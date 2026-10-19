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    19 октября 2026, 21:25 • Новости дня

    Басков получил от Путина поздравление с 50-летием

    Басков получил от Путина поздравление с 50-летием
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Николай Басков получил от президента Владимира Путина телеграмму с поздравлениями по случаю 50-летнего юбилея.

    Певец опубликовал фотографию с правительственной телеграммой в соцсетях, передает РИА «Новости». В тексте телеграммы президент отметил яркий талант, вдохновение, энергию и обаяние артиста, помогающие ему выступать на престижных концертных площадках и радовать поклонников.

    Путин также пожелал певцу здоровья и благополучия. Басков поблагодарил главу государства, назвав внимание президента большой честью и высокой оценкой. Он пожелал Путину здоровья, энергии и успехов в работе на благо России.

    Баскову исполнилось 50 лет 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин направил поздравления с 75-летием президенту Индонезии Прабово Субианто.

    На прошлой неделе он поздравил живущего в Австралии блокадника с 90-летием.

    В августе Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством».

    19 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве

    Политолог Данилин: На Силуанова ложится особо сложная задача пополнения бюджета

    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В правительстве России объявлено обновление состава: ряд вице-премьеров покидают посты, а на их места предложены новые кандидатуры. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал перестановки закономерным этапом кадровой политики и обозначил главные задачи, которые встанут перед новыми назначенцами.

    «Одной из самых заметных кадровых перестановок в правительстве стал уход Юрия Трутнева с постов вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)», – считает политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    При этом он отметил значимость назначения на эту должность Олега Кожемяко. Как напомнил собеседник, карьерный путь чиновника складывался поэтапно: в начале 2000-х годов он был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края, в 2005 году занял пост вице-губернатора Корякского автономного округа.

    «Теперь же Кожемяко станет вице-премьером и полпредом президента. Это серьезный шаг в карьере и закономерный итог многолетней работы», – полагает политолог. Данилин также указал на значительные карьерные успехи Андрея Никитина: «Назначение на пост вице-премьера по транспорту – это существенный рост».

    Отдельно эксперт выделил Дмитрия Ядрова. «Это молодой и амбициозный руководитель, он уже зарекомендовал себя как перспективный политик. За три года на посту главы Росавиации он сумел обеспечить стабильную работу системы воздушного движения в крайне непростых условиях – в частности, налетов БПЛА и частого введения плана «Ковер», – напомнил аналитик.

    Что касается Дмитрия Григоренко, то он, по данным СМИ, скорее всего, переходит на работу в «Сбер», продолжил спикер. «На пост заместителя председателя – руководителя аппарата правительства предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой. Это кадровое решение заметно усиливает аппаратные позиции Антона Силуанова, которого выдвинули на должность вице-премьера – министра финансов», – рассуждает Данилин.

    По его оценкам, перед новыми назначенцами стоят масштабные задачи. «Ядрову предстоит обеспечивать развитие транспортной отрасли. В зоне ответственности Никитина – формирование и реализация стратегии развития транспортного комплекса в целом. Кожемяко предстоит курировать дальневосточное направление и держать на контроле ключевые процессы в регионе. При этом на Силуанова ложится особенно сложная задача – обеспечивать пополнение бюджета в непростых условиях», – заключил политолог.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства. Как сообщила пресс-служба кабмина, кадровые решения согласованы с Владимиром Путиным по итогам их встречи. Перестановки предусматривают, что два вице-премьера покинут должности, два министра получат повышение.

    Так, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова предложена на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Ее работа продемонстрировала умение решать сложные государственные задачи, подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Сейчас должность вице-премьера занимает Дмитрий Григоренко. Он переходит на другую работу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На этом посту в случае утверждения он сменит Юрия Трутнева. «Олег Кожемяко много лет работал на Дальнем Востоке. Он возглавлял ряд субъектов ДФО и досконально знает этот макрорегион», – отметил Беляков.

    Вице-премьером по транспорту станет министр транспорта Андрей Никитин. Ранее этот пост занимал Виталий Савельев – он был освобожден от должности 28 сентября в связи с избранием депутатом Госдумы. На пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Как указал Беляков, он – несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, – сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли.

    Наконец, в структуре правительства появится новая должность: заместитель председателя – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова. «В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение… Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт», – подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства.

    Госдума 21 октября рассмотрит кандидатуры на должности в правительстве, сообщил Вячеслав Володин. Если они будут одобрены парламентом, указ о назначениях подпишет президент. До тех пор все вице-премьеры продолжат исполнять обязанности, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Комментарии (10)
    19 октября 2026, 10:00 • Новости дня
    Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве

    Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в кабмине

    Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин одобрил предложения премьер-министра Михаила Мишустина по кадровым изменениям в составе российского правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Владимир Путин утром провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».

