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    19 октября 2026, 17:04 • Новости дня

    США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek

    Власти США обязали ведомства удалить из своих систем китайский ИИ DeepSeek

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны и запретило его закупки.

    Гражданским ведомствам США предписано удалить из своих информационных систем искусственный интеллект DeepSeek и отказаться от его закупок, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, из правительственных систем должны быть удалены все продукты DeepSeek и связанных с ней организаций, а также разработки сторонних компаний, созданные с использованием китайских технологий. Гражданским властям Соединенных Штатов также запретили приобретать любые услуги компании Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце Вашингтон и Пекин договорились о диалоге по вопросам его развития.

    19 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списков произведений, изучаемых в школах России и Китая.

    Инициатива направлена на включение большего числа литературных произведений национальных авторов в государственные программы общего образования двух стран, передает ТАСС.

    «Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования», – заявила Голикова во время 27-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    Вице-премьер сообщила о росте туристического потока между странами на 50%.

    В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования.

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    19 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Китай осудил подношение премьера Японии в храм Ясукуни

    Китай резко осудил подношение Такаити в храм Ясукуни

    Китай осудил подношение премьера Японии в храм Ясукуни
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер Японии Санаэ Такаити направила денежное подношение в храм Ясукуни и спровоцировала резкое осуждение Китая, где расценили действия японских властей как ревизионизм в отношении военной истории.

    Премьер Японии Санаэ Такаити в понедельник направила денежное подношение в токийский храм Ясукуни по случаю осеннего фестиваля, при этом министры земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тацунори Ибаяси и экологии Хироюси Сасагава, а также глава избирательного штаба правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ясутоси Нисимура лично посетили святилище, передает Kyodo News.

    Такаити, которая одновременно возглавляет ЛДП, сделала подношение «тамагуси» из личных средств через руководителя генерального совета партии Хироси Кадзияму и, как ожидается, воздержится от личного визита в храм в дни трехдневного праздника; в субботу в официальном качестве премьера она уже направила ритуальное подношение «масакаки» из вечнозеленых ветвей.

    Храм Ясукуни, где вместе с миллионами погибших японских солдат увековечены осужденные на Токийском процессе военные преступники класса «А», вызывает особое раздражение стран и регионов, пострадавших от японской агрессии, и Китай и Южная Корея ранее уже выражали протесты в связи с подношением Такаити и визитами японских министров.

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин «решительно выступает против и строго осуждает» действия Токио и направил Японии «серьезный и жесткий протест», подчеркнув: «Мы еще раз призываем Японию признать историю, раскаяться в исторических преступлениях, прекратить регрессивные шаги по историческим вопросам и завоевать доверие азиатских соседей и всего мира конкретными действиями», отмечает Xinhua.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Южной Кореи осудили визит в храм Ясукуни группы японских политиков. В августе руководители правящей партии Японии нанесли визит в милитаристский храм Ясукуни в годовщину поражения страны во Второй мировой войне. Премьер Японии Санаэ Такаити тогда также направила подношение в это святилище, вызвав недовольство соседних стран.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    19 октября 2026, 06:28 • Новости дня
    Выпуск промышленных роботов в Китае вырос на 29% за три квартала 2026 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Производство промышленных роботов в Китае за первые три квартала 2026 года увеличилось на 29,1% в годовом выражении, такие данные привели в государственном статистическом бюро КНР.

    Производство промышленных роботов в Китае за первые три квартала выросло на 29,1% в годовом выражении, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайское ведомство.

    «Выпуск промышленных роботов увеличился на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – указали в статведомстве.

    Кроме того, в январе – сентябре выпуск оборудования для 3D-печати увеличился на 62,5%, а литий-ионных аккумуляторов – на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Сфера робототехники активно развивается в Китае. В 2025 году в Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки роботов-гуманоидов, а в сентябре в Пекине начал работу «детский сад» для роботов.

    В Китае начала набирать популярность профессия тренера роботов. В стране испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны». В мае технологическому рывку Китая пророчили оставить Европу далеко позади.

