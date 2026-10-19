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    19 октября 2026, 18:08 • Новости дня

    Бастрыкин запросил доклад по проверке о жестоком обращении с детьми в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки информации о систематическом жестоком обращении с детьми в семье жителя Москвы.

    В эфире одной из информационных программ сообщалось о том, что родственники москвича заявляют о систематическом нарушении прав проживающих с ним детей, в том числе о физическом насилии, передает ТАСС.

    В распоряжении журналистов имеются видеозаписи, подтверждающие факты издевательств. Отмечается, что одна из девочек после обращения в правоохранительные органы была помещена в социальный центр с целью оказания на нее давления и принуждения к отказу от показаний.

    «Следственными органами ГСУ СК России по Москве проводится проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Ярошу С. М. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники СК завели дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детского сада в Сочи.

    Правоохранители начали расследование по статье о халатности после физического воздействия на малышей в Барнауле.

    19 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    Мошенники похитили у москвички рекордные 450 млн рублей

    Кибермошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рекордная сумма похищенных злоумышленниками средств у жительницы Москвы составила 450 млн рублей, сообщил глава управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по городу Антон Кононенко.

    «Наше противодействие осуществляется с 2019 года. За это время разные были цифры. Самые большие суммы насчитывают несколько сотен миллионов рублей. Рекорд – 450 млн рублей», – рассказал Кононенко ТАСС.

    Представитель ведомства уточнил, что жертвой рекордного обмана стала женщина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МВД составили алгоритм действий после звонка телефонных мошенников.

    В четверг правоохранительные органы рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве.

    Ранее злоумышленники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.

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    19 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Двенадцатилетняя шахматистка сбежала от матери после турнира в Екатеринбурге

    В Екатеринбурге начались поиски пропавшей после турнира 12-летней шахматистки

    Tекст: Мария Иванова

    В Екатеринбурге сотрудники полиции и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 12-летнюю девочку, которая сбежала от матери после участия в шахматном турнире.

    Вечером 18 октября 12-летняя девочка пропала после игры на шахматном турнире в екатеринбургском торговом центре «Веер Молл», передает РИА «Новости».

    «Она участвовала в шахматном турнире в торговом центре «Веер Молл». После напряженной игры, на эмоциях, она убежала от мамы. С тех пор не выходит на связь, где она находится – неизвестно», – сообщили агентству в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

    С вечера воскресенья розыском школьницы занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Известно, что ребенок ушел без верхней одежды и денег. На девочке были голубая джинсовая рубашка, футболка, джинсы и балетки.

    Мать пропавшей обратилась с заявлением в полицию. В городском УМВД уточнили, что правоохранители анализируют записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают очевидцев и близких девочки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Подмосковье начали поиски пропавшей 15-летней девочки.

    В начале месяца в Рязани организовали розыск пропавшего четырехлетнего мальчика.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    19 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Пропавшую после турнира в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли

    В Екатеринбурге нашли сбежавшую после турнира 12-летнюю шахматистку

    Tекст: Мария Иванова

    В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов нашли 12-летнюю шахматистку, которая пропала после участия в турнире.

    Сбежавшая после шахматного турнира в Екатеринбурге 12-летняя девочка найдена и доставлена в отдел полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД города.

    «Несовершеннолетняя найдена. Находится в отделе полиции. В ближайшее время ее опросят и передадут законным представителям», – сообщили в пресс-службе управления.

    Девочка пропала вечером в воскресенье после напряженной игры в шахматном турнире в торговом центре «Веер Молл». По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», она на эмоциях убежала от матери без верхней одежды и денег. Поисками ребенка занимались сотрудники полиции и добровольцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник 12-летняя шахматистка сбежала от матери после турнира в Екатеринбурге.

    На прошлой неделе в Подмосковье волонтеры начали поиски пропавшей 15-летней девочки.

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    19 октября 2026, 07:19 • Новости дня
    Москвичка получила штраф за съемку танцев в форме полицейского

    Суд в Москве оштрафовал девушку за съемку челленджа в полицейской форме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский суд оштрафовал местную жительницу за незаконное ношение полицейской формы, в которой она снимала танцевальный видеоролик в центре столицы.

    Девушка и ее друзья готовили видеоролик с танцевальным челленджем, для которого использовали костюмы представителей разных профессий. Фигурантка выбрала куртку с шевронами МВД и фальшпогонами капитана полиции, фуражку и металлические наручники, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

    Съемка на Никольской улице привлекла внимание настоящих полицейских. Они доставили нарушительницу в отдел и составили протокол о незаконном ношении форменной одежды.

    Девушка пояснила, что не знала об ответственности за такой проступок. Суд назначил ей штраф в размере 1,5 тыс. рублей, а также конфисковал форму и остальные атрибуты.

     В июле мошенники в форме полиции начали обходить квартиры Москвы для сбора биометрии.

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    19 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    МВД: Пропавшая в Екатеринбурге юная шахматистка сбежала из-за проигрыша

    Tекст: Мария Иванова

    Пропавшая в Екатеринбурге 12-летняя девочка могла сбежать от матери из-за расстройства от поражения на турнире по быстрым шахматам.

    Двенадцатилетнюю девочку, пропавшую накануне после соревнований, нашли живой, в данный момент она находится в отделе полиции, передает ТАСС со ссылкой на городское управление МВД.

    «Предварительная причина – самостоятельно убежала, расстроившись из-за проигрыша», – рассказали в ведомстве.

    Исполнительный директор федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян уточнил, что соревнование было коммерческим. «Неофициальный турнир, федерация шахмат Свердловской области его не проводила», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пропавшую после турнира в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли. Девочка сбежала от матери.

    В июле пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку обнаружили живой у соседей.

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    19 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Очевидцы спасли выпавшего из окна на юге Москвы ребенка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве на 2-й Вольской улице очевидцы спасли четырехлетнего мальчика, который выпал из окна квартиры на четвертом этаже, сообщили в городской прокуратуре.

    «Сегодня на улице 2-й Вольской очевидцы спасли ребенка, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже. Малолетнего мальчика 2022 года рождения осматривают медики», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    В прокуратуре обратились к родителям с напоминанием об опасности открытых окон для детей. В прокуратуре подчеркнули, что москитная сетка не защитит ребенка от падения, и призвали не оставлять детей без присмотра, а также не ставить мебель рядом с окнами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ребенок выжил после падения с десятого этажа в Китае.

    В сентябре ребенок выжил после падения из окна девятого этажа в ХМАО.

    Летом в Саратове двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры.

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    19 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Московский суд вынес приговор за аферу с квартирами на 54 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суд в Москве приговорил Виталия Пынькина и Марину Ципес к восьми и пяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве при продаже квартир в Подмосковье на сумму более 54 млн рублей.

    Инстанция вынесла приговор двум фигурантам дела о хищении средств у граждан, желавших приобрести недвижимость в жилом комплексе «Солнечный град» в деревне Ворщиково. Общий размер ущерба превысил 54 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

    «С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры Виталий Пынькин и Марина Ципес признаны виновными в совершении мошенничеств», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Пынькин получил восемь лет колонии общего режима и был взят под стражу в зале суда. Его супруга Ципес приговорена к пяти годам лишения свободы, однако суд назначил ей отсрочку отбывания наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

    По данным следствия, жертвами аферы стали 39 человек. Пынькин размещал объявления о продаже недостроенных объектов и обещал покупателям передачу квартир в собственность и проведение ремонта. Полученные деньги поступали в том числе на счета его жены. При этом обязательная регистрация договоров не производилась, а жилье потерпевшим не передавалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд осудил за мошенничество автора книги о женской карьере. В прошлом году правоохранительные органы задержали в Москве гендиректора компании по подозрению в хищении 100 млн рублей. В 2024 году более 100 человек в столице лишились квартир из-за крупной аферы с займами.

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    19 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    Женщина с ребенком погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

    Женщина с ребенком погибли при ударе дрона ВСУ в Скадовске Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Кравченко сообщила, что в Скадовском округе Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника погибли женщина и ее ребенок.

    В Скадовском округе Херсонской области жертвами атаки дрона со стороны украинских войск стали два мирных жителя. «В Скадовском округе в результате атаки украинских нацистов с применением БПЛА погибли женщина и ее ребенок 2012 года рождения», – говорится в сообщении в канале аппарата уполномоченного по правам ребенка в Херсонской области в Max.

