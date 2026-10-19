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    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
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    19 октября 2026, 19:31 • Новости дня

    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»

    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) прибыли на полигон Термез в Узбекистане для участия в совместных тактических маневрах двух стран «Хамкорлик-2026».

    Военнослужащие 201-й гвардейской военной базы совершили марш протяженностью более 300 км по горам Таджикистана и Узбекистана и прибыли на полигон Термез, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

    В ведомстве сообщили, что российские подразделения на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях «Урал» и специальной технике на базе «Камаза» преодолели подъемы, спуски и узкие участки горного серпантина. Сейчас военные готовят технику к активной фазе маневров.

    Совместные тактические учения «Хамкорлик-2026» пройдут с 20 по 27 октября. Военные двух стран отработают обнаружение и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований в приграничных районах. В маневрах примут участие горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных и ударных беспилотников, наземные робототехнические комплексы и вертолеты Ми-24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мотострелки Центрального военного округа отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии.

    В четверг страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах.

    В начале месяца индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные учения.

    17 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска в ночь на субботу и утром 17 октября нанесли обещанные накануне президентом Владимиром Путиным массированные удары по целям на Украине.

    Рано утром в субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине – металлургическим комбинатам и объектам энергетики.

    В частности, в Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией.

    В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности.

    Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил о продолжении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки киевских властей.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооружёнными Силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины», – сказал глава государства.

    Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в сентябре и октябре было нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате существенно снизились возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупки необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины.

    Кроме того, Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

    В субботу Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях, пишет «Страна.ua». Отключения света охватили в том числе западные регионы страны, а командование украинской армии признало, что системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что массированные удары лишили Украину возможности производить дальнобойное оружие.

    Президент Владимир Путин поручил продолжить атаки на военно-промышленный комплекс Украины.

    Ранее ветеран специальной военной операции отметил способность российских военных настигать противника в любой точке.

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    18 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»

    Военный эксперт Анпилогов: Украина не замечает гражданской направленности проекта «Рассвет»

    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти всерьез считают, что ВС РФ так же, как и ВСУ, ограничены в способах наведения ракет и БПЛА одной лишь спутниковой связью. На самом же деле Россия обладает большим арсеналом средств связи, что делает «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее на Украине назвали спутниковую группировку «Рассвет» главной угрозой ВСУ.

    «Украинские власти откровенно преувеличивают угрозу от запуска российской спутниковой группировки «Рассвет», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, Украина в некоторой степени проецирует на Россию собственный опыт взаимодействия со спутниковой связью. «Тот же Starlink, например, действительно является для Киева единственным способом корректировки дальнобойных ударов по нашей стране. Без него успешность наведения на цели у ВСУ заметно снизится», – уверяет он.

    В России же ситуация обстоит совершенно иначе: отечественная армия располагает большим спектром вариантов связи и целеуказания для дальнобойных систем вооружений. «Весьма эффективной оказалась система «интерната» – сеть связи между дронами и ракетами, которая позволяет практически моментально передавать данные с аппаратов специалистам-наводчикам», – уточняет собеседник.

    «Пользуемся мы и брешами в информационной броне противника. Так, Россия умеет подключаться к инфраструктуре операторов сотовой связи Украины и с их помощью корректировать движение БПЛА, что позволяет проникать даже к западным рубежам республики. Способов связи и целеуказания у ВС РФ много, каждый из них выбирается на основании поставленных задач», – акцентирует эксперт.

    Поэтому, подчеркивает он, группировка «Рассвет» лишь дополняет работу уже отлаженной системы связи и целеуказания. В целом данная группировка создавалась в том числе и как проект гражданского характера, призванный улучшить скорость и качество связи и интернета по всей стране, вплоть до самых труднодоступных регионов. Однако Украина этот аспект проекта специально отвергает.

    «Допускаю, что Киев пытается использовать данную тему в качестве попытки надавить на жалость стран Запада. Сейчас у Киева заметно ухудшились отношения с США – возможно, таким образом они хотят воздействовать на Штаты, чтобы Белый дом не снижал степень вовлеченности в поддержку Украины», – резюмирует собеседник.

    Ранее на Украине заявили, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит ВС РФ значительное преимущество в зоне боевых действий. Как отметил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, данная инициатива способна обнулить эффективность средств РЭБ республики.

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – уточнил он. По его словам, «Рассвет» позволит российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени, что обернется «настоящей катастрофой» для украинских военных.

    При этом ранее сам Владимир Зеленский просил Дональда Трампа заблокировать систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков. Тогда он отмечал, что реализация проекта позволит сделать удары ВС РФ более точными. Ужас от системы разделяет и экс-глава Google Эрик Шмидт, признавший, что разрабатываемая в России система открывает перед Москвой большие возможности.