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    19 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Взломавшего сеть пиццерий с помощью ИИ хакера задержали в Барнауле

    МВД: В Барнауле хакер с помощью ИИ взломал базу данных крупной сети пиццерий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Барнауле хакера, который с помощью искусственного интеллекта взломал базу данных одной из крупнейших сетей пиццерий.

    Сотрудники БСТМ МВД задержали в Барнауле подозреваемого, который применил инструменты искусственного интеллекта для взлома баз данных крупной сети пиццерий. Благодаря новым технологиям время на подготовку кибератак сократилось с нескольких недель до нескольких часов, сообщила Ирина Волк.

    Злоумышленник специализировался на целевых атаках с использованием фишинга и обхода средств защиты. Через виртуальные серверы он получал доступ к информации о заказах, адресах доставок и телефонных номерах клиентов для последующей продажи этих сведений третьим лицам. Атаки преступной группы отличались высокой автоматизацией.

    При обысках правоохранительные органы изъяли технические устройства и программные средства, инфраструктура группировки ликвидирована. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, он отправлен под домашний арест. Полиция продолжает розыск соучастников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хакеры похитили данные 13 тыс. японских полицейских.

    Ранее Рособрнадзор приостановил исследования качества образования из-за кибератак.

    Кроме того, стало известно, что злоумышленники начали активнее использовать искусственный интеллект для взломов.

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    19 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Маск предрек поражение людей от искусственного интеллекта

    Маск допустил поражение человечества от искусственного интеллекта

    Tекст: Мария Иванова

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может победить людей, и допустил, что сам окажется в числе проигравших.

    «Так много людей будут враз повержены суперубедительным суперинтеллектом, и я, возможно, окажусь одним из них», – написал Маск в соцсети.

    В мире все чаще выражают обеспокоенность по поводу угроз, которые может представлять искусственный интеллект, включая риск выхода технологии из-под контроля, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призывал замедлить разработку мощных моделей ИИ ради безопасности.

    Маск, владеющий компанией xAI, и глава OpenAI Сэм Альтман уже согласились с этой идеей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсаридес предрек уничтожение рынка труда из-за развития искусственного интеллекта.

    В тот же день глава МВФ Кристалина Георгиева назвала опасной зависимость мировой экономики от ИИ.

    На прошлой неделе сооснователь Microsoft Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году.

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    19 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Поставки смартфонов в Китае сократились до минимума за 14 лет

    Counterpoint: Поставки смартфонов в Китае упали до 14-летнего минимума

    Tекст: Мария Иванова

    В третьем квартале 2026 года объем поставок смартфонов на китайском рынке снизился на 10% в годовом выражении, достигнув самых низких показателей с 2012 года.

    «В третьем квартале 2026 года поставки смартфонов в Китай сократились на 10% в годовом выражении, что стало самым низким показателем за третий квартал с 2012 года, согласно предварительным данным Market Monitor Tracker Counterpoint Research», – передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Counterpoint Research.

    Аналитики компании отмечают, что падение рынка обусловлено ростом цен на компоненты памяти. Это привело к значительному увеличению себестоимости продукции и усугубило дефицит предложения.

    Лидером по продажам смартфонов в Китае остается местный бренд Huawei с долей рынка в 21,3%. На втором месте расположилась американская корпорация Apple, занявшая 19,5% рынка благодаря сильному старту продаж серии iPhone 18 Pro. В пятерку лидеров также вошли китайские производители Vivo, Oppo и Xiaomi.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мировые поставки смартфонов упали на рекордные 22%.

    В прошлом месяце аналитики спрогнозировали падение мировых продаж бюджетных смартфонов на 40%.

    Сотрудники Apple в Милане вышли на протест в день старта продаж новой модели iPhone.

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    19 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    Китай впервые протестировал спутниковый интернет в Арктике

    CCTV: Китай протестировал спутниковый интернет на арктических маршрутах

    Tекст: Мария Иванова

    Шестнадцатая китайская экспедиция в Северный Ледовитый океан успешно завершила первое предкоммерческое тестирование спутниковой связи вдоль северных судоходных маршрутов.

