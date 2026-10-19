  • Новость часаТрамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином
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    19 октября 2026, 23:12 • Новости дня

    Трамп назвал денуклеаризацию главной темой встречи с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп предложил обсудить сокращение ядерного оружия с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином была бы посвящена сокращению ядерных вооружений, а не ситуации на Украине.

    Американский лидер не планирует обсуждать украинский конфликт в рамках вероятных трехсторонних переговоров с главами России и Китая. «Мы бы запланировали встречу, посвященную денуклеаризации, это очень позитивно для мира», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможных темах для переговоров, президент США подчеркнул, что у российской стороны «все в порядке по Украине».

    Кроме того, глава американской администрации выразил сомнение относительно вероятности проведения двусторонней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

    Трамп отметил, что ему удается поддерживать очень хорошие отношения с главой Северной Кореи, однако он не уверен, что кто-либо просил о проведении подобных переговоров в рамках предстоящего мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил о готовности к переговорам с Путиным и Си Цзиньпином. Кремль прокомментировал вероятность проведения такого саммита.

    В среду Пекин поприветствовал будущую встречу российского и китайского лидеров на полях АТЭС.

    19 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве

    Политолог Данилин: На Силуанова ложится особо сложная задача пополнения бюджета

    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В правительстве России объявлено обновление состава: ряд вице-премьеров покидают посты, а на их места предложены новые кандидатуры. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал перестановки закономерным этапом кадровой политики и обозначил главные задачи, которые встанут перед новыми назначенцами.

    «Одной из самых заметных кадровых перестановок в правительстве стал уход Юрия Трутнева с постов вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)», – считает политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    При этом он отметил значимость назначения на эту должность Олега Кожемяко. Как напомнил собеседник, карьерный путь чиновника складывался поэтапно: в начале 2000-х годов он был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края, в 2005 году занял пост вице-губернатора Корякского автономного округа.

    «Теперь же Кожемяко станет вице-премьером и полпредом президента. Это серьезный шаг в карьере и закономерный итог многолетней работы», – полагает политолог. Данилин также указал на значительные карьерные успехи Андрея Никитина: «Назначение на пост вице-премьера по транспорту – это существенный рост».

    Отдельно эксперт выделил Дмитрия Ядрова. «Это молодой и амбициозный руководитель, он уже зарекомендовал себя как перспективный политик. За три года на посту главы Росавиации он сумел обеспечить стабильную работу системы воздушного движения в крайне непростых условиях – в частности, налетов БПЛА и частого введения плана «Ковер», – напомнил аналитик.

    Что касается Дмитрия Григоренко, то он, по данным СМИ, скорее всего, переходит на работу в «Сбер», продолжил спикер. «На пост заместителя председателя – руководителя аппарата правительства предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой. Это кадровое решение заметно усиливает аппаратные позиции Антона Силуанова, которого выдвинули на должность вице-премьера – министра финансов», – рассуждает Данилин.

    По его оценкам, перед новыми назначенцами стоят масштабные задачи. «Ядрову предстоит обеспечивать развитие транспортной отрасли. В зоне ответственности Никитина – формирование и реализация стратегии развития транспортного комплекса в целом. Кожемяко предстоит курировать дальневосточное направление и держать на контроле ключевые процессы в регионе. При этом на Силуанова ложится особенно сложная задача – обеспечивать пополнение бюджета в непростых условиях», – заключил политолог.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства. Как сообщила пресс-служба кабмина, кадровые решения согласованы с Владимиром Путиным по итогам их встречи. Перестановки предусматривают, что два вице-премьера покинут должности, два министра получат повышение.

    Так, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова предложена на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Ее работа продемонстрировала умение решать сложные государственные задачи, подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Сейчас должность вице-премьера занимает Дмитрий Григоренко. Он переходит на другую работу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На этом посту в случае утверждения он сменит Юрия Трутнева. «Олег Кожемяко много лет работал на Дальнем Востоке. Он возглавлял ряд субъектов ДФО и досконально знает этот макрорегион», – отметил Беляков.

    Вице-премьером по транспорту станет министр транспорта Андрей Никитин. Ранее этот пост занимал Виталий Савельев – он был освобожден от должности 28 сентября в связи с избранием депутатом Госдумы. На пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Как указал Беляков, он – несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, – сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли.

    Наконец, в структуре правительства появится новая должность: заместитель председателя – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова. «В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение… Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт», – подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства.

    Госдума 21 октября рассмотрит кандидатуры на должности в правительстве, сообщил Вячеслав Володин. Если они будут одобрены парламентом, указ о назначениях подпишет президент. До тех пор все вице-премьеры продолжат исполнять обязанности, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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    19 октября 2026, 10:00 • Новости дня
    Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве

    Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в кабмине

    Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин одобрил предложения премьер-министра Михаила Мишустина по кадровым изменениям в составе российского правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Владимир Путин утром провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».