    «Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве», – сообщил Дмитрий Песков.

    По его словам, инициативы председателя правительства получили полную поддержку главы государства. В соответствии с Конституцией новые кандидатуры будут внесены Мишустиным на утверждение в Государственную думу.

    Ранее Песков отказался комментировать возможные изменения в составе правительства после завершения выборов в Госдуму.

    Президент Владимир Путин в минувшие выходные утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
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    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о прямой линии с президентом

    Tекст: Катерина Туманова

    В этом году прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина будут совмещены, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, прямая линия и большая пресс-конференция традиционно запланированы на первый месяц зимы.

    «На декабрь», – ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

    В 2025 году прямая линия прошла в объединенном формате с большой пресс-конференцией. Мероприятие продлилось четыре с половиной часа. Тогда нейросеть GigaChat помогала обрабатывать обращения граждан на прямую линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Песков сообщил о старте подготовки к прямой линии Путина, он также подтвердил формат мероприятия.

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    19 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом попросил передать иранскому лидеру Масуду Пезешкиану приветствие от президента Владимира Путина.

    Глава российского правительства встретился с первым вице-президентом Ирана в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    «Рад нашей новой встрече. Прежде всего, просил бы вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично», – сказал Мишустин.

    Предыдущая встреча Мишустина и Арефа состоялась на полях заседания Совета глав правительств в Москве в ноябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр России прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры главы дипломатического ведомства в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    В марте российский посол в Тегеране сообщил о выезде из страны всех желавших покинуть ее россиян.

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    19 октября 2026, 08:35 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в поздравлении коллективу областного перинатального центра в Магадане назвал улучшение демографической ситуации одним из ведущих приоритетов развития России.

    «Охрана материнства и детства, поддержка рождаемости, улучшение демографической ситуации – одни из ведущих приоритетов развития нашей страны», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что начало работы перинатального центра на Дальнем Востоке в полной мере соответствует этим важнейшим целям.

    Он подчеркнул, что центр оснащен передовым отечественным оборудованием, а благодаря современным технологиям магаданские медики смогут работать в контакте с опытными коллегами из Национального медицинского исследовательского центра имени академика В.И. Кулакова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин поблагодарил бизнес за внимание к демографии.

    В тот же день Путин заявил о первостепенном значении демографии для России.

    В сентябре Путин оценил влияние спецоперации на показатели рождаемости в стране.

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    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    @ IMAGO/Russian President official\apaimages\Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    19 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин поздравил Торгово-промышленную палату с 35-летием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил коллектив Торгово-промышленной палаты с 35-летием основания организации, отметив ее вклад в развитие инфраструктуры страны.

    Владимир Путин подчеркнул, что объединение является надежным партнером государства в решении стратегических задач социально-экономического развития, сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    «Отмечу ваш созидательный вклад в совершенствование промышленной, финансовой, торговой инфраструктуры, укрепление позиций России на мировых рынках. И конечно, значим ваш экспертный, интеллектуальный потенциал», – заявил Владимир Путин.

    Президент добавил, что за годы работы организация стала одним из самых авторитетных бизнес-объединений страны. По его словам, палата эффективно представляет интересы предпринимателей во всех регионах России.

    Ранее Владимир Путин отметил огромную сеть Торгово-промышленной палаты по всей России.

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    19 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья в Москве удовлетворил исковые требования актера Олега Шкловского о расторжении брака с Наталией Микольшиной.

    Суд удовлетворил исковые требования артиста, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Исковые требования Шкловского Олега Менделеевича к Микольшиной Наталии Григорьевне о расторжении брака удовлетворены», – сообщила собеседница агентства.

    Олег Шкловский, которому в следующем году исполнится 80 лет, получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Зимний вечер в Гаграх» и «Узник замка Иф».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода.

    В апреле суд расторг брак Джигана и Самойловой.

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    19 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Путин и Мишустин поддержали переход Григоренко на другую работу

    Путин и Мишустин одобрили переход вице-премьера Григоренко на другую работу

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали просьбу вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко о переходе на другую должность, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

    «Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана президентом и председателем правительства», – заявил Беляков.

    Он подчеркнул, что Григоренко зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец, курируя в правительстве вопросы финансов и цифрового развития, передает ТАСС.

    По словам Белякова, за заслуги на посту вице-премьера Григоренко будет представлен к высокой государственной награде.

    В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

    Президент Владимир Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все вице-премьеры продолжат работу на своих постах до публикации соответствующих указов главы государства.

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    19 октября 2026, 13:28 • Новости дня
    Путин поддержал представление Григоренко и Трутнева к госнаградам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поддержал предложение премьер-министра Михаила Мишустина представить вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Юрия Трутнева к государственным наградам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин согласился с инициативой главы кабмина наградить уходящих со своих постов Дмитрия Григоренко и Юрия Трутнева за их вклад в работу правительства, передает РИА «Новости».

