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    19 октября 2026, 17:42 • Новости дня

    Минфин США ввел санкции против пяти китайских компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское министерство финансов добавило пять китайских компаний в санкционный список, ссылаясь на закон о защите интеллектуальной собственности США от 2022 года.

    Министерство финансов США внесло пять китайских компаний в санкционный список в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности от 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

    Под санкции попали инвестиционная компания Qiji Chuangtan Beijing Investment Management (MiraclePlus), три связанные с ней структуры и Shanghai Zhisuan Technology. Точные причины их включения в список не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Китай пригрозил ответить США на санкции.

    В июне спецпосланник ЕС Дэвид О'Салливан заявил о продолжении санкционного давления на Китай.

    В начале прошлого года китайские хакеры взломали санкционное подразделение Минфина США.

    18 октября 2026, 00:24 • Новости дня
    Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути

    Tекст: Антон Антонов

    Китайские партнеры заинтересовались перевозкой грузов по Северному морскому пути, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С каждым годом все больше и больше объемов перевозится по Северному морскому пути... Сегодня уже заинтересовались и наши партнеры из Китайской Народной Республики, чтобы возить через этот маршрут. Первую партию уже прошли», – сказал Новак в интервью «Соловьев LIVE».

    Он сообщил, что поставки российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай в 2026 году ожидаются на уровне 39 млрд кубометров, что превышает объемы, прописанные в основном контракте, передает РИА «Новости».

    По словам Новака, между Россией и Китаем достигнута договоренность о расширении поставок по «Силе Сибири» до 44 млрд кубометров в год.

    Новак также рассказал о втором газовом проекте с Китаем на 50 млрд кубометров в год, по которому сейчас идут переговоры между Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой компанией. «Я уверен, что договорятся. Сейчас идут просто обсуждения коммерческих условий», – отметил вице-премьер.

    Международный форум «Российская энергетическая неделя», на полях которого выступал Новак, проходил в Москве с 14 по 16 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак назвал Севморпуть стратегической артерией между Россией и странами АТЭС.

    Летом Россия и Китай решили удвоить грузопоток по Северному морскому пути.

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    19 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списков произведений, изучаемых в школах России и Китая.

    Инициатива направлена на включение большего числа литературных произведений национальных авторов в государственные программы общего образования двух стран, передает ТАСС.

    «Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования», – заявила Голикова во время 27-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    Вице-премьер сообщила о росте туристического потока между странами на 50%.

    В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    17 октября 2026, 18:59 • Новости дня
    Глава ЦБ Китая назвал торговые трения тормозом развития мировой экономики

    Глава Народного банка Китая призвал противостоять протекционизму

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн на заседании Международного валютно-финансового комитета МВФ в Бангкоке заявил, что развитие мировой экономики тормозят растущий протекционизм и торговые трения.

    Руководитель китайского Центробанка выступил с предупреждением о негативном влиянии торговых барьеров на глобальный рост, передает РИА «Новости».

    «Торговые трения и протекционизм тормозят развитие мировой экономики, влияя на цепочки поставок, вызывая рост инфляции и нарушая рыночные ожидания», – заявил Пань Гуншэн.

    Глава финансового регулятора отметил необходимость усиления координации политик между странами. По его словам, государствам следует снизить уровень неопределенности для бизнеса, твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и противостоять любым проявлениям протекционизма.

    Пань Гуншэн также указал, что Пекин готов продолжать углублять сотрудничество с Международным валютным фондом ради совместной защиты глобальной экономической и финансовой стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МВФ назвала опасной зависимость мировой экономики от искусственного интеллекта.

    В пятницу фонд предупредил об угрозе рецессии в Европе.

    В прошлом месяце агентство Bloomberg отметило сближение Индии и Китая на фоне торговой войны.

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    17 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    В Китае туристам начали предлагать за деньги пережить тайфун и наводнение

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Китае набирает популярность «мрачный туризм» и отдых по принципу «платить за страдания», в рамках которого туристам предлагают посетить локации с имитацией тайфуна, наводнения или землетрясения.

