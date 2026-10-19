Минск заявил о желающих вбить клин в отношения Белоруссии и Китая

«Рассчитываем, что китайские друзья также видят наше искреннее отношение в условиях, когда сегодня в мире есть немало желающих вбить клин в белорусско-китайское партнерство», – заявил Турчин во время встречи в Душанбе, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Белоруссии.
Турчин подчеркнул, что в Белоруссии Китай воспринимается как истинный друг и пример в сфере государственного строительства и ответственного поведения на международной арене.
Он напомнил, что через три месяца страны отметят 35-летие установления дипломатических отношений. По его словам, за это время между ними сформировано стратегическое партнерство, установлен доверительный политический диалог и развиваются экономические связи.
Турчин также выразил надежду, что визит председателя КНР в Белоруссию в юбилейный год станет ярким маркером высокого уровня взаимоотношений, добавив, что белорусский президент готов оказать наивысший уровень гостеприимства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе военные республики отправились на учения в Китай.
В июле Белоруссия и Китай начали экспорт топлива в Киргизию.
В июне председатель КНР Си Цзиньпин заявил о поддержке суверенитета Белоруссии.