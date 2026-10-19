В парламенте Молдавии обвинили власти в газовом кризисе

Вице-спикер парламента Молдавии Батрынча обвинил власти в газовом кризисе

Tекст: Елизавета Шишкова

«Государственные институты должны делать анализы и прогнозы до кризиса, чтобы не допустить его. Мы могли с 2022 года вести переговоры с Азербайджаном, с Катаром – со всеми партнерами, как это делают европейцы и американцы, но только сейчас власти осознали, что нам нужны контракты на закупку», – заявил Батрынча в эфире телеканала Cinema 1, передает РИА «Новости».

По его словам, закупка газа исключительно на международной бирже создает риски для бюджета, что признают даже представители кабмина Молдавии.

Батрынча напомнил, что Партия социалистов предлагала возобновить переговоры с «Газпромом». При этом он допустил наличие других вариантов, призвав власти перестать скрывать информацию от граждан в сфере энергетики.

С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки газа на европейских спотовых рынках через государственное предприятие Energocom. Ранее единственным поставщиком топлива была компания «Молдовагаз», 50% акций которой принадлежат «Газпрому».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Молдавия договорилась о закупке газа у Румынии.

Страна запланировала продлить полномочия «дочки» «Газпрома» на поставки топлива.

В апреле республика израсходовала коммерческие запасы газа.