    В Китае туристам начали предлагать посетить локации, где можно пережить имитацию тайфуна, наводнения или землетрясения, а также реальные места трагедий, пишет The Guardian.

    Проект с моделированием опасных погодных условий, открывшийся в 2024 году, разработала компания Lvxing Base, занимавшаяся съемкой документального кино в экстремальных условиях. Комплекс расположен на территории площадью 200 тыс. кв. м. Наибольшей популярностью там пользуются симуляции тайфунов и оползней. Гендиректор комплекса Ван Куанхань сообщил журналистам, что наибольший интерес к такому виду отдыха проявляют люди в возрасте 20–30 лет.

    Подобные симуляции предлагают и государственные площадки. В Пекинском музее общественной безопасности района Хайдянь можно испытать землетрясение, цунами и пожар в 4D-кинотеатре, а в Гуанчжоу открылся центр с симулятором землетрясения магнитудой 7,2.

    Часть туристов выбирают реальные места трагедий, отмечает издание. В частности, путешественники посещают Бэйчуань, сохранившийся после землетрясения 2008 года, и Мемориал Нанкинской резни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвал Китай в числе самых безопасных стран для отпуска россиян. Ранее в Шанхае решили построить самое большое в мире колесо обозрения без спиц.

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    18 октября 2026, 14:16 • Новости дня
    МИД КНР: Вступление Черногории в ЕС не противоречит сотрудничеству с Пекином

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что стремление Черногории стать членом Европейского союза не противоречит дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества.

    «Китай с пониманием относится к усилиям Черногории по вступлению в ЕС и ее выбору в пользу интеграции в европейское пространство. Мы считаем, что этот процесс не противоречит углублению сотрудничества с КНР», – приводит слова Ван И ТАСС со ссылкой на сайт МИД КНР.

    На встрече с президентом Черногории Яковом Милатовичем дипломат выразил уверенность, что после присоединения к объединению Подгорица станет добрым другом Китая в Европе. По его словам, страна сможет сыграть уникальную роль в обеспечении стабильности в регионе и развитии европейско-китайских связей.

    Ван И добавил, что Пекин и Брюссель являются партнерами, а не соперниками. Он подчеркнул, что любые разногласия по торгово-экономическим вопросам могут быть полностью урегулированы посредством диалога и не должны влиять на общую картину отношений.

    В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая украинский кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сербские спецслужбы рекомендовали руководству страны отказаться от поездки в Черногорию.

    Специальная рабочая группа приступила к подготовке вступления республики в Евросоюз.

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    19 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Китай осудил подношение премьера Японии в храм Ясукуни

    Китай резко осудил подношение Такаити в храм Ясукуни

    Китай осудил подношение премьера Японии в храм Ясукуни
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер Японии Санаэ Такаити направила денежное подношение в храм Ясукуни и спровоцировала резкое осуждение Китая, где расценили действия японских властей как ревизионизм в отношении военной истории.

    Премьер Японии Санаэ Такаити в понедельник направила денежное подношение в токийский храм Ясукуни по случаю осеннего фестиваля, при этом министры земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тацунори Ибаяси и экологии Хироюси Сасагава, а также глава избирательного штаба правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ясутоси Нисимура лично посетили святилище, передает Kyodo News.

    Такаити, которая одновременно возглавляет ЛДП, сделала подношение «тамагуси» из личных средств через руководителя генерального совета партии Хироси Кадзияму и, как ожидается, воздержится от личного визита в храм в дни трехдневного праздника; в субботу в официальном качестве премьера она уже направила ритуальное подношение «масакаки» из вечнозеленых ветвей.

    Храм Ясукуни, где вместе с миллионами погибших японских солдат увековечены осужденные на Токийском процессе военные преступники класса «А», вызывает особое раздражение стран и регионов, пострадавших от японской агрессии, и Китай и Южная Корея ранее уже выражали протесты в связи с подношением Такаити и визитами японских министров.

