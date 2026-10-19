Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе

Tекст: Елизавета Шишкова

Инициатива направлена на включение большего числа литературных произведений национальных авторов в государственные программы общего образования двух стран, передает ТАСС.

«Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования», – заявила Голикова во время 27-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

Вице-премьер сообщила о росте туристического потока между странами на 50%.

В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования.