УЕФА потребовал от ФИФА объяснить действия Инфантино

УЕФА дал ФИФА время до 2 ноября на объяснения по планам Инфантино

Tекст: Денис Тельманов

«Другие вопросы остались без ответа, а запрошенная информация и документация не были предоставлены. Отзыв FFE, признание ошибок и объявление о «потенциальных реформах управления» не дают ответа на вопрос, как принимались соответствующие решения и почему совет ФИФА не был вовлечен в процесс на соответствующем этапе», – говорится в письме УЕФА, которое цитирует телеканал BBC.

Отмечается, что эти вопросы требуют немедленного ответа, их нельзя откладывать до следующего заседания совета ФИФА, а будущие реформы не заменят проверки уже принятых решений.

В июле стало известно о планах Инфантино создать компанию FIFA Forward Enterprise (FFE) для контроля за главными турнирами. По его словам, это привлекло бы 4,2 млрд долларов и повысило прибыль ассоциаций, передает ТАСС.

Инициатива вызвала массовую критику. На заседании совета ФИФА 16 октября Инфантино принес извинения за свой план, но не смог исчерпывающе объяснить, как разрабатывалось это предложение.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Следующие выборы главы организации пройдут в марте 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ФИФА обвинила УЕФА в попытке сорвать переизбрание Инфантино.

Летом экс-глава УЕФА Мишель Платини призвал Инфантино покинуть пост. УЕФА отказался поддерживать его кандидатуру на выборах.