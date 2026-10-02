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    2 октября 2026, 00:53 • Новости дня

    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма

    Захарова высмеяла признание Макрона об утрате конкурентоспособности Европы

    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма
    @ «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»/Мосфильм

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потере Европой конкурентоспособности из-за отказа от российского газа.

    Дипломат привела в Telegram отрывок из выступления французского лидера на экономическом форуме в Мадриде, шутливо озаглавив его темой школьного сочинения «Как я провел это лето».

    Макрон признал, что российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась.

    «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», – процитировала Захарова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России: «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте».

    Макрон и ранее говорил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

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    1 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    @ IMAGO/Jochen Tack/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    США требуют от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва для снижения мировых цен, угрожая в противном случае запретом на экспорт этого топлива.

    США добиваются, чтобы Евросоюз в течение полугода высвободил 120 млн баррелей дизеля из запасов, сообщает Reuters.

    Ранее президент США Дональд Трамп говорил о возможности запрета на экспорт дизельного топлива из-за роста цен внутри страны, отмечает ТАСС.

    По данным канала CNBC, такая мера может привести к беспрецедентному росту цен в Европе, поскольку на США приходится около половины поставок импортного дизеля в регион.

    Европейские нефтетрейдеры сомневаются в реальности угрозы, так как запрет создаст серьезные сложности для американских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля.

    Ранее глава Минэнерго США анонсировал заявление по дизельному топливу.

    Во вторник Евросоюз усомнился во введении запрета на экспорт дизеля из США.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    1 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО

    Политолог Козюлин: Францию и Британию не пригласили на встречу НАТО из-за раскола альянса

    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расхождение взглядов США и Европы на будущее НАТО усиливает раскол альянса. Европейским странам придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать свою архитектуру безопасности, к чему они пока не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО.

    «США продолжают видеть Китай своим главным геополитическим противником. Поэтому Штаты хотят переориентировать своих европейских союзников по НАТО именно на противостояние с Поднебесной», – говорит Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    В то же время большинство европейцев в качестве главного оппонента рассматривают именно Россию, продолжает аналитик. «В частности, страны Балтии предельно агрессивно настроены на конфронтацию с Москвой. Поэтому в глазах Белого дома прибалты выпадают из числа разумных голосов НАТО», – рассуждает спикер.

    Что касается Британии, которую тоже не включили в список приглашенных на встречу НАТО, она слишком глубоко погружена в украинский кризис. Более того, Лондон неоднократно был уличен в дирижировании атаками ВСУ на Россию, добавляет эксперт.

    «Париж, в свою очередь, проявляет непозволительную с точки зрения президента Дональда Трампа самостоятельность», – указал политолог. По словам эксперта, в США вызывает недоверие чрезмерная активность Эммануэля Макрона в попытках возглавить процесс создания европейских вооруженных сил.

    «Кроме того, Трампу не нравится, что французский президент все чаще диктует свои решения Евросоюзу. Еще один раздражающий фактор – французские планы закрыть своим ядерным зонтиком европейские страны и прочие геополитические проекты Парижа», – детализировал политолог.

    По мнению Козюлина, решение Белого дома игнорировать Париж, Лондон и балтийские государства вызовет у них еще большее беспокойство за свое будущее и за американскую защиту. «Вероятно, ситуация усилит стремление европейских стран расширить региональные интеграционные проекты, в том числе – военные. Франция воспользуется происходящим для призыва объединяться под ее крылом», – указал специалист.

    В целом, обобщил собеседник, ситуация показывает усиливающийся раскол в НАТО. «Европейские члены альянса пытаются искать свое место и роль в стремительно меняющемся мире. Европа осознает: ей придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать собственную систему безопасности. Однако внутриевропейские противоречия заставляют усомниться в успешности подобных инициатив», – резюмировал Козюлин.

    Ранее стало известно, что Белый дом не пригласил Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО в Польше в следующем месяце, где будет обсуждаться будущее альянса, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. Саммит возглавит глава Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

    Ситуация вызвала непонимание в дипломатических кругах ряда европейских стран, особенно – на фоне повышения государствами трат на оборону в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа. «Мы пытаемся понять, каковы критерии и цель этих встреч. Нам пока ничего не сообщили», – приводит издание слова неназванных дипломатов.

    Они задаются вопросом, не проявляет ли администрация Трампа дискриминацию в своей политике в отношении европейских членов НАТО. В Европе беспокоятся, что решения США могут усилить раскол в альянсе, который также испытывает проблемы из-за истощающихся запасов вооружения и боеприпасов на фоне помощи Украине.

    «Происходящее может стать двигателем преобразований альянса», – сказал один из дипломатов. «Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих, это будет опасно для США, а для Европы вообще имеет экзистенциальное значение», – отметил другой.