    В ходе испытаний была установлена прямая связь между Арктикой, Антарктикой и Тибетским плато, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Как отмечают журналисты, проверка спутникового интернета в высоких широтах закрыла «последнюю слепую зону на планете Земля».

    Пекин с 2018 года позиционирует себя как приарктическое государство и реализует долгосрочную стратегию создания логистического «полярного шелкового пути». КНР активно сотрудничает с Россией по развитию Северного морского пути, в частности с госкорпорацией «Росатом».

    Китай также ведет широкую научную деятельность в регионе. В полярные экспедиции регулярно направляются ледоколы «Сюэлун» и «Сюэлун-2», а на норвежском Шпицбергене действует китайская исследовательская станция «Хуанхэ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер Александр Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути.

    На прошлой неделе помощник президента Николай Патрушев отметил способность России и КНР изменить мировую геоэкономическую карту.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин рассказал о совместном с Пекином развитии арктического логистического маршрута.

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    19 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Китай построил второй корабль-носитель подводных дронов

    The War Zone: Китай построил второй корабль-носитель подводных дронов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский портал The War Zone сообщил, что на верфи в Гуанчжоу построили второй специализированный корабль для развертывания китайских подводных беспилотников, по конструкции схожий с уже спущенным на воду судном в Шанхае.

    Новый снимок из Гуанчжоу показал второй китайский корабль-носитель подводных беспилотников, по форме почти идентичный ранее замеченному судну в Шанхае, но примерно на треть меньших размеров и с рядом изменений в обводах, передает The War Zone.

    На новом корабле шесть подъемных башен вместо шести больших и шести малых, как у шанхайского аналога, при этом сохранены ключевые элементы проекта – полетная палуба и ангар за носовой надстройкой, кормовой док с «гаражными» воротами для спуска аппаратов и характерное размещение дымовых труб.

    По анализу спутникового снимка Planet Labs от 2 октября судно построено на верфи Guangzhou Shipyard International, входящей в China State Shipbuilding Corporation. Появление двух таких крупных носителей за короткое время указывает на ставку Китая на крупные подводные беспилотники, которые смогут выполнять дальние миссии от охоты за подлодками и кораблями до поиска мин и нанесения ударов крылатыми ракетами, при том что у ВМС США пока нет сопоставимых по возможностям платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Министерство обороны Британии начало проверку по сообщениям о возможной передаче конфиденциальных данных военных дронов Китаю сотрудником одной из подрядных организаций. В июне Минобороны Тайваня зафиксировало у своих берегов группу китайских военных кораблей и самолетов, задействованных в масштабном патрулировании вокруг острова. В 2024 году Китай спустил на воду крупнейший в мире десантный корабль типа 076, рассчитанный на массовое применение беспилотных летательных аппаратов и вертолетов.

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    19 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19

    Китайская армия приняла на вооружение 25-тонную боевую машину пехоты ZBL-19

    Tекст: Мария Иванова

    Войска Народно-освободительной армии Китая начали получать новейшую колесную боевую машину пехоты ZBL-19, приспособленную к эксплуатации в условиях высокогорья.

    Новая 25-тонная техника поступила в распоряжение 76-й армии сухопутных войск Китая, передает ТАСС со ссылкой на кадры телеканала CCTV.

    БМП представляет собой обновленную версию бронемашины ZBL-08. Машина получила комбинированную модульную броню, которая обеспечивает круговую защиту от бронебойных снарядов калибром до 7,62 мм, а в лобовой проекции – до 14,5 мм. V-образное днище повышает защищенность техники от мин и самодельных взрывных устройств.

    Высадка пехоты из новой машины производится через десантную аппарель. БМП оснащена необитаемой башней с 30-миллиметровой автоматической пушкой дальностью стрельбы до 3 тыс. м и четырьмя противотанковыми ракетами «Хунцзянь-13» дальностью около 4 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину.

     В мае китайский экраноплан получил пилоны для подвески вооружения.

