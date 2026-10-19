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    19 октября 2026, 15:18 • Новости дня

    Премьер Франции объявил о начале масштабного расследования беспорядков в стране

    Премьер Франции Лекорню объявил о начале масштабного расследования беспорядков

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о начале масштабной операции по расследованию охвативших страну массовых беспорядков.

    Власти Франции приступили к масштабному расследованию массовых беспорядков, вспыхнувших по всей стране в минувшие выходные, передает РИА «Новости». «Сегодня начинается масштабная операция по расследованию», – заявил Лекорню.

    Премьер-министр призвал к жесткой уголовно-правовой реакции на насилие. По его словам, французы должны понять, что беспорядки организовывались беспрецедентным образом: днем процесс контролировали ультралевые, а вечером – представители преступности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции поручил ввести частичный комендантский час.

    В воскресенье глава правительства решил созвать кризисный штаб после беспорядков.

    Число задержанных в ходе протестов достигло 1,2 тыс. человек.

    19 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам

    Песков назвал абсурдом обвинения ЕС России в причастности к протестам

    Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам
    @ Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах.

    «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал он телеканалу «Звезда».

    По словам Пескова, попытки связать внутренние европейские кризисы с российским влиянием лишены оснований.

    Заявления о дестабилизирующей роли России стали звучать на фоне массовых протестов в европейских государствах. Эти волнения вызваны внутренними социально-экономическими проблемами в странах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции.

    Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек. Среди задержанных полицией Милана протестующих большинство оказались несовершеннолетними.

    Глава РФПИ Дмитриев ранее указал на неспособность ЕС и Британии признавать свои стратегические просчеты.

    Комментарии (5)
    19 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов

    Политолог Трухачев: Лидеры ЕС винят Россию в любых проблемах

    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов
    @ Boris Grdanoski/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нарастают уличные протесты, а европейские лидеры все чаще объясняют беспорядки «вмешательством» России. Такая трактовка – удобный способ переложить ответственность за внутренние проблемы на внешнего «виновника», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «У протестов, охвативших европейские страны, разные причины и контекст. Так, например, в Албании – одной из беднейших стран Европы – уличные выступления обусловлены тяжелым социально-экономическим положением», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Во Франции и Бельгии протестная волна во многом связана с недовольством мигрантов из-за сокращения социальных выплат. К этим акциям уже позже присоединилась местная молодежь», – продолжил он. Собеседник назвал показательным то, что мэр парижского пригорода Сен-Дени Балли Багайоко – политик африканского происхождения – поддержал протестующих.

    «В Италии динамика иная, – добавил эксперт. – Оппозиционные левые силы, наблюдая за событиями во Франции, попытались использовать схожую тактику для давления на правительство. При этом премьер-министр Джорджа Мелони, в отличие от Эммануэля Макрона, сохраняет относительно высокий уровень поддержки в обществе».

    Впрочем, это не помешало европейским лидерам объяснять нарастающее недовольство местного населения якобы «вмешательством» России. «Они считают нашу страну врагом. А любые проблемы удобно возлагать на противника», – пояснил политолог. Говоря об уровне доверия обвинениям в адрес Москвы, Трухачев напомнил, что к РФ большинство европейцев относится негативно.

    «Так, Албания – страна с устойчиво русофобскими настроениями. Немало граждан этого государства воюют на стороне ВСУ, – отметил он. – А вот Францию и Италию я бы не стал называть критически русофобскими, однако и там отношение к России в целом неблагоприятное. При этом в то, что Москва якобы «вмешивается» в выборы, несет ответственность за провал миграционной политики или сокращение социальных выплат, большинство не верит».

    По прогнозам политолога, число уличных выступлений будет нарастать, и главной движущей силой протестов станут дети мигрантов. На этом фоне сохранится тенденция выдвигать в адрес России различные обвинения. «СМИ стараются не акцентировать внимание на очевидной роли мигрантов. Репутация таких изданий будет падать – в том числе из-за того, что Москве продолжают приписывать действия, к которым она очевидно непричастна», – заключил Трухачев.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах. «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал представитель Кремля в комментарии телеканалу «Звезда». Так он прокомментировал заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, что за протестами в его стране «стоят внешние силы», в частности – Россия и Иран.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале ролик с зарисовками настоящей европейской действительности и ответом на вопрос, кто ей реально угрожает. Видео начинается с подборки реплик европейских политиков о том, как Россия им угрожает. Об этом говорят президент Франции Эммануэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Затем следуют кадры беспорядков и погромов в европейских странах – Франции, Италии, Албании. «Это русские?» – возникает надпись на экране. «Нет, на «цветущий сад» напали европейцы», – дается ответ в конце ролика.

    Напомним, в Европе уже несколько недель усиливаются уличные беспорядки. Во Франции более полумиллиона человек присоединились к общенациональным демонстрациям, начавшимся со студенческих выступлений против условий обучения и роста стоимости жизни. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Пятой республики.

    В результате столкновений было проведено более 2,4 тыс. арестов, разграблены сотни магазинов и предприятий малого бизнеса. Также нанесен ущерб историческим зданиям, включая ратушу XIX века в Лиможе. Всеобщая конфедерация труда (CGT), один из крупнейших профсоюзов Франции, поддержала протесты и призвала к снижению цен, повышению пенсий и увеличению заработной платы, сообщает The Guardian.

    В Милане в субботу прошла акция против повышения стоимости жизни и роста цен на товары и услуги. Марш начался мирно, а закончился тем, что участники беспорядков в масках бросали брусчатку в полицейских, а также поджигали баррикады, сделанные из барных столов.

    В Албании антиправительственные протесты против премьера Эди Рамы продолжаются шестой день. Они вызваны недовольством коррупцией, высокими ценами на обучение, безработицей и экономическими трудностями, связанными с планируемыми проектами строительства элитных жилых комплексов.

    В Португалии и Испании десятки тысяч человек выходили на марши в Лиссабоне и других городах, протестуя против острого жилищного кризиса и нехватки жилья. Протестующие требовали ограничения арендной платы, прекращения массовых выселений и контроля над инвестиционными фондами в сфере недвижимости.

    При этом обсуждение на саммите ЕС реальных причин беспорядков переросло в ожесточенные споры лидеров европейских стран, пишет Politico. После двух дней переговоров политикам не удалось добиться прогресса в вопросе бюджета в 2 трлн евро. Вместо этого они оказались втянуты в неожиданно ожесточенный спор по энергетической политике.

    Пикировки европейских политиков вызвало также обсуждение миграционной политики. Дискуссия оказалась «накаленной», «крайне прямолинейной» и «недостойной формата заседания». Поводом для конфликта стала попытка Дании, Италии и Польши существенно ужесточить положения о миграции в итоговых выводах саммита.

    Инициативу поддержали более десятка государств, однако Макрон, премьер Люксембурга Люк Фриден и глава правительства Испании Педро Санчес отказались присоединиться к предложению, фактически заблокировав его принятие. В результате из окончательного документа исчезли спорные положения.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    19 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции

    Французы высмеяли отдыхающего на фоне массовых погромов Макрона

    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи социальных сетей создали множество мемов с президентом Франции Эммануэлем Макроном, высмеивая его кажущееся безразличие к охватившим страну беспорядкам.

    В интернете стремительно распространяются коллажи, видеоролики и сгенерированные нейросетями изображения, на которых французский лидер предстает отдыхающим на фоне массовых погромов, сообщает RT в Telegram-канале.

    В одном из видеороликов глава государства вместе с супругой наслаждаются концертом, в то время как параллельно демонстрируются кадры горящих зданий, создавая иллюзию радости зрителей от пожара.

    На других изображениях президента представляют в образе древнеримского императора Нерона с лирой на фоне горящего Рима или со скрипкой рядом с пылающей Эйфелевой башней. Кроме того, популярен мем, где политик изображен в виде сидящей в огне собаки, заявляющей о необходимости отправить еще больше денег на Украину.

    Основной посыл этих публикаций заключается в обвинении главы государства в бездействии и игнорировании внутренних проблем Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон посетил концерт Селин Дион на фоне массовых протестов во Франции.

    Телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время уличных акций.

    Французский лидер пообещал наказать участников погромов.

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    19 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции
    Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции
    @ Jonathan Jacob/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    В понедельник Франция столкнулась с новой волной распродаж на рынках облигаций и акций после того, как в выходные массовые протесты привели к поджогам общественных зданий, разграблению сотен магазинов и тысячам арестов.

    Беспорядки напугали инвесторов в государственные долги Франции, в результате чего доходность десятилетних облигаций выросла на семь базисных пунктов до 4,849%, пишет The Guardian.

    Доходность двухлетних облигаций поднялась на 2,5 базисных пункта – до 3,571%. Доходность тридцатилетних облигаций, служащих ориентиром для долгосрочной стоимости заимствований французского правительства, выросла на три базисных пункта – до 5,397%. Это увеличило разрыв между стоимостью французских и немецких десятилетних заимствований, который является показателем премии за риск, связанный с французским долгом.

    Рост стоимости заимствований создаст дополнительную нагрузку на государственные финансы Франции, в то время как правительство пытается принять бюджет на следующий год для сдерживания дефицита. Французский индекс Cac 40, отслеживающий крупнейшие компании, котирующиеся в Париже, упал на 1% в начале торгов, тогда как общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,4%.

    Насилие вспыхнуло по всей стране после нескольких недель мирных демонстраций по поводу условий в школах и стоимости жизни. По данным МВД Франции, арестовано почти 2,4 тыс. человек, полиция применяла слезоточивый газ в столкновениях с протестующими. В воскресенье вечером президент Эммануэль Макрон в телеобращении осудил происходящее.

    «Глядя на эти кадры, мы все задавались вопросом: что происходит у них в головах? Как французы могут делать такое с Францией?» – заявил Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эммануэль Макрон отказался принять отставку главы МВД Франции на фоне протестов. В этот же день главы Минюста и МВД Франции признали провал властей в ходе беспорядков. В воскресенье Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки в стране.

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    18 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и потребовал от правительства принять меры для предотвращения повторения массовых уличных беспорядков.

    «Потребовал от правительства извлечь все необходимые уроки в вопросах сбора разведывательной информации и прогнозирования подобных событий, а также принять меры, чтобы подобное больше не повторилось», – заявил Макрон в эфире телеканала BFMTV, его слова приводит РИА «Новости».

    Он добавил, что ждет от властей четких ответов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер французских правых Жордан Барделла потребовал отставки Макрона из-за погромов.

    Мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц.

    Макрон пообещал наказать участников беспорядков.

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    18 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    Лидер французских правых Барделла потребовал отставки Макрона из-за погромов

    Лидер партии «Национальное объединение» Барделла призвал Макрона уйти в отставку

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон должен попросить прощения у граждан за беспорядки и уйти в отставку, заявил лидер правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

    «Я жду от Эммануэля Макрона, что он попросит прощения и уйдет», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам Барделлы, Франция расплачивается за десятилетия снисходительности властей, утраты авторитета, а также за «моральное и материальное разоружение сил правопорядка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

    В этот же день лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также потребовал от Макрона уйти в отставку.

    Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.

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    18 октября 2026, 20:07 • Новости дня
    Пожилую пару раздели и ограбили во время беспорядков в Париже

    Entrevue: Участники беспорядков в Париже ограбили и раздели пожилую пару

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время массовых беспорядков в столице Франции злоумышленники напали на мужчину и женщину старше 80 лет, оставив пострадавших на улице практически без одежды.

    Инцидент произошел недалеко от площади Республики, где проходили масштабные протестные акции против удорожания стоимости жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на французский журнал Entrevue.

    У пожилой пары отняли украшения и несколько личных вещей, а также сняли с них часть одежды, оставив практически голыми посреди улицы. После случившегося пострадавшим оказали необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

    Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.

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    18 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов

    Мэр Парижа Грегуар призвал жителей присоединиться к уборке улиц после погромов

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Парижа Эммануэль Грегуар обратился к жителям французской столицы с призывом присоединиться к уборке улиц после массовых беспорядков, которые произошли на субботних протестных акциях.

