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    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня

    Начато расследование 100 случаев насилия над детьми в соццентре в Казахстане

    В Казахстане начали расследовать 100 случаев насилия над детьми в соццентре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Досудебное расследование начато в Казахстане после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг, сообщила Генеральная прокуратура республики.

    Как уточнили в генпрокуратуре, в Казахстане начато расследование из-за систематического насилия над детьми в центре социальных услуг в области Абай, передает РИА «Новости».

    «В ходе проверки центра специальных социальных услуг Аягозского района выявлено свыше 100 фактов систематического применения физического и психологического насилия к воспитанникам со стороны санитаров, которые пользовались беспомощным состоянием подопечных», – заявили в ведомстве.

    Уголовное дело заведено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Причастные сотрудники отстранены от работы и ограничены в контактах с детьми. Детский центр в Аягозе оказывает помощь детям с психоневрологическими нарушениями и рассчитан на 105 мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае воспитателя красноярского лагеря осудили за игнорирование насилия над детьми.

    16 октября 2026, 23:51 • Новости дня
    Российский подросток погиб в отеле Шарм-эш-Шейха

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство России в Египте подтвердило сообщения о гибели российского подростка в отеле курорта Шарм-эш-Шейх, дипломаты помогают его родителям оформить документы для репатриации тела.

    «В связи с трагическим инцидентом 14 октября в Шарм-эш-Шейхе, в результате которого скончался несовершеннолетний российский гражданин, сообщаем, что генеральное консульство России в этом городе активно вовлечено в решение необходимых вопросов с местными властями, оказывает все возможное содействие родителям. В частности, предпринимаются меры для оформления документов по репатриации. На данный момент каких-либо искусственных препятствий в этом вопросе не отмечается», – сообщили дипломаты.

    В посольстве отметили, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с представителями египетской прокуратуры и других инстанций. Дипломаты выразили соболезнования родителям и родственникам погибшего, пообещав продолжать оказывать всю необходимую поддержку, передает РИА «Новости».

    СМИ сообщали, что подросток получил смертельный удар током у бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российского туриста в коридоре отеля в Анталье нашли мертвым.

    Летом российский турист внезапно скончался в номере отеля в Аланье.

    В мае российского туриста в турецком отеле обнаружили мертвым.

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    19 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Спецслужбы Казахстана пресекли попытку организовать протесты нефтяников

    Казинформ: В Казахстане пресекли попытку организовать протесты нефтяников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники Комитета национальной безопасности и полиция Казахстана предотвратили деятельность группировки, планировавшей спровоцировать массовые выступления работников нефтяной отрасли в Мангистауской области, пишут местные СМИ.

    Злоумышленники пытались подстрекать работников предприятия к незаконным акциям для получения дополнительного финансирования от компании «Озенмунайгаз», дочерней структуры «Казмунайгаза», передает ТАСС со ссылкой на агентство «Казинформ».

    По данным областного департамента Комитета национальной безопасности, своевременное вмешательство силовых структур позволило избежать возможных жертв, мародерства и погромов. В ходе специальной силовой операции правоохранители задержали как минимум двух человек, их личности и процессуальный статус в настоящий момент не уточняются.

    Мангистауская область расположена на юго-западе Казахстана на побережье Каспийского моря. На территории региона сосредоточены крупные нефтяные месторождения республики.

    Ранее британские нефтяники в Северном море объявили забастовку из-за снижения зарплат.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    18 октября 2026, 08:50 • Новости дня
    Эксперты: Инициатива Путина о Дне отца подчеркнула ценность отцовства для семьи и страны

    Многодетные отцы рассказали о значении учрежденного Путиным праздника

    Ответственное отцовство все чаще предполагает ежедневное участие в жизни ребенка: совместные занятия, поддержку, передачу опыта и личный пример. Финалисты конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» рассказали газете ВЗГЛЯД, что помогает им воспитывать детей и какое значение для них имеет учрежденный Владимиром Путиным День отца.

    Согласно приведенным данным исследования ВЦИОМ, россияне воспринимают хорошего отца не только как кормильца. От него ждут готовности уделять ребенку время, быть воспитателем, наставником и эмоциональной опорой.

    Для врача-эмбриолога Сергея Бушмелева такое участие – постоянная работа над собой. «Отцовство – это не результат, это процесс: ежедневно я учусь быть хорошим папой», – рассказал финалист конкурса «Это у нас семейное». По его наблюдениям, среди друзей и знакомых становится больше многодетных семей, а профессиональная деятельность ежедневно позволяет видеть, насколько сильно люди хотят стать родителями.