    «Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве», – сообщил Дмитрий Песков.

    По его словам, инициативы председателя правительства получили полную поддержку главы государства. В соответствии с Конституцией новые кандидатуры будут внесены Мишустиным на утверждение в Государственную думу.

    Ранее Песков отказался комментировать возможные изменения в составе правительства после завершения выборов в Госдуму.

    Президент Владимир Путин в минувшие выходные утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о прямой линии с президентом

    Tекст: Катерина Туманова

    В этом году прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина будут совмещены, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, прямая линия и большая пресс-конференция традиционно запланированы на первый месяц зимы.

    «На декабрь», – ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

    В 2025 году прямая линия прошла в объединенном формате с большой пресс-конференцией. Мероприятие продлилось четыре с половиной часа. Тогда нейросеть GigaChat помогала обрабатывать обращения граждан на прямую линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Песков сообщил о старте подготовки к прямой линии Путина, он также подтвердил формат мероприятия.

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    19 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списков произведений, изучаемых в школах России и Китая.

    Инициатива направлена на включение большего числа литературных произведений национальных авторов в государственные программы общего образования двух стран, передает ТАСС.

    «Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования», – заявила Голикова во время 27-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    Вице-премьер сообщила о росте туристического потока между странами на 50%.

    В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования.

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    19 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям
    Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям
    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям, указав на значительный прогресс по разрешению украинского конфликта, который он не хочет нарушать.

    «Подписание этого документа [о санкциях] в данный момент привело бы именно к самому нежелательному результату. Я всегда смогу подписать его позже. В любой момент, когда посчитаю нужным!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, США 17 октября приостановили применение новых санкций против России. Вашингтон отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио объяснил решение США заморозить закон о санкциях против России.


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    19 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на СКИФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в совместной работе на отечественной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

    Чернышенко на 30-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств предложил китайской стороне расширить сотрудничество в области мегасайенс, передает РИА «Новости».

    «Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне», – заявил он.

    Кроме того, вице-премьер пригласил исследователей из КНР принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, проведение которого запланировано на декабрь.

    СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Масштабный научный комплекс строится в наукограде Кольцово под Новосибирском на участке 30 га, периметр кольца ускорителя составляет 476 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МЧС Александр Куренков оценил возможности пожаротушения на научной мегаустановке.

    В воскресенье ученые запланировали проведение первого эксперимента на синхротроне СКИФ до конца года.

    Летом президент Владимир Путин поделился впечатлениями от СКИФа в Новосибирске.

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    19 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Bloomberg узнал о жалобах Киева на давление Вашингтона ради уступок Москве

    Bloomberg узнал о давлении Вашингтона на Киев ради уступок Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп якобы пытается заставить Киев сдаться, предложив обменять отказ от ударов по российским НПЗ на системы Patriot, узнало агентство Bloomberg мнение главы киевского режима Владимира Зеленского.

    «Впереди у нас опасные дни до выборов. Моя последняя модель была такой: мы не бьем по российскому дизелю, вы даете нам ракеты для систем Patriot для защиты наших объектов», – заявил Зеленский агентству Bloomberg.

    Политик пожаловался на недружественные шаги Вашингтона, включая намеренное снижение скорости интернета Starlink для украинских войск и задержку поставок дефицитных ракет-перехватчиков. По его словам, складывается впечатление, что союзники намеренно подталкивают страну к капитуляции, желая завершить конфликт за счет Киева.

    «Я считаю, что были предприняты шаги, чтобы убедить Украину капитулировать. Я не говорю, что это цель, которую преследуют наши партнеры. Я не хочу думать, что наши американские партнеры считают, что войну против России можно было бы закончить раньше за счет Украины. Но так это выглядит», – сказал он.

    Напряженность между Вашингтоном и Киевом достигла предела после решения Трампа смягчить санкции против России в обмен на поставки дизельного топлива для стабилизации мировых цен. Белый дом потребовал от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, обвиняя украинскую сторону в росте стоимости энергоносителей.

    Отдельное недовольство вызвало ограничение работы спутников компании SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

    Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.


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    19 октября 2026, 04:01 • Новости дня
    Дмитриев назвал эффект от регулярных нападок на США из Киева

    Дмитриев: Нападки Киева на США дают обратный эффект

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянные нападки главы киевского режима Владимира Зеленского на американского президента Дональда Трампа дают обратный эффект, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Настойчивые нападки Зеленского на президента Трампа в преддверии промежуточных выборов слишком очевидны и дают обратный эффект. Лучше бы Зеленский уделил часть времени своих интервью тому, чтобы по-настоящему заняться вопросами установления мира», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев приложил фото с материалом агентства Bloomberg о том, как Вашингтон якобы давит на Киев ради уступок Москве.

