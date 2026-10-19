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    19 октября 2026, 20:49 • Новости дня

    Россиянин пострадал в ДТП с грузовиком в турецкой Анталье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Игорь Корнилов пострадал в результате столкновения его автомобиля с грузовиком на перекрестке в турецкой провинции Анталья.

    Грузовик, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора, протаранил автомобиль гражданина России, а затем вместе с ним врезался в стоявший впереди пикап, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA.

    В результате ДТП Корнилов и пассажирка пикапа Фатма Оджал получили травмы. Пострадавших доставили в больницу после оказания им первой помощи на месте.

    Авария произошла на перекрестке трассы Анталья – Манавгат. Сообщается, что 27 сентября на этом же участке произошло аналогичное ДТП: грузовик проехал на красный свет и опрокинулся, в результате чего погибли гражданка России и гражданка Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе семь россиян пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Анталье.

    В начале месяца российское посольство начало выяснять, есть ли граждане России среди пострадавших в другой аварии с туристическим автобусом в этом же регионе.

    В сентябре россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье.

    18 октября 2026, 15:01 • Новости дня
    Байрактар: Турция надеется получить часть российского дизтоплива

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара рассчитывает получить часть российского дизельного топлива в рамках договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

    «Россия заключила с Трампом соглашение по дизтопливу. Мы в ходе встреч договорились, что часть этого объема получит Турция», – приводит слова Байрактара РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что российское дизельное топливо востребовано на мировых рынках, и в нем заинтересованы и другие потребители, помимо США.

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер сообщил о достигнутой договоренности о поставках дизельного топлива из России на мировой рынок, после чего Минфин США выпустил лицензию, разрешающую операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о расколе Соединенных Штатов и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу.

    В четверг газета NYP узнала о сроках доставки в США российского топлива.

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    17 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    В Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России

    Депутат Европарламента Готинк предложил прекратить выдачу всех виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента Дирк Готинк призвал прекратить выдачу всех видов виз россиянам до завершения спецоперации на Украине.

    Евросоюзу следует прекратить выдачу всех видов виз гражданам России на время конфликта на Украине, передает РИА «Новости» заявление депутата Европейского парламента Дирка Готинка в интервью Euronews.

    «Каждый месяц десятки тысяч россиян путешествуют по Европе. Я думаю, что мы должны прекратить это. Это не так трудно сделать», – заявил Готинк.

    Между тем, в среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России отметил, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз гражданам России.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    17 октября 2026, 23:42 • Новости дня
    Захарова объяснила защиту рэпера Navai российскими дипломатами

    Захарова: Консульство обязано защищать россиян за рубежом в любых ситуациях

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя реакцию дипломатов на задержание в Казахстане рэпера Navai (Наваи Бакирова) по делу о контрабанде наркотиков, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что консульские сотрудники обязаны отстаивать права граждан России за рубежом в любых обстоятельствах.

    Генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана после ареста Бакирова. Это вызвало критику со стороны общественности, в частности актрисы Яны Поплавской, которая усомнилась в необходимости дипломатической поддержки артиста в такой ситуации, передает РИА «Новости».

    «Я не буду здесь обсуждать данный конкретный случай с российским гражданином. Наши консульские сотрудники – не адвокаты и не следователи, чтобы квалифицировать поступки наших соотечественников за рубежом или заниматься расследованиями, они – всегда и везде – обязаны защищать граждан России во всех без исключения сложных ситуациях за рубежом… Кто бы ни оказывался в беде, наши дипломаты всегда придут на помощь. Таков закон!» – написала Захарова в Telegram.

    Дипломат напомнила, что защита прав граждан России за рубежом является приоритетной задачей консульской службы и закреплена в Конституции и консульском уставе. Она сравнила работу дипломатов с трудом врачей, которые спасают жизни людей, не интересуясь их прошлыми «грехами».

    Захарова пояснила, что направление ноты казахстанской стороне по поводу задержания Navai является стандартной процедурой и базовым элементом дипломатической переписки с властями государства пребывания.

    По ее словам, консульская защита сограждан, оказавшихся в тюрьмах и колониях, представляет собой тяжелое и ответственное служение обществу, которое дипломаты обязаны выполнять по всему миру, несмотря на высокую морально-психологическую нагрузку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков после обнаружения у него запрещенных веществ. Рэпер находится в СИЗО города Тараза.