    По словам еще одного чиновника, знакомого с ситуацией, США могут включить Данию в своеобразный клуб ближайших союзников, учитывая достигнутое между двумя странами соглашение о расширении американского военного присутствия в Гренландии.

    Напомним, в апреле Белый дом составил список «хороших и плохих» стран–членов НАТО – исходя из их реакции на просьбу США о помощи в войне с Ираном, а также в целом вклада в альянс. Однако содержание реестра осталось нераскрытым. Министр обороны Пит Хегсет поддержал инициативу, призвав к созданию перечня «образцовых союзников». Он также предупредил: те, кто не поддерживает американские интересы, пострадают от последствий.

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    1 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    Politico: Макрон и Карни возглавили «сопротивление» Трампу

    Politico: Макрон и Карни стали «лидерами сопротивления» Трампу среди союзников США

    Politico: Макрон и Карни возглавили «сопротивление» Трампу
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Марк Карни стали «лидерами сопротивления» президенту США Дональду Трампу, публично насмехаясь над американским лидером.

    Макрон и Карни стали отвечать на нападки Трампа и иногда провоцировать его без явной причины на фоне торговых разногласий и споров о России, пишет Politico.

    Канадский экономист Рохинтон Медхора назвал политиков «лидерами сопротивления», отметив, что лесть и игнорирование Трампа не сработали, поэтому они перешли к ответным насмешкам. Так, Карни высмеял неисправность телесуфлера Трампа и спародировал его жестикуляцию.

    Бывший стратег Белого дома Стив Бэннон предупредил, что союзники «играют с огнем», так как зависят от США в торговле. При этом бывший посол США в НАТО Иво Даалдер считает, что союзники поняли, как общаться с Трампом: они игнорируют его угрозы и действуют в своих интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала о шантаже Дональда Трампа Эммануэлем Макроном. В апреле французский лидер назвал Трампа, а также Владимира Путина и Си Цзиньпина противниками Европы. В начале апреля Макрон отказался комментировать высказывания президента США о рукоприкладстве своей жены Брижит.

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    1 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы

    Рютте: Европа должна была покончить с ядерным потенциалом Ирана

    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожение ядерного потенциала Ирана должно было стать задачей европейских государств, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, поддержав американскую операцию против Ирана.

    «Всегда есть негативные последствия, когда начинается война, это ясно. Но, будем реалистами, Европа не смогла покончить с ядерным потенциалом Ирана», – заявил Рютте.

    По его словам, именно европейские страны должны были провести подобную операцию, пишет Democrata.

    Он подчеркнул, что в будущем региону необходимо самостоятельно обеспечивать свою безопасность и реагировать на угрозы, подобные атакам хуситов в Красном море.

    При этом генсек военного блока добавил, что Соединенные Штаты должны продолжать участвовать в защите континента как в обычной, так и в ядерной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Рютте констатировал острую нехватку военных возможностей у европейских стран для самостоятельного вмешательства в конфликты на Ближнем Востоке.

    Летом Североатлантический альянс поддержал действия Вашингтона в отношении Тегерана.

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    1 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Politico: США предложили ЕС высвободить 120 млн баррелей дизтоплива из резервов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предложил странам Евросоюза высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива из своих стратегических резервов в течение полугода, чтобы избежать экспортных ограничений, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на источники, Соединенные Штаты выступили с инициативой, призывающей европейские правительства направить на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. Процесс предлагается осуществить в течение 180 дней, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с предложением правительства стран ЕС должны высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива из своих национальных стратегических резервов в течение 180 дней», – отмечает издание.

    План, разработанный министром энергетики США Крисом Райтом, стал своеобразным ответом на недавние заявления. Он был представлен как альтернатива угрозе американского президента Дональда Трампа ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва.

    Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о введении запрета на экспорт этого вида топлива.

    Министр энергетики Крис Райт анонсировал скорое оглашение новых мер для снижения цен.

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    1 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Массовые протесты старшеклассников из Франции перекинулись на Бельгию

    Массовые протесты французских старшеклассников перекинулись на Бельгию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрясающие Францию массовые протесты старшеклассников перекинулись на соседнюю Бельгию, где в пяти колледжах города Льеж вспыхнули студенческие волнения.

    Учащиеся поджигали мусорные баки, разбивали окна и повреждали фасады зданий. Прибывшую на место полицию школьники забрасывали петардами и яйцами, однако стражи порядка не предпринимали ответных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийскую газету DH.

    Волнения у учебных заведений продолжались в течение всего учебного дня и постепенно стихли после обеда. Параллельно в Льеже и Намюре проходили мирные акции протеста школьников, к которым в некоторых случаях присоединялись и преподаватели.

