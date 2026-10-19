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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    Глава МИД Чехии Мацинка: Большинство стран ЕС против запрета на выдачу виз россиянам
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    В центре Парижа введен комендантский час
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть
    19 октября 2026, 21:53 • Новости дня

    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас: ЕС планирует соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз планирует противостоять России и Китаю в Арктике и добиваться свободного прохода судов по Северному морскому пути, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Евросоюз собирается противостоять России и Китаю в Арктике, он будет добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути, сказала Каллас в интервью Times, передает ТАСС.

    Дипломат заявила, что Запад «должен остановить Россию и Китай» в их стремлении доминировать в Арктике. Она отметила, что ЕС необходимо сотрудничать с Канадой и США, чтобы не допустить полного контроля Москвы и Пекина над Севморпутем, и добиваться его открытости для всех судов.

    Также она сообщила, что во вторник Еврокомиссия представит обновленную арктическую стратегию. Документ предусматривает инвестиции в ледоколы, создание военного центра мониторинга российской активности и послабления на запрет добычи нефти и газа на арктическом шельфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что ЕС задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике. В тот же день стало известно о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в регионе.

    В субботу ЕС собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

    19 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    Politico предрекло паралич власти в Евросоюзе из-за выборов в ключевых странах

    Politico: Выборы в четырех крупнейших странах поставили ЕС на грань паралича

    Politico предрекло паралич власти в Евросоюзе из-за выборов в ключевых странах
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутриполитическая борьба и грядущие выборы в крупнейших экономиках Евросоюза грозят парализовать работу объединения и сорвать принятие рекордного бюджета, пишет Politico.

    Евросоюзу предстоит утвердить крупнейший бюджет в своей истории, закрыть финансовую дыру на Украине и справиться с геополитическим давлением со стороны США и Китая. Однако политические потрясения в странах, на которые приходится 60% ВВП и населения блока, могут привести к параличу власти, пишет Politico.

    В Испании выборы пройдут уже в следующем месяце. Во Франции в апреле следующего года сменится президент. В Германии позиции канцлера Фридриха Мерца пошатнулись из-за роста популярности «Альтернативы для Германии», а в Италии выборы намечены на 2027 год, но могут состояться и раньше.

    Неспособность ЕС принимать решения проявилась на последнем саммите, где лидеры не смогли продвинуться в обсуждении бюджета в 2 трлн евро. Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что у него не будет политического мандата на подписание соглашения в последние месяцы пребывания у власти.

    Ситуация усугубляется геополитическим давлением: США ставят под сомнение традиционные альянсы, Китай захватывает рынки, а Украина сталкивается с дефицитом бюджета на фоне приближающейся зимы, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Венгрия увязала одобрение бюджета Евросоюза с разморозкой средств для страны. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. Премьер Нидерландов сообщил о недовольстве всех стран новым бюджетом ЕС.

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    19 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов

    Политолог Трухачев: Лидеры ЕС винят Россию в любых проблемах

    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов
    @ Boris Grdanoski/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нарастают уличные протесты, а европейские лидеры все чаще объясняют беспорядки «вмешательством» России. Такая трактовка – удобный способ переложить ответственность за внутренние проблемы на внешнего «виновника», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «У протестов, охвативших европейские страны, разные причины и контекст. Так, например, в Албании – одной из беднейших стран Европы – уличные выступления обусловлены тяжелым социально-экономическим положением», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Во Франции и Бельгии протестная волна во многом связана с недовольством мигрантов из-за сокращения социальных выплат. К этим акциям уже позже присоединилась местная молодежь», – продолжил он. Собеседник назвал показательным то, что мэр парижского пригорода Сен-Дени Балли Багайоко – политик африканского происхождения – поддержал протестующих.

    «В Италии динамика иная, – добавил эксперт. – Оппозиционные левые силы, наблюдая за событиями во Франции, попытались использовать схожую тактику для давления на правительство. При этом премьер-министр Джорджа Мелони, в отличие от Эммануэля Макрона, сохраняет относительно высокий уровень поддержки в обществе».

    Впрочем, это не помешало европейским лидерам объяснять нарастающее недовольство местного населения якобы «вмешательством» России. «Они считают нашу страну врагом. А любые проблемы удобно возлагать на противника», – пояснил политолог. Говоря об уровне доверия обвинениям в адрес Москвы, Трухачев напомнил, что к РФ большинство европейцев относится негативно.

    «Так, Албания – страна с устойчиво русофобскими настроениями. Немало граждан этого государства воюют на стороне ВСУ, – отметил он. – А вот Францию и Италию я бы не стал называть критически русофобскими, однако и там отношение к России в целом неблагоприятное. При этом в то, что Москва якобы «вмешивается» в выборы, несет ответственность за провал миграционной политики или сокращение социальных выплат, большинство не верит».

    По прогнозам политолога, число уличных выступлений будет нарастать, и главной движущей силой протестов станут дети мигрантов. На этом фоне сохранится тенденция выдвигать в адрес России различные обвинения. «СМИ стараются не акцентировать внимание на очевидной роли мигрантов. Репутация таких изданий будет падать – в том числе из-за того, что Москве продолжают приписывать действия, к которым она очевидно непричастна», – заключил Трухачев.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах. «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал представитель Кремля в комментарии телеканалу «Звезда». Так он прокомментировал заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, что за протестами в его стране «стоят внешние силы», в частности – Россия и Иран.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале ролик с зарисовками настоящей европейской действительности и ответом на вопрос, кто ей реально угрожает. Видео начинается с подборки реплик европейских политиков о том, как Россия им угрожает. Об этом говорят президент Франции Эммануэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Затем следуют кадры беспорядков и погромов в европейских странах – Франции, Италии, Албании. «Это русские?» – возникает надпись на экране. «Нет, на «цветущий сад» напали европейцы», – дается ответ в конце ролика.

    Напомним, в Европе уже несколько недель усиливаются уличные беспорядки. Во Франции более полумиллиона человек присоединились к общенациональным демонстрациям, начавшимся со студенческих выступлений против условий обучения и роста стоимости жизни. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Пятой республики.

    В результате столкновений было проведено более 2,4 тыс. арестов, разграблены сотни магазинов и предприятий малого бизнеса. Также нанесен ущерб историческим зданиям, включая ратушу XIX века в Лиможе. Всеобщая конфедерация труда (CGT), один из крупнейших профсоюзов Франции, поддержала протесты и призвала к снижению цен, повышению пенсий и увеличению заработной платы, сообщает The Guardian.

    В Милане в субботу прошла акция против повышения стоимости жизни и роста цен на товары и услуги. Марш начался мирно, а закончился тем, что участники беспорядков в масках бросали брусчатку в полицейских, а также поджигали баррикады, сделанные из барных столов.

    В Албании антиправительственные протесты против премьера Эди Рамы продолжаются шестой день. Они вызваны недовольством коррупцией, высокими ценами на обучение, безработицей и экономическими трудностями, связанными с планируемыми проектами строительства элитных жилых комплексов.

    В Португалии и Испании десятки тысяч человек выходили на марши в Лиссабоне и других городах, протестуя против острого жилищного кризиса и нехватки жилья. Протестующие требовали ограничения арендной платы, прекращения массовых выселений и контроля над инвестиционными фондами в сфере недвижимости.

    При этом обсуждение на саммите ЕС реальных причин беспорядков переросло в ожесточенные споры лидеров европейских стран, пишет Politico. После двух дней переговоров политикам не удалось добиться прогресса в вопросе бюджета в 2 трлн евро. Вместо этого они оказались втянуты в неожиданно ожесточенный спор по энергетической политике.

    Пикировки европейских политиков вызвало также обсуждение миграционной политики. Дискуссия оказалась «накаленной», «крайне прямолинейной» и «недостойной формата заседания». Поводом для конфликта стала попытка Дании, Италии и Польши существенно ужесточить положения о миграции в итоговых выводах саммита.

    Инициативу поддержали более десятка государств, однако Макрон, премьер Люксембурга Люк Фриден и глава правительства Испании Педро Санчес отказались присоединиться к предложению, фактически заблокировав его принятие. В результате из окончательного документа исчезли спорные положения.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списков произведений, изучаемых в школах России и Китая.

    Инициатива направлена на включение большего числа литературных произведений национальных авторов в государственные программы общего образования двух стран, передает ТАСС.

    «Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования», – заявила Голикова во время 27-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    Вице-премьер сообщила о росте туристического потока между странами на 50%.

    В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования.

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    19 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Дарья Григоренко

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен на фоне массовых беспорядков.

    Как передает телеканал BFMTV, власти ограничили перемещение граждан в вечернее и ночное время из-за охвативших регион протестов и уличных беспорядков. Ограничительная мера была полностью согласована с мэрами всех четырех населенных пунктов, передает ТАСС.

    Комендантский час начнет действовать с вечера понедельника и продлится в течение двух суток. Ограничения будут находиться в силе с 20.00 до 06.00 по местному времени, что соответствует периоду с 21.00 до 07.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети.

    Премьер страны допустил введение режима чрезвычайного положения.

    Глава французского правительства поручил ввести частичный комендантский час.

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    19 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Лавров возложил на ЕС и США ответственность за мировой энергетический кризис

    Лавров: ЕС и США начали процесс подрыва мировой энергетической стабильности

    Лавров возложил на ЕС и США ответственность за мировой энергетический кризис
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что процесс разрушения стабильности на мировых энергетических рынках был спровоцирован действиями Евросоюза и Соединенных Штатов, а не Москвы.

    «Президент Путин подчеркивал: не мы начинали этот процесс подрыва стабильности на мировых энергетических рынках. Начали это, прежде всего, европейцы и администрация Байдена, когда решили демонстративно, с гордостью отказаться от российских энергоносителей», – заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр иностранных дел подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему намерен продолжать политику отказа от топлива из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лавров назвал клоунадой недовольство Евросоюза договором Москвы и Вашингтона по дизельному топливу.

    В прошлом месяце Словакия предупредила о рисках для Европы из-за отказа от российских энергоресурсов.

    В Евросоюзе признали провал плана по замещению энергоносителей из России.

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    19 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    La Repubblica: Европа ошеломлена из-за запроса Украины на 70 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европа оказалась в неудобном положении из-за требования Владимира Зеленского выделить Киеву дополнительные 70 млрд евро, пишет La Repubblica.

    «Мы не знаем, где их найти», – приводит La Repubblica, на которую ссылается РИА «Новости», слова высокопоставленного представителя Европейского совета.

    Отмечается, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании.

    Также в статье говорится, что вопрос о кредите особенно чувствителен для Франции, Италии, Греции и Польши, где скоро состоятся выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Словакия отказалась участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины.

    В пятницу саммит ЕС отложил поиск финансирования Украины до конца года.

    В том же месяце эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием.

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    19 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    В Тбилиси высмеяли предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе

    В Тбилиси высмеяли предположения о российском следе в беспорядках в Европе

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили с иронией прокомментировал предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Страна (Россия) воюет… против нее введено множество санкций, и она еще может организовывать такие масштабные восстания во Франции, Испании, Бельгии, Италии, Германии, Албании?» – заявил он.

    «В названных странах упразднили контрразведку?» – задался вопросом парламентарий.

    «И если это правда, почему нас подталкивали к конфронтации со страной с такими возможностями?» – сказал Тенгиз Шарманашвили, который занимает пост первого зампреда парламентского комитета по обороне и национальной безопасности.

    Ранее в понедельник лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал попытки французских СМИ объяснить протесты во Франции якобы информационными манипуляциями со стороны России.

    Политологи объяснили попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

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    19 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Обсуждение миграции на саммите ЕС переросло в ругань лидеров стран

    Politico: Спор о мигрантах на саммите Евросоюза перерос в скандал

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение миграционной политики лидерами государств на закрытых переговорах Евросовета в Брюсселе вылилось в безобразную перепалку, сообщает Politico.

    По данным Politico, дискуссия европейских политиков оказалась «накаленной», «крайне прямолинейной» и «недостойной формата заседания», передает РИА «Новости».

    Поводом для конфликта стала попытка Дании, Италии и Польши существенно ужесточить положения о миграции в итоговых выводах саммита. Инициативу поддержали более десятка государств, однако президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Люксембурга Люк Фриден и глава правительства Испании Педро Санчес отказались присоединиться к предложению, фактически заблокировав его принятие. В результате из окончательного документа исчезли спорные положения.

    Премьер Дании Метте Фредериксен и глава правительства Чехии Андрей Бабиш использовали резкие выражения, связывая миграционную политику с необходимостью защиты европейской цивилизации. Один из дипломатов отметил, что председателю Евросовета Антониу Коште следовало вмешаться и прекратить затянувшуюся ругань.

    Особую остроту противоречиям добавляет давление правых сил на правительства европейских стран. При этом позиции Макрона на европейской арене дополнительно ослабили массовые беспорядки во Франции, вспыхнувшие в минувшие выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу саммиту ЕС предрекли «боксерский поединок» премьеров Испании и Италии из-за мигрантов.

    Участники встречи отложили поиск финансирования Украины до конца года.

    Председатель Евросовета Антониу Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета объединения.

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    19 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Названы расходы ФРГ из-за попытки конфискации танкера Eventin

    RND: Содержание конфискованного танкера Eventin обошлось Германии в 3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка властей Германии конфисковать нефтяной танкер Eventin из-за санкций ЕС обходится стране в 8 тыс. евро ежедневно, а общие расходы уже достигли 3 млн евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на экспертов.

    Содержание судна требует значительных затрат на дизельное топливо для генераторов и насосов, а также на оплату труда команды и техперсонала. Если суд встанет на сторону владельцев танкера, Германии, возможно, придется выплатить компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

    В феврале 2025 года танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тыс. тонн нефти, потерял управление и дрейфовал у побережья Германии. Судно отбуксировали к острову Рюген, после чего власти решили изъять его, так как оно попало в санкционный список ЕС.

    Напомним, в прошлом году немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти.

    Этой весной помощник президента Николай Патрушев заявил, что Евросоюз выдумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией.

    В прошлом году ЕС добавил в черный список 40 танкеров. Брюссель ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за связь с этими судами.

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    19 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Чехия заявила об отказе большей части стран ЕС поддержать запрет виз для россиян

    Глава МИД Чехии Мацинка: Большинство стран ЕС не поддержали запрет виз россиянам

    Чехия заявила об отказе большей части стран ЕС поддержать запрет виз для россиян
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Большинство государств Евросоюза не поддерживают инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз гражданам России, сообщил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка.

    «Реальность такова, какая есть. Есть страны, которые этого не хотят, и их большинство», – цитирует министра ТАСС со ссылкой на портал Seznam.

    Глава ведомства добавил, что общеевропейское решение по данному вопросу не вырисовывается, так как большое число государств не присоединилось к инициативе. По его словам, в связи с этим Прага продолжит придерживаться своего национального подхода.

    Он также напомнил, что подобные предложения в Евросоюзе уже выдвигались ранее, однако не принесли результатов. Сама Чехия после начала спецоперации на Украине на национальном уровне прекратила выдачу виз россиянам, в настоящее время они предоставляются исключительно по гуманитарным соображениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам.

    В субботу в Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России.

    В четверг в МИД России отметили, что подобные идеи демонстрируют «гуманитарный подход» ЕС во всей красе.

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    19 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть вариант трехсторонней встречи

    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть возможность встречи

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский лидер Владимир Путин и его американский и китайский коллеги готовы рассмотреть гипотетическую возможность трехсторонней встречи, пишет WSJ со ссылкой на источники.

    «Как сообщают осведомленные источники, президент России Владимир Путин предложил провести в следующем месяце встречу с участием президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Цель – договориться о завершении четырехлетнего конфликта», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, никакой конкретики по возможной встрече пока нет.

    «Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», – приводит РИА «Новости» комментарий представителя Кремля газете WSJ.

    Газета отмечает, что этот план уже вызвал тревогу на Украине, а также среди ее союзников в Вашингтоне и Европе. Подобный саммит – без участия Владимира Зеленского – стал бы беспрецедентным событием, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин в сентябре совершил трехдневный визит в Индию. Индия раскрыла детали своего плана по мирному урегулированию на Украине.

    Песков заявил, что Путин позитивно воспринял готовность Китая и Индии помочь по Украине.

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    19 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Венгрия решила ввести самые низкие в ЕС налоги для наименее обеспеченных граждан

    Мадьяр: Венгрия вводит самые низкие в ЕС налоги для менее обеспеченных граждан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что с 1 января 2027 года правительство снизит подоходный налог для наименее обеспеченных граждан до 9% и повысит минимальную пенсию в четыре раза.

