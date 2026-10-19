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    19 октября 2026, 15:41 • Новости дня

    Минск заявил о желающих вбить клин в отношения Белоруссии и Китая

    Премьер Белоруссии Турчин: В мире хотят вбить клин в отношения Минска и Пекина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В мире есть немало желающих вбить клин в партнерство Минска и Пекина, заявил премьер Белоруссии Александр Турчин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

    «Рассчитываем, что китайские друзья также видят наше искреннее отношение в условиях, когда сегодня в мире есть немало желающих вбить клин в белорусско-китайское партнерство», – заявил Турчин во время встречи в Душанбе, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Белоруссии.

    Турчин подчеркнул, что в Белоруссии Китай воспринимается как истинный друг и пример в сфере государственного строительства и ответственного поведения на международной арене.

    Он напомнил, что через три месяца страны отметят 35-летие установления дипломатических отношений. По его словам, за это время между ними сформировано стратегическое партнерство, установлен доверительный политический диалог и развиваются экономические связи.

    Турчин также выразил надежду, что визит председателя КНР в Белоруссию в юбилейный год станет ярким маркером высокого уровня взаимоотношений, добавив, что белорусский президент готов оказать наивысший уровень гостеприимства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе военные республики отправились на учения в Китай.

    В июле Белоруссия и Китай начали экспорт топлива в Киргизию.

    В июне председатель КНР Си Цзиньпин заявил о поддержке суверенитета Белоруссии.

    18 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    В Белоруссии задержан создатель крупнейшей площадки «бумажного» НДС

    Организатор площадки «бумажного» НДС Осин задержан в Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    В Белоруссии задержали Александра Осина, который считается организатором крупнейшей в России площадки «бумажного» НДС, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Сейчас решается вопрос об экстрадиции Осина, передает РИА «Новости».

    «Организатор преступного сообщества Александр Осин скрылся от следствия, но был задержан на территории Республики Беларусь. Документы, необходимые для его экстрадиции, направлены в уполномоченные органы этой страны», – рассказал Бастрыкин.

    По его словам, криминалисты смогли восстановить удаленные данные с мобильного устройства одного из фигурантов дела. Это помогло распределить роли между 12 соучастниками и изобличить других фигурантов, добавил глава СК.

    В апреле в Москве пресекли деятельность крупнейшей площадки «бумажного» НДС, которая создала 4 тыс. фиктивных юридических лиц и продавала фальшивые счета-фактуры. В результате бюджет России не получил более 1 трлн рублей налогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Петербурге раскрыли махинации с НДС на 270 млн рублей.

    В августе полиция задержала 17 участников ОПГ по делу о фальшивых налоговых документах.

    В июле МВД объявило в розыск создателя крупнейшей площадки «бумажного» НДС.

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    19 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списков произведений, изучаемых в школах России и Китая.

    Инициатива направлена на включение большего числа литературных произведений национальных авторов в государственные программы общего образования двух стран, передает ТАСС.

    «Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования», – заявила Голикова во время 27-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    Вице-премьер сообщила о росте туристического потока между странами на 50%.

    В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    19 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Белорусский фермер вырастил гигантскую картофелину весом почти 1,3 кг

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоруссии местный фермер выкопал картофелину массой почти 1,3 кг, фотографию гигантского клубня опубликовала в соцсетях его жена.

    Жительница Белоруссии Алена Лошкевич поделилась фотографией картофелины на весах, показывающих 1281 грамм, передает РИА «Новости». «Посмотрите, какая огромная бульба в Беларуси! Середина октября, муж-фермер начал копать картошку. Принес трофей», – написала она в соцсетях.

    Лошкевич добавила, что, несмотря на внешний дефект в виде закрученности внизу, внутри картофелина хорошая.

    В среднем крупная картофелина весит около 200 граммов. Мировой рекорд принадлежит фермеру из Британии, который в сентябре 2011 года представил клубень массой 4,98 кг, что было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал организовать хранение картофеля «по-военному». Он признался в любви к картофелю.

    Глава государства предупредил о «последствиях для торгашей» в случае его дефицита.

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    19 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Китай осудил подношение премьера Японии в храм Ясукуни

    Китай резко осудил подношение Такаити в храм Ясукуни

    Китай осудил подношение премьера Японии в храм Ясукуни
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер Японии Санаэ Такаити направила денежное подношение в храм Ясукуни и спровоцировала резкое осуждение Китая, где расценили действия японских властей как ревизионизм в отношении военной истории.

    Премьер Японии Санаэ Такаити в понедельник направила денежное подношение в токийский храм Ясукуни по случаю осеннего фестиваля, при этом министры земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тацунори Ибаяси и экологии Хироюси Сасагава, а также глава избирательного штаба правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ясутоси Нисимура лично посетили святилище, передает Kyodo News.

