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    19 октября 2026, 23:35 • Новости дня

    Трамп заявил о скором освобождении задержанного в России американца

    Трамп анонсировал скорое освобождение гражданина США из российской тюрьмы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время может быть освобожден задержанный в России американец, имя которого он не назвал. 

    Президент США Дональд Трамп анонсировал вероятное возвращение на родину американского гражданина, находящегося под стражей в России, передает ТАСС.

    Глава государства не уточнил имени задержанного, но пояснил, что Вашингтон пытается добиться его возвращения давно, еще до прихода новой администрации в Белый дом. «Давайте посмотрим, что будет. Это произойдет совсем скоро», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов спецслужб России и США по обмену заключенными.

    В прошлом году генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил об обсуждении обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Замглавы МИД Сергей Рябков допустил возможность новых подобных соглашений.

    19 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям
    Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям
    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям, указав на значительный прогресс по разрешению украинского конфликта, который он не хочет нарушать.

    «Подписание этого документа [о санкциях] в данный момент привело бы именно к самому нежелательному результату. Я всегда смогу подписать его позже. В любой момент, когда посчитаю нужным!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, США 17 октября приостановили применение новых санкций против России. Вашингтон отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио объяснил решение США заморозить закон о санкциях против России.


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    19 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Bloomberg узнал о жалобах Киева на давление Вашингтона ради уступок Москве

    Bloomberg узнал о давлении Вашингтона на Киев ради уступок Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп якобы пытается заставить Киев сдаться, предложив обменять отказ от ударов по российским НПЗ на системы Patriot, узнало агентство Bloomberg мнение главы киевского режима Владимира Зеленского.

    «Впереди у нас опасные дни до выборов. Моя последняя модель была такой: мы не бьем по российскому дизелю, вы даете нам ракеты для систем Patriot для защиты наших объектов», – заявил Зеленский агентству Bloomberg.

    Политик пожаловался на недружественные шаги Вашингтона, включая намеренное снижение скорости интернета Starlink для украинских войск и задержку поставок дефицитных ракет-перехватчиков. По его словам, складывается впечатление, что союзники намеренно подталкивают страну к капитуляции, желая завершить конфликт за счет Киева.

    «Я считаю, что были предприняты шаги, чтобы убедить Украину капитулировать. Я не говорю, что это цель, которую преследуют наши партнеры. Я не хочу думать, что наши американские партнеры считают, что войну против России можно было бы закончить раньше за счет Украины. Но так это выглядит», – сказал он.

    Напряженность между Вашингтоном и Киевом достигла предела после решения Трампа смягчить санкции против России в обмен на поставки дизельного топлива для стабилизации мировых цен. Белый дом потребовал от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, обвиняя украинскую сторону в росте стоимости энергоносителей.

    Отдельное недовольство вызвало ограничение работы спутников компании SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

    Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.


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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 04:01 • Новости дня
    Дмитриев назвал эффект от регулярных нападок на США из Киева

    Дмитриев: Нападки Киева на США дают обратный эффект

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянные нападки главы киевского режима Владимира Зеленского на американского президента Дональда Трампа дают обратный эффект, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Настойчивые нападки Зеленского на президента Трампа в преддверии промежуточных выборов слишком очевидны и дают обратный эффект. Лучше бы Зеленский уделил часть времени своих интервью тому, чтобы по-настоящему заняться вопросами установления мира», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев приложил фото с материалом агентства Bloomberg о том, как Вашингтон якобы давит на Киев ради уступок Москве.

    Также он призвал Россию и США к совместной работе ради мировой стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

    Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.

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    19 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    UnHerd: Предложенная США и Россией сделка по Украине повергнет Европу в шок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейским странам придется согласиться на урегулирование конфликта на Украине на условиях США и России из-за невозможности помогать Киеву самостоятельно, заявил обозреватель британского портала UnHerd Вольфганг Мюнхау.

    Мирная сделка, предложенная Вашингтоном и Москвой, «повергнет европейцев в шок», но они не смогут от нее уклониться, пишет UnHerd. Как отмечает обозреватель Вольфганг Мюнхау, действия США ставят Европу перед непростой дилеммой, передает ТАСС.

    Мюнхау считает, что лидеры европейских стран попытаются смягчить последствия изменений в американской политике, но их возможности ограничены. Пространство для политического и финансового маневра Европы сужается, подчеркнул он.

    Эксперт выразил сомнение в том, что к 2029 году следующий американский президент будет тратить политический капитал на затянувшийся конфликт. По его словам, деньги у Киева заканчиваются быстрее ожиданий, и даже конфискация российских активов не решит проблему.

