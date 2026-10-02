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    2 октября 2026, 00:02 • Новости дня

    Русский язык включили в школьную программу в ЦАР

    Tекст: Антон Антонов

    Министр образования Центральноафриканской Республики Орельен-Симплис Конгбеле-Зингас подписал постановление о введении русского языка в программу средних школ страны, сообщили в Россотрудничестве.

    Ведомство указало, что документ был подписан в ходе заседания межправительственной комиссии Россия – ЦАР и закрепляет русский язык в качестве одного из предметов государственной учебной программы для школьников, передает ТАСС.

    «Закрепление русского языка в качестве одного из предметов учебной программы на государственном уровне отражает высокий запрос на изучение русского языка со стороны центральноафриканцев», – подчеркнули в Россотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник советник президента России по вопросам культуры Елена Ямпольская сообщила об открытии русского центра в Иране.

    В июле Минпросвещения России сообщило о планах внедрить русский язык в школы Бразилии.

    В мае председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил масштабный план продвижения русского языка в мире.

    30 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

    Владимир Путин поручил правительству обеспечить централизованный сбор и обработку информации для обучения суверенных моделей искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

    «Правительству России обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и (или) национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты России», – говорится в опубликованном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин призвал использовать инфраструктуру мегасайенс для создания суверенных моделей искусственного интеллекта.

    Месяцем ранее Совет Федерации одобрил закон о регулировании разработки таких программ. Весной глава государства высоко оценил шансы России на успешный выпуск полностью независимых нейросетей.

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    29 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Для детских садов разработали единые воспитательные программы

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о создании единых федеральных программ воспитания и обучения для российских детских садов.

    «Мы уже разработали единые федеральные рабочие программы воспитания, обучения и развития и создали системность в работе», – заявил он РИА «Новости».

    Кравцов заверил, что нововведения позволят выстроить системную работу с детьми на федеральном уровне.

    Министр уточнил, что для воспитателей подготовлены унифицированные методические комплекты, учитывающие специфику каждой возрастной группы дошкольников.

    Ранее Кравцов сообщал об обновлении стандартов работы детских садов, указывая на то, что фокус сместится с механического заучивания букв и цифр на знакомство детей с отечественной культурой, литературой, традициями и базовыми нравственными ценностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов заявил, что для детсадов соберут «золотой стандарт» мультфильмов и книг, он также призывал сфокусировать работу детских садов на игровой деятельности.Министерство просвещения

    запланировало обновить федеральную программу дошкольного образования ради укрепления связи с семьями.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    30 сентября 2026, 19:17 • Новости дня
    Минпросвещения анонсировало появление удостоверения учителя

    Кравцов сообщил о планах ввести удостоверение учителя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России планируют ввести удостоверение учителя, а также разработать положение о статусе педагогов для последующего публичного обсуждения, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

    Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства об удостоверении учителя, сообщает «Интерфакс».

    «Главная тема года – это исполнение указа президента № 498 «О дополнительных мерах поддержки учителей». Министерством подготовлены три проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя», – сказал министр Сергей Кравцов на открытии Всероссийского форума классных руководителей и Первого форума директоров школ.

    Вместе с педагогами будет сформировано положение о статусе учителя, которое затем вынесут на публичное обсуждение. Министр также отметил активную работу по обновлению инфраструктуры и оснащению предметных кабинетов.

    Кравцов рассказал, что в России продолжается профессиональное развитие и повышение квалификации педагогов, в частности по естественно-научному профилю, а также развивается школьное телевидение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил установить единый образец удостоверения учителя.

    В августе Путин сообщил о возвращении к советским практикам поддержки педагогического состава. Ранее Владимир Путин подписал документ о гарантиях безопасности работников образовательных учреждений.

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    29 сентября 2026, 18:14 • Новости дня
    В угандийском королевстве Торо короновали нового монарха

    Daily Monitor: В Уганде короновали нового короля Торо Эдварда Ньябонго I

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший тележурналист Эдвард Рукиди Ньябонго I прошел традиционные обряды и официально стал правителем королевства Торо на западе Уганды.

    Церемония состоялась во дворце Карузиика в городе Форт-Портал при участии президента страны Йовери Мусевени и тысяч местных жителей, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Monitor.

    Новый монарх был избран представителями королевского клана Бабиито после смерти предыдущего правителя Ойо Ньимбы Кабамбы Игуры Рукиди IV. Позднее его кандидатуру утвердил Верховный совет королевства.

