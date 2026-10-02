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    2 октября 2026, 02:20 • Новости дня

    Crew Dragon с космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС

    Crew Dragon с космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии НАСА Crew-13, в состав которой входит российский космонавт Сергей Тетерятников, успешно пристыковался к Международной космической станции.

    Вместе с Тетерятниковым на орбиту отправились командир экипажа Джессика Уоткинс и пилот Люк Делани от НАСА, а также специалист миссии от Канадского космического агентства Джошуа Кутрик, передает РИА «Новости».

    Стыковка корабля с орбитальным комплексом состоялась в 2.05 мск. Общее время полета от старта до стыковки составило 7 часов 55 минут, что стало рекордным показателем скорости сближения для американских космических кораблей за всю историю эксплуатации станции.

    Научная программа экипажа, по данным НАСА, включает эксперименты для подготовки будущих миссий к Луне и Марсу, а также прикладные исследования в интересах земной медицины. Космонавты изучат ткани на основе стволовых клеток человека для поиска методов лечения болезней сердца и Паркинсона, исследуют нарушения кровообращения в невесомости и займутся выращиванием растений на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу экипаж миссии Crew-13 с Тетерятниковым прибыл во Флориду.

    В четверг российский космонавт отправился к МКС.

    1 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае имеют огромное значение для всего международного сообщества, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Я убежден, что президент будет рад там встретиться с президентом Трампом, и эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира», – подчеркнул официальный представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи на саммите АТЭС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин выразил готовность к переговорам с американским коллегой.

    До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения такого саммита в Шэньчжэне.

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    1 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Песков: Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина на АТЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ведет подготовку к проведению двусторонних переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы готовимся к двусторонней встрече с председателем Си. Путин и Си условились о том, что такую встречу они на полях саммита проведут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Во вторник в Кремле назвали возможной подготовку Китаем встречи Путина, президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина на этом саммите.

    В тот же день Пекин уклонился от комментариев о возможности проведения таких трехсторонних переговоров.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    1 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин признался в смене позиции по Украине после Анкориджа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин сообщил, что изменил свое мнение относительно урегулирования ситуации на Украине после визита в американский город Анкоридж.

    Путин рассказал, что поменял свою точку зрения на урегулирование ситуации на Украине в ходе поездки в американский Анкоридж. По словам президента, изначально российская сторона отвергла предложенный американцами вариант выхода из кризиса, передает РИА «Новости».

    «Американская сторона предложила нам вариант выхода из кризиса. И первоначально мы сказали: «Ну нет, мы должны подумать». А потом я приехал в Анкоридж и поменял свою позицию. Сказал, что согласен», – сообщил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Анкоридже стороны обсуждали варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    Позже глава МИД России Сергей Лавров подтвердил согласие Москвы с предложенной Соединенными Штатами концепцией урегулирования. А уже летом помощник президента Юрий Ушаков заявил о неспособности Вашингтона выполнить достигнутые на саммите договоренности.

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    1 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин выразил готовность возобновить диалог по стратегической стабильности с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    «Если действующая администрация США захочет это сделать, мы готовы возобновить этот диалог хоть завтра», – сказал президент на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    При этом глава государства отметил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона ответа на свои инициативы по сдерживанию гонки вооружений. По его словам, Россия никогда не выступала против подобного обсуждения и продолжает предлагать его американской стороне.

    Президент также подчеркнул важность наличия договоренностей по ограничениям арсеналов, поскольку механизмы сдерживания объективно необходимы.

    Он напомнил, что именно США, а не Россия, под различными предлогами выходили из международных соглашений, лежащих в основе нераспространения ядерного оружия, включая договор СНВ-3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров сообщил о предложениях Вашингтона возобновить двусторонний диалог.

    Летом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков исключил перспективы скорого начала переговоров по стратегической стабильности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил сохранение ответственного курса России вне рамок ДСНВ.

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    1 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон ввел ограничения против российской системы международных платежей А7, обвинив платформу в помощи Ирану при обходе санкций, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

    Министерство финансов США включило российскую систему международных платежей А7 в санкционный список, передает РИА «Новости». В американском ведомстве платформу назвали «связанной с Россией теневой банковской сетью».

    «Сегодня министерство финансов США предприняло беспрецедентные меры против A7 Network», – заявили представители ведомства. По версии Вашингтона, Иран мог использовать систему для обхода действующих ограничений.

    Американская сторона отметила, что платформа могла оказывать финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции и палестинскому движению ХАМАС. Помимо этого, санкции распространили на автомобильный и железнодорожный секторы иранской экономики.

    В обновленный список попали автопроизводители Iran Khodro, SAIPA, Pars Khodro и Zamyad, а также государственная железнодорожная компания Ирана. Ограничения также затронули ряд компаний из Китая, ОАЭ, Германии, Турции и Индонезии, а также иранских граждан Мехнуша Хамедани и Рамина Кешвардуста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Британия ввела ограничительные меры против топ-менеджеров системы международных расчетов А7.

    В начале сентября министр финансов США Скотт Бессент пообещал систематически наказывать любых помощников Тегерана.

    В середине прошлого месяца американский президент Дональд Трамп подписал масштабный закон об «адских санкциях» в отношении Ирана и России.

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    1 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков заявил о выгоде совместных экономических проектов с США

    Песков назвал выгодной реализацию крупных экономических проектов России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил перспективы развития делового сотрудничества Москвы и Вашингтона, назвав текущие рабочие контакты весьма позитивным процессом.

    Песков заявил, что взаимодействие государств на рабочем уровне не прекращается, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы журналистов о недавней поездке спецпредставителя президента по инвестиционному сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты, представитель Кремля подчеркнул важность двустороннего диалога.

    «Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать экономическую проблематику в том плане, что действительно реализация в самых различных областях экономических проектов, в том числе и крупных, была бы к большой выгоде и России, и Америки», – отметил пресс-секретарь.

    По словам представителя Кремля, стороны продолжают детальное обсуждение дальнейших инициатив в различных сферах. Сохранение подобных рабочих контактов оценивается российской стороной как весьма положительный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями американских властей.

    Глава РФПИ опубликовал фотографию из столицы США в соцсетях.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о продолжающихся контактах с американскими переговорщиками.

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    1 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    Захарова обвинила журналистов Bloomberg в информационной диверсии

    Захарова назвала диверсией интерпретацию своих слов журналистами Bloomberg

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила американское агентство Bloomberg в информационной диверсии и неприкрытой прокачке русофобских нарративов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналисты американского агентства Bloomberg занимаются информационной диверсионной деятельностью, передает РИА «Новости».

    Ранее издание исказило смысл слов дипломата, что заводы по производству оружия для ВСУ в Европе являются для России военными целями. Bloomberg назвало это новой угрозой в адрес членов НАТО, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии планов нападать на страны альянса.

    «Они занимаются абсолютно четко информационной диверсионной деятельностью… Они занимаются неприкрытой прокачкой… русофобских нарративов. Они обслуживают всю эту агрессию и делают, еще раз хочу это сказать, с абсолютно четко и явно выраженными диверсионными целями», – отметила Захарова в эфире программы «Время покажет».

    Дипломат подчеркнула, что Bloomberg нельзя назвать информационным агентством, а его сотрудников – журналистами. По ее словам, эта организация полностью завязана на спецслужбах западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России обвинила западную прессу в массовой фабрикации новостей.

    В конце августа дипломат указала британскому корреспонденту на грубую ошибку при цитировании тезиса о возможных целях для российских военных.

    Ранее Мария Захарова назвала агентство Bloomberg сливным бачком из-за публикации непроверенной информации.

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    1 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Российский космонавт Тетерятников отправился к МКС на Crew Dragon

    Tекст: Денис Тельманов

    НАСА и компания SpaceX осуществили запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции с интернациональной командой, в состав которой вошел космонавт Сергей Тетерятников.

    В состав команды вошли четыре человека, передает РИА «Новости». Помимо россиянина, на борту находятся астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также канадский специалист Джошуа Кутрик.

