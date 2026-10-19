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    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня

    Мосгорсуд не разрешил футболисту Сафонову платить алименты со счета второй жены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд признал незаконной попытку вратаря клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова использовать банковский счет своей новой супруги для выплаты алиментов ребенку от первого брака.

    Представитель спортсмена пояснил, что у его клиента возникли подозрения в нецелевом расходовании средств бывшей супругой. В связи с этим вторая жена Сафонова, блогер Марина Кондратюк, открыла специальный счет для прямых переводов ребенку, передает ТАСС.

    Футболист обратился к приставу с просьбой зачесть средства на новом счете в качестве алиментов, однако получил отказ. Сафонов обжаловал это решение в Хорошевском суде, но проиграл процесс, после чего подал апелляцию.

    «Решение Хорошевского суда по иску Сафонова к УФССП по Москве признать законным, оставить его без изменения. Решение вступило в силу», – сказано в постановлении Мосгорсуда.

    Матвей и Анастасия Сафоновы развелись в 2021 году. В феврале 2024 года приставы возбудили исполнительное производство из-за долга по алиментам в размере 59,4 млн рублей. С лета 2024 года 27-летний вратарь выступает за французский клуб «Пари Сен-Жермен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшая жена Сафонова попросила суд отложить дело об алиментах.

    Летом спортсмен оспорил в Конституционном суде норму об алиментах.

    17 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    @ ФК «Волынь»/Wikipedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне проведения специальной военной операции погиб бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной Украины по футболу Роман Максимюк.

    В зоне СВО погиб бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк. 50-летний мужчина числился пропавшим без вести с января 2025 года, сообщает URA.RU со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

    В 1998–1999 годах Максимюк выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал обладателем Кубка России. Также он играл за киевское «Динамо», днепропетровский «Днепр», луцкую «Волынь», одесский «Черноморец» и казахстанские клубы «Атырау» и «Казахмыс».

    В составе сборной Украины Максимюк провел пять матчей с 1998 по 2002 год. Он завершил карьеру в 2011 году в возрасте 37 лет.

    Ранее на СВО погиб бывший игрок молодежной сборной Украины по футболу Сергей Петров.


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    16 октября 2026, 23:51 • Новости дня
    Российский подросток погиб в отеле Шарм-эш-Шейха

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство России в Египте подтвердило сообщения о гибели российского подростка в отеле курорта Шарм-эш-Шейх, дипломаты помогают его родителям оформить документы для репатриации тела.

    «В связи с трагическим инцидентом 14 октября в Шарм-эш-Шейхе, в результате которого скончался несовершеннолетний российский гражданин, сообщаем, что генеральное консульство России в этом городе активно вовлечено в решение необходимых вопросов с местными властями, оказывает все возможное содействие родителям. В частности, предпринимаются меры для оформления документов по репатриации. На данный момент каких-либо искусственных препятствий в этом вопросе не отмечается», – сообщили дипломаты.

    В посольстве отметили, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с представителями египетской прокуратуры и других инстанций. Дипломаты выразили соболезнования родителям и родственникам погибшего, пообещав продолжать оказывать всю необходимую поддержку, передает РИА «Новости».

    СМИ сообщали, что подросток получил смертельный удар током у бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российского туриста в коридоре отеля в Анталье нашли мертвым.

    Летом российский турист внезапно скончался в номере отеля в Аланье.

    В мае российского туриста в турецком отеле обнаружили мертвым.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    18 октября 2026, 08:50 • Новости дня
    Эксперты: Инициатива Путина о Дне отца подчеркнула ценность отцовства для семьи и страны

    Многодетные отцы рассказали о значении учрежденного Путиным праздника

    Ответственное отцовство все чаще предполагает ежедневное участие в жизни ребенка: совместные занятия, поддержку, передачу опыта и личный пример. Финалисты конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» рассказали газете ВЗГЛЯД, что помогает им воспитывать детей и какое значение для них имеет учрежденный Владимиром Путиным День отца.

    Согласно приведенным данным исследования ВЦИОМ, россияне воспринимают хорошего отца не только как кормильца. От него ждут готовности уделять ребенку время, быть воспитателем, наставником и эмоциональной опорой.