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин «решительно выступает против и строго осуждает» действия Токио и направил Японии «серьезный и жесткий протест», подчеркнув: «Мы еще раз призываем Японию признать историю, раскаяться в исторических преступлениях, прекратить регрессивные шаги по историческим вопросам и завоевать доверие азиатских соседей и всего мира конкретными действиями», отмечает Xinhua.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Южной Кореи осудили визит в храм Ясукуни группы японских политиков. В августе руководители правящей партии Японии нанесли визит в милитаристский храм Ясукуни в годовщину поражения страны во Второй мировой войне. Премьер Японии Санаэ Такаити тогда также направила подношение в это святилище, вызвав недовольство соседних стран.

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    19 октября 2026, 06:28 • Новости дня
    Выпуск промышленных роботов в Китае вырос на 29% за три квартала 2026 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Производство промышленных роботов в Китае за первые три квартала 2026 года увеличилось на 29,1% в годовом выражении, такие данные привели в государственном статистическом бюро КНР.

    Производство промышленных роботов в Китае за первые три квартала выросло на 29,1% в годовом выражении, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайское ведомство.

    «Выпуск промышленных роботов увеличился на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – указали в статведомстве.

    Кроме того, в январе – сентябре выпуск оборудования для 3D-печати увеличился на 62,5%, а литий-ионных аккумуляторов – на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Сфера робототехники активно развивается в Китае. В 2025 году в Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки роботов-гуманоидов, а в сентябре в Пекине начал работу «детский сад» для роботов.

    В Китае начала набирать популярность профессия тренера роботов. В стране испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны». В мае технологическому рывку Китая пророчили оставить Европу далеко позади.

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    19 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Поставки смартфонов в Китае сократились до минимума за 14 лет

    Counterpoint: Поставки смартфонов в Китае упали до 14-летнего минимума

    Tекст: Мария Иванова

    В третьем квартале 2026 года объем поставок смартфонов на китайском рынке снизился на 10% в годовом выражении, достигнув самых низких показателей с 2012 года.

    «В третьем квартале 2026 года поставки смартфонов в Китай сократились на 10% в годовом выражении, что стало самым низким показателем за третий квартал с 2012 года, согласно предварительным данным Market Monitor Tracker Counterpoint Research», – передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Counterpoint Research.

    Аналитики компании отмечают, что падение рынка обусловлено ростом цен на компоненты памяти. Это привело к значительному увеличению себестоимости продукции и усугубило дефицит предложения.

    Лидером по продажам смартфонов в Китае остается местный бренд Huawei с долей рынка в 21,3%. На втором месте расположилась американская корпорация Apple, занявшая 19,5% рынка благодаря сильному старту продаж серии iPhone 18 Pro. В пятерку лидеров также вошли китайские производители Vivo, Oppo и Xiaomi.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мировые поставки смартфонов упали на рекордные 22%.

    В прошлом месяце аналитики спрогнозировали падение мировых продаж бюджетных смартфонов на 40%.

    Сотрудники Apple в Милане вышли на протест в день старта продаж новой модели iPhone.

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    19 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    Китай впервые протестировал спутниковый интернет в Арктике

    CCTV: Китай протестировал спутниковый интернет на арктических маршрутах

    Tекст: Мария Иванова

    Шестнадцатая китайская экспедиция в Северный Ледовитый океан успешно завершила первое предкоммерческое тестирование спутниковой связи вдоль северных судоходных маршрутов.

    В ходе испытаний была установлена прямая связь между Арктикой, Антарктикой и Тибетским плато, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Как отмечают журналисты, проверка спутникового интернета в высоких широтах закрыла «последнюю слепую зону на планете Земля».

    Пекин с 2018 года позиционирует себя как приарктическое государство и реализует долгосрочную стратегию создания логистического «полярного шелкового пути». КНР активно сотрудничает с Россией по развитию Северного морского пути, в частности с госкорпорацией «Росатом».

    Китай также ведет широкую научную деятельность в регионе. В полярные экспедиции регулярно направляются ледоколы «Сюэлун» и «Сюэлун-2», а на норвежском Шпицбергене действует китайская исследовательская станция «Хуанхэ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер Александр Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути.

    На прошлой неделе помощник президента Николай Патрушев отметил способность России и КНР изменить мировую геоэкономическую карту.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин рассказал о совместном с Пекином развитии арктического логистического маршрута.

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    19 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19

    Китайская армия приняла на вооружение 25-тонную боевую машину пехоты ZBL-19

    Tекст: Мария Иванова

    Войска Народно-освободительной армии Китая начали получать новейшую колесную боевую машину пехоты ZBL-19, приспособленную к эксплуатации в условиях высокогорья.

    Новая 25-тонная техника поступила в распоряжение 76-й армии сухопутных войск Китая, передает ТАСС со ссылкой на кадры телеканала CCTV.

    БМП представляет собой обновленную версию бронемашины ZBL-08. Машина получила комбинированную модульную броню, которая обеспечивает круговую защиту от бронебойных снарядов калибром до 7,62 мм, а в лобовой проекции – до 14,5 мм. V-образное днище повышает защищенность техники от мин и самодельных взрывных устройств.

    Высадка пехоты из новой машины производится через десантную аппарель. БМП оснащена необитаемой башней с 30-миллиметровой автоматической пушкой дальностью стрельбы до 3 тыс. м и четырьмя противотанковыми ракетами «Хунцзянь-13» дальностью около 4 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину.

     В мае китайский экраноплан получил пилоны для подвески вооружения.

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    19 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Китай построил второй корабль-носитель подводных дронов

    The War Zone: Китай построил второй корабль-носитель подводных дронов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский портал The War Zone сообщил, что на верфи в Гуанчжоу построили второй специализированный корабль для развертывания китайских подводных беспилотников, по конструкции схожий с уже спущенным на воду судном в Шанхае.

    Новый снимок из Гуанчжоу показал второй китайский корабль-носитель подводных беспилотников, по форме почти идентичный ранее замеченному судну в Шанхае, но примерно на треть меньших размеров и с рядом изменений в обводах, передает The War Zone.

    На новом корабле шесть подъемных башен вместо шести больших и шести малых, как у шанхайского аналога, при этом сохранены ключевые элементы проекта – полетная палуба и ангар за носовой надстройкой, кормовой док с «гаражными» воротами для спуска аппаратов и характерное размещение дымовых труб.

    По анализу спутникового снимка Planet Labs от 2 октября судно построено на верфи Guangzhou Shipyard International, входящей в China State Shipbuilding Corporation. Появление двух таких крупных носителей за короткое время указывает на ставку Китая на крупные подводные беспилотники, которые смогут выполнять дальние миссии от охоты за подлодками и кораблями до поиска мин и нанесения ударов крылатыми ракетами, при том что у ВМС США пока нет сопоставимых по возможностям платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Министерство обороны Британии начало проверку по сообщениям о возможной передаче конфиденциальных данных военных дронов Китаю сотрудником одной из подрядных организаций. В июне Минобороны Тайваня зафиксировало у своих берегов группу китайских военных кораблей и самолетов, задействованных в масштабном патрулировании вокруг острова. В 2024 году Китай спустил на воду крупнейший в мире десантный корабль типа 076, рассчитанный на массовое применение беспилотных летательных аппаратов и вертолетов.

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    19 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Предметных договоренностей по встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа нет

    Tекст: Вера Басилая

    Тема возможной встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа упоминалась, но предметных договоренностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Учитывая, что все три главы государства потенциально, может быть, будут принимать участие в саммите в Китае, то действительно тема такой гипотетической встречи упоминалась», – заявил Песков.

    При этом он подчеркнул, что предметных договоренностей по встрече и по ее содержанию нет, передает ТАСС.

    «Предметных каких-либо предложений или договоренностей ни по самой встрече [Путина, Си Цзиньпина и Трампа], ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось», – пояснил пресс-секретарь.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность встречи президентов России, США и Китая на саммите АТЭС обсуждается, однако окончательное решение еще не принято.