    Жителей Парижа призвали помочь городским службам расчистить улицы после массовых протестов. С такой просьбой к горожанам обратился мэр французской столицы Эммануэль Грегуар, передает РИА «Новости».

    «В порыве солидарности сотни жителей и жительниц Парижа собираются, чтобы помочь Парижу восстановиться… Я приглашаю каждого прийти нам помочь! Сегодня я вместе с ними на местах, а также рядом с пострадавшими торговцами», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). По словам градоначальника, с трех часов ночи в городе работают более тысячи уборщиков, что в три раза превышает численность персонала в обычные выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Ниццы Эрик Сьотти призвал срочно создать места в тюрьмах для погромщиков.

    Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.

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    18 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Риск победы Ле Пен ускорил подготовку новых санкций против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз и Украина намерены подготовить новый пакет санкций против России до президентских выборов во Франции, опасаясь изменения позиции Парижа в случае победы Марин Ле Пен.

    Евросоюз и Украина планируют ввести очередные санкции против России до выборов французского президента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    Киев и Брюссель разрабатывают варианты действий на случай, если кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выиграет выборы и уменьшит поддержку Украины. По словам источника издания, февраль может стать последним шансом для введения ограничений из-за предстоящего голосования. Европейские чиновники признались, что им «повезет», если пакет удастся согласовать после февраля, когда избирательная кампания будет на пике.

    Выборы президента Франции пройдут 18 апреля 2027 года. Эммануэль Макрон не сможет принять в них участие, так как занимает второй президентский срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый пакет санкций ЕС признаком слабости Брюсселя.

    В среду Марин Ле Пен приравняла вступление Украины в Евросоюз к харакири.

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    18 октября 2026, 23:25 • Новости дня
    BFMTV: Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабные акции протеста против высокой стоимости жизни привели к массовым беспорядкам, в результате которых серьезно пострадали сотни правоохранителей, задержаны были более 2,4 тыс. человек.

    «Министерство внутренних дел Франции сообщает о 2397 арестах и ​​997 ранениях сотрудников полиции и жандармов, в том числе семь серьезных», – передает телеканал BFMTV выдержку из сводного отчета ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов. Участники беспорядков в Париже ограбили и раздели пожилую пару.

    Число мародеров во время беспорядков в Марселе достигло 30 тыс.

    Барделла и Филиппо потребовали отставки Макрона из-за погромов.


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    18 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Число мародеров во время беспорядков в Марселе достигло 30 тыс.

    AFP: Число мародеров во время протестов в Марселе достигло 30 тыс.

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе массовых беспорядков во французском Марселе, вспыхнувших на фоне демонстраций против роста цен на топливо, число мародеров достигло 30 тыс. человек.

    Во время массовых беспорядков в Марселе число мародеров достигло 30 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP, которое приводит данные полиции департамента Буш-дю-Рон.

    Непосредственно за участие в беспорядках под стражу поместили 99 человек. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадали 118 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

    Участники беспорядков сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    В субботу полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.

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    18 октября 2026, 22:35 • Новости дня
    Среди задержанных полицией Милана протестующих большинство – несовершеннолетние

    В полицию Милана с улиц города доставлены 160 молодых людей

    Tекст: Катерина Туманова

    В полицейский участок были доставлены 160 молодых людей, 80% из них – несовершеннолетние, сообщила газета Corriere della Sera.

    «В ходе беспорядков и мародерства, вновь потрясших сегодня центр города, в полицейский участок Милана были доставлены 160 молодых людей. По данным источников в Департаменте общественной безопасности, 80% из них были несовершеннолетними», – пишет Corriere della Sera.

    Группы молодых людей, некоторые из которых прятались в капюшонах, беспорядочно перемещались между Пьяцца Дуомо, улицами Виа Торино и Кордузио.

    На улице Виа Торино группа из примерно 1 тыс. молодых людей в капюшонах опрокинула мусорные корзины, уличные скамейки, скутеры и велосипеды, повредила витрины магазинов Foot Locker и Champion, после чего направилась к колонне Сан-Лоренцо.

    В магазине Carrefour охранник попытался остановить группу молодых людей с помощью метлы, но сам подвергся нападению с молотком. Молодые люди разгромили магазин, а туристы и прохожие в это время пытались спрятаться внутри.

    Газета отмечает, что на улице Виа Торино несколько молодых людей в черной одежде, которые ранее участвовали в шествии, возвращались домой в сопровождении родителей. Один из отцов, увидев сына, шлепнул того по ягодицам с криками: «Что ты наделал, идиот!…».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протестующие в воскресенье разгромили магазины в центре Милана. В пятницу итальянские студенты устроили массовые протесты против политики властей.

    При этом в Париже мэр призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

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    19 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Захарова указала Макрону на «шулерство с правочеловеческой проблематикой»

    Захарова указала на шулерство Макрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал непримиримую реакцию властей на действия погромщиков и тех, кто прибегает к насилию на улицах французских городов, однако подобные меры подавления протестов в других странах у Парижа вызывали яростные возражения, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Вот те раз! А как же «права человека», «свобода самовыражения» и, как изволил выразиться протеже Макрона Зеленский, тезис «они же дети»? То есть когда громят французы Париж – это требует непримиримого осуждения и жестких мер, а когда в других странах митингующие громят города, то нужно за этим молча наблюдать, перечитывая про себя гневные пресс-релизы Елисейского дворца о недопустимости подавления протестов. Нет уж», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова подчеркнула, что требуются единые стандарты, а не «бесконечное западное шулерство с правочеловеческой проблематикой и вмешательством во внутренние дела суверенных стран».

    Она привела цитату Макрона о том, что в нынешней ситуации префекты будут принимать решения совместно с мэрами, чтобы защитить города, здания и магазины. Вплоть до запрета собраний, когда это необходимо и принятия любых необходимых мер.

    «Я хочу здесь сказать совершенно ясно – в отношении погромщиков и всех, кто прибегает к насилию, мы будем непримиримы. Готовность слушать и диалог не означают ни слабости, ни безнаказанности», – заявил Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции. Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек.

    Политики Барделла и Филиппо потребовали отставки Макрона из-за погромов.

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    19 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    В Тбилиси высмеяли предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе

    В Тбилиси высмеяли предположения о российском следе в беспорядках в Европе

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили с иронией прокомментировал предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Страна (Россия) воюет… против нее введено множество санкций, и она еще может организовывать такие масштабные восстания во Франции, Испании, Бельгии, Италии, Германии, Албании?» – заявил он.

    «В названных странах упразднили контрразведку?» – задался вопросом парламентарий.

    «И если это правда, почему нас подталкивали к конфронтации со страной с такими возможностями?» – сказал Тенгиз Шарманашвили, который занимает пост первого зампреда парламентского комитета по обороне и национальной безопасности.

    Ранее в понедельник лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал попытки французских СМИ объяснить протесты во Франции якобы информационными манипуляциями со стороны России.

    Политологи объяснили попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

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    19 октября 2026, 10:50 • Новости дня
    Грузия напомнила Франции о бумеранге за поддержку хаоса

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинские официальные лица напомнили Франции о поддержке беспорядков в Тбилиси в конце 2024 года и заявили, что в Париж теперь возвращается бумеранг за это, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «То, что мы наблюдаем сейчас во Франции, напоминает: «Когда ты сеешь в другой стране ветер, то пожнешь бурю», – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

    Он разместил в социальных сетях прошлогоднее фото о встрече экс-посла Франции Шераз Гасри с радикалами, которым она финансировала различные проекты.

    В свою очередь, первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани разместил фото президента Франции Эммануэля Макрона с цитатами последнего о поддержке антиправительственных активистов в Грузии в декабре 2024 года.

    «Свою поддержку насилия в Грузии для свержения властей люди в Брюсселе и ряде стран ЕС нам продавали как «демократию», – написал Леван Мачавариани. – А когда они бумерангом получили такие «демократические» митинги в своих странах, то назвали их правдиво – «насильственными акциями».

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