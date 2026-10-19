РАХ анонсировала выставку работ Зураба Церетели в Иране

В Иране решили организовать выставку в честь Зураба Церетели

Tекст: Денис Тельманов

Выставочный проект, посвященный творчеству народного художника России Зураба Церетели, пройдет в Иране в 2027 году, передает ТАСС.

«Масштабный выставочный проект, посвященный творчеству народного художника СССР и РФ Зураба Церетели и выдающимся мастерам-академикам Российской академии художеств. Он пройдет в феврале 2027 года в Музее современного искусства в Тегеране», – сообщил президент Российской академии художеств Василий Церетели.

Говоря о международных планах академии, он также анонсировал совместный российско-туркменский проект «Сад Добра».

По его словам, выставка будет посвящена единству культурных кодов двух стран и объединит произведения искусства 23 российских художников и 22 мастеров туркменского изобразительного искусства.

Уточняется, что российскую часть экспозиции составят 75 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из авторских и частных собраний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году сын Зураба Церетели Василий стал исполняющим обязанности президента Российской академии художеств. Президент России Владимир Путин отправил венок на церемонию прощания со скульптором.

Российская академия художеств решила провести собрание для выбора преемника Церетели.