    Коронация прошла на фоне спора о престолонаследии. Мать покойного правителя Бест Кемигиса настаивает на незаконности выбора преемника, заявляя, что у ее сына остался наследник. При этом представители клана заявляют, что официально он представлен не был.

    До восшествия на престол Ньябонго I работал тележурналистом в государственной Угандийской телерадиовещательной корпорации. Традиционные королевства в Уганде не обладают политической властью, но играют важную культурную и общественную роль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Уганде умер самый молодой в мире монарх, правивший королевством Торо.

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    29 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    В Марокко женщина впервые в истории назначена премьер-министром страны

    Король Марокко Мухаммед VI назначил Фатиму Мансури главой правительства

    Tекст: Вера Басилая

    Король Марокко Мухаммед VI назначил координатора партии «Подлинность и модернизм» Фатиму Мансури главой правительства и поручил ей сформировать новый кабинет министров.

    Король Марокко Мухаммед VI принял Фатиму Мансури во дворце в Рабате и назначил ее главой правительства страны в соответствии с конституцией, передает РИА «Новости».

    В заявлении министерства королевского двора и протокола, опубликованном марокканским изданием Map Express, уточняется, что монарх поручил координатору руководства партии «Подлинность и модернизм» сформировать новый кабинет министров.

    Ранее правящая коалиция из трех партий обеспечила себе абсолютное большинство по итогам парламентских выборов в Марокко, получив в сумме 228 мандатов.

    В начале месяца Испания установила причастность властей Марокко к вторжению мигрантов в Сеуту. В прошлом месяце этот миграционный кризис ударил по популярности правящей партии Испании.


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    1 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Кравцов раскрыл сроки создания перечня игр и игрушек для детсадов

    Кравцов: К сентябрю 2027 года будет создан перечень игр и игрушек для детсадов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал создание единого перечня развивающих игр и игрушек для российских детских садов к началу 2027 учебного года.

    Министерство просвещения планирует подготовить перечень средств обучения и воспитания для дошкольных учреждений к 1 сентября 2027 года. В этот список войдут игры и игрушки, необходимые для полноценного развития детей, передает РИА «Новости».

    «Мы опираемся на запросы самих воспитателей – именно они обозначили потребность в таком перечне. Сейчас ведется работа по актуализации стандарта дошкольного образования, в него планируем включить перечень средств обучения и воспитания для детских садов – в том числе игр и игрушек», – заявил глава ведомства Кравцов.

    К созданию списка привлекли научных сотрудников, производителей игрушек, опытных педагогов и представителей профильных министерств. Процесс контролирует советник президента России Елена Ямпольская.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал создание единого перечня одобренных книг и игр для дошкольных учреждений.

    Ранее ведомство запланировало обновление федеральной программы дошкольного образования. До этого министр призвал сфокусировать работу детских садов на игровой деятельности.

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    29 сентября 2026, 22:11 • Новости дня
    Фальков сообщил об интересе абитуриентов к новой модели высшего образования

    Tекст: Дарья Григоренко

    Внедряемая система обучения привлекает внимание как будущих студентов, так и компаний, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    На встрече с руководителями вузов обсуждались ключевые задачи на 2026/27 учебный год, говорится в канале Минобрнауки в Max.

    «Мы видим, что новая модель высшего образования вызывает интерес у абитуриентов и работодателей. Сейчас наша задача – не только обеспечить качественную реализацию пилотного проекта. Важно выстроить коммуникацию со студентами, их семьями, всеми партнерами университета», – сказал Фальков.

    Министр подчеркнул необходимость понятного информирования граждан о свежих образовательных программах и карьерных перспективах выпускников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки анонсировало начало перехода на новую модель высшего образования с 2027 года.

    Минобрнауки гарантировало сохранение легитимности выданных дипломов бакалавров и магистров.

    Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила проведения пилотного проекта в вузах.

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    30 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Министр Кравцов сообщил о введении удостоверений учителя в России

    Глава Минпросвещения Кравцов анонсировал появление удостоверения учителя

    Tекст: Мария Иванова

    В России введут официальные удостоверения учителя, для чего уже подготовлены три проекта федеральных законов и правительственное постановление.

    Министерство просвещения разработало необходимые документы для введения нового статусного документа для педагогов, передает РИА «Новости».

    Выступая на открытии форумов классных руководителей и директоров школ, Сергей Кравцов сделал важное заявление.

    «Министерством подготовлены три проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя», – подчеркнул министр.

