Количество погибших при ударе хуситов по военному лагерю в Йемене достигло 53

Tекст: Валерия Городецкая

Движение «Ансар Алла» (хуситы) обстреляло военный лагерь для подготовки новобранцев проправительственной армии на юго-востоке Йемена, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей провинции Шабва.

«По учебному центру имени мученика Ахмеда ас-Сулеймани было выпущено несколько баллистических ракет. По предварительным данным, в результате удара погибли более 53 новобранцев, еще свыше 200 человек получили ранения», – сообщили йеменские власти.

Отмечается, что все пострадавшие были новобранцами сил внутренней безопасности провинции Шабва и проходили в центре военную подготовку и обучение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник йеменские власти сообщали о 40 погибших при ударе по лагерю.

В начале месяца саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

В прошлом месяце ВВС Саудовской Аравии нанесли 40 ударов по йеменской территории за сутки.