    Такаити, которая одновременно возглавляет ЛДП, сделала подношение «тамагуси» из личных средств через руководителя генерального совета партии Хироси Кадзияму и, как ожидается, воздержится от личного визита в храм в дни трехдневного праздника; в субботу в официальном качестве премьера она уже направила ритуальное подношение «масакаки» из вечнозеленых ветвей.

    Храм Ясукуни, где вместе с миллионами погибших японских солдат увековечены осужденные на Токийском процессе военные преступники класса «А», вызывает особое раздражение стран и регионов, пострадавших от японской агрессии, и Китай и Южная Корея ранее уже выражали протесты в связи с подношением Такаити и визитами японских министров.

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин «решительно выступает против и строго осуждает» действия Токио и направил Японии «серьезный и жесткий протест», подчеркнув: «Мы еще раз призываем Японию признать историю, раскаяться в исторических преступлениях, прекратить регрессивные шаги по историческим вопросам и завоевать доверие азиатских соседей и всего мира конкретными действиями», отмечает Xinhua.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Южной Кореи осудили визит в храм Ясукуни группы японских политиков. В августе руководители правящей партии Японии нанесли визит в милитаристский храм Ясукуни в годовщину поражения страны во Второй мировой войне. Премьер Японии Санаэ Такаити тогда также направила подношение в это святилище, вызвав недовольство соседних стран.

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    19 октября 2026, 06:28 • Новости дня
    Выпуск промышленных роботов в Китае вырос на 29% за три квартала 2026 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Производство промышленных роботов в Китае за первые три квартала 2026 года увеличилось на 29,1% в годовом выражении, такие данные привели в государственном статистическом бюро КНР.

    Производство промышленных роботов в Китае за первые три квартала выросло на 29,1% в годовом выражении, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайское ведомство.

    «Выпуск промышленных роботов увеличился на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – указали в статведомстве.

    Кроме того, в январе – сентябре выпуск оборудования для 3D-печати увеличился на 62,5%, а литий-ионных аккумуляторов – на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Сфера робототехники активно развивается в Китае. В 2025 году в Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки роботов-гуманоидов, а в сентябре в Пекине начал работу «детский сад» для роботов.

    В Китае начала набирать популярность профессия тренера роботов. В стране испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны». В мае технологическому рывку Китая пророчили оставить Европу далеко позади.

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    19 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Поставки смартфонов в Китае сократились до минимума за 14 лет

    Counterpoint: Поставки смартфонов в Китае упали до 14-летнего минимума

    Tекст: Мария Иванова

    В третьем квартале 2026 года объем поставок смартфонов на китайском рынке снизился на 10% в годовом выражении, достигнув самых низких показателей с 2012 года.

    «В третьем квартале 2026 года поставки смартфонов в Китай сократились на 10% в годовом выражении, что стало самым низким показателем за третий квартал с 2012 года, согласно предварительным данным Market Monitor Tracker Counterpoint Research», – передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Counterpoint Research.

    Аналитики компании отмечают, что падение рынка обусловлено ростом цен на компоненты памяти. Это привело к значительному увеличению себестоимости продукции и усугубило дефицит предложения.

    Лидером по продажам смартфонов в Китае остается местный бренд Huawei с долей рынка в 21,3%. На втором месте расположилась американская корпорация Apple, занявшая 19,5% рынка благодаря сильному старту продаж серии iPhone 18 Pro. В пятерку лидеров также вошли китайские производители Vivo, Oppo и Xiaomi.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мировые поставки смартфонов упали на рекордные 22%.

    В прошлом месяце аналитики спрогнозировали падение мировых продаж бюджетных смартфонов на 40%.

    Сотрудники Apple в Милане вышли на протест в день старта продаж новой модели iPhone.

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    19 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    Китай впервые протестировал спутниковый интернет в Арктике

    CCTV: Китай протестировал спутниковый интернет на арктических маршрутах

    Tекст: Мария Иванова

    Шестнадцатая китайская экспедиция в Северный Ледовитый океан успешно завершила первое предкоммерческое тестирование спутниковой связи вдоль северных судоходных маршрутов.

    В ходе испытаний была установлена прямая связь между Арктикой, Антарктикой и Тибетским плато, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Как отмечают журналисты, проверка спутникового интернета в высоких широтах закрыла «последнюю слепую зону на планете Земля».

    Пекин с 2018 года позиционирует себя как приарктическое государство и реализует долгосрочную стратегию создания логистического «полярного шелкового пути». КНР активно сотрудничает с Россией по развитию Северного морского пути, в частности с госкорпорацией «Росатом».

