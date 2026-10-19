Япония запустила зонд для сбора грунта на спутнике Марса

Япония заявила о намерении добиваться решения спора по Курилам

Tекст: Игорь Иножарский

Правительство Японии в понедельник подтвердило курс на поиск решения давнего территориального спора с Россией вокруг группы островов у Хоккайдо, несмотря на ухудшение двусторонних отношений и на фоне 70-летия совместной декларации 1956 года о частичном возвращении островов, передает Kyodo News.

Совместная декларация 1956 года, в рамках которой Япония и тогдашний Советский Союз восстановили дипломатические отношения, предусматривает возврат Японии после заключения мирного договора двух из четырех спорных островов – Шикотана и группы Хабомаи, называемых в Японии Северными территориями, а в России – частью Южных Курил.

«Даже в условиях сложного состояния японско-российских отношений мы будем продолжать необходимое общение с российской стороной и работать над тем, чтобы преодолеть нынешний тупик», – заявил Минору Кихара на регулярной пресс-конференции в Токио.

Многолетний спор по островам, куда также входят Кунашир и Итуруп, до сих пор не позволил Токио и Москве подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны: Япония считает, что Советский Союз незаконно занял эти территории после капитуляции в августе 1945 года, тогда как российская сторона настаивает на законности их приобретения.

Япония и Россия договорились в 2018 году продвигать переговоры на основе совместной декларации 1956 года, однако они были приостановлены в 2022 году после начала спецоперации на Украине и последовавшего ухудшения отношений на фоне присоединения Японии к санкциям против Москвы; напряженность усилилась после того, как в августе президент России Владимир Путин впервые посетил один из спорных островов, что вызвало официальный протест Токио.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский эксперт назвал приход китайских инвесторов на Курильские острова поражением Японии и сигналом ослабления ее позиций в регионе. В мае японский политик перед визитом в Россию рассказал о передаче им тайного послания от премьер-министра Японии российскому руководству. В июле посольство России в Токио осудило высказывания посла Германии о принадлежности Курильских островов.