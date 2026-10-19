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    19 октября 2026, 15:45 • Новости дня

    Израильская армия приведена в повышенную готовность перед выборами

    Израиль повысил готовность армии перед выборами в парламент

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние повышенной боевой готовности в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 27 октября, сообщили в армейской пресс-службе.

    Начальник Генерального штаба армии генерал-лейтенант Эяль Замир провел в понедельник совещание с командованием для оценки ситуации в сфере безопасности, передает ТАСС. «В начале совещания начальник Генерального штаба подчеркнул, что задача Армии обороны Израиля – обеспечить безопасное и своевременное проведение демократических выборов», – заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

    Отмечается, что армия «будет поддерживать высокий уровень бдительности и готовности на всех фронтах». В связи с этим для военнослужащих введено ограничение на отпуска, а в командных центрах увеличено присутствие старших командиров. Кроме того, на некоторые направления, включая Западный берег реки Иордан, будут направлены подкрепления.

    Выборы в Кнессет станут первыми с начала боевых действий в секторе Газа осенью 2023 года. Предыдущие парламентские выборы состоялись в Израиле в конце 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре израильские военные захватили главу внутренней безопасности ХАМАС.

    Летом Кнессет утвердил самороспуск перед выборами в парламент Израиля.

    Весной бывшие премьеры страны объединились против действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    18 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами

    МИД стран Персидского залива призвали объявить хуситов террористами

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива призвал международное сообщество признать йеменское движение «Ансар Алла» террористической организацией.

    Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по итогам заседания в Бахрейне призвали прекратить любую поддержку движения «Ансар Аллах», передает РИА «Новости».

    Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили атаки хуситов на Саудовскую Аравию. В итоговом заявлении подчеркивается, что удары по мусульманским святыням, аэропортам и нефтяным объектам привели к жертвам среди мирного населения.

    Министры также потребовали строго соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН об эмбарго на поставки оружия хуситам и прекращении нападений на суда в Красном море. При этом страны Персидского залива подтвердили поддержку территориальной целостности Йемена и выступили за политическое урегулирование конфликта путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    Во вторник Дональд Трамп пригрозил йеменскому движению из-за ударов по Саудовской Аравии.

    В понедельник наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах из-за атак хуситов.

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    18 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя

    В Иране заявили о планах испытать тяжелый истребитель в 2027 году

    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый министр обороны Ирана Мехрдад Ахлаги заявил, что в следующем году состоятся первые летные испытания тяжелого истребителя полностью иранского производства.

    Иранские военные планируют провести летные испытания нового самолета в 2027 году, пишет ТАСС.

    «Надеюсь, тяжелый истребитель Исламской Республики Иран поднимется в воздух в следующем году», – заявил Мехрдад Ахлаги.

    По словам главы ведомства, в текущем году самолет будет проходить наземные испытания, включающие руление и движение по земле. Министр подчеркнул, что истребитель полностью спроектирован и произведен на территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

    В прошлом месяце исламская республика направила в ICAO протест на ограничения США в сфере авиации.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    18 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    МИД анонсировал переговоры Лаврова в Иране по ситуации в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября совершит рабочий визит в Тегеран для переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    Руководители дипломатических ведомств рассмотрят пути урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, об этом сообщается на сайте МИД России.

    «Предполагается обсуждение обстановки в зоне Персидского залива и путей выхода из острейшего международного кризиса, спровоцированного незаконной агрессией США и Израиля против Ирана, который нанес удар по стабильности и безопасности не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и в глобальном масштабе», – говорится в сообщении министерства.

    Помимо этого, стороны планируют затронуть актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, дипломаты обсудят реализацию крупных совместных энергетических и транспортно-логистических проектов. Предстоящие переговоры должны способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лавров поблагодарил страны Персидского залива за позицию по Украине.

    Россия и государства региона подготовили новые инвестпроекты.

    Министр иностранных дел назвал далекой цель создания Палестинского государства.

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    18 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    В КСИР заявили о наличии технологии создания американской «матери всех бомб»

    В КСИР заявили о наличии технологии создания «матери всех бомб»

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран располагает технологиями создания 14-тонных бомб, разработанных в США, заявил советник главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Накди.