    В четверг генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана.

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    17 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    В Египте начали проверку обстоятельств гибели ребенка из России в отеле

    Прокуратура Египта допросила директора отеля после гибели подростка из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шарм-эш-Шейхе правоохранительные органы допросили троих сотрудников отеля, в том числе его операционного директора, в связи с гибелью 11-летнего российского подростка, который погиб от удара током во дворе гостиницы.

    Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка из России в гостинице в Шарм-эш-Шейхе, а также выясняют, как электрический кабель оказался в открытом доступе на территории отеля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в туристической отрасли Египта.

    «Также идет проверка соответствия мер безопасности в гостинице стандартам, будет определена ответственность лиц в соответствии с законом», – отметил источник.

    Агентство отмечает, что прокуратура Шарм-эш-Шейха уже начала следственные действия в отношении трех сотрудников отеля Swissotel. На допрос были вызваны операционный директор, гражданин Турции Озджан Ширин, руководитель инженерного департамента Сейид Шаляби и глава отдела безопасности Мухаммад Мансур. После дачи показаний они были освобождены на время расследования.

    Посольство России в Каире подтвердило гибель мальчика, произошедшую 14 октября. Российские дипломаты помогают родителям с оформлением документов для репатриации, при этом искусственных препятствий в этом процессе не наблюдается. Ожидается, что тело подростка отправят в Россию после завершения всех необходимых процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский подросток погиб в отеле Шарм-эш-Шейха. До этого российского туриста нашли мертвым в коридоре отеля в турецкой Анталье. А летом еще один российский турист внезапно скончался в номере отеля уже в Аланье.

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    17 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Турция решила увеличить добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Минэнерго Турции запланировало довести добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о намерении страны довести объем добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки.

    Министр во время церемонии отправки плавучей нефтегазовой платформы Osman Gazi на месторождение в Черном море рассказал о планах развития отрасли. «Наша национальная компания TPAO благодаря новым разведанным за последние пять лет месторождениям удвоила производство, доведя его примерно до 300 тыс. баррелей. В 2028 году мы доведем этот показатель до 550 тыс. баррелей, и, надеюсь, достигнем цели в 1 млн баррелей в сутки», – заявил Байрактар, передает ТАСС.

    По его словам, страна ведет активные геологоразведочные работы не только на своей территории, но и за рубежом, в том числе в Сомали, Ираке, Азербайджане, Пакистане и Ливии. Анкара также намерена увеличивать разведанные запасы газа на черноморском месторождении Сакарья и продолжать буровые работы в поисках новых залежей.

    Байрактар подчеркнул, что республика располагает шестью глубоководными буровыми судами, двумя сейсморазведочными судами и обладает четвертым крупнейшим энергетическим флотом в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер обсудил газовое сотрудничество с министром энергетики Турции.

    В прошлом месяце Минэнерго республики сообщило о планах запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 году.

    В августе Анкара выразила надежду на запуск всех блоков станции до 2030 года.

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    18 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    Прибывшие из Турции в Минск россияне отправлены на родину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские туристы, чьи рейсы из Турции совершили вынужденную посадку в Минске из-за атак украинских беспилотников, отправились на родину на автобусах и поездах, сообщила пресс-служба посольства РФ в Белоруссии.

    Возвращавшиеся с турецких курортов граждане России, рейсы которых были экстренно перенаправлены в белорусскую столицу из-за атак беспилотников украинской армии, благополучно уехали домой на наземном транспорте, передает ТАСС.

    В пресс-службе посольства России в Белоруссии рассказали, что пассажиры перенаправленных самолетов смогли отправиться на родину в кратчайшие сроки.

    «Для них была специально организована перевозка автобусами и железнодорожным транспортом до места назначения. Признательны Министерству транспорта Белоруссии, Белорусской железной дороге и Национальному аэропорту Минск за всестороннюю помощь и содействие», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атаки ВСУ.

    Петербургский аэропорт Пулково задержал более 50 рейсов после налета беспилотников.

    Позднее авиаузел обслужил свыше 110 самолетов после снятия всех ограничений.