    Бушмелев связывает рост внимания к семье в том числе с государственной политикой и позицией президента. «Президент неоднократно подчеркивал особую роль отца в воспитании детей, отмечая, что именно личный пример мужчины формирует характер сына и укрепляет семейные традиции», – отметил он.

    День отца был учрежден указом Владимира Путина в 2021 году. Праздник отмечается в третье воскресенье октября. Многодетный отец, врач-хирург Артем Сундеев считает, что эта дата помогает подчеркнуть общественную значимость повседневного родительского труда.

    «Знаете, когда об ответственном отцовстве говорят на государственном уровне, оно перестает быть чем-то «дополнительным» и становится нормой. Для меня, как многодетного отца, это важно еще и потому, что мои дети растут с ощущением, что их папа – это ценность не только для семьи, но и для страны», – сказал он. По словам Сундеева, праздник дает мужчине повод оценить собственное участие в воспитании и подумать, что еще он может сделать для детей.

    Схожее значение в Дне отца видит предприниматель, многодетный отец и кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Андрей Кожухов. «Указ Президента РФ Владимира Путина подчеркивает значимость роли отцов в воспитании детей и укреплении семьи, а также укрепляет статус отцовства в России. Для меня этот праздник как приятный бонус, повод еще раз вспомнить о том, что мы очень важны для своих семей», – поделился он.

    Финалист конкурса «Это у нас семейное» Александр Абрамов считает главным в отцовстве ответственность за подготовку детей к взрослой жизни. «Для меня отцовство – это возможность проявить себя с самой важной стороны: когда понимаешь, что тебе доверено своим достойным примером вырастить и выпустить во взрослую жизнь новое подрастающее поколение», – пояснил он.

    «Владимир Путин подписал указ, закрепляющий федеральный статус многодетной семьи: теперь многодетные отцы, как и матери, вправе рассчитывать на поддержку при трудоустройстве, а мы, родители, в свою очередь, будем стараться передать все лучшее будущим поколениям нашей России», – подчеркнул Абрамов.

    Общественное признание роли отца сопровождается расширением их возможностей участвовать в воспитании детей, отметил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, мужчины все чаще оформляют отпуск по уходу за ребенком и получают соответствующее пособие. «В 2025 году, по данным Росстата и Социального фонда, доля мужчин среди получателей пособия превысила 13%», – сообщил эксперт.

    Рыбальченко также привел данные, согласно которым в 2026 году половина отцов в принципе готова уйти в отпуск по уходу за ребенком. По его оценке, такая готовность чаще встречается у мужчин с высокими доходами.

    Поддержку родителям оказывают и работодатели. Как рассказал Рыбальченко, более 200 компаний реализуют программы корпоративного семейного капитала с выплатой в 1 млн рублей при рождении ребенка, преимущественно третьего и последующих. Получателями могут быть как матери, так и отцы.

    «В крупных компаниях, как правило, получателей среди отцов больше. Иногда выплата дифференцирована и может составлять и 100 тыс., и 200 тыс., и 500 тыс. рублей», – уточнил Рыбальченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ежегодную семейную выплату на детей получили 582 тыс. работающих отцов, которые оформили ее через работодателей, что стало новым этапом адресной поддержки семей с детьми, сообщили в правительстве. В четверг президент Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса поблагодарил компании за внимание к демографической повестке и корпоративные программы помощи семьям. Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о сохранении всех ключевых мер поддержки семьи и рождаемости в параметрах федерального бюджета на ближайшие годы.

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    17 октября 2026, 23:42 • Новости дня
    Захарова объяснила защиту рэпера Navai российскими дипломатами

    Захарова: Консульство обязано защищать россиян за рубежом в любых ситуациях

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя реакцию дипломатов на задержание в Казахстане рэпера Navai (Наваи Бакирова) по делу о контрабанде наркотиков, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что консульские сотрудники обязаны отстаивать права граждан России за рубежом в любых обстоятельствах.

    Генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана после ареста Бакирова. Это вызвало критику со стороны общественности, в частности актрисы Яны Поплавской, которая усомнилась в необходимости дипломатической поддержки артиста в такой ситуации, передает РИА «Новости».

    «Я не буду здесь обсуждать данный конкретный случай с российским гражданином. Наши консульские сотрудники – не адвокаты и не следователи, чтобы квалифицировать поступки наших соотечественников за рубежом или заниматься расследованиями, они – всегда и везде – обязаны защищать граждан России во всех без исключения сложных ситуациях за рубежом… Кто бы ни оказывался в беде, наши дипломаты всегда придут на помощь. Таков закон!» – написала Захарова в Telegram.