    Иран получил технологию 14-тонной американской бомбы, заявил Накди, добавив, что компоненты, сплавы и электронные схемы этой бомбы были проанализированы после того, как она не сработала во время 12-дневной войны с США, передает издание Tabnak.

    Сардар Накди заявил во время учений в Сари-Джанфадаян: «Американская «мать всех бомб» весит десять тонн, но во время 12-дневной войны они сбросили на Иран 14-тонную бомбу, которая не сработала».

    По его словам, теперь состав, электронные схемы и технологии американской 14-тонной бомбы проанализированы, и технология ее создания находится в распоряжении КСИР.

    «Если они получат удар такой бомбой, пусть знают, откуда мы взяли эту технологию», – сказал советник главы КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб». Вашингтон заявил о том, что разработал план удара по Ирану «матерью всех бомб».

    Генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    18 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    При атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское движение «Ансар Аллах» обстреляло город Наджран на юге Саудовской Аравии, в результате чего шесть человек получили ранения.

    Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» обстреляли жилой район города Наджран на юге Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» заявление службы гражданской обороны королевства.

    По данным саудовского ведомства, спасатели уже приступили к ликвидации последствий падения снаряда. Уточняется, что пострадали шесть человек, а трем жилым домам и трем автомобилям нанесен материальный ущерб. Официальный представитель гражданской обороны подчеркнул, что нападения на гражданские объекты грубо нарушают международное гуманитарное право.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека погибли при крушении саудовского вертолета.

    В четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом.

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    19 октября 2026, 02:24 • Новости дня
    КСИР объявил о подорвавшемся в Ормузском проливе танкере-нарушителе

    КСИР заявил о подорвавшемся в Ормузе танкере-нарушителе

    Tекст: Катерина Туманова

    ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что еще один нарушивший правила танкер подорвался на мине к югу от Ормузского пролива.

    «Танкер-нарушитель подорвался на морской мине к югу от Ормузского пролива, что привело к взрыву и пожару в машинном отделении судна. Судно, следовавшее на выход из Ормузского пролива, с момента отправления держало отключенными все системы позиционирования и навигации», – передает агентство Tasnim.

    В КСИР заявили, что инцидент произошел, когда танкер пытался пройти по несанкционированному южному маршруту, нарушая правила судоходства в Ормузском проливе.

    ВМС КСИР напомнили, что в отношении любых судов, следующих через Ормузский пролив или Персидский залив с отключенными системами навигации и идентификации, будут приняты жесткие и решительные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два танкера с 2 млн баррелей нефти 17 октября подорвались на морской мине. Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами.

    Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.


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    19 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Лавров прибыл в Иран для обсуждения деэскалации в Персидском заливе

    Лавров прибыл в Иран для обсуждения шагов по деэскалации в Персидском заливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран, где обсудит с иранским коллегой Аббасом Аракчи шаги по снижению напряженности в зоне Персидского залива.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения с иранским коллегой Аббасом Аракчи шагов по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива, передает ТАСС.

    Российского министра также примет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Значительное внимание в ходе контактов будет уделено практическим шагам по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

    Ожидается, что глава МИД проинформирует иранскую сторону о ключевых итогах своих встреч со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме, которая стала первой точкой его ближневосточного турне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье МИД анонсировал переговоры Сергея Лаврова в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    Глава ведомства раскритиковал подход США к конфликту с Ираном.

    В субботу он прибыл в Бахрейн.

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    19 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Жертвами ракетного удара хуситов по лагерю в Йемене стали 40 человек

    Al Mashhad: В Йемене 40 человек погибли при ракетном ударе хуситов

    Tекст: Мария Иванова

    Не менее 40 человек погибли в провинции Шабва на востоке Йемена в результате атаки мятежников-хуситов на лагерь правительственных сил.

    Целью обстрела с использованием баллистических ракет стал тренировочный лагерь Аль-Алам, передает ТАСС со ссылкой на йеменский новостной портал Al Mashhad.

    В момент атаки на территории объекта проходили учения недавно сформированного батальона быстрого реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье шесть человек пострадали при атаке хуситов на саудовский город Наджран.

    В начале месяца мятежники атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

    Арабская коалиция обвинила хуситов в нападении на электростанцию в Медине.