    «По уходящим премьерам, которые за многие годы внесли большой вклад в работу правительства, премьер-министр выступил с инициативой, представил их к награждению государственными наградами. Это предложение Мишустина также было поддержано президентом Путиным», – сообщил Дмитрий Песков.

    В понедельник Владимир Путин провел встречу с Михаилом Мишустиным, на которой премьер-министр представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве.

    Ранее в правительстве сообщили, что Владимир Путин представил к госнаграде покинувшего пост вице-премьера Трутнева.

    Также Путин и Мишустин поддержали переход Григоренко на другую работу.

    Владимир Путин одобрил кадровые перестановки в правительстве.

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    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Мосгорсуд не разрешил футболисту Сафонову платить алименты со счета второй жены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд признал незаконной попытку вратаря клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова использовать банковский счет своей новой супруги для выплаты алиментов ребенку от первого брака.

    Представитель спортсмена пояснил, что у его клиента возникли подозрения в нецелевом расходовании средств бывшей супругой. В связи с этим вторая жена Сафонова, блогер Марина Кондратюк, открыла специальный счет для прямых переводов ребенку, передает ТАСС.

    Футболист обратился к приставу с просьбой зачесть средства на новом счете в качестве алиментов, однако получил отказ. Сафонов обжаловал это решение в Хорошевском суде, но проиграл процесс, после чего подал апелляцию.

    «Решение Хорошевского суда по иску Сафонова к УФССП по Москве признать законным, оставить его без изменения. Решение вступило в силу», – сказано в постановлении Мосгорсуда.

    Матвей и Анастасия Сафоновы развелись в 2021 году. В феврале 2024 года приставы возбудили исполнительное производство из-за долга по алиментам в размере 59,4 млн рублей. С лета 2024 года 27-летний вратарь выступает за французский клуб «Пари Сен-Жермен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшая жена Сафонова попросила суд отложить дело об алиментах.

    Летом спортсмен оспорил в Конституционном суде норму об алиментах.

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    19 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Предметных договоренностей по встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа нет

    Tекст: Вера Басилая

    Тема возможной встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа упоминалась, но предметных договоренностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Учитывая, что все три главы государства потенциально, может быть, будут принимать участие в саммите в Китае, то действительно тема такой гипотетической встречи упоминалась», – заявил Песков.

    При этом он подчеркнул, что предметных договоренностей по встрече и по ее содержанию нет, передает ТАСС.

    «Предметных каких-либо предложений или договоренностей ни по самой встрече [Путина, Си Цзиньпина и Трампа], ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось», – пояснил пресс-секретарь.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность встречи президентов России, США и Китая на саммите АТЭС обсуждается, однако окончательное решение еще не принято.

    На прошлой неделе Китай поприветствовал возможную встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

    В прошлом месяце Кремль допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

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    19 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть вариант трехсторонней встречи

    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть возможность встречи

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский лидер Владимир Путин и его американский и китайский коллеги готовы рассмотреть гипотетическую возможность трехсторонней встречи, пишет WSJ со ссылкой на источники.

    «Как сообщают осведомленные источники, президент России Владимир Путин предложил провести в следующем месяце встречу с участием президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Цель – договориться о завершении четырехлетнего конфликта», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, никакой конкретики по возможной встрече пока нет.

    «Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», – приводит РИА «Новости» комментарий представителя Кремля газете WSJ.

    Газета отмечает, что этот план уже вызвал тревогу на Украине, а также среди ее союзников в Вашингтоне и Европе. Подобный саммит – без участия Владимира Зеленского – стал бы беспрецедентным событием, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин в сентябре совершил трехдневный визит в Индию. Индия раскрыла детали своего плана по мирному урегулированию на Украине.

    Песков заявил, что Путин позитивно воспринял готовность Китая и Индии помочь по Украине.

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    19 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков анонсировал рабочие встречи у Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин продолжает проводить рабочие встречи и совещания согласно графику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент продолжает работать в Кремле. Идут рабочие встречи и совещания», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о прямой линии с Владимиром Путиным.

    До этого в Кремле комментировали возможность встречи Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

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    19 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    Песков: Прямую линию с Путиным проведут в декабре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Традиционная совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдут в декабре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «На декабрь», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что в этом году мероприятие вновь проведут в совмещенном формате. Этот формат, получивший название «Итоги года с Владимиром Путиным», используется уже несколько лет. Подготовка к мероприятию началась.

    В понедельник пресс-секретарь президента Песков ответил на вопрос о прямой линии с президентом.

    В начале месяца он сообщил, что прямая линия и пресс-конференция Путина уже готовятся.

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