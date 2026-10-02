Русский язык включили в школьную программу в ЦАР

Tекст: Антон Антонов

Ведомство указало, что документ был подписан в ходе заседания межправительственной комиссии Россия – ЦАР и закрепляет русский язык в качестве одного из предметов государственной учебной программы для школьников, передает ТАСС.

«Закрепление русского языка в качестве одного из предметов учебной программы на государственном уровне отражает высокий запрос на изучение русского языка со стороны центральноафриканцев», – подчеркнули в Россотрудничестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник советник президента России по вопросам культуры Елена Ямпольская сообщила об открытии русского центра в Иране.

В июле Минпросвещения России сообщило о планах внедрить русский язык в школы Бразилии.

В мае председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил масштабный план продвижения русского языка в мире.