    Напомним, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Запуск первой группы спутников состоялся в конце марта. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Уже тогда Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink. Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    17 октября 2026, 01:22 • Новости дня
    WSJ: Появление реактивных российских дронов застало Украину врасплох
    WSJ: Появление реактивных российских дронов застало Украину врасплох
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Появление российских реактивных дронов застало вооруженные силы Украины врасплох, пишет Wall Street Journal.

    «Теперь Украине также не хватает средств защиты от реактивных дронов, способных летать быстрее и выше, чем предыдущие модели. Появление таких дронов застало Украину врасплох», – пишет Wall Street Journal.

    По данным газеты, Украине сложно найти двигатели для перехватчиков, которые могли бы противодействовать таким беспилотникам, при этом стране, вероятно, необходимо производить более тысячи таких перехватчиков в неделю, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия начала активно использовать на Украине уникальные гибридные БПЛА, объединяющие в себе характеристики беспилотников и мощных крылатых ракет.

    «Герань-4 Сикер» получила турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения.

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    17 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    ВС России зачистили 1,8 тыс. зданий в Великомихайловке в Днепропетровской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе продолжительных боев за Великомихайловку в Днепропетровской области российские военные зачистили свыше 1,8 тыс. строений.

    В ходе продолжительных боёв за Великомихайловку в Днепропетровской области бойцы ВС России зачистили более1,8 тыс. строений. Также военнослужащие российской группировки  «Восток» взяли под контроль подготовленный противником район обороны площадью более восьми квадратных километров, сообщает Минобороны.

    Военное ведомство также опубликовало видео, на котором показаны действия подразделений группировки в ходе зачистки населенного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при освобождении Доброполья. В пятницу министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Доброполья и Алексеево-Дружковки.

    А начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении Первомайского.

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    18 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    В КСИР заявили о наличии технологии создания американской «матери всех бомб»

    В КСИР заявили о наличии технологии создания «матери всех бомб»

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран располагает технологиями создания 14-тонных бомб, разработанных в США, заявил советник главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Накди.

    Иран получил технологию 14-тонной американской бомбы, заявил Накди, добавив, что компоненты, сплавы и электронные схемы этой бомбы были проанализированы после того, как она не сработала во время 12-дневной войны с США, передает издание Tabnak.

    Сардар Накди заявил во время учений в Сари-Джанфадаян: «Американская «мать всех бомб» весит десять тонн, но во время 12-дневной войны они сбросили на Иран 14-тонную бомбу, которая не сработала».

    По его словам, теперь состав, электронные схемы и технологии американской 14-тонной бомбы проанализированы, и технология ее создания находится в распоряжении КСИР.

    «Если они получат удар такой бомбой, пусть знают, откуда мы взяли эту технологию», – сказал советник главы КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб». Вашингтон заявил о том, что разработал план удара по Ирану «матерью всех бомб».

    Генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    17 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Эстония выделила Украине 10 млн евро на американское оружие

    Премьер Эстонии сообщил о выделении Украине 10 млн евро на оружие из США

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о выделении Украине 10 млн евро на закупку американского вооружения в рамках программы НАТО.

    Власти Эстонии приняли решение выделить Украине еще 10 млн евро в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) на закупку американского вооружения, передает ТАСС.

    «Мы предоставим дополнительную финансовую и военную помощь. Эстония вносит еще 10 млн евро через инициативу PURL, чтобы помочь Украине получить необходимое ей вооружение», – написал глава эстонского кабмина в социальной сети.

    Программа PURL была создана НАТО летом 2025 года в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой инициативе, страны Евросоюза выделяют деньги, закупают вооружения у Соединенных Штатов и передают их украинской стороне бесплатно.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Европарламенте признали неспособность ЕС обеспечить Украину оружием.

    Летом пропавшие на украинской территории сотни тысяч единиц вооружений пополнили черный рынок Евросоюза.

    В январе стало известно, что Эстония с 2022 года направила Киеву военную помощь на 800 млн евро.

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    17 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Танкисты ВС России уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские танкисты группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами в Запорожской области.

    Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области. Экипажи танков прямой наводкой нанесли удар по вражеским местам дислокации, сообщает Минобороны.

    «Разносим прямой наводкой», – прокомментировали работу танкистов в военном ведомстве. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу расчет орудия «Гиацинт-К» уничтожил опорные пункты ВСУ в Запорожской области. В пятницу артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в том же регионе. А в среду операторы дронов Южной группировки уничтожили сразу три пункта управления БПЛА.