    Обозреватель добавил, что дизельная сделка между США и Россией может стать поворотным моментом, а за словами о поддержке Украины в Европе скрывается нарастающее напряжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД Сергей Рябков увидел в заморозке санкций США настрой на урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

    Во вторник Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию на Украине.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    19 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белый дом начал подавать четкие сигналы о намерении добиться капитуляции Киева в украинском конфликте, сообщили СМИ.

    Администрация США подает четкие сигналы о том, что добивается капитуляции Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro. В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп и раньше предпринимал подобные попытки, но теперь окончательно поменял позицию.

    По мнению издания, на это указывают дизельная сделка Вашингтона с Россией и призывы американских властей к проведению президентских выборов на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова оценила слова президента США Дональда Трампа о выборах на Украине.

    Во вторник Кремль прокомментировал идею американского лидера о встрече президентов России и Украины.

    Газета ВЗГЛЯД назвала четыре бонуса для Москвы от дизельной сделки с Вашингтоном.

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    19 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал слова Трампа об истинных мотивах Зеленского

    Дмитриев заявил, что Трамп разоблачает истинные мотивы Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп раскрыл истинные причины затягивания конфликта Владимиром Зеленским, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

    «Президент Трамп разоблачает истинные мотивы Зеленского... Понимание истинных мотивов затягивания конфликта – важный шаг на пути к миру», – заявил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Таким образом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству прокомментировал слова Трампа о том, что Зеленский не хочет и, возможно, никогда не хотел завершения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Трамп пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

    Во вторник Трамп счел Владимира Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского.

    В понедельник Кремль объяснил слова Трампа о новом президенте на Украине.

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    19 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Трамп заявил о нежелании Киева завершать конфликт

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании главы киевского режима Владимира Зеленского завершать конфликт хотя бы потому, что ему все равно на призывы Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ.

    Трамп заявил в своей соцсети и о том, что Зеленский использует в качестве цели дизельные нефтеперерабатывающие заводы в России. При этом он знает, что атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в том числе рынкам США.

    «Фермеры, владельцы ранчо и предприятия всех видов сильно страдают от этого, но Россия все же отправляет по низкой цене миллионы баррелей дизельного топлива в мир. Зеленского это не волнует, и, честно говоря, несмотря на все деньги, которые ему, как известно, дает Европа и которые ему в прошлом давал бесчестный Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не стремился к этому», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп снова напомнил о том, что два года назад он мог заключить более выгодную сделку, чем сейчас, но не сделал этого.

    «Его страна в руинах, большая часть его земель потеряна, его океаны и моря исчезли, а мужское население его страны мизерно: оно ранено и/или мертво. Я хочу завершить эту войну», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о достижении значительного прогресса по украинскому вопросу.

    До этого американский лидер заявлял, что с Зеленским не стоит иметь дело. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

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    19 октября 2026, 12:07 • Новости дня
    США объяснили отмену санкций против России потребностями Индии

    The Economic Times: США объяснили отмену санкций против России интересами Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при приостановке действия новых антироссийских санкций администрация Дональда Трампа учитывала потребности Индии в импорте нефти и стратегическое партнерство Вашингтона с Нью-Дели.

    Потребности Индии в импорте российской нефти и попытки Вашингтона завершить работу над торговым соглашением с Нью-Дели стали важными факторами при принятии решения об отмене санкций. Об этом заявил находящийся с визитом в Узбекистане госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.

    «Нам пришлось отменить санкции из-за их влияния на мировые поставки и цены. Сейчас мы пытаемся завершить торговое соглашение с Индией, которая является нашим важным союзником и торговым партнером», – заявил Рубио.

    Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон об ужесточении санкций, который предусматривал повышение пошлин на 500% на товары из России и на 100% – из стран, покупающих российские энергоносители. Однако 17 октября американский лидер подписал указ о приостановке ключевых положений этого документа в целях национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ Дональда Трампа от антироссийских санкций.

    Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях.

    В субботу американская администрация официально приостановила применение новых ограничений против России.

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    19 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Предметных договоренностей по встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа нет

    Tекст: Вера Басилая

    Тема возможной встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа упоминалась, но предметных договоренностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Учитывая, что все три главы государства потенциально, может быть, будут принимать участие в саммите в Китае, то действительно тема такой гипотетической встречи упоминалась», – заявил Песков.

    При этом он подчеркнул, что предметных договоренностей по встрече и по ее содержанию нет, передает ТАСС.

    «Предметных каких-либо предложений или договоренностей ни по самой встрече [Путина, Си Цзиньпина и Трампа], ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось», – пояснил пресс-секретарь.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность встречи президентов России, США и Китая на саммите АТЭС обсуждается, однако окончательное решение еще не принято.