    По ее словам, гибель подростка является трагедией, которой нет и не может быть оправдания. Детский омбудсмен подчеркнула, что виновные в этом преступлении понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член избирательной комиссии погибла при атаке дрона на автобус в Херсонской области.

    Украинские беспилотники сожгли здание сельсовета в херсонской Константиновке.

    Летом глава региона Владимир Сальдо заявил о минировании местных дорог украинскими аппаратами.

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    19 октября 2026, 13:48 • Новости дня
    ФСО объявила о проведении ежегодных учений в правительственных зданиях Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральная служба охраны России проведет плановые ежегодные тактико-специальные учения в центре Москвы, основные мероприятия пройдут на территории комплекса правительственных зданий.

    Ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны состоятся в Москве с 21 по 23 октября. Они пройдут во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб страны, передает РИА «Новости».

    «Основные этапы пройдут на территории Дома правительства Российской Федерации, комплекса зданий Администрации президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Отмечается, что в ходе мероприятий будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты оценили совместные ядерные учения Москвы и Минска.

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    19 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Движение на Калининской линии метро Москвы замедлилось из-за человека на пути

    Дептранс: Человек на путях замедлил движение на Калининской линии метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    На восточном участке желтой ветки столичного метрополитена временно возросли промежутки между прибытием поездов из-за оказавшегося на рельсах пассажира.

    На восточном участке Калининской линии московского метро временно увеличились интервалы движения поездов из-за оказавшегося на путях человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Департамент транспорта столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мужчина упал на пути перед поездом в московском метро.

    В мае сбой на Замоскворецкой линии произошел из-за человека на пути.

    В апреле девушка погибла после падения на рельсы в столичной подземке.

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    19 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Минпросвещения призвало не перегружать школьников учебой на каникулах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родителям школьников рекомендовано не перегружать детей учебой во время каникул и организовать им отдых без гаджетов, заявила эксперт Минпросвещения, замдиректора по воспитательной работе Российской гимназии при Государственном Русском музее Галина Плинюс.

    «Не перегружайте учебой. Каникулы – это время отдыха. Не стоит заставлять ребенка выполнять учебные задания с избытком. Ограничьте время, которое ребенок проводит с телефоном или планшетом, и обязательно компенсируйте это активностями «вне экрана»: прогулки, спорт, творчество», – приводит РИА «Новости» слова Плинюс.

    Эксперт отметила, что при организации досуга родителям необходимо учитывать возраст детей. Младшим школьникам важно неструктурированное время для свободной игры, а подросткам – время для общения и хобби.

    Плинюс также посоветовала обсуждать планы вместе с ребенком и привлекать его к выбору активностей, чтобы он почувствовал свою значимость.

    «Не забывайте про чтение. Выбирайте книги, которые действительно нравятся, а не только по школьному списку. Чтение развивает воображение и словарный запас», – заключила эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Российский союз туриндустрии предупредил о мошеннических схемах в преддверии школьных каникул.

    В августе Минпросвещения сообщило о дополнительных каникулах для первоклассников.

    Осенние каникулы у школьников в новом учебном году оказались длиннее зимних.

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    19 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    ВОЗ сообщила о гибели ребенка каждые пять минут из-за насилия

    ВОЗ: Около 1 млрд детей в мире столкнулись с насилием за год

    Tекст: Мария Иванова

    Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья заявило, что каждый год порядка 1 млрд детей подвергаются эмоциональному, сексуальному или физическому насилию.

    «По данным ВОЗ, ежегодно в мире 1 млрд детей сталкиваются с физическим, сексуальным или эмоциональным насилием, что может привести к долгосрочным последствиям для их физического и психического здоровья», – отметило региональное бюро, передает ТАСС.

    В организации подчеркнули, что каждые пять минут в результате насилия погибает один ребенок. При этом смерти и долгосрочный вред от жестокого обращения можно предотвратить. Бюро обратило внимание на разработанную в Пакистане Национальную стратегию по искоренению насилия в отношении детей на 2026–2031 годы, которая направлена на усиление мер по защите 120 млн несовершеннолетних.

    Около 80% детей в Пакистане сталкиваются с насильственными методами воспитания, а 8,6 млн вовлечены в детский труд. Представитель ВОЗ в этой стране Ло Дапэн заявил, что Исламабад может рассчитывать на поддержку организации в реализации своих обязательств по искоренению всех форм насилия в отношении детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе бывший тренер сборной Ирландии предстал перед судом за насилие над детьми.