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    17 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Американская компания решила производить ударные беспилотники на Тайване

    Taipei Times: Американская компания Kratos начнет сборку БПЛА на Тайване

    Tекст: Мария Иванова

    Предприятие Kratos Defense & Security Solutions намерено получить лицензию правительства США для организации совместного производства ударных беспилотных аппаратов Mighty Hornet IV на территории Тайваня.

    О планах американского разработчика стало известно после успешных испытаний беспилотника на юге Тайваня, передает ТАСС со ссылкой на газету Taipei Times.

    Совместная разработка Mighty Hornet IV создана на базе планера Firejet от компании Kratos с использованием американского реактивного двигателя. Тайваньский Чжуншаньский институт науки и технологий подготовил для аппарата навигационную систему, сенсоры, комплекс радиоэлектронной борьбы и фугасную боевую часть. Дрон способен развивать скорость до 1050 км/ч.

    Отмечается, что предприятие уже получило запросы на покупку беспилотников от нескольких стран, семь из которых выделили бюджетные средства на эти цели. Получение официальной лицензии позволит открыть на острове полноценные сборочные линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце задержка поставок американского оружия поставила под угрозу создание системы противовоздушной обороны на Тайване.

    Вашингтон отложил передачу вооружений острову из-за диалога с Пекином.

    Тайбэй провел летные испытания американских беспилотников MQ-9B SkyGuardian.

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    19 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    В НАТО назвали армию России изобретательной и опасной

    Адмирал НАТО Вандье: Армия России изобретательна, креативна и опасна

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

    «Мы увидели изменения в том, как Россия ведет военные действия… Они учатся, они адаптируются…, они активно внедряют новые стандарты, они изобретательны, они креативны и тем самым опасны», – приводит слова Вандье РИА «Новости».

    Адмирал обратил особое внимание на развитие технологий беспилотных летательных аппаратов в России. По его словам, применение дронов с реактивными двигателями демонстрирует высокую эффективность против перехватчиков украинских военных.

    Российские власти неоднократно указывали на беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце постпред США при Североатлантическом альянсе призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Тогда же беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем.

    Летом в Латвии признали преимущество России над альянсом в сфере дронов.

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    19 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    Ростех рассказал об эволюции танка Т-80БВМ

    Ростех: Танк Т-80БВМ претерпел сотни изменений в ходе спецоперации

    Ростех рассказал об эволюции танка Т-80БВМ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танк Т-80БВМ появился в результате глубокой модернизации базовой машины еще до начала спецоперации, а в ходе боевых действий получил сотни дополнительных изменений, сообщили в Ростехе.

    «Машина была создана ни много ни мало 50 лет назад. Сегодня она по-прежнему узнаваема внешне, но эволюционировала в нечто совершенно новое. Еще до СВО Т-80 был глубоко модернизирован в Т-80БВМ. А уже в ходе боевых действий, адаптируясь к условиям, претерпел еще сотни изменений, оброс новой защитой, получил улучшенные системы», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

    В Ростехе отметили, что сегодня модернизированный танк способен выполнять разнообразные задачи, включая подавление обороны противника под атаками FPV-дронов, взаимодействие с беспилотниками-корректировщиками и скрытные маневры благодаря газотурбинному двигателю. Машина сохранила способность совершать прыжки с земляных трамплинов и отличается высокой проходимостью и маневренностью.

    Многофункциональность Т-80БВМ обеспечивается двигателем ГТД-1250 мощностью 1250 лошадиных сил, 125-мм пушкой 2А46М-1, обновленной системой управления огнем, всеракурсной защитой и комплексом управляемого вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу танкисты ВС России уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области. До этого эксперты обсудили, как изменятся танки для участия в войнах будущего. Также танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта спецоперации.

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    17 октября 2026, 09:08 • Новости дня
    Тульское суворовское училище получило гран-при фестиваля «Кадетский взгляд»

    Минобороны: Тульские суворовцы победили на кинофестивале «Кадетский взгляд»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воспитанники Тульского суворовского военного училища завоевали главный приз X международного кинофестиваля «Кадетский взгляд» с игровым короткометражным фильмом «О.Т.Р.Я. Д».

    Тульские суворовцы стали победителями юбилейного смотра, который собрал лучших молодых кинематографистов из довузовских образовательных учреждений государств СНГ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    «Фильм воспитанников Тульского суворовского военного училища завоевал главный приз X юбилейного международного кинофестиваля «Кадетский взгляд» и стал лучшим в номинации «Игровой короткометражный фильм»», – сообщили в министерстве.

    В короткометражной ленте рассказывается о пяти суворовцах из разных городов страны, которые используют навыки в области боевых искусств, ориентирования на местности и тактической медицины для срыва планов диверсанта. Всего на суд жюри были представлены 66 киноработ.