    Китай также ведет широкую научную деятельность в регионе. В полярные экспедиции регулярно направляются ледоколы «Сюэлун» и «Сюэлун-2», а на норвежском Шпицбергене действует китайская исследовательская станция «Хуанхэ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер Александр Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути.

    На прошлой неделе помощник президента Николай Патрушев отметил способность России и КНР изменить мировую геоэкономическую карту.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин рассказал о совместном с Пекином развитии арктического логистического маршрута.

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    19 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Китай построил второй корабль-носитель подводных дронов

    The War Zone: Китай построил второй корабль-носитель подводных дронов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский портал The War Zone сообщил, что на верфи в Гуанчжоу построили второй специализированный корабль для развертывания китайских подводных беспилотников, по конструкции схожий с уже спущенным на воду судном в Шанхае.

    Новый снимок из Гуанчжоу показал второй китайский корабль-носитель подводных беспилотников, по форме почти идентичный ранее замеченному судну в Шанхае, но примерно на треть меньших размеров и с рядом изменений в обводах, передает The War Zone.

    На новом корабле шесть подъемных башен вместо шести больших и шести малых, как у шанхайского аналога, при этом сохранены ключевые элементы проекта – полетная палуба и ангар за носовой надстройкой, кормовой док с «гаражными» воротами для спуска аппаратов и характерное размещение дымовых труб.

    По анализу спутникового снимка Planet Labs от 2 октября судно построено на верфи Guangzhou Shipyard International, входящей в China State Shipbuilding Corporation. Появление двух таких крупных носителей за короткое время указывает на ставку Китая на крупные подводные беспилотники, которые смогут выполнять дальние миссии от охоты за подлодками и кораблями до поиска мин и нанесения ударов крылатыми ракетами, при том что у ВМС США пока нет сопоставимых по возможностям платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Министерство обороны Британии начало проверку по сообщениям о возможной передаче конфиденциальных данных военных дронов Китаю сотрудником одной из подрядных организаций. В июне Минобороны Тайваня зафиксировало у своих берегов группу китайских военных кораблей и самолетов, задействованных в масштабном патрулировании вокруг острова. В 2024 году Китай спустил на воду крупнейший в мире десантный корабль типа 076, рассчитанный на массовое применение беспилотных летательных аппаратов и вертолетов.

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    19 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19

    Китайская армия приняла на вооружение 25-тонную боевую машину пехоты ZBL-19

    Tекст: Мария Иванова

    Войска Народно-освободительной армии Китая начали получать новейшую колесную боевую машину пехоты ZBL-19, приспособленную к эксплуатации в условиях высокогорья.

    Новая 25-тонная техника поступила в распоряжение 76-й армии сухопутных войск Китая, передает ТАСС со ссылкой на кадры телеканала CCTV.

    БМП представляет собой обновленную версию бронемашины ZBL-08. Машина получила комбинированную модульную броню, которая обеспечивает круговую защиту от бронебойных снарядов калибром до 7,62 мм, а в лобовой проекции – до 14,5 мм. V-образное днище повышает защищенность техники от мин и самодельных взрывных устройств.

    Высадка пехоты из новой машины производится через десантную аппарель. БМП оснащена необитаемой башней с 30-миллиметровой автоматической пушкой дальностью стрельбы до 3 тыс. м и четырьмя противотанковыми ракетами «Хунцзянь-13» дальностью около 4 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину.

     В мае китайский экраноплан получил пилоны для подвески вооружения.

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    19 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Предметных договоренностей по встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа нет

    Tекст: Вера Басилая

    Тема возможной встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа упоминалась, но предметных договоренностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Учитывая, что все три главы государства потенциально, может быть, будут принимать участие в саммите в Китае, то действительно тема такой гипотетической встречи упоминалась», – заявил Песков.

    При этом он подчеркнул, что предметных договоренностей по встрече и по ее содержанию нет, передает ТАСС.

    «Предметных каких-либо предложений или договоренностей ни по самой встрече [Путина, Си Цзиньпина и Трампа], ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось», – пояснил пресс-секретарь.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность встречи президентов России, США и Китая на саммите АТЭС обсуждается, однако окончательное решение еще не принято.

    На прошлой неделе Китай поприветствовал возможную встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

    В прошлом месяце Кремль допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

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    19 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Очередь грузовиков на въезд в ЕС из Белоруссии за выходные выросла в два раза

    Очередь фур на въезд в ЕС из Белоруссии выросла вдвое

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очереди из грузового транспорта, ожидающего въезда из Белоруссии в страны Евросоюза, за минувшие выходные выросли в два раза и превысили 1,3 тыс. машин.

    Очередь грузового автотранспорта на выезд из Белоруссии в ЕС выросла в два раза за выходные, превысив 1,3 тыс. машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госпогранкомитет республики.