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    19 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Из-за атак на суда в Ормузском проливе заблокированы 6 тыс. моряков

    Tекст: Игорь Иножарский

    Генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Арсенио Домингес заявил, что около 6 тыс. моряков оказались заблокированы в районе Ормузского пролива на фоне эскалации атак на коммерческие суда.

    Около 6 тыс. моряков остаются заблокированными в районе Ормузского пролива на фоне эскалации атак на коммерческие суда, пишет Fox News. По данным Financial Times, за последние две недели в этом районе нападению подверглись 24 судна.

    «Ситуация в международном судоходстве остается тяжелой и критической. Существует двойная блокада, и слишком много судов подверглось нападениям, особенно в последние дни», – заявил Домингес. Он призвал не подвергать моряков риску до получения гарантий безопасности.

    Заявление Домингеса прозвучало после обращения Ирана в IMO. Тегеран обвинил американских военных в использовании 16-го канала УКВ, предназначенного для сигналов бедствия, для запугивания иранских экипажей в Персидском заливе. В Центральном командовании ВС США ответили, что американские силы профессионально обеспечивают военно-морскую блокаду Ирана и предоставляют судам возможность выполнить требования.

    С начала конфликта 28 февраля IMO зафиксировала 100 подтвержденных морских инцидентов в регионе, в результате которых погибли 24 моряка. Домингес подчеркнул, что опасность усугубляется использованием поддельных судовых реестров и фальшивых флагов безответственными судовладельцами, пытающимися обойти ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Ирана сообщил о плане по открытию Ормузского пролива. В субботу в акватории зафиксировали рекордное число атак на суда. В среду СМИ написали об использовании Тегераном атак в проливе для влияния на выборы в США.

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    19 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Пентагон тайно закупил ракеты PrSM на фоне конфликта с Ираном

    Сухопутные войска США тайно заказали ракеты PrSM на 550 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне истощения запасов в ходе боевых действий против Ирана американские военные без публичного объявления заключили контракты на поставку дальнобойных ракет PrSM стоимостью около 550 млн долларов.

    Сухопутные войска США заказали партию ракет PrSM базовой модификации на сумму почти 539 млн долларов. Еще около 9,8 млн долларов в 2026 году добавили к ранее заключенным контрактам на предыдущие партии этих же снарядов, передает РИА «Новости».

    Ни новый заказ на поставку, ни последующее увеличение расходов не появились отдельным сообщением в ежедневной сводке Пентагона о крупных контрактах. Закупки проводились через действующий многолетний договор с Lockheed Martin, внутри которого военные оформляли отдельные запросы и изменения к ним.

    Производственный цикл занимает около трех лет, поэтому поставки ракет из новой серийной партии начнутся только в конце 2028 года. В августе американская пресса сообщала, что за пять месяцев боевых действий против Ирана Соединенные Штаты практически исчерпали запасы дальнобойных ракет PrSM и ATACMS.

    На 2027 финансовый год армия запросила почти 1,92 млрд долларов на закупку еще 1134 ракет PrSM. Всего США намерены приобрести 3986 снарядов базовой модификации. В сентябре Пентагон также сообщил о заключении контракта на 1,2 млрд долларов на поставку ракет второго поколения, способных поражать движущиеся морские цели.

    Ранее СМИ писали, что американская армия решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    До этого Соединенные Штаты закупили устаревшие снаряды для комплексов Patriot.

    В апреле Вашингтон резко увеличил закупки ракет Patriot.

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    19 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил врагам Израиля новыми мощными ударами

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита на базу ВВС пригрозил противникам страны новыми мощными ударами.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения одной из баз военно-воздушных сил пригрозил противникам страны новыми атаками.

    «Я говорю нашим врагам: не испытывайте нас. Вы получите удары еще более мощные, чем те, которые вы получали до сих пор», – приводит слова премьера ТАСС.

    По словам премьера, он провел беседу с командиром базы и остался впечатлен уровнем готовности и решимости израильских военных нанести удар по неприятелю в случае необходимости. Он также высоко оценил колоссальные успехи летчиков, наземных команд, Армии обороны Израиля и кабинета министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху призвал завершить все задачи Израиля за срок президентства Трампа.