    Также он призвал Россию и США к совместной работе ради мировой стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

    Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.

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    19 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом попросил передать иранскому лидеру Масуду Пезешкиану приветствие от президента Владимира Путина.

    Глава российского правительства встретился с первым вице-президентом Ирана в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    «Рад нашей новой встрече. Прежде всего, просил бы вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично», – сказал Мишустин.

    Предыдущая встреча Мишустина и Арефа состоялась на полях заседания Совета глав правительств в Москве в ноябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр России прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры главы дипломатического ведомства в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    В марте российский посол в Тегеране сообщил о выезде из страны всех желавших покинуть ее россиян.

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    19 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    UnHerd: Предложенная США и Россией сделка по Украине повергнет Европу в шок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейским странам придется согласиться на урегулирование конфликта на Украине на условиях США и России из-за невозможности помогать Киеву самостоятельно, заявил обозреватель британского портала UnHerd Вольфганг Мюнхау.

    Мирная сделка, предложенная Вашингтоном и Москвой, «повергнет европейцев в шок», но они не смогут от нее уклониться, пишет UnHerd. Как отмечает обозреватель Вольфганг Мюнхау, действия США ставят Европу перед непростой дилеммой, передает ТАСС.

    Мюнхау считает, что лидеры европейских стран попытаются смягчить последствия изменений в американской политике, но их возможности ограничены. Пространство для политического и финансового маневра Европы сужается, подчеркнул он.

    Эксперт выразил сомнение в том, что к 2029 году следующий американский президент будет тратить политический капитал на затянувшийся конфликт. По его словам, деньги у Киева заканчиваются быстрее ожиданий, и даже конфискация российских активов не решит проблему.

    Обозреватель добавил, что дизельная сделка между США и Россией может стать поворотным моментом, а за словами о поддержке Украины в Европе скрывается нарастающее напряжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД Сергей Рябков увидел в заморозке санкций США настрой на урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

    Во вторник Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию на Украине.

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    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    @ IMAGO/Russian President official\apaimages\Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    19 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) прибыли на полигон Термез в Узбекистане для участия в совместных тактических маневрах двух стран «Хамкорлик-2026».

    Военнослужащие 201-й гвардейской военной базы совершили марш протяженностью более 300 км по горам Таджикистана и Узбекистана и прибыли на полигон Термез, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

    В ведомстве сообщили, что российские подразделения на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях «Урал» и специальной технике на базе «Камаза» преодолели подъемы, спуски и узкие участки горного серпантина. Сейчас военные готовят технику к активной фазе маневров.

    Совместные тактические учения «Хамкорлик-2026» пройдут с 20 по 27 октября. Военные двух стран отработают обнаружение и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований в приграничных районах. В маневрах примут участие горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных и ударных беспилотников, наземные робототехнические комплексы и вертолеты Ми-24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мотострелки Центрального военного округа отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии.

    В четверг страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах.

    В начале месяца индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные учения.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    19 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белый дом начал подавать четкие сигналы о намерении добиться капитуляции Киева в украинском конфликте, сообщили СМИ.

    Администрация США подает четкие сигналы о том, что добивается капитуляции Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro. В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп и раньше предпринимал подобные попытки, но теперь окончательно поменял позицию.

    По мнению издания, на это указывают дизельная сделка Вашингтона с Россией и призывы американских властей к проведению президентских выборов на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова оценила слова президента США Дональда Трампа о выборах на Украине.

    Во вторник Кремль прокомментировал идею американского лидера о встрече президентов России и Украины.

    Газета ВЗГЛЯД назвала четыре бонуса для Москвы от дизельной сделки с Вашингтоном.

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    19 октября 2026, 08:35 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в поздравлении коллективу областного перинатального центра в Магадане назвал улучшение демографической ситуации одним из ведущих приоритетов развития России.

    «Охрана материнства и детства, поддержка рождаемости, улучшение демографической ситуации – одни из ведущих приоритетов развития нашей страны», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что начало работы перинатального центра на Дальнем Востоке в полной мере соответствует этим важнейшим целям.

    Он подчеркнул, что центр оснащен передовым отечественным оборудованием, а благодаря современным технологиям магаданские медики смогут работать в контакте с опытными коллегами из Национального медицинского исследовательского центра имени академика В.И. Кулакова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин поблагодарил бизнес за внимание к демографии.

    В тот же день Путин заявил о первостепенном значении демографии для России.

    В сентябре Путин оценил влияние спецоперации на показатели рождаемости в стране.

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