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    19 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Предметных договоренностей по встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа нет

    Tекст: Вера Басилая

    Тема возможной встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа упоминалась, но предметных договоренностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Учитывая, что все три главы государства потенциально, может быть, будут принимать участие в саммите в Китае, то действительно тема такой гипотетической встречи упоминалась», – заявил Песков.

    При этом он подчеркнул, что предметных договоренностей по встрече и по ее содержанию нет, передает ТАСС.

    «Предметных каких-либо предложений или договоренностей ни по самой встрече [Путина, Си Цзиньпина и Трампа], ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось», – пояснил пресс-секретарь.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность встречи президентов России, США и Китая на саммите АТЭС обсуждается, однако окончательное решение еще не принято.

    На прошлой неделе Китай поприветствовал возможную встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

    В прошлом месяце Кремль допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

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    19 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Запуск китайской стратегической ракеты прошел с подлодки «Чанчжэн»

    Tекст: Ольга Иванова

    Успешный испытательный пуск стратегической ракеты с макетом боеголовки, который состоялся в Китае в июле, был осуществлен с атомной подводной лодки «Чанчжэн».

    Китайские военные осуществили успешный испытательный запуск стратегической ракеты, оснащенной макетом боеголовки, с борта атомной подводной лодки «Чанчжэн», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Xinhua.

    Министерство обороны КНР сообщало о выполнении этого пуска с подводной лодки еще в июле. При этом, по информации местных средств массовой информации, название задействованной в испытаниях субмарины упоминается в связи с данным событием впервые.

    В 1974 году Китай ввел в эксплуатацию атомную подводную лодку под названием «Чанчжэн-1». Благодаря этому событию страна стала пятым государством в мире, которое обладает атомными подводными лодками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом китайская компания LandSpace провела огневые испытания многоразовой ракеты.

    Китай анонсировал испытания двух типов многоразовых ракет-носителей.

    Пекин успешно испытал космический корабль для пилотируемой миссии на Луну.

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    19 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Разработчик чат-бота Claude передал 5% акций в фонд общественного блага

    Компания Anthropic передала 5% своих акций на общественные инициативы

    Tекст: Мария Иванова

    Американская технологическая компания Anthropic, создавшая чат-бот Claude, передаст 5% своих акций в специально учрежденный «Фонд общественного блага», сообщила пресс-служба разработчика.

    «Мы передаем часть акций Anthropic в Фонд общественного блага Anthropic – новую структуру, доля которой будет увеличиваться по мере роста компании», – заявили в пресс-службе.

    При условии одобрения акционерами в фонд перейдет 5% ценных бумаг предприятия. Они будут распределяться среди некоммерческих организаций для реализации различных общественных инициатив, в том числе для изучения влияния искусственного интеллекта на рынок труда, передает ТАСС.

    В Anthropic заверили, что не станут использовать новую структуру для политического лоббирования.

    Размер переданного пакета акций может быть увеличен на 2% за каждые 50% роста стоимости компании. Кроме того, руководство и сотрудники разработчика также пожертвуют часть своих долей, в результате чего фонд в общей сложности может получить около 20% акций.

    По информации Reuters, в этом году ожидается первичное публичное размещение акций (IPO) Anthropic, которое может стать одним из крупнейших в истории. Капитализацию компании оценивают в 1,5–2 трлн долларов, поэтому стоимость первоначального взноса в 5% может составить 75–100 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания Anthropic предрекла превращение искусственного интеллекта в компьютерные вирусы.

    В начале месяца разработанная ею ИИ-модель отправила в полицию Филадельфии ложный сигнал об убийстве.

    В прошлом месяце разработчик предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству.

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    19 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Филиппины вызвали посла Китая из-за слов об угрозе силой

    Филиппины вызвали посла Китая из-за слов об угрозе применения силы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство иностранных дел Филиппин вызвало посла Китая Цзин Цюаня, чтобы выразить «серьезную озабоченность и решительные возражения» по поводу его заявлений, которые, как утверждает Манила, содержали угрозу применения силы.

    Глава МИД Филиппин Ма Тереза Лазаро вызвала посла Цзин Цюаня и заявила ему, что его комментарии, сделанные на прошлой неделе для СМИ, были «провокационными и неприемлемыми», сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

    Ранее Цзин заявил журналистам, что Китай «может легко победить» в конфронтации с Филиппинами, но Пекин не применит силу, потому что «мы любим мир». Так он ответил на вопрос, что министр обороны Филиппин назвал Китай нарушителем регионального спокойствия.

    Посольство Китая в Маниле пока не ответило на просьбу о комментариях по поводу вызова посла. На прошлой неделе оно заявило, что Цзина цитировали выборочно, а его высказывания были интерпретированы неверно.

    Лазаро заявила Цзину, что его комментарии обострили и без того чувствительную атмосферу между двумя странами и подорвали взаимные усилия по достижению взаимопонимания и сотрудничества. По ее словам, чувствительные вопросы должны решаться по установленным дипломатическим каналам и двусторонним механизмам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца военные Китая вытеснили самолет Филиппин над Южно-Китайским морем. Летом Госдеп осудил действия Китая у спорного рифа Скарборо. В марте Китай создавал карты морского дна для возможной войны с США.

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    19 октября 2026, 06:34 • Новости дня
    Челябинские ученые разработали обучающий курс для рабочих с ИИ-консультантом

    В Челябинске создали курс по бережливому производству с ИИ-консультантом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научная команда Южно-Уральского государственного университета запатентовала дистанционную образовательную программу со встроенной нейросетью.

    За основу курса взяты реальные производственные процессы нефтесервисной компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Программа состоит из теоретического блока, практических заданий, трех мини-игр по системе 5С в офисе, на складе и слесарном участке, а также итогового тестирования. Старший преподаватель кафедры цифровой экономики и информационных технологий университета Владимир Переведенцев отметил комплексность продукта. «По отдельности есть программы, которые делают что-то одно: присутствие, тесты, игрофикацию. А вот чтобы все вместе – и методические материалы, и эффект присутствия на предприятии, и нейросетевое тестирование, и мини-игры в одном решении – такого я не видел», – заявил Переведенцев.

    Курс рассчитан на корпоративные учебные центры, его можно пройти самостоятельно за 16 часов без отрыва от работы. Элементы обучения созданы на основе фотографий и видео реальных рабочих зон. Апробация материалов прошла на 2,5 тыс. слушателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ФАС впервые возбудила дело о картеле с помощью искусственного интеллекта. До этого Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей. Россия открыла первый центр искусственного интеллекта в Африке.

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    19 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Минск заявил о желающих вбить клин в отношения Белоруссии и Китая

    Премьер Белоруссии Турчин: В мире хотят вбить клин в отношения Минска и Пекина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В мире есть немало желающих вбить клин в партнерство Минска и Пекина, заявил премьер Белоруссии Александр Турчин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

    «Рассчитываем, что китайские друзья также видят наше искреннее отношение в условиях, когда сегодня в мире есть немало желающих вбить клин в белорусско-китайское партнерство», – заявил Турчин во время встречи в Душанбе, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Белоруссии.

    Турчин подчеркнул, что в Белоруссии Китай воспринимается как истинный друг и пример в сфере государственного строительства и ответственного поведения на международной арене.

    Он напомнил, что через три месяца страны отметят 35-летие установления дипломатических отношений. По его словам, за это время между ними сформировано стратегическое партнерство, установлен доверительный политический диалог и развиваются экономические связи.

    Турчин также выразил надежду, что визит председателя КНР в Белоруссию в юбилейный год станет ярким маркером высокого уровня взаимоотношений, добавив, что белорусский президент готов оказать наивысший уровень гостеприимства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе военные республики отправились на учения в Китай.

    В июле Белоруссия и Китай начали экспорт топлива в Киргизию.

    В июне председатель КНР Си Цзиньпин заявил о поддержке суверенитета Белоруссии.

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