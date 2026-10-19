Подавший над Францией аварийный сигнал самолет ВВС США сел в Германии

Tекст: Валерия Городецкая

Самолет сел в ФРГ примерно в 20:15 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные. Известно, что Lockheed Martin C-130J Hercules вылетел с немецкой авиабазы Рамштайн. Вскоре после этого, находясь в воздушном пространстве Франции, борт подал аварийный сигнал 7700, развернулся и взял обратный курс на Германию, постепенно снижаясь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военный самолет США C-130J подал аварийный сигнал в небе над Францией.

Кроме того, самолет ВВС США подал сигнал бедствия над Алабамой.

В четверг три самолета в Европе подали сигналы бедствия.