    Второе место на фестивале заняла команда Петербургского суворовского военного училища с картиной «Не качайте колыбель войны». Третье место досталось воспитанникам Петрозаводского президентского кадетского училища за фильм «Не забывайте нас».

    В рамках фестиваля состоялось первое заседание Кадетского союза кинематографистов, участникам которого вручили удостоверения. X Международный кинофестиваль проходил на базе Оренбургского президентского кадетского училища, его основной темой стало единство народов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны раскрыло детали операции «Медвежий угол». В четверг ведомство разработало единую военно-медицинскую информационную систему. Ранее школьник попросил президента помочь с поступлением в суворовское училище.

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    19 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Число пострадавших при пожаре на военной базе в Канаде превысило 30 человек

    Число пострадавших при пожаре на военной базе в Канаде достигло 39

    Tекст: Катерина Туманова

    Канадские вооруженные силы опознали четырех солдат, которые погибли во время пожара на военной базе Wainwright в канадской Альберте, десятки пострадавших остаются в больницах.

    Официальные лица сообщили, что по меньшей мере еще 19 человек находятся в критическом состоянии, передает CBC News Network.

    Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что четверо военнослужащих погибли, еще десятки получили серьезные ранения в результате крупного пожара, произошедшего в субботу на полигоне при базе канадских вооруженных сил в Альберте.

    Премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила в воскресенье, что в больницах находятся 39 пострадавших, по меньшей мере 19 из них – в критическом состоянии.

    Ранее источники сообщили CBC News, что в результате инцидента на базе Wainwright погибли семь человек, в то время как премьер-министр заявил о четырех подтвержденных погибших.

    Министерство национальной обороны сообщило CBC News, что нет никаких признаков того, что произошедшее было результатом «какой-либо террористической деятельности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на военной базе в канадской провинции Альберта произошел крупный пожар. Взрыв и возгорание на объекте привели к гибели людей.

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    19 октября 2026, 14:01 • Новости дня
    «Калашников» досрочно отгрузил ракеты для зенитного комплекса «Стрела-10»

    «Калашников» досрочно поставил партию зенитных ракет 9М333 для «Стрелы-10»

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» с опережением сроков поставил заказчику партию высокоточных зенитных управляемых ракет 9М333 для зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

    Концерн выполняет обязательства 2026 года с опережением графика.

    Как сообщает «Калашников», эти изделия пользуются стабильно высоким спросом благодаря их эффективному применению в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Зенитная управляемая ракета 9М333 работает по принципу «выстрелил – забыл» и предназначена для поражения беспилотников и крылатых ракет в любое время суток в условиях применения оптических помех.

    Важным преимуществом ракеты является наличие головки самонаведения с тремя режимами работы: фотоконтрастным, инфракрасным и помеховым. Средняя скорость боеприпаса составляет 550 метров в секунду, он способен поражать цели на высотах от десяти до 3,5 тыс. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом «Калашников» подписал контракт на поставку дронов «Каракурт» в Индию.

    Концерн начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220».

    В мае предприятие сообщило о начале поставок дронов «Куб-2» и «Куб-10».

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    19 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19

    Китайская армия приняла на вооружение 25-тонную боевую машину пехоты ZBL-19

    Tекст: Мария Иванова

    Войска Народно-освободительной армии Китая начали получать новейшую колесную боевую машину пехоты ZBL-19, приспособленную к эксплуатации в условиях высокогорья.

    Новая 25-тонная техника поступила в распоряжение 76-й армии сухопутных войск Китая, передает ТАСС со ссылкой на кадры телеканала CCTV.

    БМП представляет собой обновленную версию бронемашины ZBL-08. Машина получила комбинированную модульную броню, которая обеспечивает круговую защиту от бронебойных снарядов калибром до 7,62 мм, а в лобовой проекции – до 14,5 мм. V-образное днище повышает защищенность техники от мин и самодельных взрывных устройств.

    Высадка пехоты из новой машины производится через десантную аппарель. БМП оснащена необитаемой башней с 30-миллиметровой автоматической пушкой дальностью стрельбы до 3 тыс. м и четырьмя противотанковыми ракетами «Хунцзянь-13» дальностью около 4 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину.

     В мае китайский экраноплан получил пилоны для подвески вооружения.

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    19 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Минобороны: ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по сухогрузу на пути в порт Одессы, перевозившему грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские военные беспилотники продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину. В результате атаки на переходе морем был поражен сухогруз с предназначенными для ВСУ грузами на пути в Одессу, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские дроны поразили военное предприятие на Украине.

    В пятницу Вооруженные силы России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    В четверг российские беспилотники поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ.

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