    С 1 января 2027 года подоходный налог для граждан с ежемесячным доходом менее 680 тыс. форинтов (1870 евро) будет снижен. В настоящее время в стране действует плоская шкала налогообложения по ставке 15%, передает ТАСС.

    «Начиная с 2027 года мы снизим подоходный налог до однозначного числа, до 9%, для тех, кто получает наименьшую заработную плату», – заявил Мадьяр, представляя проект бюджета в парламенте.

    По его словам, мера затронет 2,5 млн венгров, а положение большинства семей существенно улучшится за счет сохранения льгот и удвоения семейного пособия. Глава правительства добавил, что размер минимальной пенсии увеличится с 28,5 тыс. до 120 тыс. форинтов, при этом выплаты 13-й и 14-й пенсий сохранятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мадьяр обвинил Орбана в подготовке государственного переворота.

    В прошлом месяце новое правительство Венгрии подготовилось к отказу от поставок российского газа.

    Орбан объявил о возвращении к политической борьбе против кабинета Мадьяра.

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    19 октября 2026, 18:01 • Новости дня
    ЕС задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике

    Rapporteur: ЕС задумался о закупке ледоколов из-за влияния России в Арктике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз рассматривает возможность совместной закупки ледоколов для гражданских и военных нужд на фоне растущего влияния России в Арктическом регионе.

    Как пишет европейское издание Rapporteur со ссылкой на проект новой Арктической стратегии ЕС, Евросоюз рассматривает возможность совместного приобретения новых ледоколов для усиления своей роли в Арктике, передает РИА «Новости».

    В проекте новой Арктической стратегии объединения отмечается, что инициатива по закупке судов отражает растущую обеспокоенность Брюсселя наращиванием российского присутствия в регионе.

    Ожидается, что новые ледоколы смогут использоваться не только для обеспечения гражданского судоходства, но и для поддержки военных операций путем прокладки путей во льдах. При этом в предыдущей стратегии от 2021 года Евросоюз называл своей главной задачей содействие мирному и устойчивому развитию Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США начали готовить Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике.

    Летом глава МИД Сергей Лавров обвинил НАТО в милитаризации региона.

    Весной заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил о скором ответе Москвы на вызовы альянса на Севере.

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    19 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Поставки российской меди в Евросоюз упали до минимума с конца 2023 года

    Евростат: Импорт российской меди в страны Евросоюза снизился до 3,8 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    В августе этого года объем поставок меди и изделий из нее из России в страны Евросоюза упал до 3,8 млн евро, достигнув самых низких показателей с декабря 2023 года.

    В месячном выражении европейский импорт просел впятеро, а в годовом – в 3,4 раза, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

    Резкое снижение показателей произошло за счет падения поставок рафинированной меди с 15,5 млн евро в июле до 608,8 тыс. евро в августе. При этом европейские страны закупили медные порошки и чешуйки на 3,2 млн евро, а также медные трубы и трубки на 39 тыс. евро.

    Главными покупателями российской меди в Евросоюзе стали Германия, импортировавшая продукцию на 3,2 млн евро, Словакия с объемом закупок в 609 тыс. евро и Польша, которая приобрела товары на 39 тыс. евро. Месяцем ранее тройку лидеров составляли Германия, Нидерланды и Италия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце поставки удобрений из России в Евросоюз сократились до минимума с начала года.

    Летом Россия увеличила экспорт рыбной продукции на европейский рынок.

    В марте глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией высказался о просьбах стран ЕС возобновить поставки российских энергоносителей.

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    19 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    ЕК отказалась снимать ограничения на закупки энергоресурсов из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что европейские власти отвергают возможную инициативу США о возобновлении закупок российских энергоресурсов.

    По ее словам, Еврокомиссия не поддерживает инициативу Вашингтона о возвращении к закупкам российских энергоресурсов в рамках мирного урегулирования, пишет РБК. «Наша позиция остается неизменной. Председатель Урсула фон дер Ляйен ранее четко заявила, что не будет снимать ни одного ограничения в отношении России до тех пор, пока конфликт не завершится полностью», – заявила Пиньо.

    Ранее газета The New York Times выяснила, что США предложили Европе возобновить закупки газа из России через украинскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ от антироссийских санкций.

    В воскресенье американские СМИ сообщили о предложении США возобновить транзит российского газа в Европу.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о нехватке возможностей для покрытия дефицита газа в европейских странах.

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