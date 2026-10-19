Мосгорсуд не разрешил футболисту Сафонову платить алименты со счета второй жены

Эксперты: Инициатива Путина о Дне отца подчеркнула ценность отцовства для семьи и страны

Многодетные отцы рассказали о значении учрежденного Путиным праздника

Согласно приведенным данным исследования ВЦИОМ, россияне воспринимают хорошего отца не только как кормильца. От него ждут готовности уделять ребенку время, быть воспитателем, наставником и эмоциональной опорой.

Для врача-эмбриолога Сергея Бушмелева такое участие – постоянная работа над собой. «Отцовство – это не результат, это процесс: ежедневно я учусь быть хорошим папой», – рассказал финалист конкурса «Это у нас семейное». По его наблюдениям, среди друзей и знакомых становится больше многодетных семей, а профессиональная деятельность ежедневно позволяет видеть, насколько сильно люди хотят стать родителями.

Бушмелев связывает рост внимания к семье в том числе с государственной политикой и позицией президента. «Президент неоднократно подчеркивал особую роль отца в воспитании детей, отмечая, что именно личный пример мужчины формирует характер сына и укрепляет семейные традиции», – отметил он.

День отца был учрежден указом Владимира Путина в 2021 году. Праздник отмечается в третье воскресенье октября. Многодетный отец, врач-хирург Артем Сундеев считает, что эта дата помогает подчеркнуть общественную значимость повседневного родительского труда.

«Знаете, когда об ответственном отцовстве говорят на государственном уровне, оно перестает быть чем-то «дополнительным» и становится нормой. Для меня, как многодетного отца, это важно еще и потому, что мои дети растут с ощущением, что их папа – это ценность не только для семьи, но и для страны», – сказал он. По словам Сундеева, праздник дает мужчине повод оценить собственное участие в воспитании и подумать, что еще он может сделать для детей.

Схожее значение в Дне отца видит предприниматель, многодетный отец и кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Андрей Кожухов. «Указ Президента РФ Владимира Путина подчеркивает значимость роли отцов в воспитании детей и укреплении семьи, а также укрепляет статус отцовства в России. Для меня этот праздник как приятный бонус, повод еще раз вспомнить о том, что мы очень важны для своих семей», – поделился он.

Финалист конкурса «Это у нас семейное» Александр Абрамов считает главным в отцовстве ответственность за подготовку детей к взрослой жизни. «Для меня отцовство – это возможность проявить себя с самой важной стороны: когда понимаешь, что тебе доверено своим достойным примером вырастить и выпустить во взрослую жизнь новое подрастающее поколение», – пояснил он.

«Владимир Путин подписал указ, закрепляющий федеральный статус многодетной семьи: теперь многодетные отцы, как и матери, вправе рассчитывать на поддержку при трудоустройстве, а мы, родители, в свою очередь, будем стараться передать все лучшее будущим поколениям нашей России», – подчеркнул Абрамов.

Общественное признание роли отца сопровождается расширением их возможностей участвовать в воспитании детей, отметил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, мужчины все чаще оформляют отпуск по уходу за ребенком и получают соответствующее пособие. «В 2025 году, по данным Росстата и Социального фонда, доля мужчин среди получателей пособия превысила 13%», – сообщил эксперт.

Рыбальченко также привел данные, согласно которым в 2026 году половина отцов в принципе готова уйти в отпуск по уходу за ребенком. По его оценке, такая готовность чаще встречается у мужчин с высокими доходами.

Поддержку родителям оказывают и работодатели. Как рассказал Рыбальченко, более 200 компаний реализуют программы корпоративного семейного капитала с выплатой в 1 млн рублей при рождении ребенка, преимущественно третьего и последующих. Получателями могут быть как матери, так и отцы.

«В крупных компаниях, как правило, получателей среди отцов больше. Иногда выплата дифференцирована и может составлять и 100 тыс., и 200 тыс., и 500 тыс. рублей», – уточнил Рыбальченко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ежегодную семейную выплату на детей получили 582 тыс. работающих отцов, которые оформили ее через работодателей, что стало новым этапом адресной поддержки семей с детьми, сообщили в правительстве. В четверг президент Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса поблагодарил компании за внимание к демографической повестке и корпоративные программы помощи семьям. Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о сохранении всех ключевых мер поддержки семьи и рождаемости в параметрах федерального бюджета на ближайшие годы.