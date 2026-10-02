МИД России назвал санкции США против Кубы бесчеловечными

Глава департамента МИД Щетинин: США ставят Кубу на грань выживания

Tекст: Антон Антонов

Щетинин заявил, что происходящее сейчас в отношении Кубы является свидетельством крайне жестокого и бесчеловечного ужесточения экономического, торгового, финансового, а в последнее время и энергетического эмбарго в отношении острова, сообщает РИА «Новости».

«Страна совершенно целенаправленно ставится на грань выживания – мы можем с большим уважением относиться к стойкости кубинского народа, который выдерживает эти трудности в условиях крайне неблагоприятного внешнего контекста», – сказал Щетинин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД России назвал неприемлемым ужесточение санкций США против Кубы.

Во вторник США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой.