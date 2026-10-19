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    19 октября 2026, 17:15 • Новости дня

    Лавров возложил на Евросоюз и США ответственность за энергетический кризис

    Лавров: ЕС и США начали процесс подрыва мировой энергетической стабильности

    Лавров возложил на Евросоюз и США ответственность за энергетический кризис
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что процесс разрушения стабильности на мировых энергетических рынках был спровоцирован действиями Евросоюза и Соединенных Штатов, а не Москвы.

    «Президент Путин подчеркивал: не мы начинали этот процесс подрыва стабильности на мировых энергетических рынках. Начали это, прежде всего, европейцы и администрация Байдена, когда решили демонстративно, с гордостью отказаться от российских энергоносителей», – заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр иностранных дел подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему намерен продолжать политику отказа от топлива из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лавров назвал клоунадой недовольство Евросоюза договором Москвы и Вашингтона по дизельному топливу.

    В прошлом месяце Словакия предупредила о рисках для Европы из-за отказа от российских энергоресурсов.

    В Евросоюзе признали провал плана по замещению энергоносителей из России.

    19 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    Politico предрекло паралич власти в Евросоюзе из-за выборов в ключевых странах

    Politico: Выборы в четырех крупнейших странах поставили ЕС на грань паралича

    Politico предрекло паралич власти в Евросоюзе из-за выборов в ключевых странах
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутриполитическая борьба и грядущие выборы в крупнейших экономиках Евросоюза грозят парализовать работу объединения и сорвать принятие рекордного бюджета, пишет Politico.

    Евросоюзу предстоит утвердить крупнейший бюджет в своей истории, закрыть финансовую дыру на Украине и справиться с геополитическим давлением со стороны США и Китая. Однако политические потрясения в странах, на которые приходится 60% ВВП и населения блока, могут привести к параличу власти, пишет Politico.

    В Испании выборы пройдут уже в следующем месяце. Во Франции в апреле следующего года сменится президент. В Германии позиции канцлера Фридриха Мерца пошатнулись из-за роста популярности «Альтернативы для Германии», а в Италии выборы намечены на 2027 год, но могут состояться и раньше.

    Неспособность ЕС принимать решения проявилась на последнем саммите, где лидеры не смогли продвинуться в обсуждении бюджета в 2 трлн евро. Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что у него не будет политического мандата на подписание соглашения в последние месяцы пребывания у власти.

    Ситуация усугубляется геополитическим давлением: США ставят под сомнение традиционные альянсы, Китай захватывает рынки, а Украина сталкивается с дефицитом бюджета на фоне приближающейся зимы, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Венгрия увязала одобрение бюджета Евросоюза с разморозкой средств для страны. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. Премьер Нидерландов сообщил о недовольстве всех стран новым бюджетом ЕС.

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    18 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Оценка Евросоюзом российско-американских договоренностей по дизельному топливу как предательства Украины не имеет отношения к энергетической безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Оценка Евросоюзом и Владимиром Зеленским договоренности России и США по дизельному топливу как предательства не имеет отношения к энергетической безопасности, передает РИА «Новости».

    «Если в Евросоюзе считают, что это предательство Украины, а сам Зеленский заявляет, что вопрос об экспорте российского дизеля нужно решать с ним, потому что только он может дать разрешение – это уже не из области энергетической безопасности. Это из области самопиара и клоунады очередной. Лишь бы только кто-то не забыл, что ты существуешь и что ты попросил у них очередные десятки миллиардов накануне, а они до сих пор не ответили», – заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

    Американский лидер назвал позором удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    19 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов

    Политолог Трухачев: Лидеры ЕС винят Россию в любых проблемах

    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов
    @ Boris Grdanoski/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нарастают уличные протесты, а европейские лидеры все чаще объясняют беспорядки «вмешательством» России. Такая трактовка – удобный способ переложить ответственность за внутренние проблемы на внешнего «виновника», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «У протестов, охвативших европейские страны, разные причины и контекст. Так, например, в Албании – одной из беднейших стран Европы – уличные выступления обусловлены тяжелым социально-экономическим положением», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Во Франции и Бельгии протестная волна во многом связана с недовольством мигрантов из-за сокращения социальных выплат. К этим акциям уже позже присоединилась местная молодежь», – продолжил он. Собеседник назвал показательным то, что мэр парижского пригорода Сен-Дени Балли Багайоко – политик африканского происхождения – поддержал протестующих.