    Семья в США обвинила SnapChat в поощрении насилия над несовершеннолетними.

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    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Начато расследование 100 случаев насилия над детьми в соццентре в Казахстане

    В Казахстане начали расследовать 100 случаев насилия над детьми в соццентре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Досудебное расследование начато в Казахстане после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг, сообщила Генеральная прокуратура республики.

    Как уточнили в генпрокуратуре, в Казахстане начато расследование из-за систематического насилия над детьми в центре социальных услуг в области Абай, передает РИА «Новости».

    «В ходе проверки центра специальных социальных услуг Аягозского района выявлено свыше 100 фактов систематического применения физического и психологического насилия к воспитанникам со стороны санитаров, которые пользовались беспомощным состоянием подопечных», – заявили в ведомстве.

    Уголовное дело заведено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Причастные сотрудники отстранены от работы и ограничены в контактах с детьми. Детский центр в Аягозе оказывает помощь детям с психоневрологическими нарушениями и рассчитан на 105 мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае воспитателя красноярского лагеря осудили за игнорирование насилия над детьми.

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    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Мосгорсуд не разрешил футболисту Сафонову платить алименты со счета второй жены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд признал незаконной попытку вратаря клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова использовать банковский счет своей новой супруги для выплаты алиментов ребенку от первого брака.

    Представитель спортсмена пояснил, что у его клиента возникли подозрения в нецелевом расходовании средств бывшей супругой. В связи с этим вторая жена Сафонова, блогер Марина Кондратюк, открыла специальный счет для прямых переводов ребенку, передает ТАСС.

    Футболист обратился к приставу с просьбой зачесть средства на новом счете в качестве алиментов, однако получил отказ. Сафонов обжаловал это решение в Хорошевском суде, но проиграл процесс, после чего подал апелляцию.

    «Решение Хорошевского суда по иску Сафонова к УФССП по Москве признать законным, оставить его без изменения. Решение вступило в силу», – сказано в постановлении Мосгорсуда.

    Матвей и Анастасия Сафоновы развелись в 2021 году. В феврале 2024 года приставы возбудили исполнительное производство из-за долга по алиментам в размере 59,4 млн рублей. С лета 2024 года 27-летний вратарь выступает за французский клуб «Пари Сен-Жермен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшая жена Сафонова попросила суд отложить дело об алиментах.

    Летом спортсмен оспорил в Конституционном суде норму об алиментах.

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    19 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    РСТ предупредил о мошеннических схемах в преддверии школьных каникул

    РСТ: Мошенники обманывают родителей перед осенними школьными каникулами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии осенних школьных каникул мошенники могут предлагать родителям путевки в лагеря, экскурсии и выездные курсы, предупредили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    «В преддверии осенних школьных каникул родителям предлагают путевки в лагеря, выездные курсы, языковые интенсивы, спортивные сборы и экскурсионные поездки. При бронировании важно проверить организатора и условия оплаты: под видом привлекательных предложений мошенники могут выманивать предоплату, данные банковских карт, пароли и коды из СМС или мессенджеров», – приводит сообщение союза РИА «Новости».

    Вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов отметил, что злоумышленники часто давят на родителей, заявляя о последнем месте, скорой отмене брони или краткосрочной скидке. Поэтому важно не поддаваться эмоциям и проверять предложения через официальные контакты организаторов.

    Кроме того, мошенники могут обещать бесплатные или льготные путевки, требуя оплатить только дорогу, страховку или оформление документов. Также используются поддельные страницы бронирования, фальшивые чаты, опросы и голосования. Иногда они представляются сотрудниками школ и запрашивают личные данные.

    В РСТ посоветовали родителям проверять детские лагеря в официальных региональных реестрах, сверять данные о туроператорах и турагентах в едином федеральном реестре Минэкономразвития. Оплачивать услуги следует только на расчетный счет организации, а не на карту частного лица. Также необходимо уточнять предложения, якобы поступившие от школы, непосредственно у администрации, и никогда не сообщать коды и пароли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу РСТ опроверг сообщения о резком снижении цен на туры в Турцию.

    Ранее союз сообщил о снижении спроса на детские лагеря у моря.

    Также РСТ заявил о завершении вывоза застрявших в третьих странах из-за иранского конфликта.

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