Хуситы нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам

Хуситы атаковали ракетами объекты Saudi Aramco и аэропорты в Саудовской Аравии

Tекст: Валерия Городецкая

Йеменские мятежники атаковали военные базы и нефтяные месторождения в Саудовской Аравии, передает ТАСС. «Вооруженные силы Йемена <...> за минувшие 48 часов провели шесть военных операций с использованием большого числа баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», – заявил Сариа.

По его словам, ударам подверглись объекты компании Saudi Aramco в Янбу на западе королевства и нефтяное месторождение Шейба на востоке страны, где в результате попаданий начались пожары.

Кроме того, хуситы заявили, что атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорт города Абха и авиабазу в Хамис-Мушайте, а также военно-морской лагерь и радиолокационные станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

В четверг мятежники пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Во вторник президент США Дональд Трамп пригрозил хуситам из-за ударов по королевству.