    Дипломат напомнила, что защита прав граждан России за рубежом является приоритетной задачей консульской службы и закреплена в Конституции и консульском уставе. Она сравнила работу дипломатов с трудом врачей, которые спасают жизни людей, не интересуясь их прошлыми «грехами».

    Захарова пояснила, что направление ноты казахстанской стороне по поводу задержания Navai является стандартной процедурой и базовым элементом дипломатической переписки с властями государства пребывания.

    По ее словам, консульская защита сограждан, оказавшихся в тюрьмах и колониях, представляет собой тяжелое и ответственное служение обществу, которое дипломаты обязаны выполнять по всему миру, несмотря на высокую морально-психологическую нагрузку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков после обнаружения у него запрещенных веществ. Рэпер находится в СИЗО города Тараза.

    В четверг генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана.

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    17 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    В Египте начали проверку обстоятельств гибели ребенка из России в отеле

    Прокуратура Египта допросила директора отеля после гибели подростка из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шарм-эш-Шейхе правоохранительные органы допросили троих сотрудников отеля, в том числе его операционного директора, в связи с гибелью 11-летнего российского подростка, который погиб от удара током во дворе гостиницы.

    Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка из России в гостинице в Шарм-эш-Шейхе, а также выясняют, как электрический кабель оказался в открытом доступе на территории отеля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в туристической отрасли Египта.

    «Также идет проверка соответствия мер безопасности в гостинице стандартам, будет определена ответственность лиц в соответствии с законом», – отметил источник.

    Агентство отмечает, что прокуратура Шарм-эш-Шейха уже начала следственные действия в отношении трех сотрудников отеля Swissotel. На допрос были вызваны операционный директор, гражданин Турции Озджан Ширин, руководитель инженерного департамента Сейид Шаляби и глава отдела безопасности Мухаммад Мансур. После дачи показаний они были освобождены на время расследования.

    Посольство России в Каире подтвердило гибель мальчика, произошедшую 14 октября. Российские дипломаты помогают родителям с оформлением документов для репатриации, при этом искусственных препятствий в этом процессе не наблюдается. Ожидается, что тело подростка отправят в Россию после завершения всех необходимых процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский подросток погиб в отеле Шарм-эш-Шейха. До этого российского туриста нашли мертвым в коридоре отеля в турецкой Анталье. А летом еще один российский турист внезапно скончался в номере отеля уже в Аланье.

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    17 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    На Урале при спасении бабушки и собаки из горящего дома погиб 13-летний мальчик

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свердловском поселке Билимбай 13-летний мальчик погиб при пожаре в частном доме, успев предупредить об опасности свою бабушку и спасти собаку.

    13-летний мальчик погиб при пожаре в Свердловской области. Трагедия произошла утром в субботу в одном из частных домов в поселке Билимбай, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК по Свердловской области.

    Следственный отдел по Первоуральску возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления из-за разрушения кирпичной кладки.

    По словам начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, в момент пожара мать и младший брат погибшего ребенка находились в гостях в Первоуральске.

    «Заметив возгорание, мальчик предупредил об этом бабушку. Она вышла из дома, потом мальчик спас собаку, которая также могла пострадать от возгорания. Но, к сожалению, сам ребенок спастись не успел», – сообщил Горелых. Следствие выясняет все обстоятельства и причины трагедии, проводятся экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ребенок и пенсионерка погибли при пожаре в Рязанской области. Ранее под Брянском при пожаре погибли годовалая девочка и ее бабушка. В этот же день под Иркутском при возгорании частного дома погиб младенец.

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    17 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    Криптобиржа Bitget закрыла доступ для россиян и белорусов

    Криптобиржа Bitget запретила операции пользователям из России и Казахстана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Криптобиржа Bitget включила Россию, Казахстан и Белоруссию в список стран, резидентам которых запрещено пользоваться услугами платформы.

    Биржа внесла изменения в пользовательское соглашение, лишив граждан трех стран доступа к своим сервисам, передает «Интерфакс».

    «Затронутые ограничениями пользователи получат персональные уведомления – по электронной почте, через сообщения в приложении и/или посредством push-уведомлений, – в которых будут указаны дальнейшие действия, соответствующие сроки и порядок вывода средств», – сообщили представители Bitget.

    Отмечается, что с 18 октября новые сделки и ордера для этих пользователей станут недоступны. Клиентам необходимо закрыть все позиции и вывести активы до 21 октября, после чего вход в аккаунты будет ограничен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз анонсировал запрет транзакций на 11 криптоплатформах в рамках новых санкций.

    Кроме того, в Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией.