    «В Италии динамика иная, – добавил эксперт. – Оппозиционные левые силы, наблюдая за событиями во Франции, попытались использовать схожую тактику для давления на правительство. При этом премьер-министр Джорджа Мелони, в отличие от Эммануэля Макрона, сохраняет относительно высокий уровень поддержки в обществе».

    Впрочем, это не помешало европейским лидерам объяснять нарастающее недовольство местного населения якобы «вмешательством» России. «Они считают нашу страну врагом. А любые проблемы удобно возлагать на противника», – пояснил политолог. Говоря об уровне доверия обвинениям в адрес Москвы, Трухачев напомнил, что к РФ большинство европейцев относится негативно.

    «Так, Албания – страна с устойчиво русофобскими настроениями. Немало граждан этого государства воюют на стороне ВСУ, – отметил он. – А вот Францию и Италию я бы не стал называть критически русофобскими, однако и там отношение к России в целом неблагоприятное. При этом в то, что Москва якобы «вмешивается» в выборы, несет ответственность за провал миграционной политики или сокращение социальных выплат, большинство не верит».

    По прогнозам политолога, число уличных выступлений будет нарастать, и главной движущей силой протестов станут дети мигрантов. На этом фоне сохранится тенденция выдвигать в адрес России различные обвинения. «СМИ стараются не акцентировать внимание на очевидной роли мигрантов. Репутация таких изданий будет падать – в том числе из-за того, что Москве продолжают приписывать действия, к которым она очевидно непричастна», – заключил Трухачев.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах. «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал представитель Кремля в комментарии телеканалу «Звезда». Так он прокомментировал заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, что за протестами в его стране «стоят внешние силы», в частности – Россия и Иран.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале ролик с зарисовками настоящей европейской действительности и ответом на вопрос, кто ей реально угрожает. Видео начинается с подборки реплик европейских политиков о том, как Россия им угрожает. Об этом говорят президент Франции Эммануэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Затем следуют кадры беспорядков и погромов в европейских странах – Франции, Италии, Албании. «Это русские?» – возникает надпись на экране. «Нет, на «цветущий сад» напали европейцы», – дается ответ в конце ролика.

    Напомним, в Европе уже несколько недель усиливаются уличные беспорядки. Во Франции более полумиллиона человек присоединились к общенациональным демонстрациям, начавшимся со студенческих выступлений против условий обучения и роста стоимости жизни. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Пятой республики.

    В результате столкновений было проведено более 2,4 тыс. арестов, разграблены сотни магазинов и предприятий малого бизнеса. Также нанесен ущерб историческим зданиям, включая ратушу XIX века в Лиможе. Всеобщая конфедерация труда (CGT), один из крупнейших профсоюзов Франции, поддержала протесты и призвала к снижению цен, повышению пенсий и увеличению заработной платы, сообщает The Guardian.

    В Милане в субботу прошла акция против повышения стоимости жизни и роста цен на товары и услуги. Марш начался мирно, а закончился тем, что участники беспорядков в масках бросали брусчатку в полицейских, а также поджигали баррикады, сделанные из барных столов.

    В Албании антиправительственные протесты против премьера Эди Рамы продолжаются шестой день. Они вызваны недовольством коррупцией, высокими ценами на обучение, безработицей и экономическими трудностями, связанными с планируемыми проектами строительства элитных жилых комплексов.

    В Португалии и Испании десятки тысяч человек выходили на марши в Лиссабоне и других городах, протестуя против острого жилищного кризиса и нехватки жилья. Протестующие требовали ограничения арендной платы, прекращения массовых выселений и контроля над инвестиционными фондами в сфере недвижимости.

    При этом обсуждение на саммите ЕС реальных причин беспорядков переросло в ожесточенные споры лидеров европейских стран, пишет Politico. После двух дней переговоров политикам не удалось добиться прогресса в вопросе бюджета в 2 трлн евро. Вместо этого они оказались втянуты в неожиданно ожесточенный спор по энергетической политике.

    Пикировки европейских политиков вызвало также обсуждение миграционной политики. Дискуссия оказалась «накаленной», «крайне прямолинейной» и «недостойной формата заседания». Поводом для конфликта стала попытка Дании, Италии и Польши существенно ужесточить положения о миграции в итоговых выводах саммита.

    Инициативу поддержали более десятка государств, однако Макрон, премьер Люксембурга Люк Фриден и глава правительства Испании Педро Санчес отказались присоединиться к предложению, фактически заблокировав его принятие. В результате из окончательного документа исчезли спорные положения.

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    18 октября 2026, 22:22 • Новости дня
    FT узнала об угрозах США в адрес Европы из-за ограничений Starlink

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер предупреждает о «разрушительных» ответных мерах, если Брюссель осуществит планы по ограничению доступа к Starlink для компаний, не входящих в ЕС, узнала FT.

    «Европейские компании столкнутся с «сокрушительными» ответными мерами со стороны Вашингтона, если Брюссель будет настаивать на реализации планов по ограничению доступа американских конкурентов, таких как SpaceX Илона Маска, к некоторым частям европейского рынка, предупредил посол США в ЕС Эндрю Паздер», – The Financial Times.

    Ранее в этом году Еврокомиссия предложила зарезервировать часть спектра частот, позволяющих смартфонам подключаться к спутникам, для европейских операторов. Это ограничит частоты для китайских и американских компаний, таких как SpaceX, управляющей спутниковой сетью Starlink.

    «Европейские компании должны остерегаться того, что это может произойти, и это будет очень разрушительно для этих компаний, учитывая размер американского рынка», – заявил Паздер.

    Предлагаемые изменения уже вызвали резкую критику со стороны SpaceX. В компании предупредили, что этот шаг может ухудшить связь на Украине, где сервис Starlink имеет основное значение для гражданских и военных коммуникаций.

    Посол Паздер также усомнился в том, что применение ЕС Закона о цифровых рынках действительно направлено на улучшение конкуренции, а не на получение доходов для европейского бюджета за счет многомиллиардных штрафов, налагаемых на американские корпорации.

    Брюсселю и Вашингтону следует объединить усилия для конкуренции с Китаем в сфере искусственного интеллекта, а не пытаться ограничить доминирование американских компаний, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink, а советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

    Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink.

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    18 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Джей Ди Вэнс назвал виновника высоких цен на бензин в США

    Вэнс обвинил администрацию Байдена в высоких ценах на бензин

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на встрече с избирателями в Мичигане, что политика администрации Джо Байдена привела к значительному сокращению нефтеперерабатывающих мощностей США и росту стоимости топлива.

    Вице-президент ответил на вопрос жителя Детройта о причинах высоких цен на топливо. Вэнс отметил влияние атак Ирана на коммерческие суда, однако главную ответственность возложил на предыдущую администрацию, передает Fox News.

    «Это, собственно, главная причина высоких цен на бензин, потому что во время президентства Джо Байдена около 20% американских нефтеперерабатывающих мощностей были выведены из эксплуатации», – сказал Вэнс.

    Политик добавил, что команда Дональда Трампа применяет Закон об оборонном производстве для восстановления внутренней инфраструктуры, хотя этот процесс займет время.

    Ведущий CBS News опроверг попытки Вэнса обвинить Байдена, отметив, что Трамп и Вэнс находятся у власти почти два года, в то время как американцы продолжают сталкиваться с высокими ценами на бензин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго США назвало выгодными поставки дизеля из России и передало России список компаний, заинтересованных в закупке дизельного топлива.

    Вице-премьер России Александр Новак объяснил механизм поставок российского дизеля в США.

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    18 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Риск победы Ле Пен ускорил подготовку новых санкций против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз и Украина намерены подготовить новый пакет санкций против России до президентских выборов во Франции, опасаясь изменения позиции Парижа в случае победы Марин Ле Пен.

    Евросоюз и Украина планируют ввести очередные санкции против России до выборов французского президента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    Киев и Брюссель разрабатывают варианты действий на случай, если кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выиграет выборы и уменьшит поддержку Украины. По словам источника издания, февраль может стать последним шансом для введения ограничений из-за предстоящего голосования. Европейские чиновники признались, что им «повезет», если пакет удастся согласовать после февраля, когда избирательная кампания будет на пике.

    Выборы президента Франции пройдут 18 апреля 2027 года. Эммануэль Макрон не сможет принять в них участие, так как занимает второй президентский срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый пакет санкций ЕС признаком слабости Брюсселя.

    В среду Марин Ле Пен приравняла вступление Украины в Евросоюз к харакири.

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    19 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Обсуждение миграции на саммите ЕС переросло в ругань лидеров стран

    Politico: Спор о мигрантах на саммите Евросоюза перерос в скандал

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение миграционной политики лидерами государств на закрытых переговорах Евросовета в Брюсселе вылилось в безобразную перепалку, сообщает Politico.

    По данным Politico, дискуссия европейских политиков оказалась «накаленной», «крайне прямолинейной» и «недостойной формата заседания», передает РИА «Новости».

    Поводом для конфликта стала попытка Дании, Италии и Польши существенно ужесточить положения о миграции в итоговых выводах саммита. Инициативу поддержали более десятка государств, однако президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Люксембурга Люк Фриден и глава правительства Испании Педро Санчес отказались присоединиться к предложению, фактически заблокировав его принятие. В результате из окончательного документа исчезли спорные положения.

    Премьер Дании Метте Фредериксен и глава правительства Чехии Андрей Бабиш использовали резкие выражения, связывая миграционную политику с необходимостью защиты европейской цивилизации. Один из дипломатов отметил, что председателю Евросовета Антониу Коште следовало вмешаться и прекратить затянувшуюся ругань.

    Особую остроту противоречиям добавляет давление правых сил на правительства европейских стран. При этом позиции Макрона на европейской арене дополнительно ослабили массовые беспорядки во Франции, вспыхнувшие в минувшие выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу саммиту ЕС предрекли «боксерский поединок» премьеров Испании и Италии из-за мигрантов.

    Участники встречи отложили поиск финансирования Украины до конца года.

    Председатель Евросовета Антониу Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета объединения.

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    19 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    В Тбилиси высмеяли предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе

    В Тбилиси высмеяли предположения о российском следе в беспорядках в Европе

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили с иронией прокомментировал предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Страна (Россия) воюет… против нее введено множество санкций, и она еще может организовывать такие масштабные восстания во Франции, Испании, Бельгии, Италии, Германии, Албании?» – заявил он.

    «В названных странах упразднили контрразведку?» – задался вопросом парламентарий.

    «И если это правда, почему нас подталкивали к конфронтации со страной с такими возможностями?» – сказал Тенгиз Шарманашвили, который занимает пост первого зампреда парламентского комитета по обороне и национальной безопасности.

    Ранее в понедельник лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал попытки французских СМИ объяснить протесты во Франции якобы информационными манипуляциями со стороны России.

    Политологи объяснили попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

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    19 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях

    WSJ: Мировые цены на нефть упали на фоне решения США об отсрочке санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть в понедельник снизились на фоне решения США сделать исключение из новых антироссийских санкций, а также из-за рисков для поставок на Ближнем Востоке.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,8% – до 107,86 доллара за баррель, а стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 1,7% – до 97,37 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти. В субботу Венгрия захотела продлить исключение из антироссийских нефтяных ограничений. В четверг эксперт объяснил желание Вашингтона смягчить санкции против «теневого» флота.

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    19 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Поставки российской меди в Евросоюз упали до минимума с конца 2023 года

    Евростат: Импорт российской меди в страны Евросоюза снизился до 3,8 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    В августе этого года объем поставок меди и изделий из нее из России в страны Евросоюза упал до 3,8 млн евро, достигнув самых низких показателей с декабря 2023 года.

    В месячном выражении европейский импорт просел впятеро, а в годовом – в 3,4 раза, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

    Резкое снижение показателей произошло за счет падения поставок рафинированной меди с 15,5 млн евро в июле до 608,8 тыс. евро в августе. При этом европейские страны закупили медные порошки и чешуйки на 3,2 млн евро, а также медные трубы и трубки на 39 тыс. евро.

    Главными покупателями российской меди в Евросоюзе стали Германия, импортировавшая продукцию на 3,2 млн евро, Словакия с объемом закупок в 609 тыс. евро и Польша, которая приобрела товары на 39 тыс. евро. Месяцем ранее тройку лидеров составляли Германия, Нидерланды и Италия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце поставки удобрений из России в Евросоюз сократились до минимума с начала года.

    Летом Россия увеличила экспорт рыбной продукции на европейский рынок.

    В марте глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией высказался о просьбах стран ЕС возобновить поставки российских энергоносителей.

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    19 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Посол США обвинил Европу в попытках ограничить американские компании

    Посол США Паздер раскритиковал Европу за ограничения американских компаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол США при ЕС Эндрю Паздер раскритиковал европейские власти за стремление наложить ограничения на американские предприятия вместо повышения конкурентоспособности собственного бизнеса.

    Европа сама создает себе препятствия в виде чрезмерной зарегулированности, высокой стоимости энергии и недостаточной доступности капитала для развития бизнеса, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    «Вы не сделаете европейские компании более конкурентоспособными, снижая конкурентоспособность американских компаний», – заявил Паздер.

    По словам посла, Вашингтон искренне заинтересован в экономически сильной Европе, так как при таком условии она представляет собой более интересного торгового партнера для Соединенных Штатов.

    Дипломат подчеркнул, что американская сторона не пытается навредить европейскому рынку или выдавить с него местный бизнес. Он добавил, что европейцы сами выводят себя из игры из-за жесткого регулирования, тогда как США предпринимают все возможные усилия, чтобы остановить этот процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Financial Times узнала об угрозах США в адрес Европы из-за ограничений Starlink.

    До этого ЕС согласился увеличить импорт мяса бизонов из США.

    Предприниматель Илон Маск поддержал создание зоны свободной торговли с ЕС.

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    19 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    Туск пригрозил депортацией нарушающим законы Польши мигрантам

    Премьер Польши Туск отказался платить за миграционные ошибки Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика не станет повторять ошибки других европейских стран в миграционной политике и не будет расплачиваться за них.

    «Польша не повторит ошибок других европейских государств и также не будет за них платить», – написал он в соцсети по итогам двухдневного саммита лидеров стран Евросоюза в Брюсселе.

    Глава правительства добавил, что в вопросах собственной безопасности Варшава будет безжалостна, и именно об этом он прямо заявил участникам прошедшего европейского саммита, передает ТАСС.

    Туск подчеркнул, что польские власти жестко защищают границу от нелегальной миграции. По его словам, республика проводит собственную политику в этой сфере, отказываясь принимать заявления об убежище, и депортирует всех, кто нарушает местное законодательство.

    На саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не смогли принять какие-либо значимые решения. Главной проблемой для сообщества по-прежнему остается несогласованный бюджет, а также предстоящие выборы в Испании, Франции и Италии, результаты которых способны серьезно повлиять на ключевые инициативы ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал планы стран Евросоюза урезать оборонный бюджет.

    В пятницу саммиту сообщества предрекли конфликт лидеров Испании и Италии из-за мигрантов.

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    19 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    В парламенте Молдавии обвинили власти в газовом кризисе

    Вице-спикер парламента Молдавии Батрынча обвинил власти в газовом кризисе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Молдавии должны были начать поиск партнеров для поставки газа несколько лет назад, а не доводить ситуацию до кризиса, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.

    «Государственные институты должны делать анализы и прогнозы до кризиса, чтобы не допустить его. Мы могли с 2022 года вести переговоры с Азербайджаном, с Катаром – со всеми партнерами, как это делают европейцы и американцы, но только сейчас власти осознали, что нам нужны контракты на закупку», – заявил Батрынча в эфире телеканала Cinema 1, передает РИА «Новости».

    По его словам, закупка газа исключительно на международной бирже создает риски для бюджета, что признают даже представители кабмина Молдавии.

    Батрынча напомнил, что Партия социалистов предлагала возобновить переговоры с «Газпромом». При этом он допустил наличие других вариантов, призвав власти перестать скрывать информацию от граждан в сфере энергетики.

    С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки газа на европейских спотовых рынках через государственное предприятие Energocom. Ранее единственным поставщиком топлива была компания «Молдовагаз», 50% акций которой принадлежат «Газпрому».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Молдавия договорилась о закупке газа у Румынии.

    Страна запланировала продлить полномочия «дочки» «Газпрома» на поставки топлива.

    В апреле республика израсходовала коммерческие запасы газа.

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    19 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Венгрия решила ввести самые низкие в ЕС налоги для наименее обеспеченных граждан

    Мадьяр: Венгрия вводит самые низкие в ЕС налоги для менее обеспеченных граждан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что с 1 января 2027 года правительство снизит подоходный налог для наименее обеспеченных граждан до 9% и повысит минимальную пенсию в четыре раза.

    С 1 января 2027 года подоходный налог для граждан с ежемесячным доходом менее 680 тыс. форинтов (1870 евро) будет снижен. В настоящее время в стране действует плоская шкала налогообложения по ставке 15%, передает ТАСС.

    «Начиная с 2027 года мы снизим подоходный налог до однозначного числа, до 9%, для тех, кто получает наименьшую заработную плату», – заявил Мадьяр, представляя проект бюджета в парламенте.

    По его словам, мера затронет 2,5 млн венгров, а положение большинства семей существенно улучшится за счет сохранения льгот и удвоения семейного пособия. Глава правительства добавил, что размер минимальной пенсии увеличится с 28,5 тыс. до 120 тыс. форинтов, при этом выплаты 13-й и 14-й пенсий сохранятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мадьяр обвинил Орбана в подготовке государственного переворота.

    В прошлом месяце новое правительство Венгрии подготовилось к отказу от поставок российского газа.

    Орбан объявил о возвращении к политической борьбе против кабинета Мадьяра.

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    19 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    ЕК отказалась снимать ограничения на закупки энергоресурсов из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что европейские власти отвергают возможную инициативу США о возобновлении закупок российских энергоресурсов.

    По ее словам, Еврокомиссия не поддерживает инициативу Вашингтона о возвращении к закупкам российских энергоресурсов в рамках мирного урегулирования, пишет РБК. «Наша позиция остается неизменной. Председатель Урсула фон дер Ляйен ранее четко заявила, что не будет снимать ни одного ограничения в отношении России до тех пор, пока конфликт не завершится полностью», – заявила Пиньо.

    Ранее газета The New York Times выяснила, что США предложили Европе возобновить закупки газа из России через украинскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ от антироссийских санкций.

    В воскресенье американские СМИ сообщили о предложении США возобновить транзит российского газа в Европу.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о нехватке возможностей для покрытия дефицита газа в европейских странах.

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