    Для врача-эмбриолога Сергея Бушмелева такое участие – постоянная работа над собой. «Отцовство – это не результат, это процесс: ежедневно я учусь быть хорошим папой», – рассказал финалист конкурса «Это у нас семейное». По его наблюдениям, среди друзей и знакомых становится больше многодетных семей, а профессиональная деятельность ежедневно позволяет видеть, насколько сильно люди хотят стать родителями.

    Бушмелев связывает рост внимания к семье в том числе с государственной политикой и позицией президента. «Президент неоднократно подчеркивал особую роль отца в воспитании детей, отмечая, что именно личный пример мужчины формирует характер сына и укрепляет семейные традиции», – отметил он.

    День отца был учрежден указом Владимира Путина в 2021 году. Праздник отмечается в третье воскресенье октября. Многодетный отец, врач-хирург Артем Сундеев считает, что эта дата помогает подчеркнуть общественную значимость повседневного родительского труда.

    «Знаете, когда об ответственном отцовстве говорят на государственном уровне, оно перестает быть чем-то «дополнительным» и становится нормой. Для меня, как многодетного отца, это важно еще и потому, что мои дети растут с ощущением, что их папа – это ценность не только для семьи, но и для страны», – сказал он. По словам Сундеева, праздник дает мужчине повод оценить собственное участие в воспитании и подумать, что еще он может сделать для детей.

    Схожее значение в Дне отца видит предприниматель, многодетный отец и кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Андрей Кожухов. «Указ Президента РФ Владимира Путина подчеркивает значимость роли отцов в воспитании детей и укреплении семьи, а также укрепляет статус отцовства в России. Для меня этот праздник как приятный бонус, повод еще раз вспомнить о том, что мы очень важны для своих семей», – поделился он.

    Финалист конкурса «Это у нас семейное» Александр Абрамов считает главным в отцовстве ответственность за подготовку детей к взрослой жизни. «Для меня отцовство – это возможность проявить себя с самой важной стороны: когда понимаешь, что тебе доверено своим достойным примером вырастить и выпустить во взрослую жизнь новое подрастающее поколение», – пояснил он.

    «Владимир Путин подписал указ, закрепляющий федеральный статус многодетной семьи: теперь многодетные отцы, как и матери, вправе рассчитывать на поддержку при трудоустройстве, а мы, родители, в свою очередь, будем стараться передать все лучшее будущим поколениям нашей России», – подчеркнул Абрамов.

    Общественное признание роли отца сопровождается расширением их возможностей участвовать в воспитании детей, отметил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, мужчины все чаще оформляют отпуск по уходу за ребенком и получают соответствующее пособие. «В 2025 году, по данным Росстата и Социального фонда, доля мужчин среди получателей пособия превысила 13%», – сообщил эксперт.

    Рыбальченко также привел данные, согласно которым в 2026 году половина отцов в принципе готова уйти в отпуск по уходу за ребенком. По его оценке, такая готовность чаще встречается у мужчин с высокими доходами.

    Поддержку родителям оказывают и работодатели. Как рассказал Рыбальченко, более 200 компаний реализуют программы корпоративного семейного капитала с выплатой в 1 млн рублей при рождении ребенка, преимущественно третьего и последующих. Получателями могут быть как матери, так и отцы.

    «В крупных компаниях, как правило, получателей среди отцов больше. Иногда выплата дифференцирована и может составлять и 100 тыс., и 200 тыс., и 500 тыс. рублей», – уточнил Рыбальченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ежегодную семейную выплату на детей получили 582 тыс. работающих отцов, которые оформили ее через работодателей, что стало новым этапом адресной поддержки семей с детьми, сообщили в правительстве. В четверг президент Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса поблагодарил компании за внимание к демографической повестке и корпоративные программы помощи семьям. Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о сохранении всех ключевых мер поддержки семьи и рождаемости в параметрах федерального бюджета на ближайшие годы.

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    17 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Директор Долиной назвал травлей реакцию на слова певицы о поездке с мигалкой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин назвал травлей повышенное внимание журналистов к недавним словам артистки о поездке с мигалкой.

    Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил РИА «Новости», что повышенное внимание к словам певицы о поездке с мигалкой является попыткой сделать хайп на ее имени.

    «Делать хайп на имени Ларисы Долиной – прием понятный и рабочий. Это какая-то травля или издевательство, хотя эти слова слишком легкие и незначительные по сравнению с тем, что происходит», – заявил Пудовкин.

    По его словам, использование спецсредств в личных целях законодательно запрещено, однако певица сама никогда не водит машину, а за нарушение правил дорожного движения необходимо платить.