    Помимо этого Кая Каллас заявила о включении рестрикций по криптовалютам в санкции против России.

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    17 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции потребовали проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Власти Турции попросили прокуратуру проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство семьи и социального обслуживания Турции обратилось в прокуратуру с просьбой проверить законность проведения детского конкурса красоты в Анталье, сообщили в ведомстве.

    Министерство семьи и социального обслуживания подготовило заявление в прокуратуру в отношении конкурса красоты Little Miss and Little Mister United World для детей 4-13 лет в Анталье, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что недопустимо оценивать детей по критериям красоты взрослых и подгонять их под эстетические шаблоны. Там отметили, что подобные мероприятия превращают детей в элемент коммерческого продукта и несовместимы с правами ребенка.

    Министерство также начало собственную проверку конкурса. В ведомстве заявили о намерении предпринять все необходимые правовые и административные шаги для защиты детей.

    Конкурс Little Miss & Little Mister United World основан в 2000 году. В нем участвуют дети из разных стран. В прошлые годы он проводился в разных государствах, включая Турцию, Грецию и ОАЭ.

    Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа одержала победу в национальном конкурсе красоты и талантов, обойдя 72 участника из регионов России.

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    17 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Юрист назвала условия законного чтения переписки детей родителями

    Юрист Еремина объяснила правила чтения родителями тайной переписки детей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Ольга Еремина сообщила, что родители имеют право нарушать тайну переписки ребенка только ради его защиты от реальных угроз.

    «Действующее российское законодательство не предоставляет родителю неограниченного доступа к переписке ребенка, при этом закон обязывает родителей заботиться об их здоровье и развитии. Поэтому вмешательство должно быть соразмерно реальной угрозе и направлено именно на защиту ребенка», – заявила Еремина РИА «Новости».

    По словам юриста, по мере взросления подростка значение его права на частную жизнь возрастает. В связи с этим эксперт посоветовала взрослым постепенно отказываться от жесткого контроля в пользу доверительных отношений.

    Еремина подчеркнула, что с юридической точки зрения правильнее выстраивать с детьми диалог. В таком случае родственники получают доступ к сообщениям с добровольного согласия несовершеннолетнего, а не с помощью тайного или принудительного ознакомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскачество заявило о необходимости родительского контроля на смартфоне для защиты детей.

    Также американский штат Техас подал в суд на WhatsApp из-за нарушения тайны переписки.

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    17 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Путин поручил разработать тарифы на каршеринг для многодетных семей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении сбалансированных тарифов на услуги каршеринга для многодетных семей.

    Президент Владимир Путин поручил кабмину проработать установление сбалансированных тарифов на каршеринг для многодетных семей. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте президента России.

    Правительству предстоит рассмотреть возможность повышения доступности каршеринга для многодетных. В частности, речь идет об увеличении в автопарках компаний числа машин, подходящих для поездок таких семей, и установлении сбалансированных тарифов.

    Поручение будет выполняться совместно с комиссией Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» и Народным фронтом. Доклад необходимо представить до 1 декабря 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава государства также поручил включить поддержку участников СВО в национальные проекты.

    Ранее Путин поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных. До этого президент дал поручение разработать для них льготные тарифы на такси.

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    17 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Вспышка ротавируса произошла в детсаду Барнаула

    В детском саду Барнаула десять детей заболели ротавирусной инфекцией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В барнаульском детском саду №251 произошла вспышка ротавирусной инфекции, в результате которой заболели десять воспитанников старшей группы.

    В детском саду №251 в Барнауле 10 детей заболели ротавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию мэрии города.

    «Недомогание с выраженной симптоматикой зарегистрировано в группе старшего дошкольного возраста. Группа, в которой произошла вспышка, закрывается на карантин», – сообщили в пресс-службе. В оперативных службах уточнили, что все заболевшие находятся на амбулаторном лечении.

    По данным мэрии, нарушений в поставках продовольствия и технологиях приготовления пищи накануне вспышки инфекции не выявлялось. В пресс-службе прокуратуры добавили, что в дошкольном учреждении организована проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Барнауле завели дело из-за физического воздействия на детей в детском саду. Ранее правоохранительные органы возбудили дело после массового отравления детей в детском саду подмосковного Одинцово.

    В прошлом году воспитателя в Барнауле заподозрили в попытке задушить ребенка в частном дошкольном учреждении.

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    17 октября 2026, 08:07 • Новости дня
    Педиатр назвал идеальный школьный перекус для детей

    Педиатр Казаков порекомендовал давать школьникам на перекус сырники и бутерброды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ребенку в школу необходимо давать перекус, богатый белком, клетчаткой и медленными углеводами, например, бутерброд из цельнозернового хлеба с мясом птицы, заявил врач-педиатр Дмитрий Казаков.