    Инициатива стала продолжением системной работы по повышению престижа педагогической профессии. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки преподавателей, направленный на создание более благоприятных условий для их работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин поручил установить единый образец удостоверения учителя.

    Глава государства подписал документ для обеспечения безопасности педагогов от различных угроз.

    Министерство просвещения в начале июля анонсировало закрепление особого статуса работников образования.

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    1 октября 2026, 15:49 • Новости дня
    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве

    В Москве стартовала регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ-2027

    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ открылась в Москве и продлится до февраля и марта 2027 года соответственно.

    С 1 октября на официальном портале мэра и правительства Москвы открылась регистрация на государственную итоговую аттестацию в текущем учебном году. Подать заявление можно на mos.ru. Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2027 года, а на ОГЭ – до 1 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает РИА «Новости».

    В департаменте отметили, что регистрация на экзамены стала проще: теперь система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование после подачи заявления на экзамены. Кроме того, изменился порядок регистрации на ЕГЭ по иностранным языкам: письменную и устную части можно выбрать одновременно.

    Школьники будут сдавать предметы ОГЭ по выбору на компьютерах с отечественным программным обеспечением «МосТех.ОС». Обязательные предметы, такие как русский язык и математика, останутся в бумажном формате. ЕГЭ по информатике переведут на операционную систему «ОС МЭШ». Изменить заявление можно до окончания регистрации, а после – только через обращение в Государственную экзаменационную комиссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве завершился дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

    Летом три школьницы из Москвы получили по 400 баллов на ЕГЭ.

    Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов.

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    30 сентября 2026, 20:01 • Новости дня
    Фурсенко исключил изменение сроков обучения в российских школах

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента Андрей Фурсенко сообщил об отсутствии планов по изменению сроков обучения в российских школах, несмотря на появление новых предметов.

    Фурсенко заявил, что вопрос об изменении срока обучения в российских школах сейчас не рассматривается, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что это вопрос, который сегодня не стоит на повестке дня. Это очень сложный процесс изменения, и у этого вопроса есть очень много аспектов. Наверное, надо менять программы, может быть, надо не пытаться втиснуть в программы все», – сказал Андрей Фурсенко, отвечая на вопрос о возможном изменении сроков обучения из-за новых предметов.

    Он также добавил, что школьников необходимо учить системному мышлению. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что ведомство не планирует менять срок обучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения назвало одиннадцатилетний срок обучения оптимальным вариантом.

    Кравцов исключил возможность сокращения школьной программы до десяти лет.

    Возможный переход российских школ на двенадцатилетнее образование потребует всестороннего общественного обсуждения.

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    30 сентября 2026, 01:35 • Новости дня
    Кравцов заявил о стопроцентной доступности дошкольного образования

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о достижении в России полного охвата детей дошкольным образованием и масштабных планах по обновлению инфраструктуры.

    «Действительно, многое сделано для повышения доступности дошкольного образования. Вспомните, 20 лет назад устроить ребенка в детский сад было очень непростой задачей для многих семей. Сегодня в целом по стране обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования», – сказал Кравцов ТАСС.

    Глава Минпросвещения уточнил планы по развитию инфраструктуры: до 2030 года предполагается провести капитальный ремонт более 2,2 тыс. зданий и возвести не менее ста новых дошкольных учреждений.

    На данный момент обновлено 341 здание, а в Свердловской области открыт новый детский сад. До конца текущего года планируется отремонтировать еще более 200 объектов и построить одно учреждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов заявил, что для детсадов соберут «золотой стандарт» мультфильмов и книг, он также призывал сфокусировать работу детских садов на игровой деятельности.

    Кроме того, для детских садов разработали единые воспитательные программы.

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    1 октября 2026, 02:17 • Новости дня
    Педагоги перечислили ошибки выпускников на ЕГЭ по обществознанию

    ФИПИ выявил типичную ошибку выпускников на ЕГЭ по обществознанию

    Tекст: Антон Антонов

    Федеральный институт педагогических измерений выявил типичную ошибку выпускников на ЕГЭ по обществознанию 2026 года, свидетельствуют данные ФИПИ.

    Институт выявил, что многие выпускники при выполнении заданий с несколькими правильными ответами искали ровно три варианта, не обращая внимания на формулировку, допускающую от двух до четырех вариантов ответа, передает ТАСС.

