до трех часов. Поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч, ожидаемый пассажиропоток достигнет 5,8 млн человек в год. По словам Никитина, проект станет мощным стимулом для роста деловой активности и улучшит транспортную доступность между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин летом рассказал о планах прокладки высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска.

    Ранее Минтранс запланировал разворот полномасштабных строительных работ на первой трассе до Петербурга на 2026 год.

    Позже стало известно, что серийные поставки отечественных поездов для новых магистралей начнутся в 2028 году.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Спрогнозирован пассажиропоток на ВСМ Москва – Минск

    Пассажиропоток на ВСМ Москва – Минск оценили в 5,8 млн человек в год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажиропоток на будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском составит до 5,8 млн человек ежегодно, сообщили в инфоцентре ВСМ.

    Ожидается, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Минск сможет обслуживать до 5,8 млн пассажиров в год. Об этом сообщили в информационном центре ВСМ, передает РИА «Новости».

    В инфоцентре пояснили, что запуск новой магистрали позволит существенно повысить транспортную доступность столиц двух государств и прилегающих регионов, а также расширит возможности граждан для совершения деловых и туристических поездок.

    Там также подчеркнули, что создание высокоскоростной линии направлено на укрепление экономических связей между Россией и Белоруссией. Реализация проекта будет способствовать развитию промышленности и созданию дополнительных рабочих мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Владимир Путин сообщил о планах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск.

    Министр транспорта предложил главе государства построить две новые ВСМ.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин заявил о строительстве магистралей до Минска и Адлера.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Мишустин приехал на выставку «Иннопром» в Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск для участия в международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь».

    Председатель правительства России прибыл в Минск с двухдневным рабочим визитом, передает РИА «Новости». В рамках мероприятия он планирует осмотреть экспозицию и выступить на пленарном заседании.

    В августе на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве Мишустин отмечал, что на полях форума стороны собираются заключить новые договоры и контракты.

    Международная выставка проходит в белорусской столице с 30 сентября по 2 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Белоруссию с двухдневным визитом. В Минске премьер-министры двух стран провели встречу в формате тет-а-тет.

    На заседании союзного Совмина глава российского кабмина анонсировал расширение кооперации в сфере высоких технологий.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Продажа билетов на концерт Канье Уэста обернулась прокурорской проверкой

    Прокуратура Москвы организовала проверку продажи билетов на концерт Уэста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Москвы организовала проверку по заявлению жителя Петербурга, купившего билет на концерт рэпера Канье Уэста (Ye), говорится в ответе на запрос депутата Госдумы VIII созыва Михаила Романова.

    Столичные надзорные органы отреагировали на жалобу местного жителя, потратившего 150 тыс. рублей на три билета, передает ТАСС.

    Покупателя возмутило отсутствие у организаторов договора с площадкой и необходимых согласований.

    Заместитель прокурора Москвы в официальном ответе подтвердил начало работы. «По вашему обращению и заявлению, поступившему из прокуратуры г. Санкт-Петербурга, о нарушении законодательства о защите прав потребителей и по иным вопросам организована проверка», – говорится в документе.

    Парламентарий также направил запросы руководству МВД и Роспотребнадзора. Политик пояснил, что устроители мероприятия даже не пытались обратиться в правительство Петербурга для согласования массового события. По его мнению, это свидетельствует об изначальном отсутствии намерений проводить концерт.

    Если выяснится осведомленность компании о невозможности организации шоу в момент сбора денег, действия бизнесменов могут квалифицировать как мошенничество в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне организаторы официально отменили выступление американского рэпера в Северной столице.

    Российские фанаты артиста подали шесть исковых заявлений с требованием возврата денег за билеты.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Турчин: Россия и Белоруссия подпишут соглашение о единой аграрной политике

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал скорое подписание соглашения между Москвой и Минском о единой аграрной политике.

    Министерства сельского хозяйства России и Белоруссии согласовали позиции по формированию общей политики в аграрном секторе, передает РИА «Новости». Окончательное оформление договоренностей ожидается в ближайшие месяцы.

    «Продолжаем взаимодействие в сфере сельского хозяйства. Министерства сельского хозяйства наших стран смогли достичь понимания по соглашению о единой аграрной политике. Ожидаем подписания документа до конца года», – заявил белорусский премьер Турчин в ходе заседания союзного Совета министров в Минске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства России Михаил Мишустин и белорусский премьер Александр Турчин открыли заседание союзного Совмина в Минске.

    Месяцем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству реализовать двусторонние договоренности в сельском хозяйстве.

    Весной заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук сообщил о разработке основных направлений союзного договора.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Мишустин: Россия и Белоруссия расширят сотрудничество по мирному атому и космосу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Белоруссия планируют расширить кооперацию в сфере высоких технологий, включая исследование космоса, авиа- и судостроение, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

    На заседании Совета министров Союзного государства в Минске глава правительства сообщил об укреплении связей для развития высокотехнологичных производств, передает РИА «Новости».