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    17 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Туристка из Польши смертельно травмировала пьяного мужа в отеле Аланьи

    Alanya Turk: Суд в Турции арестовал польку после смертельного падения мужа

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкий суд принял решение взять под стражу 54-летнюю гражданку Польши, которая случайно толкнула нетрезвого супруга в отеле Аланьи, что привело к гибели мужчины.

    Инцидент произошел в районе Паяллар в Аланье, где женщина пыталась увести нетрезвого 60-летнего супруга в номер, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Alanya Turk.

    Мужчина оказал сопротивление, в результате чего жена толкнула его. Турист потерял равновесие, ударился затылком об стену и впоследствии скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. Местный суд постановил арестовать женщину на время следствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российское генконсульство подтвердило гибель туриста при полете на параплане в Турции.

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    17 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом А в Дубае

    Роспотребнадзор запросил данные о заболевании россиян гриппом А в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор запросил информацию о случаях заражения российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что также подготовлено официальное письмо в адрес министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. В Роспотребнадзоре напомнили, что туристам следует обращаться за медицинской помощью при появлении высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве. В прошлом месяце ведомство отчиталось о ходе вакцинации от гриппа в России. Также ведомство назвало число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

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    18 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкая прокуратура обвинила известного певца в торговле наркотиками

    Anadolu: Прокуратура Турции обвинила певца Ялчинташа в торговле наркотиками

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичная прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение в отношении певца Ильяса Ялчинташа, которому грозит длительный тюремный срок за незаконный оборот наркотиков.

    Прокуратура обвинила турецкого певца Ильяса Ялчинташа в незаконном обороте наркотических средств, по этой статье ему грозит не менее 10 лет тюремного заключения, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

    В ходе обысков в квартире исполнителя правоохранительные органы обнаружили приспособления для фасовки наркотиков и, предположительно, сами запрещенные вещества. Прокуратура отмечает, что экспертиза выявила в крови и волосах певца следы ряда наркотических препаратов, однако сам Ялчинташ отрицает вину.

    В последние месяцы в Турции проходят масштабные антинаркотические операции. Ранее в Стамбуле по подозрению в связанных с наркотиками преступлениях задержали десятки человек, среди которых известные актеры, журналисты и блогеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Казахстане отменили концерт задержанного за наркотики рэпера Navai.

    В марте турецкая актриса Ханде Эрчел отвергла обвинения по делу о наркотиках.

    В январе в Турции после скандала с запрещенными веществами уволили актера из сериала «Клюквенный щербет».

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    17 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    Летевшие в Москву самолеты Turkish Airlines направились в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Пять самолетов, вылетевших из Антальи во Внуково, в ночь на субботу развернулись обратно в Турцию на фоне ограничений в аэропортах Московского региона, сообщили в авиакомпании Turkish Airlines.

    Росавиация объявила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, передает РИА «Новости».

    «Пять самолетов Turkish Airlines, вылетевших из Антальи во Внуково, возвращаются в Турцию», – сообщили в компании, уточнив, что как минимум один из самолетов совершит посадку в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

    В пятницу на подлете к столице было сбито 79 дронов.

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    17 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции потребовали проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Власти Турции попросили прокуратуру проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство семьи и социального обслуживания Турции обратилось в прокуратуру с просьбой проверить законность проведения детского конкурса красоты в Анталье, сообщили в ведомстве.

    Министерство семьи и социального обслуживания подготовило заявление в прокуратуру в отношении конкурса красоты Little Miss and Little Mister United World для детей 4-13 лет в Анталье, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что недопустимо оценивать детей по критериям красоты взрослых и подгонять их под эстетические шаблоны. Там отметили, что подобные мероприятия превращают детей в элемент коммерческого продукта и несовместимы с правами ребенка.

    Министерство также начало собственную проверку конкурса. В ведомстве заявили о намерении предпринять все необходимые правовые и административные шаги для защиты детей.

    Конкурс Little Miss & Little Mister United World основан в 2000 году. В нем участвуют дети из разных стран. В прошлые годы он проводился в разных государствах, включая Турцию, Грецию и ОАЭ.

    Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа одержала победу в национальном конкурсе красоты и талантов, обойдя 72 участника из регионов России.