    Недовольство бельгийских учащихся вызвано реформой образования, разработанной министром образования франкоязычного сообщества Бельгии Валери Глатиньи. Реформа повышает нагрузку на преподавателей, снижает их оплату труда и осложняет поступление школьников в высшие учебные заведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские старшеклассники заблокировали школы из-за нехватки учителей.

    В тот же день сотни школьников были задержаны на протестах во Франции.

    Во вторник во Франции задержали 440 человек в ходе протестов старшеклассников.

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    1 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей, подчеркнув грядущее доминирование машин из КНР на мировом рынке из-за их доступности.

    Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости». Он обратил внимание на массовое закрытие заводов в странах Евросоюза.

    Оценивая ситуацию на рынке, глава государства дал характеристику происходящему. «Глубокий кризис: где автомобильная промышленность Европы? Предприятия закрываются. Скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский автопром терпит колоссальные убытки из-за конкуренции с Китаем.

    Основатель компании Gestamp Франсиско Риберас предрек потерю автомобильной промышленности Европы.

    Руководство автоконцерна Volkswagen признало угрозу дальнейшему существованию компании.

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    1 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Украинского подростка задержали в Варшаве за подготовку теракта в ТЦ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несовершеннолетний гражданин Украины арестован правоохранительными органами Польши по подозрению в планировании вооруженного нападения на сотрудников правопорядка в одном из крупных торговых комплексов, сообщает варшавская комендатура полиции «Беляны – Золибож».

    Сотрудники правоохранительных органов столицы Польши пресекли преступление благодаря мониторингу Сети, передает РИА «Новости». «Тревожная информация о деятельности подростка в интернете вынудила действовать полицейских из районного управления», – заявили в варшавской комендатуре.

    Выяснилось, что 15-летний юноша искал материалы для организации атаки в торговом центре и убийства полицейских. Стражи порядка оперативно установили его личность и изъяли всю технику.

    На основании собранных улик действия квалифицировали как подготовку к преступлению. Суд Варшавы поместил фигуранта в молодежный воспитательный центр на три месяца, а его дальнейшую судьбу решит инстанция по семейным делам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре польские правоохранители арестовали 17-летнего подростка за подготовку нападений на школу и мечеть.

    Во Франции полиция поместила под стражу 16-летнего юношу за планирование теракта в учебном заведении.

    В Кабардино-Балкарии суд приговорил несовершеннолетнего местного жителя к семи годам колонии за подготовку вооруженного нападения на полицейского.

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    1 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Финская полиция начала расследование загадочных проникновений в дома депутатов

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранительные органы проверяют информацию о визитах неизвестных в квартиры финских парламентариев, где были обнаружены подозрительные следы присутствия посторонних.

    Столичная полиция возбудила дело после сообщений о проникновении в жилье политиков, передает РИА «Новости». «Полиция Хельсинки получила от парламента информацию о подозрительных проникновениях в дома членов парламента, о которых сообщали СМИ. Полиция начала предварительное расследование», – заявили правоохранители.

    Всего зафиксировано менее 20 подобных инцидентов, о которых ранее сообщало издание Yle. Спикер парламента Юсси Халла-ахо пояснил, что из квартир ничего не пропало, а следы взлома отсутствуют. При этом злоумышленники оставляли включенный свет и открытые двери.

    В настоящее время следствие находится на начальном этапе. Точное количество случаев, время совершения правонарушений и возможная связь между ними пока устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Юсси Халла-ахо вновь стал спикером финского парламента.

    В прошлом году в туалетах здания законодательного органа нашли следы наркотических веществ.

    В сентябре бывшего руководителя полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари обвинили в разглашении государственной тайны.

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    1 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    Захарова назвала заводы дронов в ЕС международными террористическими ячейками

    Захарова: Заводы БПЛА в Европе с участием Киева являются ячейками террористов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что производства по выпуску дронов в Западной Европе с участием Киева представляют собой международные террористические ячейки.

    Захарова заявила, что производства по выпуску беспилотников, развернутые в странах Западной Европы с участием украинских властей, представляют собой международные террористические ячейки, передает РИА «Новости».

    Выступая в эфире Первого канала, она отметила, что в Западной Европе развернута целая сеть по производству дронов совместно с киевским режимом.

    «Это даже нельзя назвать конгломератом или консорциумом. Это настоящие террористические международные ячейки», – подчеркнула Захарова.

    Европейские военные предприятия, работающие в интересах Киева, станут законными мишенями для российских ударов. Подобное заявление МИД России стало реакцией на намерения Варшавы организовать на своей территории выпуск зенитных ракет Patriot.

