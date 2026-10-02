Crew Dragon с космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС

Tекст: Антон Антонов

Вместе с Тетерятниковым на орбиту отправились командир экипажа Джессика Уоткинс и пилот Люк Делани от НАСА, а также специалист миссии от Канадского космического агентства Джошуа Кутрик, передает РИА «Новости».

Стыковка корабля с орбитальным комплексом состоялась в 2.05 мск. Общее время полета от старта до стыковки составило 7 часов 55 минут, что стало рекордным показателем скорости сближения для американских космических кораблей за всю историю эксплуатации станции.

Научная программа экипажа, по данным НАСА, включает эксперименты для подготовки будущих миссий к Луне и Марсу, а также прикладные исследования в интересах земной медицины. Космонавты изучат ткани на основе стволовых клеток человека для поиска методов лечения болезней сердца и Паркинсона, исследуют нарушения кровообращения в невесомости и займутся выращиванием растений на орбите.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу экипаж миссии Crew-13 с Тетерятниковым прибыл во Флориду.

В четверг российский космонавт отправился к МКС.