Рособрнадзор решил добавить по одному заданию для двух предметов ЕГЭ

Рособрнадзор: В ЕГЭ по истории и профильной математике добавят по одному заданию

Tекст: Антон Антонов

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал перспективные модели демоверсий экзаменационных материалов, из которых следует, что в ЕГЭ-2027 по истории и профильной математике добавят по одному заданию, при этом время на выполнение работы останется прежним – 3 часа 55 минут и 3 часа 30 минут соответственно, сообщили в Рособрнадзоре РИА «Новости».

«Следует принимать во внимание не только изменение числа заданий, но и содержание изменений. Так, если одно объемное задание с развернутым ответом разделено на два задания или, например, старое задание с развернутым ответом существенно упрощено и требует теперь только записи краткого ответа без рассуждений и обоснований, то такие изменения не влияют на продолжительность экзамена», – говорится в сообщении ведомства.

В Рособрнадзоре уточнили, что продолжительность ЕГЭ по профильной математике и истории достаточна для выполнения всех заданий выпускником, качественно освоившим школьную программу, а механическое увеличение времени экзамена не влияет на его сложность.

«Участник экзамена делает успешно те задания, которые может выполнить при своем уровне подготовки. Пребывание в пункте проведения экзамена на полчаса или час дольше добавляет стресс и усталость, но не приводит к успешному решению сложных для выпускника заданий», – заключили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве стартовала регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027.

В конце августа Рособрнадзор предложил внести изменения в ЕГЭ по ряду предметов.