    В апреле МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева после публикации данных о европейских заводах беспилотников.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал заводы БПЛА в Европе целями для Вооруженных сил России.

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    1 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Экспорт газа в Европу по «Турецкому потоку» вырос

    Tекст: Денис Тельманов

    Поставки российского природного газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» продемонстрировали рост за девять месяцев этого года.

    Поставки российского топлива по европейской нитке магистрали увеличились на 1,4% за первые девять месяцев 2026 года, передает РИА «Новости».

    Объем прокачки через пункт «Странджа 2 – Малкочлар» на болгарско-турецкой границе с января по август достиг 13,2 млрд кубометров.

    Однако в сентябре зафиксировано снижение экспорта на 13,3% в годовом выражении и на 16,6% по сравнению с августом, до 1,3 млрд кубометров.

    Газопровод «Турецкий поток» проложен по дну Черного моря. Первая нитка обеспечивает газом Турцию, вторая предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы, включая Сербию, Венгрию и Грецию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам прошлого года поставки российского газа через «Турецкий поток» достигли исторического максимума в 18,1 млрд кубометров.

    В июле 2025 года экспорт по этому трубопроводу вырос до рекордных 1,59 млрд кубометров в месяц.

    В феврале того же года недельная прокачка газа на границе Турции и Болгарии превысила 396 млн кубометров.

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    1 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Песков призвал европейских политиков обуздать антироссийскую истерику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на большое число эмоциональных заявлений со стороны иностранных лидеров и призвал их прекратить антироссийскую истерику.

    По словам представителя Кремля, главы государств и правительств европейских стран допускают множество истеричных высказываний в адрес Москвы, пишет РИА «Новости». Песков напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал отсутствие угрозы для Европы со стороны России. При этом он указал на сохраняющуюся проблему отсутствия диалога между сторонами.

    В связи с этим пресс-секретарь президента призвал действующих европейских политиков, которые находятся у власти, обуздать эмоции и отказаться от антироссийской риторики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил Европу о последствиях вмешательства в украинский конфликт. Он обвинил ее в срыве переговоров с Украиной.

    В среду Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда.

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    1 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Иран выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе

    МИД Ирана вызвал посла Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Ирана выразило протест послу Британии Хьюго Шортеру из-за обвинений в подготовке диверсии на военной базе Соединенного Королевства.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии в Тегеране Хьюго Шортера. Дипломату выразили решительный протест из-за обвинений британского руководства в причастности Исламской республики к попытке диверсии на военной базе, передает ТАСС.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи категорически отверг утверждения Лондона. «Эти обвинения голословны и нелепы», – подчеркнул дипломат.

    По словам Тахт-Раванчи, пропагандистская кампания британских властей призвана отвлечь внимание от ответственности Лондона за предоставление своих военных объектов для действий США и Израиля против Ирана. Он потребовал от Британии официальных разъяснений и пересмотра курса в отношении Тегерана. Британский посол заверил, что передаст ноту протеста руководству своей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские спецслужбы начали проверку возможной причастности Ирана к инциденту возле базы Фэрфорд в графстве Глостершир.

    Посольство Исламской республики в Лондоне решительно осудило подобные спекуляции местных средств массовой информации.

    Позже глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи полностью отверг связь своей страны с задержанием подозреваемых у военного объекта.

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    1 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Французские старшеклассники заблокировали школы из-за нехватки учителей

    Во Франции школьники заблокировали учебные заведения из-за нехватки учителей

    Tекст: Мария Иванова

    Старшеклассники во Франции продолжили акции протеста, перекрывая входы в учебные заведения из-за нехватки преподавателей и перегруженного расписания.

    Французские школьники продолжили протестовать против нехватки преподавателей и перегруженного расписания, блокируя учебные заведения, передает BFMTV.

    В Париже протестующие перекрыли по меньшей мере 16 старших школ. В пригородах также наблюдается напряженная обстановка, в частности, у ограждения одного из лицеев подожгли мусорный бак. Вход в школу заблокирован с 7:00 по местному времени, отмечает РИА «Новости».

    Акции протеста проходят и в других городах, включая Лион и Лилль. В департаменте Рона затронуто 27 учебных заведений. К протестам старшеклассников также присоединились студенты: по меньшей мере 15 университетов были полностью заблокированы.

    Протесты старшеклассников во Франции продолжаются уже неделю. В ряде случаев они сопровождались беспорядками, в результате которых пострадали более 200 человек, а 625 были задержаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотни школьников были задержаны на протестах во Франции.

    Во вторник во время акций французских старшеклассников пострадали более десяти человек. Участники протестов разгромили 15 школ в парижском регионе.

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