    На прошлой неделе Китай поприветствовал возможную встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

    В прошлом месяце Кремль допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

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    19 октября 2026, 03:29 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна призвала прекратить вредящий американцам конфликт на Украине

    Конгрессвумен Луна призвала прекратить конфликт на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о необходимости завершить украинский конфликт, так как расплачиваются за него рядовые американцы.

    «Как я уже говорила ранее, война должна закончиться, так как на данный момент она наносит ущерб американцам. Это просто идиотизм со стороны любого ученого или выборного должностного лица выступать за продолжение этой войны и за то, чтобы американцы расплачивались за это!» – написала она в соцсети Х.

    К посту она добавила сообщение президента США Дональда Трампа из социальной сети Truth Social, в котором американский лидер сообщил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины. Bloomberg узнало о жалобах Киева на давление Вашингтона ради уступок Москве.

    Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.

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    19 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть вариант трехсторонней встречи

    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть возможность встречи

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский лидер Владимир Путин и его американский и китайский коллеги готовы рассмотреть гипотетическую возможность трехсторонней встречи, пишет WSJ со ссылкой на источники.

    «Как сообщают осведомленные источники, президент России Владимир Путин предложил провести в следующем месяце встречу с участием президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Цель – договориться о завершении четырехлетнего конфликта», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, никакой конкретики по возможной встрече пока нет.

    «Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», – приводит РИА «Новости» комментарий представителя Кремля газете WSJ.

    Газета отмечает, что этот план уже вызвал тревогу на Украине, а также среди ее союзников в Вашингтоне и Европе. Подобный саммит – без участия Владимира Зеленского – стал бы беспрецедентным событием, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин в сентябре совершил трехдневный визит в Индию. Индия раскрыла детали своего плана по мирному урегулированию на Украине.

    Песков заявил, что Путин позитивно воспринял готовность Китая и Индии помочь по Украине.

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    19 октября 2026, 09:02 • Новости дня
    Рубио отказался обсуждать желание Украины бить по России с помощью Starshield

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио отказался комментировать стремление украинских властей использовать американскую систему связи Starshield для нанесения ударов по территории России.

    Украинская сторона просила предоставить доступ к системе связи для проведения атак вглубь российской территории, однако до сих пор не получила его, передает РИА «Новости».

    «Они хотели бы расширить использование Starshield, чтобы иметь возможность проводить атаки за пределами территории Украины, и это не то, что я собираюсь обсуждать на пресс-конференции», – заявил Рубио.

    Госсекретарь добавил, что сетью управляет Пентагон, с которым Киев продолжает обсуждать этот вопрос. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск также напоминал, что военное средство связи Starshield полностью контролируется американским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России.

    Марко Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям Starlink на Украине.

    В субботу The Telegraph заявила о предложении Илона Маска замедлить спутниковый интернет для ВСУ.

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    19 октября 2026, 04:15 • Новости дня
    Economist: Выпады из Киева в адрес Трампа ухудшат положение Украины

    Economist: выпады из Киева в адрес Трампа ухудшат положение Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Последний конфликт президента США Дональда Трампа с Украиной и его сближение с Россией, особенно отмена санкций против стран, покупающих российскую нефть, – стали «поистине историческим моментом», пишет журнал Economist.

    «Что касается обеспокоенных европейских лидеров, то насилие на улицах Парижа и Милана на этой неделе показало, что европейские граждане выступают против «подстрекательства к войне», – пишет Economist.

    Журнал отмечает, что конфронтация Владимира Зеленского с Дональдом Трампом грозит привести к серьезному ухудшению ситуации для украинской армии, а также стать причиной дистанцирования Вашингтона от Киева.

    «Его ответные реплики и открытая критика в адрес Трампа могут ускорить окончательное отдаление от Америки и в конечном итоге ослабить позиции Украины на поле боя», – приводит РИА «Новости» выдержку из публикации.

    Журнал обращает внимание на критическую зависимость Киева от американской помощи, подчеркивая, что ни европейские партнеры, ни собственный военно-промышленный комплекс Украины не в состоянии компенсировать отсутствие ряда передовых технологий из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины. Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.

    Дмитриев назвал эффект от регулярных нападок на главу Белого дома из Киева.

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    19 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Рубио допустил встречу лидеров России, Китая и США

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность встречи президентов России, США и Китая на саммите АТЭС обсуждается, однако окончательное решение еще не принято.

    «Думаю, что есть разговоры о встрече. Я не знаю, было ли что-то решено окончательно, но президент ясно дал понять», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва, Вашингтон и Пекин допускают проведение трехсторонней встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия, США и Китай готовы рассмотреть вариант трехсторонней встречи.

    На прошлой неделе Пекин поприветствовал встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. В тот же день глава МИД Сергей Лавров анонсировал визит российского лидера в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

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