    В апреле военные Израиля обвинили Нетаньяху в попытке переложить ответственность.

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    19 октября 2026, 09:58 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала трех боевиков ХАМАС в секторе Газа

    ЦАХАЛ: В секторе Газа в результате авиаудара ликвидированы три боевика ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении в секторе Газа в результате авиаударов трех членов военного крыла палестинского движения ХАМАС, один из которых был командиром отряда.

    Израильские военные нанесли авиаудары по территории сектора Газа, в результате которых были убиты три вооруженных радикала из военного крыла ХАМАС, в том числе командир отряда, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    По данным военных, один из погибших занимался производством оружия и играл ключевую роль в работе производственного штаба организации, а другой состоял в инженерном батальоне ХАМАС.

    В пресс-службе подчеркнули, что радикалы готовили атаки на военнослужащих и мирных жителей, пытались восстановить военный потенциал движения и систематически нарушали режим прекращения огня. Представители армии добавили, что перед атакой приняли необходимые меры для снижения ущерба гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС в секторе Газа.

    До этого израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа.

    Также Армия обороны Израиля уничтожила пять бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе.

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    19 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Госдеп призвал американцев к бдительности на Ближнем Востоке

    Госдеп: США призвали граждан к повышенной бдительности на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Госдепартамент США призвал американцев, находящихся на Ближнем Востоке, проявлять повышенную бдительность из-за боевых действий, которые ведут йеменские хуситы.

    США призвали своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке, к повышенной бдительности в связи со сложной обстановкой в сфере безопасности, передает РИА «Новости».

    В заявлении Госдепа отмечается, что боевые действия йеменских хуситов против Саудовской Аравии включают нападения на гражданские аэропорты и другую инфраструктуру.

    «Необходимо учитывать возможность отмены рейсов, закрытия воздушного пространства и сбоев в транспортном сообщении», – сказано в документе.

    В ведомстве добавили, что боевые действия могут быстро распространиться за пределы региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    В субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности страны защитить Саудовскую Аравию.

    В прошлый четверг хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда, в результате чего погибли более 15 человек.

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    19 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Израиль ликвидировал трех боевиков ХАМАС на севере Газы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении трех боевиков ХАМАС на севере сектора Газа, которые занимались производством оружия и пытались восстановить военный потенциал группировки.

    Как пишет Israel National News, удары были нанесены в минувшие выходные в районе Туффа на севере сектора Газа. Был ликвидирован Абдалла Мохаммед Хамис Джабер из военного крыла ХАМАС.

    В сообщении отмечается, что Джабер участвовал в производстве оружия, играл важную роль в работе производственного штаба группировки и занимался восстановлением ее потенциала.

    Также в районе Туффа был убит командир ячейки военного крыла ХАМАС Маджед Ахмед Мустафа Саббаг, а в районе Джабалии – террорист из инженерного батальона Амер Башир Мохаммед Хурани.

    В ЦАХАЛ подчеркнули, что террористы нарушали режим прекращения огня, планируя нападения на израильских военных и мирных жителей. Перед нанесением ударов были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушного наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС в секторе Газа. В четверг израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге анклава. Во вторник Израиль уничтожил пять бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе.

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    19 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Количество погибших при ударе хуситов по военному лагерю в Йемене достигло 53

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки бойцов движения «Ансар Алла» на тренировочный центр проправительственных сил на юго-востоке Йемена погибли десятки человек, еще свыше 200 получили ранения, сообщили местные власти.

    Движение «Ансар Алла» (хуситы) обстреляло военный лагерь для подготовки новобранцев проправительственной армии на юго-востоке Йемена, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей провинции Шабва.

    «По учебному центру имени мученика Ахмеда ас-Сулеймани было выпущено несколько баллистических ракет. По предварительным данным, в результате удара погибли более 53 новобранцев, еще свыше 200 человек получили ранения», – сообщили йеменские власти.

    Отмечается, что все пострадавшие были новобранцами сил внутренней безопасности провинции Шабва и проходили в центре военную подготовку и обучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник йеменские власти сообщали о 40 погибших при ударе по лагерю.

    В начале месяца саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В прошлом месяце ВВС Саудовской Аравии нанесли 40 ударов по йеменской территории за сутки.

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