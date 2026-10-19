  • Новость часаТрамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    Глава МИД Чехии Мацинка: Большинство стран ЕС против запрета на выдачу виз россиянам
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    В центре Парижа введен комендантский час
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть
    19 октября 2026, 23:45 • Новости дня

    КСИР назвал интернет-кабели под Ормузским проливом возможной целью Ирана

    КСИР: Кабели передачи данных под Ормузским проливом могут стать целями Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что подводные кабели передачи данных, проходящие через Ормузский пролив, могут стать следующими целями Ирана.

    «Через Ормузский пролив проложено семь крупных кабелей, от которых зависит работа мирового интернета и передача коммерческих данных: напоминаем об этом противнику», – заявил представитель элитных частей ВС Ирана, имя и должность которого не приводятся, агентству Fars.

    По его словам, Иран не исключает вероятности войны, и в этот раз ответ страны будет гораздо более жестким. Америку ждут серьезные неприятности, а мир столкнется с тяжелым энергетическим кризисом, отметил представитель КСИР.

    Он добавил, что на новом этапе конфликта будут представлены новые виды вооружений и обозначены новые цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил о плане по открытию Ормузского пролива.

    В прошлом месяце кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс предупредил о грядущем переходе конфликта США и Ирана в новую стадию.

    19 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции

    Французы высмеяли отдыхающего на фоне массовых погромов Макрона

    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи социальных сетей создали множество мемов с президентом Франции Эммануэлем Макроном, высмеивая его кажущееся безразличие к охватившим страну беспорядкам.

    В интернете стремительно распространяются коллажи, видеоролики и сгенерированные нейросетями изображения, на которых французский лидер предстает отдыхающим на фоне массовых погромов, сообщает RT в Telegram-канале.

    В одном из видеороликов глава государства вместе с супругой наслаждаются концертом, в то время как параллельно демонстрируются кадры горящих зданий, создавая иллюзию радости зрителей от пожара.

    На других изображениях президента представляют в образе древнеримского императора Нерона с лирой на фоне горящего Рима или со скрипкой рядом с пылающей Эйфелевой башней. Кроме того, популярен мем, где политик изображен в виде сидящей в огне собаки, заявляющей о необходимости отправить еще больше денег на Украину.

    Основной посыл этих публикаций заключается в обвинении главы государства в бездействии и игнорировании внутренних проблем Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон посетил концерт Селин Дион на фоне массовых протестов во Франции.

    Телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время уличных акций.

    Французский лидер пообещал наказать участников погромов.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом попросил передать иранскому лидеру Масуду Пезешкиану приветствие от президента Владимира Путина.

    Глава российского правительства встретился с первым вице-президентом Ирана в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    «Рад нашей новой встрече. Прежде всего, просил бы вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично», – сказал Мишустин.

    Предыдущая встреча Мишустина и Арефа состоялась на полях заседания Совета глав правительств в Москве в ноябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр России прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры главы дипломатического ведомства в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    В марте российский посол в Тегеране сообщил о выезде из страны всех желавших покинуть ее россиян.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    @ IMAGO/Russian President official\apaimages\Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал причину затягивания кризиса на Украине

    Аракчи: Кризис на Украине затянулся из-за ошибочной политики Запада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным фактором затягивания конфликта на Украине является ошибочная политика европейских стран и США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, ошибочная политика западных государств стала причиной появления множества военных конфликтов в мире, включая украинский кризис, передает РИА «Новости».

    «Европейские страны и США страдают от ошибочных расчетов и ошибочных подходов, а взяв неверный политический курс, они стали главной причиной многих войн и кризисов. Поддержка Запада… привела к затягиванию войны на Украине», – заявил Аракчи.

    Министр добавил, что лидеры европейских стран должны открыть глаза и оценить реальную ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры в Тегеране.

    Глава МИД России заявил о перспективах сотрудничества двух стран в сфере добычи углеводородов.

    Лавров также выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Оверчук: Иран завершил выкуп земель для железной дороги «Решт – Астара»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская сторона завершила выкуп земельных участков, предназначенных для строительства железнодорожной линии «Решт – Астара», заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Иран проинформировал российскую делегацию о завершении выкупа земельных участков под будущую железную дорогу, которая станет частью транспортного коридора «Север – Юг», передает РИА «Новости».

    «Обсудили статус реализации нашего проекта «Север-Юг», строительства участка будущей железной дороги Решт-Астара. Иранская сторона заверила нас, что земельные участки выкуплены. Мы ожидаем подтверждения документального, что состоялся», – рассказал Оверчук по итогам встречи с первым вице-президентом Ирана Мухаммад-Резой Арефом на полях заседания совета глав правительств государств – членов ШОС.

    Вице-премьер уточнил, что работа над созданием этого железнодорожного маршрута уже активно ведется профильной российской компанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МИД анонсировал продолжение совместного с Азербайджаном развития коридора «Север – Юг».

    В июле президент Владимир Путин заявил о росте поставок по этому маршруту.

    Глава МИД Сергей Лавров спрогнозировал скорый прогресс в реализации проекта коридора «Север – Юг».

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 02:24 • Новости дня
    КСИР объявил о подорвавшемся в Ормузском проливе танкере-нарушителе

    КСИР заявил о подорвавшемся в Ормузе танкере-нарушителе

    Tекст: Катерина Туманова

    ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что еще один нарушивший правила танкер подорвался на мине к югу от Ормузского пролива.

    «Танкер-нарушитель подорвался на морской мине к югу от Ормузского пролива, что привело к взрыву и пожару в машинном отделении судна. Судно, следовавшее на выход из Ормузского пролива, с момента отправления держало отключенными все системы позиционирования и навигации», – передает агентство Tasnim.

    В КСИР заявили, что инцидент произошел, когда танкер пытался пройти по несанкционированному южному маршруту, нарушая правила судоходства в Ормузском проливе.

    ВМС КСИР напомнили, что в отношении любых судов, следующих через Ормузский пролив или Персидский залив с отключенными системами навигации и идентификации, будут приняты жесткие и решительные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два танкера с 2 млн баррелей нефти 17 октября подорвались на морской мине. Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами.

    Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.


    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети

    Tекст: Валерия Городецкая

    В интернете появились объявления о продаже товаров, украденных во время недавних беспорядков во Франции.

    Французские пользователи соцсетей массово жалуются на появление предложений о продаже похищенной косметики, одежды и обуви, передает РИА «Новости». В основном такие объявления размещаются на местной версии платформы Vinted.

    В некоторых из них открыто указывается, что товар был добыт в ходе манифестаций 17 октября. Интернет-пользователи делятся скриншотами, на которых предлагаются пакеты, полные косметики из магазинов Sephora.

    Министр торговли Франции Серж Папен осудил продажу краденого на онлайн-платформах. Он заявил, что намерен провести встречу с представителями этих сервисов для урегулирования проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции допустил введение режима чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков в стране.

    Глава правительства объявил о начале масштабного расследования произошедших событий.

    В воскресенье число мародеров только в Марселе достигло 30 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Лавров прибыл в Иран для обсуждения деэскалации в Персидском заливе

    Лавров прибыл в Иран для обсуждения шагов по деэскалации в Персидском заливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран, где обсудит с иранским коллегой Аббасом Аракчи шаги по снижению напряженности в зоне Персидского залива.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения с иранским коллегой Аббасом Аракчи шагов по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива, передает ТАСС.

    Российского министра также примет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Значительное внимание в ходе контактов будет уделено практическим шагам по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

    Ожидается, что глава МИД проинформирует иранскую сторону о ключевых итогах своих встреч со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме, которая стала первой точкой его ближневосточного турне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье МИД анонсировал переговоры Сергея Лаврова в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    Глава ведомства раскритиковал подход США к конфликту с Ираном.

    В субботу он прибыл в Бахрейн.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Вице-президент Ирана призвал не дать Украине помешать отношениям с Россией

    Вице-президент Ирана Ареф призвал не дать Украине помешать отношениям с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    По словам политика, страны должны совместно противостоять попыткам Киева создать нестабильность в Каспийском море, передает РИА «Новости». «Все мы знаем, что Украина совершила некоторые беспорядки в этом регионе, на севере нашей страны. Мы не должны позволить ей достичь своих целей в создании проблем и помех между нашими государствами», – сказал Ареф на встрече в Душанбе.

    Ареф подчеркнул важность обеспечения безопасного судоходства на Каспии. Он отметил, что эти меры будут способствовать укреплению двусторонних отношений, в том числе в сфере поставок продовольствия.

    Кроме того, иранский вице-президент заявил о намерении усилить безопасность северных портов республики и выразил надежду на принятие аналогичных мер со стороны России в отношении южных российских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин встретился в Душанбе с первым вице-президентом Ирана. На переговорах он назвал принципы развития отношений двух стран.

    Глава российского правительства также передал иранскому президенту приветствие от Владимира Путина.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Мишустин сообщил об оказании масштабной гуманитарной помощи Ирану

    Мишустин: Россия оказала масштабную гуманитарную помощь Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Москва оказала масштабную гуманитарную помощь иранскому народу после того, как республика подверглась вооруженной агрессии.

    В ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом в Таджикистане глава российского правительства сообщил об осуждении нападения на исламскую республику, передает РИА «Новости».

    «Россия осудила вооруженную агрессию против Исламской Республики Иран. По поручению Владимира Владимировича Путина мы оказали дружественному иранскому народу масштабную гуманитарную помощь, включая поставки лекарств и медицинских изделий», – заявил Мишустин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мишустин передал президенту Ирана приветствие от Владимира Путина.