    Задание о принципах организации государственной власти в России, проверяющее знание субъектов госвласти и федеративного устройства страны, выполнили только 54% участников экзамена. Ещё сложнее оказалось задание на различение существенных и несущественных признаков понятий и определение смыслов многозначных терминов – с ним справились лишь 38,9% школьников против 36,6% в 2025 году.

    Почти каждый четвёртый участник экзамена не смог раскрыть смысл презумпции невиновности. Кроме того, из года в год выпускники сталкиваются с трудностями при выполнении заданий, где требуется назвать выдающихся представителей отечественной науки или искусства и кратко описать их достижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор совместно с ФИПИ предложил внести изменения в контрольные измерительные материалы ЕГЭ-2027.

    Ведомство при этом сообщило об отказе искусственно усложнять задания экзамена.

    Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, заявил о полном соответствии заданий ЕГЭ единым школьным программам.

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    30 сентября 2026, 18:38 • Новости дня
    В Москве открылись форумы классных руководителей и директоров школ

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве стартовали Всероссийский форум классных руководителей и первый форум директоров школ, объединившие более тысячи педагогов для обсуждения развития современного образования.

    В Национальном центре «Россия» 30 сентября открылись Всероссийский форум классных руководителей и первый форум директоров школ. В мероприятиях принимают участие более тысячи педагогов и руководителей образовательных учреждений из России и зарубежья.

    Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков зачитал приветствие главы государства Владимира Путина.

    «В этом году на одной площадке объединились педагоги, эксперты, представители органов власти из всех регионов нашей страны и ряда зарубежных государств. В центре нашего внимания – развитие системы общего образования, масштабирование лучшего опыта, внедрение современных технологий и передовых методик», – говорится в обращении президента.

    Сергей Новиков также поздравил участников с Днем воссоединения исторических регионов с Россией. Он подчеркнул важную роль учителей из новых регионов в формировании ценностей у молодежи.

    Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о подготовке проектов законов об удостоверении учителя и положении о его статусе. На форумах обсуждаются вопросы воспитания, управления школой, поддержки учителей и профессиональной ориентации школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин направил приветствие участникам образовательных форумов.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал введение официального удостоверения учителя.

    Ранее министр рассказал о подготовке указа об особом статусе работников образования.

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    1 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    МИД сообщил о приезде трех африканских лидеров на саммит в Москву

    МИД: Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера приедут на саммит Россия – Африка в Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов анонсировал приезд глав Буркина-Фасо, Мали и Нигера на предстоящий саммит Россия – Африка в столице.

    Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера приедут на саммит Россия – Африка, рассказал Алимов на пресс-конференции. «Буркина-Фасо, Мали, Нигер... руководители этих стран прибудут на саммит Россия – Африка, который состоится в конце этого месяца», – цитирует замглавы МИД РИА «Новости».

    Третий саммит Россия – Африка пройдет 28 и 29 октября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров летом передал лидерам Буркина-Фасо, Мали и Нигера официальное приглашение на саммит.

    Ранее президент Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан также запланировал визит на эту встречу.

    Позже президент Франции Эммануэль Макрон начал отговаривать африканских политиков от поездки в Москву.

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    1 октября 2026, 04:56 • Новости дня
    Минобрнауки утвердило перечень школьных олимпиад на новый учебный год

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство образования и науки России утвердило список школьных олимпиад на новый учебный год, следует из приказа ведомства.

    В список вошли 60 олимпиад по различным направлениям – от экономики и филологии до беспилотных авиационных систем, больших данных, машинного обучения, геномного редактирования и ядерных технологий. Также в перечне присутствуют состязания по финансовой грамотности и автономным транспортным наукам, передает РИА «Новости».

    Каждому конкурсу присвоен уровень сложности: первый, второй или третий. Среди олимпиад первого уровня – Всероссийская академическая олимпиада школьников имени Вернадского, Всероссийская олимпиада по агрогенетике «Иннагрика», Инженерная олимпиада школьников, Кутафинская олимпиада школьников по праву, Международная олимпиада по финансовой безопасности и Московская открытая олимпиада школьников по геологии.

    В документе уточняется, что перечень олимпиад и присвоенные им уровни согласованы с Министерством просвещения России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с 2026-2027 учебного года увеличится число участников заключительного этапа олимпиад школьников до 500 человек. Министерство просвещения также вынесло на общественное обсуждение проект приказа, ужесточающий наказания за нарушения и отменяющий льготы для победителей прошлых лет.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о внедрении с 2026/27 учебного года нового профиля «Искусственный интеллект» в олимпиаду по информатике.

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