    Мишустин подчеркнул, что предприятия двух стран расширят взаимодействие в наукоемких отраслях. К ним относятся использование мирного атома, микроэлектроника, авиа- и судостроение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьеры двух стран начали встречу в Минске.

    Главы правительств открыли заседание союзного Совмина.

    Напомним, Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Минск готов принять переговоры России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минск готов принять раунд переговоров России и Украины, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Белоруссия сохраняет свои посреднические усилия и готова организовать мероприятие, которое приблизит или завершит мирные переговоры, если к этому будут готовы Россия и Украина, сказал Рыженков в интервью РИА «Новости» на полях Генассамблеи ООН.

    При этом глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что Евросоюзу это не нужно.

    Ранее Белоруссия принимала переговоры делегаций России и Украины вскоре после начала спецоперации, а сейчас через территорию страны проходит обмен военнопленными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговоров с Украиной.

    Во вторник на полях Генассамблеи ООН провели закрытые переговоры по Украине.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о замороженном состоянии переговорного процесса.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Премьеры России и Белоруссии начали встречу в Минске

    Премьеры России Мишустин и Белоруссии Турчин начали встречу в Минске

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин начали встречу в Минске в формате тет-а-тет перед заседанием союзного Совмина.

    Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин проводят встречу в Минске в формате тет-а-тет перед заседанием союзного Совмина, передает РИА «Новости».

    «Совсем скоро начнется заседание Совета министров Союзного государства. А пока у двух премьер-министров есть возможность обсудить актуальные вопросы в формате тет-а-тет», – говорится в сообщении пресс-службы белорусского правительства.

    Михаил Мишустин уже прибыл в Дом правительства в Минске, где пройдет заседание. По словам Александра Турчина, в повестку союзного Совмина включено 15 вопросов. Основной темой станет выполнение направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы и подготовка проекта аналогичного документа на следующий период.

    Стороны также планируют обсудить развитие российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах. Кроме того, ожидается одобрение стратегии молодежной политики Союзного государства на период до 2036 года. Накануне Александр Турчин отметил наращивание интеграционных процессов в Союзном государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Белоруссию с двухдневным визитом.

    Москва и Минск разрабатывают основные направления реализации союзного договора на ближайшие три года.

    В конце августа председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о росте товарооборота России и Белоруссии.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Собянин объявил о завершении сезона фонтанов в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сезон фонтанов в столице подошел к концу, и с 2 октября специалисты приступят к подготовке сооружений к зимнему периоду.

    Из чаш сольют воду, очистят поверхности и скульптурные композиции, а также проверят инженерное оборудование, после чего фонтаны законсервируют до следующего года, сообщил Собянин в Max.

    Глава города подчеркнул, что фонтаны являются одной из визитных карточек столицы, поэтому их внешнему виду и бесперебойной работе уделяется много внимания. В этом году после модернизации вновь заработали «Каскад» и «Купола» на Манежной площади, а также фонтан под макетом ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ.

    В столице также продолжается обновление «Часов мира», служащих куполом торгового комплекса «Охотный ряд». Специалисты уже привели в порядок остекление, подводные светильники, плиты ступеней, стены и гранитное покрытие чаши. Кроме того, в городе появляются новые водные объекты, один из которых в уходящем сезоне работал на Центральной площади в «Лужниках».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сергей Собянин отказался от депутатского мандата.

    В прошлом месяце мэр Москвы сообщил о переезде 250 тыс. горожан в новые квартиры по программе реновации. Тогда же он поздравил москвичей с Днем города.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом

    Мишустин прибыл в Минск на заседания совета министров Союзного государства

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Республику Беларусь с двухдневным визитом для участия в заседаниях совета министров Союзного государства и Евразийского межправительственного совета.

    Глава российского правительства примет участие в запланированных на 1–2 октября заседаниях Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, а также встречах Евразийского межправительственного совета, передает ТАСС.

    В эти дни в Минске также проходит международная промышленная выставка «Иннопром». На августовской встрече руководителей правительств стран ЕАЭС российский премьер пригласил коллег посетить это мероприятие.

    Последний визит Мишустина в Белоруссию проходил прошлой осенью. Тогда он также совпал с проведением в Минске выездной выставки «Иннопром».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о росте товарооборота России и Белоруссии.

    Также Мишустин заявил об увеличении на 10% торговли России со странами ЕАЭС.

    Комментарии (0)
    Главное
    После пожара в особняке Миллера в Петербурге завели уголовное дело
    Полицейский погиб в Подмосковье при задержании наркоторговцев
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН
    Доля бензиновых автомобилей на мировом рынке впервые упала ниже 50%
    Экс-канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»
    Стало известно о состоянии выжившей после казни американки
    Вратарь Шестеркин забил гол в НХЛ