    Программа перекрестных полетов между Роскосмосом и американским агентством успешно действует с 2022 года. Она позволяет российским космонавтам летать на кораблях Crew Dragon, а астронавтам из США – использовать отечественные «Союзы». Это гарантирует постоянное присутствие представителей обеих стран на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября российский космонавт Сергей Тетерятников вместе с остальными членами экипажа Crew-13 прибыл в Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде.

    До этого Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США перенесло старт миссии на начало октября из-за утечки в двигательной системе корабля Dragon.

    В августе специальная комиссия Центра подготовки космонавтов допустила Тетерятникова к участию в космическом полете.

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    1 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Решетников назвал тему избыточных мощностей сложнейшей на G20

    Решетников: На G20 сложнейшим вопросом станет тема избыточных мощностей

    Tекст: Вера Басилая

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что делегациям на заседании Группы двадцати (G20) будет сложнее всего договориться по вопросу борьбы с избыточными производственными мощностями, инициированному США.

    Глава ведомства отметил, что на встрече предлагается обсудить и осудить избыточные мощности в пяти секторах: электромобили, солнечные панели, полупроводники, химическая продукция и батареи, передает ТАСС.

    «Понятно по отбору секторов, против кого это направлено, и кто является крупнейшим производителем в мире», – подчеркнул Решетников, добавив, что наряду с темой принудительного труда это ключевые и самые сложные вопросы повестки.

    Министерство коммерции КНР ранее заявило, что поднятие темы избыточных производственных мощностей на таких площадках, как G20, является попыткой продвижения протекционизма и давления на Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр экономического развития Максим Решетников раскрыл детали контактов с американской делегацией на G20.

    Решетников обвинил США в стагнации Всемирной торговой организации.

    В среду Решетников прибыл в США на встречу министров стран Группы двадцати.

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    1 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Путин оценил предложения Трампа по Украине

    Путин: Предложения Трампа по Украине сложные, но в правильном направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин прокомментировал инициативы Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, оценив их как «сложные, но в правильном направлении».

    Путин назвал предложения президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию сложными, но направленными в правильное русло. Выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», российский лидер отметил важность гарантий безопасности, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны гарантии безопасности, не только для той стороны, с чем мы согласны, там много предложений, в том числе и президент Трамп сделал. Такие сложные для нас решения, но в целом мы понимаем, что это в правильном направлении движение», – сказал Путин.

    Кроме того, президент России сообщил, что на саммите в Анкоридже обсуждались предложения по урегулированию ситуации на Украине, выдвинутые не Москвой, а Вашингтоном.

    «Не наши предложения мы обсуждали в Анкоридже, а предложения США. И я приехал сказать, что мы согласны», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры России и США обсудили варианты завершения украинского конфликта на саммите в Анкоридже.

    Ранее Кремль назвал инициативы Дональда Трампа очень хорошей основой для будущих договоренностей. Позже Владимир Путин отметил опору американских предложений на достигнутые на Аляске соглашения.

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    1 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Путин рассказал о развитии космодрома Восточный

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил о дальнейшем развитии дальневосточного космодрома Восточный и появлении целого города рядом с космической гаванью.

    Путин сообщил о продолжении развития дальневосточного космодрома Восточный. Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», глава государства отметил успешную работу космической гавани, пишет РИА «Новости».

    «Мы там построили космодром, на Дальнем Востоке, и он уже работает, идут пуски. Мы развиваем этот космодром, целый город возник рядом с космодромом», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Путин назвал развитие ракетно-космического комплекса одним из безусловных приоритетов страны.

    В сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал первый пуск ракеты «Старт-1М» с космодрома Восточный в начале 2027 года. На следующий день руководители профильных ведомств обсудили возможность создания уникального туристического маршрута на базе этого объекта.

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    1 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    На создание РОС собрались направить более 38 млрд рублей в 2027 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство планирует выделить около 38,6 млрд рублей из бюджета на создание и целевое использование Российской орбитальной станции (РОС) в 2027 году. Всего на РОС планируется выделить 136,72 млрд рублей из бюджета на 2027–2029 годы, говорится в материалах к проекту бюджета.