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    17 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Первый снег выпал на юге Турции и в районе Стамбула

    Первый снег выпал в курортной провинции Мугла в Турции

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции выпал первый снег, в том числе в курортной провинции Мугла на юге страны, сообщают местные жители в социальных сетях.

    Снегопад прошел на горе Гектепе в провинции Мугла на высоте 1892 метра над уровнем моря, местные жители сочли его непривычно ранним, передает РИА «Новости».

    Кроме того, снег выпал в районе Карталкая в провинции Болу, расположенной к востоку от Стамбула. Там на горнолыжном курорте образовались сугробы.

    В октябре на курортах юга Турции, включая Анталью, установилась холодная погода: днем температура снижалась до 18 градусов при климатической норме в 26,6 градуса, идут сильные дожди. В Стамбуле в среду выпало рекордное количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, что привело к затоплениям, парализации движения и гибели пяти человек.

    Накануне сообщалось, что отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду.

    Ранее число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.

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    17 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Власти Сербии исключили введение виз для россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербия не будет вводить визовый режим для российских граждан, заявил государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович.

    Власти Сербии не рассматривают возможность введения визового режима для граждан России.

    «Эти истории были опубликованы теми, кто работает против нашего альянса. Я заверяю вас однозначно, что Сербия никогда не введет визы для российских граждан», – заявил ТАСС государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович.

    Госсекретарь подчеркнул, что сообщения, утверждающие обратное, не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Сербии задумались о введении виз для россиян. Туроператоры не получали уведомлений об изменениях. Президент страны Александр Вучич заявил об отсутствии решения по этому вопросу.

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    19 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Российская туристка сбежала из Сан-Франциско из-за обилия бездомных

    Россиянка сняла квартиру в Лос-Анджелесе с тараканами за 300 долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Российская туристка пожаловалась на ужасные условия арендованного жилья в Лос-Анджелесе и обилие бездомных на улицах Сан-Франциско.

    Российская туристка пришла в ужас от условий проживания во время путешествия в Соединенные Штаты. Девушка по имени Полина арендовала квартиру рядом с пляжем Венис-Бич в Лос-Анджелесе за 300 долларов в сутки, однако жилье не соответствовало фотографиям, внутри пахло канализацией, а в ванной ползали насекомые, передает Lenta.ru.

    «Во время путешествия в Америке нужно быть готовым к тому, что за очень большие деньги вы всегда получаете максимально среднее обслуживание и уровень комфорта. Это касается вообще всех сфер и услуг», – предупредила россиянка.

    Туристки приехали в Сан-Франциско и испугались огромного количества бездомных в центре города. По словам девушки, маргиналы выглядели «как зомби» и передвигались в полусогнутом состоянии из-за наркотиков. В результате россиянки побоялись выходить из номера и поспешили уехать из города.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сравнил Лос-Анджелес с Гаити из-за огромного числа бездомных.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в отличие от американского метро, в московском нет грязи, граффити, бомжей и наркоманов, а на станциях царят чистота и порядок.

    Также Такер Карлсон назвал Москву более приятным городом, чем любой в США.

    В декабре 2024 года количество бездомных в США выросло до исторического максимума.

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    18 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    На первом блоке АЭС «Аккую» провели более 1 тыс. испытаний

    Минэнерго Турции: На первом блоке АЭС «Аккую» провели более 1 тыс. испытаний

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предпусковой работы на первом блоке атомной электростанции «Аккую» проведено уже 1090 испытаний, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу Kanal7.

    «На данный момент проведено уже более тысячи, а именно 1090 различных испытаний на первом блоке. Впервые в истории Турции ядерное топливо будет загружено в реактор АЭС», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Министр отметил, что Анкара планирует запустить первый блок до конца года, приурочив это к 70-летию начала ядерных исследований в Турции. Агентство по ядерному регулированию Турции (NDK) тщательно следит за испытаниями, так как приоритетом является безопасность.

    АЭС «Аккую» – первая в Турции атомная электростанция, строящаяся с участием России. Она будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, мощность каждого составит 1200 МВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца первый контур реактора турецкой АЭС «Аккую» прошел предпусковую проверку.

    Глава Минэнерго Турции и глава Росатома обсудили строительство станции.

    В прошлом месяце Лихачев заявил о готовности к работе пункта управления энергоблоком.

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