    На прошлой неделе Китай поприветствовал возможную встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

    В прошлом месяце Кремль допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

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    19 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Запуск китайской стратегической ракеты прошел с подлодки «Чанчжэн»

    Tекст: Ольга Иванова

    Успешный испытательный пуск стратегической ракеты с макетом боеголовки, который состоялся в Китае в июле, был осуществлен с атомной подводной лодки «Чанчжэн».

    Китайские военные осуществили успешный испытательный запуск стратегической ракеты, оснащенной макетом боеголовки, с борта атомной подводной лодки «Чанчжэн», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Xinhua.

    Министерство обороны КНР сообщало о выполнении этого пуска с подводной лодки еще в июле. При этом, по информации местных средств массовой информации, название задействованной в испытаниях субмарины упоминается в связи с данным событием впервые.

    В 1974 году Китай ввел в эксплуатацию атомную подводную лодку под названием «Чанчжэн-1». Благодаря этому событию страна стала пятым государством в мире, которое обладает атомными подводными лодками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом китайская компания LandSpace провела огневые испытания многоразовой ракеты.

    Китай анонсировал испытания двух типов многоразовых ракет-носителей.

    Пекин успешно испытал космический корабль для пилотируемой миссии на Луну.

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    19 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Филиппины вызвали посла Китая из-за слов об угрозе силой

    Филиппины вызвали посла Китая из-за слов об угрозе применения силы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство иностранных дел Филиппин вызвало посла Китая Цзин Цюаня, чтобы выразить «серьезную озабоченность и решительные возражения» по поводу его заявлений, которые, как утверждает Манила, содержали угрозу применения силы.

    Глава МИД Филиппин Ма Тереза Лазаро вызвала посла Цзин Цюаня и заявила ему, что его комментарии, сделанные на прошлой неделе для СМИ, были «провокационными и неприемлемыми», сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

    Ранее Цзин заявил журналистам, что Китай «может легко победить» в конфронтации с Филиппинами, но Пекин не применит силу, потому что «мы любим мир». Так он ответил на вопрос, что министр обороны Филиппин назвал Китай нарушителем регионального спокойствия.

    Посольство Китая в Маниле пока не ответило на просьбу о комментариях по поводу вызова посла. На прошлой неделе оно заявило, что Цзина цитировали выборочно, а его высказывания были интерпретированы неверно.

    Лазаро заявила Цзину, что его комментарии обострили и без того чувствительную атмосферу между двумя странами и подорвали взаимные усилия по достижению взаимопонимания и сотрудничества. По ее словам, чувствительные вопросы должны решаться по установленным дипломатическим каналам и двусторонним механизмам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца военные Китая вытеснили самолет Филиппин над Южно-Китайским морем. Летом Госдеп осудил действия Китая у спорного рифа Скарборо. В марте Китай создавал карты морского дна для возможной войны с США.

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    19 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Минск заявил о желающих вбить клин в отношения Белоруссии и Китая

    Премьер Белоруссии Турчин: В мире хотят вбить клин в отношения Минска и Пекина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В мире есть немало желающих вбить клин в партнерство Минска и Пекина, заявил премьер Белоруссии Александр Турчин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

    «Рассчитываем, что китайские друзья также видят наше искреннее отношение в условиях, когда сегодня в мире есть немало желающих вбить клин в белорусско-китайское партнерство», – заявил Турчин во время встречи в Душанбе, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Белоруссии.

    Турчин подчеркнул, что в Белоруссии Китай воспринимается как истинный друг и пример в сфере государственного строительства и ответственного поведения на международной арене.

    Он напомнил, что через три месяца страны отметят 35-летие установления дипломатических отношений. По его словам, за это время между ними сформировано стратегическое партнерство, установлен доверительный политический диалог и развиваются экономические связи.

    Турчин также выразил надежду, что визит председателя КНР в Белоруссию в юбилейный год станет ярким маркером высокого уровня взаимоотношений, добавив, что белорусский президент готов оказать наивысший уровень гостеприимства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе военные республики отправились на учения в Китай.

    В июле Белоруссия и Китай начали экспорт топлива в Киргизию.

    В июне председатель КНР Си Цзиньпин заявил о поддержке суверенитета Белоруссии.

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