    Правительство намерено направить около 38,6 млрд рублей из федерального бюджета на создание и использование Российской орбитальной станции (РОС) в 2027 году, передает ТАСС.

    Согласно материалам к проекту бюджета, общая сумма финансирования на эти цели в период с 2027 по 2029 год составит 136,72 млрд рублей. Из них на федеральный проект «Пилотируемая космонавтика» в 2027 году пойдет порядка 112,46 млрд рублей.

    В последующие два года финансирование пилотируемой космонавтики составит 107,883 млрд и 119,541 млрд рублей соответственно. На создание наземной инфраструктуры космического комплекса РОС в 2027 году заложено около 2,166 млрд рублей.

    Кроме того, капитальное строительство объектов инфраструктуры потребует почти 2,36 млрд рублей, а их организационно-техническое обеспечение обойдется бюджету примерно в 56 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научно-технический совет Роскосмоса утвердил сценарий создания Российской орбитальной станции на базе отечественного сегмента МКС.

    Генеральный конструктор Владимир Соловьев назначил запуск первого модуля станции на декабрь 2027 года.

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    1 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин допустил возможность встречи с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин допустил возможность проведения встречи с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита АТЭС.

    Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» допустил возможность проведения трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает РИА «Новости».

    Российский лидер выразил уверенность в том, что предстоящее мероприятие в Китае пройдет успешно. По его словам, для организации переговоров в формате Россия – США – КНР необходимо предварительно согласовать повестку.

    «Нужно найти вопросы, определить тематику переговоров, многое будет зависеть от Китая», – отметил глава государства, говоря о перспективах встречи лидеров трех стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков также допустил вероятность организации Пекином трехсторонней встречи лидеров на саммите АТЭС.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко выразил поддержку проведению совместных переговоров глав России, США и КНР. А глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к контактам с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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    1 октября 2026, 08:57 • Новости дня
    Решетников заявил о намерении Запада сломать мировую торговую систему

    Решетников: Запад на G20 показывает настрой на слом мировой торговой системы

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны на министерской встрече Группы двадцати (G20) демонстрируют настрой на слом международных норм и стремление добиться преимуществ нерыночными способами, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    «То, что мы видим по экономической, по торговой повестке, – все-таки подход достаточно, с одной стороны, прагматичный. С другой стороны, в попытке защитить свою экономику, конечно, идет слом правил, какая-то попытка, может быть, найти новые правила», – цитирует Решетникова ТАСС.

    При этом новые правила пока непонятны, отметил глава ведомства. По его словам, происходит слом всей международной конструкции, которая мешает идти в логику двухсторонних отношений и использовать право сильного.

    Встреча министров торговли и экономического развития стран G20 проходит в Милуоки (США) с 30 сентября по 1 октября.

    Ранее Решетников обвинил европейских коллег по G20 в непрофессионализме. Также Решетников заявил о снижении доверия к доллару.

    Решетников заявил, что США практично относятся к России в вопросах диалога по торговле.

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    1 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Путин: Европа проявляет более агрессивную политику к России, чем США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин сообщил, что многие европейские страны ведут себя по отношению к России агрессивнее Вашингтона, который сейчас стремится к завершению украинского конфликта.

    «Сейчас, конечно, основные ведущие европейские страны занимают гораздо более агрессивную позицию в отношении России, чем Соединенные Штаты», – подчеркнул глава государства в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости».

    По его словам, США стремятся к прекращению конфликта, тогда как многие страны Европы, исходя из неблагоприятного развития экономики в своих странах, положения правящего политического класса, исходя из изменений настроений внутри своих стран, «являются застрельщиками агрессивного поведения в отношении России и создания дополнительных кризисов между Россией и Европой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании клуба «Валдай» российский лидер рассказал о попытках Запада изолировать Россию после распада СССР.

    Глава государства призвал мировое сообщество к мирному сосуществованию.

    В четверг президент заявил о вынужденной защите России в ответ на агрессию.

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