    В апреле Россия направила новую партию гуманитарной помощи исламской республике.

    В марте Тегеран запросил у Москвы поддержку.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Ирана начали переговоры в Тегеране

    МИД: Лавров и глава МИД Ирана Аракчи начали двусторонние переговоры в Тегеране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи начали двусторонние переговоры в иранской столице.

    Главы дипломатических ведомств проводят встречу в Тегеране, сообщает МИД России в Max. Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало фотографию, на которой министры жмут друг другу руки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сергей Лавров прибыл в Иран для обсуждения деэскалации в Персидском заливе.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры российского дипломата в Тегеране.

    Ранее глава ведомства раскритиковал подход США к конфликту с Ираном.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Количество погибших при ударе хуситов по военному лагерю в Йемене достигло 53

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки бойцов движения «Ансар Алла» на тренировочный центр проправительственных сил на юго-востоке Йемена погибли десятки человек, еще свыше 200 получили ранения, сообщили местные власти.

    Движение «Ансар Алла» (хуситы) обстреляло военный лагерь для подготовки новобранцев проправительственной армии на юго-востоке Йемена, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей провинции Шабва.

    «По учебному центру имени мученика Ахмеда ас-Сулеймани было выпущено несколько баллистических ракет. По предварительным данным, в результате удара погибли более 53 новобранцев, еще свыше 200 человек получили ранения», – сообщили йеменские власти.

    Отмечается, что все пострадавшие были новобранцами сил внутренней безопасности провинции Шабва и проходили в центре военную подготовку и обучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник йеменские власти сообщали о 40 погибших при ударе по лагерю.

    В начале месяца саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В прошлом месяце ВВС Саудовской Аравии нанесли 40 ударов по йеменской территории за сутки.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Жертвами ракетного удара хуситов по лагерю в Йемене стали 40 человек

    Al Mashhad: В Йемене 40 человек погибли при ракетном ударе хуситов

    Tекст: Мария Иванова

    Не менее 40 человек погибли в провинции Шабва на востоке Йемена в результате атаки мятежников-хуситов на лагерь правительственных сил.

    Целью обстрела с использованием баллистических ракет стал тренировочный лагерь Аль-Алам, передает ТАСС со ссылкой на йеменский новостной портал Al Mashhad.

    В момент атаки на территории объекта проходили учения недавно сформированного батальона быстрого реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье шесть человек пострадали при атаке хуситов на саудовский город Наджран.

    В начале месяца мятежники атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

    Арабская коалиция обвинила хуситов в нападении на электростанцию в Медине.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 16:08 • Новости дня
    Мишустин встретился в Душанбе с первым вице-президентом Ирана

    Мишустин и первый вице-президент Ирана Ареф провели переговоры в Таджикистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом на полях заседания Совета глав правительств стран ШОС.

    Встреча политиков прошла в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе, куда глава российского правительства прибыл для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    В переговорах с российской стороны также приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минэкономразвития Максим Решетников, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, а также заместители руководителей Минэнерго, Минпромторга, Минсельхоза, Минфина и аппарата правительства.

    Предыдущие переговоры Михаила Мишустина и Мохаммада Резы Арефа состоялись в ноябре прошлого года на полях аналогичного заседания Совета в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.

    В прошлом году российский премьер провел переговоры с первым вице-президентом исламской республики в Москве.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Израильская армия приведена в повышенную готовность перед выборами

    Израиль повысил готовность армии перед выборами в парламент

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние повышенной боевой готовности в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 27 октября, сообщили в армейской пресс-службе.

    Начальник Генерального штаба армии генерал-лейтенант Эяль Замир провел в понедельник совещание с командованием для оценки ситуации в сфере безопасности, передает ТАСС. «В начале совещания начальник Генерального штаба подчеркнул, что задача Армии обороны Израиля – обеспечить безопасное и своевременное проведение демократических выборов», – заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

    Отмечается, что армия «будет поддерживать высокий уровень бдительности и готовности на всех фронтах». В связи с этим для военнослужащих введено ограничение на отпуска, а в командных центрах увеличено присутствие старших командиров. Кроме того, на некоторые направления, включая Западный берег реки Иордан, будут направлены подкрепления.

    Выборы в Кнессет станут первыми с начала боевых действий в секторе Газа осенью 2023 года. Предыдущие парламентские выборы состоялись в Израиле в конце 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре израильские военные захватили главу внутренней безопасности ХАМАС.

    Летом Кнессет утвердил самороспуск перед выборами в парламент Израиля.

    Весной бывшие премьеры страны объединились против действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Комментарии (0)
    Главное
    Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на СКИФ
    Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов
    Вандалы осквернили кладбище советских воинов в Варшаве
    Суд во Флориде выдал ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро
    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии
    Басков получил от Путина поздравление с 50-летием
    Мурашко призвал называть бодипозитив лишним весом и ожирением