    Ранее Долина рассказала журналистам, что мчалась с мигалками на большой скорости на юбилейный концерт Николая Баскова, так как боялась опоздать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле директор Долиной опроверг сообщения о госпитализации артистки. В марте он возмутился вниманием к ней из-за квартиры. А в феврале Пудовкин осудил попытку зарегистрировать бренд недвижимости от имени певицы.

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    17 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    В Египте начали проверку обстоятельств гибели ребенка из России в отеле

    Прокуратура Египта допросила директора отеля после гибели подростка из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шарм-эш-Шейхе правоохранительные органы допросили троих сотрудников отеля, в том числе его операционного директора, в связи с гибелью 11-летнего российского подростка, который погиб от удара током во дворе гостиницы.

    Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка из России в гостинице в Шарм-эш-Шейхе, а также выясняют, как электрический кабель оказался в открытом доступе на территории отеля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в туристической отрасли Египта.

    «Также идет проверка соответствия мер безопасности в гостинице стандартам, будет определена ответственность лиц в соответствии с законом», – отметил источник.

    Агентство отмечает, что прокуратура Шарм-эш-Шейха уже начала следственные действия в отношении трех сотрудников отеля Swissotel. На допрос были вызваны операционный директор, гражданин Турции Озджан Ширин, руководитель инженерного департамента Сейид Шаляби и глава отдела безопасности Мухаммад Мансур. После дачи показаний они были освобождены на время расследования.

    Посольство России в Каире подтвердило гибель мальчика, произошедшую 14 октября. Российские дипломаты помогают родителям с оформлением документов для репатриации, при этом искусственных препятствий в этом процессе не наблюдается. Ожидается, что тело подростка отправят в Россию после завершения всех необходимых процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский подросток погиб в отеле Шарм-эш-Шейха. До этого российского туриста нашли мертвым в коридоре отеля в турецкой Анталье. А летом еще один российский турист внезапно скончался в номере отеля уже в Аланье.

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    17 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    На Урале при спасении бабушки и собаки из горящего дома погиб 13-летний мальчик

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свердловском поселке Билимбай 13-летний мальчик погиб при пожаре в частном доме, успев предупредить об опасности свою бабушку и спасти собаку.

    13-летний мальчик погиб при пожаре в Свердловской области. Трагедия произошла утром в субботу в одном из частных домов в поселке Билимбай, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК по Свердловской области.

    Следственный отдел по Первоуральску возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления из-за разрушения кирпичной кладки.

    По словам начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, в момент пожара мать и младший брат погибшего ребенка находились в гостях в Первоуральске.

    «Заметив возгорание, мальчик предупредил об этом бабушку. Она вышла из дома, потом мальчик спас собаку, которая также могла пострадать от возгорания. Но, к сожалению, сам ребенок спастись не успел», – сообщил Горелых. Следствие выясняет все обстоятельства и причины трагедии, проводятся экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ребенок и пенсионерка погибли при пожаре в Рязанской области. Ранее под Брянском при пожаре погибли годовалая девочка и ее бабушка. В этот же день под Иркутском при возгорании частного дома погиб младенец.

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    17 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    ФНС ликвидировала последнюю общую компанию Бузовой и Тарасова

    Налоговая служба закрыла совместный бизнес Бузовой и Тарасова

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная налоговая служба официально закрыла компанию по продаже бижутерии, которая принадлежала певице Ольге Бузовой и ее бывшему мужу футболисту Дмитрию Тарасову.

    Налоговые органы официально ликвидировали компанию, принадлежавшую певице Ольге Бузовой и футболисту Дмитрию Тарасову, что окончательно разорвало последние юридические связи между бывшими супругами, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на канал

    Совместное предприятие было основано в 2012 году. Бузова вместе с сестрой и Тарасовым зарегистрировала компанию для продажи бижутерии через сеть магазинов Bijoux Room.

    После развода пары в 2016 году финансовое состояние бизнеса начало стремительно ухудшаться. В 2019 году компания отчиталась о миллионных убытках, а затем прекратила сдавать финансовую отчетность, после чего было подано заявление о ликвидации юридического лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФНС начала ликвидацию косметической компании блогера Карины Кросс. В июле налоговая служба заморозила счета компании музыканта Басты. В июне ведомство заблокировало счета компаний обвиняемого в мошенничестве Пашаева-младшего.

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    17 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    «Факел» прервал рекордную серию без побед в Российской премьер-лиге

    «Факел» обыграл «Крылья Советов» и прервал серию из 28 матчей без побед

    Tекст: Мария Иванова

    Воронежский футбольный клуб «Факел» со счетом 2:1 обыграл в гостях самарские «Крылья Советов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

    Воронежский футбольный клуб «Факел» со счетом 2:1 обыграл в гостях самарские «Крылья Советов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.

    У «Факела» забитыми мячами отметились Клейтон на 17-й минуте и Матвей Бардачев на 67-й минуте. У «Крыльев Советов» отличился Мартин Крамарич на 25-й минуте.

    Таким образом, «Факел» прервал рекордную серию из 28 матчей без побед в чемпионатах России по футболу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце футболиста ЦСКА дисквалифицировали на четыре матча за толчок судьи в матче РПЛ.

    «Зенит» и «Динамо» победили в матчах турнира, а ЦСКА и «Рубин» разошлись ничьей.

    Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче седьмого тура РПЛ.

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    17 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции потребовали проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Власти Турции попросили прокуратуру проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство семьи и социального обслуживания Турции обратилось в прокуратуру с просьбой проверить законность проведения детского конкурса красоты в Анталье, сообщили в ведомстве.

    Министерство семьи и социального обслуживания подготовило заявление в прокуратуру в отношении конкурса красоты Little Miss and Little Mister United World для детей 4-13 лет в Анталье, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что недопустимо оценивать детей по критериям красоты взрослых и подгонять их под эстетические шаблоны. Там отметили, что подобные мероприятия превращают детей в элемент коммерческого продукта и несовместимы с правами ребенка.

    Министерство также начало собственную проверку конкурса. В ведомстве заявили о намерении предпринять все необходимые правовые и административные шаги для защиты детей.

    Конкурс Little Miss & Little Mister United World основан в 2000 году. В нем участвуют дети из разных стран. В прошлые годы он проводился в разных государствах, включая Турцию, Грецию и ОАЭ.

    Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа одержала победу в национальном конкурсе красоты и талантов, обойдя 72 участника из регионов России.

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    18 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Московское «Динамо» обыграло ЦСКА и возглавило турнирную таблицу РПЛ

    Футболисты московского «Динамо» победили ЦСКА со счетом 3:1 в матче 11-го тура

    Tекст: Ольга Иванова

    Футбольный клуб «Динамо» на своем домашнем стадионе одержал победу над столичным ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1.

    Дерби состоялось в Москве и завершилось уверенной победой хозяев. В составе «бело-голубых» мячи забили Константин Тюкавин, Роберто Фернандес и Виктор Окишор. У гостей единственным голом с пенальти отличился Иван Обляков, передает РИА «Новости».

    По итогам встречи «Динамо» набрало 25 очков и стало единоличным лидером турнирной таблицы. Отмечается, что команда впервые в своей истории смогла одержать семь побед подряд в рамках чемпионата России.

    ЦСКА потерпел первое поражение в текущем сезоне премьер-лиги и на данный момент занимает третье место с 22 баллами. В следующем туре «Динамо» 24 октября встретится в гостях с тольяттинским «Акроном», а армейцы 25 октября сыграют дома со «Спартаком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу воронежский «Факел» прервал рекордную серию без побед в Российской премьер-лиге.

    В четверг ЦСКА всухую обыграл «Ростов» в матче Кубка России по футболу.

    В прошлом месяце футболиста армейского клуба дисквалифицировали на четыре матча за толчок судьи.

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    17 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Вратаря «Челси» Мартинеса унесли на носилках во время матча с «Эвертоном»

    Tекст: Мария Иванова

    Голкипер футбольного клуба «Челси» Эмилиано Мартинес получил травму головы во время матча седьмого тура чемпионата Англии против «Эвертона» и покинул поле на носилках.

    Инцидент произошел в середине второго тайма в борьбе за мяч с игроком команды соперника, передает ТАСС.

    После столкновения на поле вышли врачи, которые оказали помощь аргентинцу и надели на него кислородную маску. Игрок не сумел самостоятельно покинуть газон, его унесли на носилках. После замены Мартинеса в ворота встал бельгийский голкипер Майк Пендерс.