    Самое загруженное направление проходит через польские пункты пропуска, где въезда ожидают более 940 фур. Сотрудники погранпереходов «Кукурыки» и «Бобровники» с пятницы приняли на свою территорию 47% и 14% грузового транспорта соответственно.

    Около 400 большегрузов ожидают въезда в Литву перед погранпереходами «Мядининкай» и «Шальчининкай». Сопредельные службы за выходные дни оформили 20% фур.

    Также около 160 легковых автомобилей находятся перед европейскими пунктами пропуска «Шальчининкай» и «Тересполь». Очередей на границе с Латвией не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье очередь грузовиков на границе Польши и Украины выросла до десятков километров.

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    19 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Запуск китайской стратегической ракеты прошел с подлодки «Чанчжэн»

    Tекст: Ольга Иванова

    Успешный испытательный пуск стратегической ракеты с макетом боеголовки, который состоялся в Китае в июле, был осуществлен с атомной подводной лодки «Чанчжэн».

    Китайские военные осуществили успешный испытательный запуск стратегической ракеты, оснащенной макетом боеголовки, с борта атомной подводной лодки «Чанчжэн», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Xinhua.

    Министерство обороны КНР сообщало о выполнении этого пуска с подводной лодки еще в июле. При этом, по информации местных средств массовой информации, название задействованной в испытаниях субмарины упоминается в связи с данным событием впервые.

    В 1974 году Китай ввел в эксплуатацию атомную подводную лодку под названием «Чанчжэн-1». Благодаря этому событию страна стала пятым государством в мире, которое обладает атомными подводными лодками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом китайская компания LandSpace провела огневые испытания многоразовой ракеты.

    Китай анонсировал испытания двух типов многоразовых ракет-носителей.

    Пекин успешно испытал космический корабль для пилотируемой миссии на Луну.

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    19 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Филиппины вызвали посла Китая из-за слов об угрозе силой

    Филиппины вызвали посла Китая из-за слов об угрозе применения силы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство иностранных дел Филиппин вызвало посла Китая Цзин Цюаня, чтобы выразить «серьезную озабоченность и решительные возражения» по поводу его заявлений, которые, как утверждает Манила, содержали угрозу применения силы.

    Глава МИД Филиппин Ма Тереза Лазаро вызвала посла Цзин Цюаня и заявила ему, что его комментарии, сделанные на прошлой неделе для СМИ, были «провокационными и неприемлемыми», сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

    Ранее Цзин заявил журналистам, что Китай «может легко победить» в конфронтации с Филиппинами, но Пекин не применит силу, потому что «мы любим мир». Так он ответил на вопрос, что министр обороны Филиппин назвал Китай нарушителем регионального спокойствия.

    Посольство Китая в Маниле пока не ответило на просьбу о комментариях по поводу вызова посла. На прошлой неделе оно заявило, что Цзина цитировали выборочно, а его высказывания были интерпретированы неверно.

    Лазаро заявила Цзину, что его комментарии обострили и без того чувствительную атмосферу между двумя странами и подорвали взаимные усилия по достижению взаимопонимания и сотрудничества. По ее словам, чувствительные вопросы должны решаться по установленным дипломатическим каналам и двусторонним механизмам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца военные Китая вытеснили самолет Филиппин над Южно-Китайским морем. Летом Госдеп осудил действия Китая у спорного рифа Скарборо. В марте Китай создавал карты морского дна для возможной войны с США.

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    19 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией

    Вице-премьер Госсовета КНР Лифэн заявил о росте двусторонней торговли с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил, что Китай и Россия продолжают наращивать двустороннюю торговлю и последовательно реализовывать ключевые проекты.

    В Москве состоялось 30-е заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство коммерции Китая.

    «Благодаря совместным усилиям обеих сторон практическое сотрудничество между Китаем и Россией демонстрирует хорошую динамику развития: двусторонняя торговля продолжает расти, ключевые проекты последовательно реализуются, промышленное сотрудничество непрерывно углубляется», – заявил Хэ Лифэн.

    Он добавил, что Москва и Пекин продолжают поддерживать тесные контакты и обмены визитами. С российской стороны в заседании комиссии принял участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень. Она также предложила расширить список китайской литературы в школьной программе.

    На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

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    19 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek

    Власти США обязали ведомства удалить из своих систем китайский ИИ DeepSeek

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны и запретило его закупки.

    Гражданским ведомствам США предписано удалить из своих информационных систем искусственный интеллект DeepSeek и отказаться от его закупок, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, из правительственных систем должны быть удалены все продукты DeepSeek и связанных с ней организаций, а также разработки сторонних компаний, созданные с использованием китайских технологий. Гражданским властям Соединенных Штатов также запретили приобретать любые услуги компании Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце Вашингтон и Пекин договорились о диалоге по вопросам его развития.

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