    «Если у ребенка, например, длинный учебный день или занятия в секциях после уроков, то домашнего завтрака и школьного обеда может быть недостаточно. В этом случае стоит положить ему с собой перекус в ланч-боксе. Рекомендуется выбирать варианты на основе белка, клетчатки и медленных углеводов, поскольку это надолго обеспечивает чувство сытости, поддерживает нормальную работу желудочно-кишечного тракта и дает энергию», – передает РИА «Новости» слова Казакова.

    В качестве хороших вариантов он назвал бутерброд из цельнозернового хлеба с ломтиками куриного филе или индейки и зеленью, цельнозерновой хлебец с сыром, ломтиком помидора и одним вареным яйцом, а также сырники, творожную запеканку, кисломолочный напиток и фрукты.

    Врач также подчеркнул важность температурного режима. Если в школе негде хранить еду, Казаков посоветовал использовать термосумку с хладоэлементом или давать продукты, которые не портятся при комнатной температуре – твердый сыр, орехи, сухофрукты без сахара, плотные овощи и фрукты.

    Педиатр порекомендовал родителям собирать ланч-бокс вместе с детьми, чтобы формировать у них здоровое пищевое поведение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор отчитался об эффективности оздоровления в лагерях. Кроме того, Следственный комитет России начал выяснять причину массовых жалоб школьников на здоровье в Калуге.

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    19 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Двенадцатилетняя шахматистка сбежала от матери после турнира в Екатеринбурге

    В Екатеринбурге начались поиски пропавшей после турнира 12-летней шахматистки

    Tекст: Мария Иванова

    В Екатеринбурге сотрудники полиции и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 12-летнюю девочку, которая сбежала от матери после участия в шахматном турнире.

    Вечером 18 октября 12-летняя девочка пропала после игры на шахматном турнире в екатеринбургском торговом центре «Веер Молл», передает РИА «Новости».

    «Она участвовала в шахматном турнире в торговом центре «Веер Молл». После напряженной игры, на эмоциях, она убежала от мамы. С тех пор не выходит на связь, где она находится – неизвестно», – сообщили агентству в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

    С вечера воскресенья розыском школьницы занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Известно, что ребенок ушел без верхней одежды и денег. На девочке были голубая джинсовая рубашка, футболка, джинсы и балетки.

    Мать пропавшей обратилась с заявлением в полицию. В городском УМВД уточнили, что правоохранители анализируют записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают очевидцев и близких девочки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Подмосковье начали поиски пропавшей 15-летней девочки.

    В начале месяца в Рязани организовали розыск пропавшего четырехлетнего мальчика.

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    19 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Пропавшую после турнира в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли

    В Екатеринбурге нашли сбежавшую после турнира 12-летнюю шахматистку

    Tекст: Мария Иванова

    В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов нашли 12-летнюю шахматистку, которая пропала после участия в турнире.

    Сбежавшая после шахматного турнира в Екатеринбурге 12-летняя девочка найдена и доставлена в отдел полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД города.

    «Несовершеннолетняя найдена. Находится в отделе полиции. В ближайшее время ее опросят и передадут законным представителям», – сообщили в пресс-службе управления.

    Девочка пропала вечером в воскресенье после напряженной игры в шахматном турнире в торговом центре «Веер Молл». По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», она на эмоциях убежала от матери без верхней одежды и денег. Поисками ребенка занимались сотрудники полиции и добровольцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник 12-летняя шахматистка сбежала от матери после турнира в Екатеринбурге.

    На прошлой неделе в Подмосковье волонтеры начали поиски пропавшей 15-летней девочки.

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    19 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    МВД: Пропавшая в Екатеринбурге юная шахматистка сбежала из-за проигрыша

    Tекст: Мария Иванова

    Пропавшая в Екатеринбурге 12-летняя девочка могла сбежать от матери из-за расстройства от поражения на турнире по быстрым шахматам.

    Двенадцатилетнюю девочку, пропавшую накануне после соревнований, нашли живой, в данный момент она находится в отделе полиции, передает ТАСС со ссылкой на городское управление МВД.

    «Предварительная причина – самостоятельно убежала, расстроившись из-за проигрыша», – рассказали в ведомстве.

    Исполнительный директор федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян уточнил, что соревнование было коммерческим. «Неофициальный турнир, федерация шахмат Свердловской области его не проводила», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пропавшую после турнира в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли. Девочка сбежала от матери.

    В июле пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку обнаружили живой у соседей.

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