    Мартинес перешел в «Челси» в конце августа. Вратарь дважды завоевывал трофей Льва Яшина, который вручается лучшему голкиперу года, а в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Лондоне на чемпионском параде команды «Арсенал» задержали 16 человек.

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    17 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Юрист назвала условия законного чтения переписки детей родителями

    Юрист Еремина объяснила правила чтения родителями тайной переписки детей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Ольга Еремина сообщила, что родители имеют право нарушать тайну переписки ребенка только ради его защиты от реальных угроз.

    «Действующее российское законодательство не предоставляет родителю неограниченного доступа к переписке ребенка, при этом закон обязывает родителей заботиться об их здоровье и развитии. Поэтому вмешательство должно быть соразмерно реальной угрозе и направлено именно на защиту ребенка», – заявила Еремина РИА «Новости».

    По словам юриста, по мере взросления подростка значение его права на частную жизнь возрастает. В связи с этим эксперт посоветовала взрослым постепенно отказываться от жесткого контроля в пользу доверительных отношений.

    Еремина подчеркнула, что с юридической точки зрения правильнее выстраивать с детьми диалог. В таком случае родственники получают доступ к сообщениям с добровольного согласия несовершеннолетнего, а не с помощью тайного или принудительного ознакомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскачество заявило о необходимости родительского контроля на смартфоне для защиты детей.

    Также американский штат Техас подал в суд на WhatsApp из-за нарушения тайны переписки.

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    17 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Путин поручил разработать тарифы на каршеринг для многодетных семей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении сбалансированных тарифов на услуги каршеринга для многодетных семей.

    Президент Владимир Путин поручил кабмину проработать установление сбалансированных тарифов на каршеринг для многодетных семей. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте президента России.

    Правительству предстоит рассмотреть возможность повышения доступности каршеринга для многодетных. В частности, речь идет об увеличении в автопарках компаний числа машин, подходящих для поездок таких семей, и установлении сбалансированных тарифов.

    Поручение будет выполняться совместно с комиссией Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» и Народным фронтом. Доклад необходимо представить до 1 декабря 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава государства также поручил включить поддержку участников СВО в национальные проекты.

    Ранее Путин поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных. До этого президент дал поручение разработать для них льготные тарифы на такси.

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    17 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче Российской премьер-лиги

    «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 11-го тура премьер-лиги

    Tекст: Мария Иванова

    Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» завершилась со счетом 3:3.

    В составе «Краснодара» голы забили Жоау Батчи, Лукас Оласа и Джон Кордоба, у «Локомотива» отличились Николай Титков, Александр Руденко и Александр Коваленко, передает ТАСС.

    «Краснодар» продлил серию без побед в чемпионате России до пяти матчей и располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка. «Локомотив» занимает 13-е место с 11 баллами.

    В следующем туре 24 октября «Краснодар» примет калининградскую «Балтику», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу «Факел» прервал рекордную серию без побед в Российской премьер-лиге.

    В прошлом месяце «Зенит» и «Спартак» одолели соперников в матчах девятого тура турнира.

    Футболиста ЦСКА дисквалифицировали на четыре матча за толчок судьи.

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    18 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    «Спартак» разгромил «Рубин» в домашнем матче чемпионата России

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный футбольный клуб «Спартак» забил четыре безответных мяча в ворота гостей из Казани в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

    Встреча команд состоялась в Москве и завершилась уверенной победой «красно-белых» со счетом 4:0, передает РИА «Новости».

    Голами в составе «Спартака» отметились Пабло Солари на 18-й минуте, Манфред Угальде на 43-й минуте, а также Мирлинд Даку, оформивший дубль во втором тайме.

    Албанский нападающий Мирлинд Даку не стал праздновать забитые мячи в ворота своей бывшей команды. Форвард выступал за «Рубин» с 2023 по 2026 год и стал третьим бомбардиром в его истории с 37 голами.

    Перед стартовым свистком на стадионе торжественно открыли памятник прославленному советскому футболисту Никите Симоняну.

    По итогам матча «Спартак» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Рубин» с 12 баллами располагается на десятой позиции.

    В следующем туре 25 октября «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Рубин» днем ранее встретится с самарскими «Крыльями Советов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье московское «Динамо» обыграло ЦСКА и возглавило турнирную таблицу РПЛ. В субботу воронежский «Факел» прервал рекордную серию без побед в Российской премьер-лиге.

    В четверг ЦСКА всухую обыграл «Ростов» в матче Кубка России по футболу.

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